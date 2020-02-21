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 Політика України
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Все про:ВР (7117) кнопкодавство (54) ЧЕСНО (27)

 Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до законопроєкту про ринок землі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ЧЕСНО.

На цьому відео видно, як під час голосування за поправку №1223 до законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення Поляк спочатку голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплено за депутатом групи "Довіра" Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті.

На табло голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосували з обох місць.

Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 01Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 02Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 03Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 04

Також Поляк кнопкодавив під час голосування щодо поправки №1420 до цього ж законопроєкту. На кадрах видно, що депутат спочатку натискає на кнопку на своєму пульті, а потім голосує на порожньому місці праворуч від нього. На табло видно, що проголосували з обох місць.

Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 05Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 06

Крім того, нардеп Поляк кнопкодавив і під час електронної реєстрації на нинішнє засідання: спочатку натиснув на кнопку на місці праворуч, потім - на своєму місці. На табло видно, що на обох пультах відбулася реєстрація.

Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 07Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 08Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО 09

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 16 січня 2020 набув чинності закон про особисте голосування народних депутатів. Тепер за кнопкодавство передбачено штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, проте для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді.

Читайте також: Законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство потрібно доопрацювати і прийняти, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177199
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас запретят присутствие недорогеньких журналистов в ВР...(
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Средневековье так средневековье! Отрубите руки этому ульопку!
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Тварь-- гнать в шею !!! В Польше сразу бы вылетел и никогда больше не стал бы депутатом Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8313
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Сейчас запретят присутствие недорогеньких журналистов в ВР...(
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Саме смішне, що на результат це ніяк не впливає. Какая разница -73 чи 74 голоси за?
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Тварь-- гнать в шею !!! В Польше сразу бы вылетел и никогда больше не стал бы депутатом Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8313
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Впервые,первый раз не считается и откуда он мог знать про новый закон,Быть депутатом это еще не значит что помнить все что понапринимали.
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нагородити його безкоштовною путівкою в Ухань Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4215
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Ну что зебилы, как вам ваши новые лица?
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Средневековье так средневековье! Отрубите руки этому ульопку!
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Низзя! Щас прибежит дядя и начнет рассказывать,что как жетак то... Бросать камни с живых людей!? А тут руку отрубить? Нет, нет, это негуманно! Так нельзя с живым человеком поступать!
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Ладно,не обязательно ему рубить руки живому,но рубить надо по-любому.
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так я же не знаю,уснет он если ему башку отрубить или нет.
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Зебилы, а почему пока многие украинцы еле выживают ваши слуги народные назначают себе зарплаты по ляму грн в месяц?
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Нічого йому не буде, бо ця шобла - суркісо-мертвечуківські кореша
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а вы докажите..., все законы написаны так, что никто никого не привлечет к ответственности за такое, а видео не является доказательством в суде...., это только волонтеров, добровольцев и талантливых врачей можно привлекать к ответственности по фейковым, грубо состряпаным "доказам"...
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Весна на носу. Будут сажать? Посмотрим. Или опять наё...л ЗЕлёные крысы? А вы, как думаете, ЗеДятлы? впрочем прошу пардону, вы и "думать" вещь не совместимая. Из области фантастики. Ненаучной фантастики.
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Посадите его лет на пять в санаторий в Новых Санжарах на перевоспитание. Налеюсь что это пойдет на пользу всему украинскому обществу
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а чему тут удивляться , какой народ, такие и депутаты с презом
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Очень негативно отношусь к московиту Ульянову - чЛенину. Но с некоторыми его тезисами готов согласиться. в свете данного события. А именно:
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев. И кнопкодавов (ремарка от меня).
(ПИСЬМО В.В.КУРАЕВУ, Е.Б.БОШ, А.Е.МИНКИНУ 11 августа 1918 г.)
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Люди Зеленського що хочуть те і роблять... Їм закон не писаний.
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ЗЄ і КО вміли маніпулювати на шоу з мажорами, що очікували фінального соло на п-но з опущеними штанами, а тепер мають "публіку", що не в стані виїхати на заробітки. Х-й, що ковзає по клаві, "на хлєб не намажєшь"
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ВНИМАНИЕ!!! БАРАБАННАЯ ДРОБЬ!!!
Запасаемся попкорном, удобно усаживаемся и наблюдаем
"как работают" на-принимаемые Зе-депутатиками законы об
отмене неприкосновенности и уголовной ответственности за кнопкодавство...

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