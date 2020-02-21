 Брифінг про ситуацію в Нових Санжарах. ВIДЕО

Брифінг транслює канал Кабінету Міністрів України в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Да ЗекоМандюки, а как это вашу подружаню, которая в карантине теперь минимум 2 недели должна быть, выпустили в Киев гулять? Что за бред?
Устроили вы, зебоболики все через Ж, по другому не умеете, но конечно виноват как всегда кто-то другой
Ты облажался, так и скажи
Ты просто гений мысли, могу угадать за кого ты голосовал
а то она вам весть брифинг-нафикинг заразит...
терпилы мля. как это понимать? стелитесь перед русскоязыкими? а вдруг это агенты.... а, ну ладно, у нас же Семочко был.... и Рабинович сидит... в кресле
Или ты жёлуди любишь?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWn-K2sBo-8