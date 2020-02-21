 Яценюк - Путіну: Ми - не один народ. ВIДЕО

Арсеній Яценюк підкреслив, що для "вірусу "русского мира" характерні "диктатура, колективізація і війна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

Лідер "Народного фронту" зазначив, що слабкість демократії завжди провокує силу авторитарних і диктаторських режимів.

У таких режимах, наголосив він, відсутня повага до особистості: "Масою набагато легше управляти. А ще якщо для управління цією масою задіють фейки, ізоляцію, страх, - людина перестає бути людиною, діє тільки на підставі інстинктів".

Війну Арсеній Яценюк назвав елементом вірусу "русского мира": Для того, щоб утримувати свою країну, диктатури обов’язково починають "воювати з сусідами, розширювати свою владу на сусідні країни": "Це те, що зробив Путін по відношенню до України, Грузії, що робить на інших театрах військових дій, як, наприклад, в Сирії".

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Ця війна також і ідеологічна, підкреслив Арсеній Яценюк. Він нагадав, що Путін постійно повторює, що "мы – единый народ".

"Ми – не єдиний народ. Ми знаходимося на єдиному континенті, але ми зовсім різні", - наголосив Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання учасниці Форуму про основний глобальний порядок денний для України, лідер "Народного фронту" наголосив, що він має базуватися "точно не на мріях про те, що Путін скаже, що йде з Донецька, Луганська і Криму, та ще й компенсує всі збитки": "Цього не буде. Це неможливо глобально вирішити тим, що ми просто посидимо, поговоримо і "переконаємо" Путіна".

"Путін хоче Україну. І він не змінить свою позицію. Путін ненавидить Захід, і він не змінить свою позицію. Путін вважає, що ми "единый русский народ". Путін хоче бути імператором нової версії Радянського Союзу. Путін ненавидить Україну і українців і не змінить свою позицію".

"Основне глобальне питання сьогодні на порядку денному України – це зберегти Україну, не здатись, не зневіритись і знати: Володимир Путін – це ворог української держави. Не вірте жодним його словам. Наші союзники – це НАТО і Європейський Союз. Наше прагнення – це вступ і до ЄС, і до НАТО. Наше майбутнє – це Європа, і ми до радянського минулого не повернемося", - наголосив Арсеній Яценюк.

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Одним із таких "вірусів", які охопили сучасне суспільство, Арсеній Яценюк назвав популізм: "Є маса складних завдань, які треба вирішувати. А ми очікуємо, що в один прекрасний день прийде якийсь чарівник, який має прості рецепти вирішень світових проблем. Він каже: я вирішу все, хто за 3 години, хто за 3 дні, хто за одну каденцію. І ми хочемо вірити в те, що не прикладаючи зусиль, можна знайти дуже просте рішення на суперскладні питання".

Після того, як люди стикаються з тим, що проблеми все одно не вирішуються, "знову шукають нових популістів": "У них кращі політтехнологи, вони краще вміють працювати з соціальними мережами. Вони "таргетують" віруси, потрапляючи саме в те місце, де можна проникнути через імунну систему", - сказав він, нагадавши, що найбільш ефективними у популізмі були диктаторські режими - нацисти і більшовики. Ще один "вірус", наголосив Арсеній Яценюк, - некомпетентність: "Невігластво і некомпетентність поглинуло сьогодні як Україну, так і весь світ".

Суспільство також уражено "вірусом байдужості", наголосив він: "І це те, що знищує і людину, і націю, і країну". "Мені все одно, мене це не обходить, це не моя проблема, "ну какая разница, в конце концов", – це є вірус байдужості", - сказав лідер "Народного фронту".

Ще одним "вірусом", який вражає сучасне суспільство, Арсеній Яценюк назвав вірус фейків, який уразив свободу слова і журналістику: "У багатьох країнах, навіть вільного світу, зараз видатні політичні лідери кажуть: нам не потрібна журналістика, ми напряму спілкуємося з народом. Це правильно, але це не означає, що ця людина говорить правду. Тому якісна журналістика потрібна, щоб дати інтерпретацію подій, фактів, і щоб тоді можна було прийняти рішення, правда це чи ні".

"Вірус фейків знищив правду в світі - не повністю, але дуже серйозно її уразив", - сказав Арсеній Яценюк.

Він звернувся до учасників Форуму: "Ваш молодий імунітет повинен врятувати кожного з вас і всю країну від вірусів. Для того, щоб у вас був високий імунітет проти всіх вірусів - потрібні освіта, знання і критичне мислення". "Життя – це не спринтерська дистанція, а стаєрська. На цій дистанції десь можна пригальмувати, а колось треба дуже сильно прискоритися. Тільки це дуже-дуже довгий шлях, на якому кожен повинен боротися щодня", - сказав Арсеній Яценюк.

21 лютого у Києві розпочав роботу 8-ий Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні та Центру інформації та документації НАТО в Україні. Тема Форуму: "Старі виклики, нова динаміка: плани на нове десятиліття". Учасниками заходу стали понад 200 представників з усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Угорщини та Чехії. Упродовж двох днів будуть обговорені питання, пов’язані з глобальними викликами сучасності – безпековими, соціальними, демографічними, екологічними. Під час Форуму виступили також Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.