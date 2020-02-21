 Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах. ВIДЕО

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Навіть перший аналіз показує: у деяких людей була істерика, у когось переляк, у когось страх, а хтось на цьому намагався грітися, маючи на увазі вибори і власні корисливі інтереси. На жаль це все вилилося в таку негідну, ганебну поведінку.
Вчора затримали 24 особи. Всіх відпустили, крім одного, який будучи п'яним розігнав "Ниву" і направив її на лави нацгвардійців. Ще 6 осіб у найближчу добу отримають підозри зі зверненням до суду про їхній арешт. Це ті хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському, він у важкому стані зараз у лікарні. Це ті, хто кидав каміння в автобуси, ті хто активно бився з поліцейськими і заважав їхній роботі, ті хто кричав "ми вас всіх спалимо", були й інші заклики п'яні і тверезі", - повідомив міністр.
Глава МВС зазначив, що поліція і Нацгвардія в Нових Санжарах була без засобів нападу, без гумових палиць. "Голі руки і щити". У результаті постраждало 9 поліцейських, один із яких у важкому стані, ще 1 жінці стало погано.
На думку Авакова, ті, хто поводив себе злочинно, мають бути покарані. "Якщо ми пробачимо це, усіх відпустимо на волю і вибачимося, у нас ніколи не буде порядку", - підкреслив він.
А Украина больше не твоя страна - ты тут не живёшь.
Как всегда : задержали и отпустили, они ведь свои титушки ментовские, а впереди еще много таких провокаций.
Янелоха под суд, за антиукраинскую деятельность, остальных, гнать сцаными тряпками в Ростов. Портнов, Лукаш... скоро Янык на ТВ будет... А там и кровосися подкатит. Во власти предатели. Кто сомневается - на "Квартал 95"... у них головки отбиты, и мозгов бог не дал.
Serendipity.ua
@Blonde75819970
Думаю многим будет это интересно почитать. Ветеран АТО,друг Сенсея - "Ермак -кадровый офицер РФ,есть фото с Медведевым. Аваков сотрудничает с Сурковым и Могилевичем и крышует российскую агентуру."
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201775_1582308345
а вони завжди бушують - робота у вас така ! ..))
Можна було і без бузи мітингувать, а то охлос як банда, за камінюччя зразу хватається!
мол, вот она, ваша "украинская соборность" !
граждан Украины. Потому граждане Украины и выступили с протестами. Протесты не против украинцев из Ухани. А против действий ГОСУДАРСТВА, не организовавшего карантин надлежащим образом, чтобы не спровоцировать панику и и конфликты.
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
В госпиталь МВД Аваков уханьцев почему-то не поместил.
Граждане украины выступили против граждан Украины их Ухани. Насколькол нудно упороться соей, чтоб отрицать очевидное, лол
Протесты были конкретно против граждан Украины их Ухани.
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
Если бы было належащее информирование, паники бы не было.
Если бы уханьцев поместики в закрытую клинику МВД, или на территории
закрытой воинской части, где успешный карантин не вызывает никаких вопросов,
то никаих трений бы не возникло.
Аваков побоялся помещать уханьцев в клинику МВД !
А это значит, что никакой гарантии безопасности у него не было !
И всё же, он потащил уханьцев в густонаселённый район в самом центре Украины.
Чем сознательно и спровоцировал конфликт.
Отвезти уханцев в надёжное место в малолюднм районе Аваков не захотел.
Он их выгрузил в центре страны, а потом делает вид что он ни при чём.
Или он уже удельный князь или арабский шейх? Его обязанность соблюдать закон иначе нахрен он не нужен.