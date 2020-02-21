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Все про:Аваков (1481) COVID-19 (193) Нові Санжари (59)

 Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах. ВIДЕО

Правоохоронці домагатимуться покарання для активних учасників заворушень у Нових Санжарах.

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть перший аналіз показує: у деяких людей була істерика, у когось переляк, у когось страх, а хтось на цьому намагався грітися, маючи на увазі вибори і власні корисливі інтереси. На жаль це все вилилося в таку негідну, ганебну поведінку.

Вчора затримали 24 особи. Всіх відпустили, крім одного, який будучи п'яним розігнав "Ниву" і направив її на лави нацгвардійців. Ще 6 осіб у найближчу добу отримають підозри зі зверненням до суду про їхній арешт. Це ті хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському, він у важкому стані зараз у лікарні. Це ті, хто кидав каміння в автобуси, ті хто активно бився з поліцейськими і заважав їхній роботі, ті хто кричав "ми вас всіх спалимо", були й інші заклики п'яні і тверезі", - повідомив міністр.

Глава МВС зазначив, що поліція і Нацгвардія в Нових Санжарах була без засобів нападу, без гумових палиць. "Голі руки і щити". У результаті постраждало 9 поліцейських, один із яких у важкому стані, ще 1 жінці стало погано.

На думку Авакова, ті, хто поводив себе злочинно, мають бути покарані. "Якщо ми пробачимо це, усіх відпустимо на волю і вибачимося, у нас ніколи не буде порядку", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177232
 
 
 Топ коментарі
 
Хто він такий щоб комусь прощати? Його самого мають давно судити, ще за здачу Криму, коли він за 2 млн. баксів продав посаду керівника УМВС Криму проросійському менту який взяв і присягнув Аксьонову на вірність! І це Аваков буде комусь прощати? Аваков сам має ставати на коліна і просити пробачення! Ким він себе уявляє? Богом? Насправді він гівно і скоро всі це побачать!
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Самі створили подію, а покарають пересічних зешанувальників... Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6793
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Может с себя нужно начинать? Хоть одного мусора наказали за превышение служебных полномочий? Пока в стране не будут уважать полицию порядка не будет. Уважать конечно же в хорошем смысле, а не просто бояться её.
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За такі речі , однозначно має бути кримінальна відповідальність . Ці виродки , що блокували проїзд - мусять бути покарані . Не можна потурати злу .
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Мой унитазы в Польше молча.
А Украина больше не твоя страна - ты тут не живёшь.
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хоть одного вооруженного сепара-террориста авакяновцы задержали за время работы авакяна? или только колхозников безоружных смелые *******?
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Пока не уберут этого иудо-армянского упыря, провокации будут продолжаться.
Как всегда : задержали и отпустили, они ведь свои титушки ментовские, а впереди еще много таких провокаций.
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Хоть прости хоть не прости. Порядка у Тебя в стране, аваков, не будет в любом случае.Как не было , так и не будет. А ты , аваков , все равно отсюда через два года свалишь, вместе с украденным.
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Действия правительства, МЧС, МВД, МОЗ по эвакуации украинцев из Китая абсолютно бездарны и не профессиональны - это и породило недоверие людей к действиям властей.
Янелоха под суд, за антиукраинскую деятельность, остальных, гнать сцаными тряпками в Ростов. Портнов, Лукаш... скоро Янык на ТВ будет... А там и кровосися подкатит. Во власти предатели. Кто сомневается - на "Квартал 95"... у них головки отбиты, и мозгов бог не дал.
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Тов сьо фігня. Після нього почалась тема про Майдан. Лукаш там влаштувала срач. Всі щось кричать одночасно і ніфіга не розбереш. Вимкнув. Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 1317
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Как ком в горле,как раз тем,кто 5 лет саботировал эти расследования.Свыня и его прихвостни за всё ответят.Процесс пошёл.А то возомнило в себе неприкасаемого.
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Лишнехромосомное, панамская прокуратура это не "стопроцентная" украинская и она показала цену всем фейкам Портнова.
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Новорасиянец,печерский суд постановил принудительно доставить свыню в гбр.
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Лишнехромосомное, так Печерский суд на[одится в офшора в Панаме или на Кипре?
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яка чудова вилочка виходить - відволікли всіх і українців і всіх поза межами України, хто хоч якось цікавиться тим що в нас робиться від Дня Пам'яті Героїв Небесної Сотні., від нової ескалації там де ''нада просто пєрєстать стрєлять'', переслідування учасників ООС та волонтерів, від різних оманів і інших зашкварів і т.д. все цього нічого нема і не було, є тільки Нові Санжари. на весь світ вже відоме містечко. так ще й яка причина гайки закрутить під гаслами ''навєдьом парядак'' і бубочки схавають і під всєобщий адабрямс -бєбєбєбєбєбєбєбє
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Serendipity.ua

@Blonde75819970

Думаю многим будет это интересно почитать. Ветеран АТО,друг Сенсея - "Ермак -кадровый офицер РФ,есть фото с Медведевым. Аваков сотрудничает с Сурковым и Могилевичем и крышует российскую агентуру."

Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9531
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"Провокатор" беспорядков в Новых Санжарах Чередниченко связан с нардепом Ильей Кивой, а значит с Аваковым.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201775_1582308345
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Лишнехромосомное, устроить провокацию дешевле, чем реально заботиться о людях.
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Лишнехромосомное, у тебя )(уйло какое-то всемогущее получается!
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Лишнехромосомное, так ты и считать не умеешь!?
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"сейчас это активно тиражируется вражеской пропагандой" - Что , и западную прессу )(уйло скупил? Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3457
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Вчора проходило слухання в ООН по ініциативі України - хтось його коментує?...крім заяви ООН про неадекватність та жорстокість реакції новосанжарівців на поверненя українців з Китаю...
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Вчора Аваков мав бути з поминиючими жертв Майдану , а він мужньо піарився на картинці з провокаторами.
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Просто стыдно за наших людей, которые готовы своих же убить в принципе ни за что! Стыдно.............
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Спочатку постидайтесь за розкрутку жаху про короновірус, за приховання ідей про рішення з поверненням українців з Китаю, про провокативну таємничість й безкомунікативність з людьми , яких просто розбурхала ця операція таємничості влади - хто саме кинув перший каміньтипу інформації у мізки жителів , а хто почав кидати справжні камні у приїжджаючих...
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А им скажут прыгать с 9 этажа , они тоже прыгнут? Не несите ерунды... все пытаетесь найти проблему в ком то, в себе сначала ищите.! Был и бы мозги , не прыгнули бы, а если в голове нема, в жопе не занять!
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Минера моста Метро в Киеве Аваков вызвался взять на поруки, а гражданам предложил понять, простить и отпустить.Не смотря на то, что из-за него почти полдня была парализована часть Киева,сколько граждан Украины тогда пострадало? Странное избирательное наказание у Авакова , это у нас так законы прописаны? Минера, по сути террориста-на поруки, митингующим - строгое наказание, чтобы порядок был в стране .
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А дело своего сына рюкзакова замяли!
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А далі - заяви Венедиктової , далі рішення печерського суду по Порошенку з прпримусовим приведенням до Венедиктової ... чи незабагато всього цього за добу?
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Во гнида, раздухарился, набивает себе цену, не хочет терять свою кормушку - падло. Сгинь - нечисть, - сгинь!!!
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Что за выборочное наказание? - Ганьба!!!
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А что Аваков имеет ввиду под словами,,если мы им это простим,,?Кому и что этот лицемер хочет прощать или кого наказывать?Тех кого привезли в заброшеный отстойник где нету даже элементарных условий содержания в карантине или тех кто просто боится при современной медицине в Украине за себя и за своих детей?
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Ми вже бачили, як аваковські тітушки починають постановочні бійки з аваковськими поліціянтами на мирних демонстраціях, щоб налякати демонстрантів, як цих тітушок забирають поліціянти, а потім відпускають. Кишенькові тру-ля-ля і тра-ля-ля, якщо треба шефу, можуть почубитися між собою.
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Спланировав и осуществив операцию под названием "Возвращение из Китая" Аваков и Ко закричали "Держи вора!"
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Порохоботы активно защищают безпредельщиков,к чему бы это
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Проверено на опыте и выявлена корреляция - когда "порохоботы" бушуют, зебилам в это время выравнивают ещё одну извилину по лекалу - струя мочи в глаза.
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когда "порохоботы" бушуют

а вони завжди бушують - робота у вас така ! ..))
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Тебе-то проще, а у "порохоботов" - проблема - ещё не придумали выключатель для мозгов.
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В результате пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще 1 женщине стало плохо. От водки.Источник: https://censor.net.ua/n3177232
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Всё как то выборочно...за 6 лет столько таких подобных моментов было и никто не реагировал Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9723
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Аваков организовал титушек, подставил зеленую соплю и опозорил страну на весь мир! А зеленая сопля сидит и делает вид что ничего не понимает!
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а во Львовской и Тернопольской областях - тоже Аваков организовывал? Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2006
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Если бы это не было спецом организовано то титушки там бы не появились. Они бесплатно не приезжают.
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А что тут удивительного, ты же можешь иметь флаг Великобритании и оставаться лишнехромосомным.
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И почему коррупцию не загоняют на карантин,ведь она разъедает людей в государстве в сотни разы сильнее, чем этот грипп или корь...власть выбрали для борьбы с коррупцией,со всем остальным прежняя власть справлялась и неплохо если сравнивать...
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Не сприймаю Авакова за його ігнорування держмови, але простягати руки до поліцейських дохле діло, для цього повинні бути вагомненні аргументи, а їх в даній ситуації не було!
Можна було і без бузи мітингувать, а то охлос як банда, за камінюччя зразу хватається!
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-"Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка,"...перефразируя можно сказать-" никогда не простим чтобы не допустить очередной Майдан"....
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...завозить автобусы с "узниками Уханя" в сопровождении бэтэров, роты нац.гвардии и толпу титуханов-провокаторов в мирное село-это на какую реакцию жителей рассчитано было?...посеешь ветер, пожнешь бурю...
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потому что до прибытия еще бузотерить начали. память коротка как у девочки)))
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..так через "колено" нагибать людей, не есть по государственному умно...решить вопрос расположения людей, имея такой запас времени, при наличии мозгов , можна было совсем по иному..а так весь мир в акуе, кацапи рвут тему, местный люд до предела обозлен...и пр. прелести силового решения получили уже и еще отгребать долго будем...
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И потом все шустеры, романенки и прочие блоггеры организованно загавкали,
мол, вот она, ваша "украинская соборность" !
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не, началось еще со спивания гимна и покрышек во Львовской области
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Государство (в том числе и в лице Авакова) не обеспечило гарантированную безопасность
граждан Украины. Потому граждане Украины и выступили с протестами. Протесты не против украинцев из Ухани. А против действий ГОСУДАРСТВА, не организовавшего карантин надлежащим образом, чтобы не спровоцировать панику и и конфликты.
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
В госпиталь МВД Аваков уханьцев почему-то не поместил.
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Государство обеспечило гарантированную юезопасность. как подтверждение - паникующих дебилов разогнали, жалко что не очень жестко
Граждане украины выступили против граждан Украины их Ухани. Насколькол нудно упороться соей, чтоб отрицать очевидное, лол
Протесты были конкретно против граждан Украины их Ухани.
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
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Если возникла паника, то государство НЕ ОРГАНИЗОВАЛО НИЧЕГО !
Если бы было належащее информирование, паники бы не было.
Если бы уханьцев поместики в закрытую клинику МВД, или на территории
закрытой воинской части, где успешный карантин не вызывает никаких вопросов,
то никаих трений бы не возникло.
Аваков побоялся помещать уханьцев в клинику МВД !
А это значит, что никакой гарантии безопасности у него не было !
И всё же, он потащил уханьцев в густонаселённый район в самом центре Украины.
Чем сознательно и спровоцировал конфликт.
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Гарантированная безопасность получила камнем по башке причём своим же.
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Аваков хотел спровоцировать конфликт - он его спровоцировал.
Отвезти уханцев в надёжное место в малолюднм районе Аваков не захотел.
Он их выгрузил в центре страны, а потом делает вид что он ни при чём.
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Зная крайний резонанс в мире по поводу этого вируса, разумно думая за всех людей Украины и прилетевших, надо было просто без пиара забрать людей и разместить на организованной неформальной территории под наблюдением врачей, а так скафандры и полиэтиленовые шторы в самолёте, в кондом ещё надо было всех укутать вместе с самолётом для большего страха.
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Конечно, то, что происходило, аморально, но, как стало традицией, ВЛАСТЬ себя никогда не признает виновной даже на малую долю!!! Или в данной "ЭПОПЕЕ" действия власти, в том числе и на инфополе были безупречны? "Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея ввиду выборы и собственные корысные интересы." - сказал Аваков и лично у меня тут же возникло чувство то, что совсем недавно (но не для подозреваемых по "Шеремету") - ЛИЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ власть имущих, как улика против подозреваемых в чем-то. А еще перекликается со словами Зеленского, что угрозы нацбезопасности на этом закончились, хотя агрессия РФ нiкуди не зникла... Надо ли так понимать, что особо рньяные политические соперники теперь найдут надежную опеку непревзойденной правоохранительной и судебной системы - уже заранее говорится, что это нельзя простить (без суда) с сетованием, что "у нас не будет порядка" - в Украине? или у правящей силы (по аналогии с партийно-политическими упреками)?
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О прости меня господин Аваков ибо грешен я и трижды ***** вас вчера послал...
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Ты нарушил правила форума - у тебя одни матюки - значит ты должен быть удалён. .
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Ой, какой на хрен порядок у тебя может быть, да ты всё время прощаешь, прощаешь убийц, которые убивают, а ты их покрываешь, покрываешь игральный бизнес, который приносит тебе баснословную прибыль, а скандал с рюкзаками, ну и т.д. и т.п. Так-что, чья бы корова мычала...
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Українці, щоб не бути бидлом, та не грати на руку тому підступному ворогу, який створив цю ситуацію, ви просто замість того щоб боротися з такими самими простими українськими громадянами, одразу йдіть до організаторів заходів у Кабмін, Раду, Адміністрацію Президента та жбурляйте каміння в тих хто так виконує свої обов'язки..
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Время покажет кому и что прощать. Слишком рано делать выводы. Дай Бог чтобы паника у людей была напрасной. А ведь ее спровоцировала многоходовочка тупых бездарей. Мышление которых ограничено только конкретными штампами. Любой старшекурсник медвуза знает что если есть малейшая угроза особоопасной инфекции (а маскарадные костюмы встречающих это подтверждают) то следует разворачивать полевой госпиталь вдали от населенных пунктов если ума не хватило оборудовать госпитальную базу по примеру китайцев. Если недай Бог ситуация будет развиваться по негативному сценарию то тогда кто персонально понесет ответственность за идиотское решение?
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"Мы простим..." нихрена себе заява от чиновника. Он что сам для нас всех законы придумывает?
Или он уже удельный князь или арабский шейх? Его обязанность соблюдать закон иначе нахрен он не нужен.
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