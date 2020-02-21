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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеська область (1162) олігарх (139) Придністров'я (168)

 Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Впливовий олігарх Віктор Гушан, власник найбільшої бізнес групи "Шериф" у невизнаній "Придністровській Молдавській республіці", обзавівся в Україні численною елітною нерухомістю, земельними угіддями і має українське громадянство.

Майно придністровського бізнесмена в Одеській області і під Києвом розшукали журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Літня резиденція Гушана – у місті Вилкове Одеської області. Там журналісти побачили кілька маєтків та земельні ділянки придністровського олігарха. У районі затону Базарчук – ділянки річки Дунай – придністровський олігарх оселився в маєтку на 600 квадратів. На площі в 6 тис. квадратних метрів також розташовані два причали, кілька будівель охорони, човни, сад, виноградники, альтанка та будиночок для гостей.

Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 01
Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 02

Окрім того, на території також стоїть вишка, яка, за словами охоронця, належить українській телекомунікаційній компанії "Інтертелеком". Саме цю адресу у Вилковому Віктор Гушан вказував раніше як кінцевий бенефіціар "Інтертелекому" – він був серед її засновників ще кілька років тому, але вийшов після того, як СБУ провела в компанії обшуки в межах провадження, відкритого за трьома статтями, серед яких "державна зрада". За версією слідчих, менеджмент компанії міг передавати російським спецслужбам дані про українських абонентів, а також не переставав працювати в окупованому Криму, що є порушенням законодавства.

З літа 2019 року поліція веде кримінальне провадження щодо цього маєтку за фактом "самовільного будівництва на самовільно зайнятій ділянці", що належить до "особливо цінних земель вздовж річки Дунай".

У Вилковому Гушану також напряму належить ще одна ділянка на узбережжі Дунаю та опосередковано, через фірму "Екофортпост" – складські приміщення. За межами Вилкового, у заповідній зоні, знімальна група знайшла окремі великі угіддя, де відпочиває Віктор Гушан – на острові Лімба, в районі гирла Дунаю Лебединка.

Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 03

З висоти вдалося розгледіти будинки, сади, рибальські снасті, сонячні батареї, альтанки та кілька будівель, а також приватну спостережну вежу мисливських угідь. Один із будинків на 275 квадратів та більше гектара землі – в оренді компанії "Екофортпост", пов’язаній із Гушаном. У реєстрі прав на нерухоме майно це офіційно називається "комплексом споруд для відпочинку", який напряму належить Віктору Гушану. При цьому в місцевій Кілійський райдержадміністрації заявили, що на острові немає об’єктів нерухомого майна.

Володіння бізнесмена з невизнаної "республіки" "Схеми" знайшли і в одеському передмісті – це вілла у першій лінії від моря, на території закритого містечка "Совіньон". Будинок на 600 квадратів з кількома терасами, літньою кухнею та охоронною він придбав в лютому 2014 року – незадовго до трагічних подій в Одесі.

Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 04

Ще одна земельна ділянка, яка належить Гушану, розташована під Києвом. При цьому, вона має сількогосподарське призначення, а згідно з українським законодавством, мати такі землі можуть лише громадяни України.

Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - Схеми 05

Про наявність у Віктора Гушана другого, українського громадянства може свідчити також і те, що згідно з інформацією джерел журналістів у Державній прикордонній службі, у дні, коли Віктор Гушан приїжджав у Вилкове, державний кордон перетинав не іноземець, а громадянин України з таким ім’ям та прізвищем і датою народження. У Державній міграційній служби відмовились прокоментувати факт наявності в "придністровського" олігарха українського паспорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177216
 
 
 Топ коментарі
 
А ось і типовий покупець української землі! Радіймо! Інвестиції аж попруть у сільске господарство! Йому, мабудь, і няні не треба...
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Потриот и торговый портнер плохотнюка походу. пецин коришь короче
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Да,Зеля и Милованов так спешат распродать землю и приднестровским и кацапским и израильским и американским олигархам, для них же народ быдло, зачем им земля? Зачем им деньги на газ, пусть собаками расплачиваются, зачем им прожиточный уровень, они и в половину прожиточного живут никак не повыздыхают. Вот истинное лицо зеленых клоунов.
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А ось і типовий покупець української землі! Радіймо! Інвестиції аж попруть у сільске господарство! Йому, мабудь, і няні не треба...
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Да,Зеля и Милованов так спешат распродать землю и приднестровским и кацапским и израильским и американским олигархам, для них же народ быдло, зачем им земля? Зачем им деньги на газ, пусть собаками расплачиваются, зачем им прожиточный уровень, они и в половину прожиточного живут никак не повыздыхают. Вот истинное лицо зеленых клоунов.
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зато у Молдован Брынза и Вино хорошие )))- и Люди они Хорошие ( основа- как везде)
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Даже не удивляет, Здесь все продается. И земля вместе с бесправными холопами
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Потриот и торговый портнер плохотнюка походу. пецин коришь короче
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А мне кажется, что Гушан умней, чем сын бывшего президента ПМР Смирнова Не помню как его зовут.
Гушан получил украинский паспорт, а не российский.
Приезжай, родной. Только постарайся немного подучить украинский...
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Шановний, там прості громадяни мають по 3, а то і по 4-ри паспорти: придністровський, молдовский, українский, російский. Розумніші, ще і румунский та ін.
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Ой! А какие ж зебилы ему граждпнство Украины дали и глаза закрывали все эти годы???
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Роздача паспортів в основному була у 90-ті - початок двохтисячних. Змагалися тоді з Росією по видачі паспортів.
Діти у 16 років, там отримують укр. паспорти, а потім їдуть безкоштовно вчитися в укр. вишах
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Ну и ШО??? Он скоро Банковую прихватизирует . А СБУ бабульку с семочками на базаре трусит,патент ,лицензию требует.
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дочь леонида кучмы людмила франчук купила 5 этажный дом в британском кенингстоне за 80 млн.фунтов стерлингов.не сестра ли этого гущана?
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Ну, можна було би скрізь пальці було дивитися, але ж він живить оцю прокремлівску ЛДНР "Придністровську Молдавську Республіку"
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Тю ! Бєні 3-4 громадянства можна,а цьому Гушану-ні ?
Упир,що вивів з України 5.5 млрд.доларів,і щодня краде мільйони-молодець,а молдаван,який,по-суті,інвестує-небезпечний злочинець.
Є й цікавіші історії генпрокурор Руслан Рябошапка та його заступник Віталій Касько, проводять вседержавну спецоперацію визволення з молдавської в'язниці афериста світового рівня В'ячеслава Платона. Ху іс Платон або молдовська пральня
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СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ НА ПРОЭКТ ПОТРАТИЛИ !!! ЛУЧШЕ Б ПРОСТО УБИЛИ ЕГО !!!
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Власне це і є справжній президент ПМР, а не ті фільки що там по паперам керують. Контрабанда цигарок, спирту це все Шериф.
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Нічого. Скоро все узаконять. Плісняві земляні поравки в турборежимі розглядають. Янелох вніс законопроект про подвійне громадянство. Так що, все ОК
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вот и понятно, для кого Зеленский раскорячивается, земельный закон пропихивает
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Не удивлюсь если Порошенко имеет в Приднестровье бизнес.
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Справедливости ради: ЕС в который мы так стремимся кишит рашистскими и нашими олигархами и тоже с разными европейскими паспортами.
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Соєві вже волають, що це Зєлєнский малдавану землю дав))) Крєтінодауніто на шоколодних заробітках)))
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При Петре Алексеевиче такого не было . Олигархия и сепары разгулялись .Пол Украины скупили .
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