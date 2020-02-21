 Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах. ВIДЕО

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть перший аналіз показує: у деяких людей була істерика, у когось переляк, у когось страх, а хтось на цьому намагався грітися, маючи на увазі вибори і власні корисливі інтереси. На жаль це все вилилося в таку негідну, ганебну поведінку.

Вчора затримали 24 особи. Всіх відпустили, крім одного, який будучи п'яним розігнав "Ниву" і направив її на лави нацгвардійців. Ще 6 осіб у найближчу добу отримають підозри зі зверненням до суду про їхній арешт. Це ті хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському, він у важкому стані зараз у лікарні. Це ті, хто кидав каміння в автобуси, ті хто активно бився з поліцейськими і заважав їхній роботі, ті хто кричав "ми вас всіх спалимо", були й інші заклики п'яні і тверезі", - повідомив міністр.

Глава МВС зазначив, що поліція і Нацгвардія в Нових Санжарах була без засобів нападу, без гумових палиць. "Голі руки і щити". У результаті постраждало 9 поліцейських, один із яких у важкому стані, ще 1 жінці стало погано.

На думку Авакова, ті, хто поводив себе злочинно, мають бути покарані. "Якщо ми пробачимо це, усіх відпустимо на волю і вибачимося, у нас ніколи не буде порядку", - підкреслив він.

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