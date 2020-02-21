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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1151) Полтавщина (344) Зоряна Скалецька (81) COVID-19 (193) Нові Санжари (59)

 Скалецька залишила обсервацію і хоче піти до людей та з ними поспілкуватися, - начальник санаторію в Нових Санжарах Блінов. ВIДЕО

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, попри те, що заявила про готовність перебувати разом з евакуйованими на обсервації, поки покинула Нові Санжари.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив представник закладу "Нові Санжари" Олександр Блінов.

"Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей і з ними поспілкуватися", - повідомив Блінов.

Також він зазначив, що міністерка повернеться на обсервацію, проте коли - "треба у неї запитати". До того ж, крім Скалецької в закладі залишаться ще три представники МОЗ.

"Ми їй зробимо будиночок, людині треба працювати", - сказав Блінов.

Він також зазначив, що незважаючи на карантинний режим, міністерка може покинути територію санаторію в будь-який момент, принаймні поки вона не поспілкувалася з евакуйованими.

"Вона може. І я буду йти додому", - додав Блінов.

Також дивіться: "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю. ВIДЕО

У пресслужбі Кабміну підтвердили, що Зоряна Скалецька в Нових Санжарах не залишається. Водночас, пані Скалецька братиме участь у брифінгу о 15.00.

Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177131
 
 
 Топ коментарі
 
Она уже законтаченная,пускай сидит теперь там 21 день.
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Это просто карантин какой-то! 95 левл!
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Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить..

Фаина Раневская
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Да уж, ума палата. Сначала поторчать в карантиной зоне, а потом поехать с людьми общаться...
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Шо, 14 дней карантина уже минули?
Это теперь называется "безпрецендентные меры" карантина???
Скалецька залишила обсервацію і хоче піти до людей та з ними поспілкуватися, - начальник санаторію в Нових Санжарах Блінов - Цензор.НЕТ 2957
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"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - сказал Блинов. Источник: https://censor.net.ua/v3177131
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очередное обещание зебибиков НЕ ВЫПОЛНЕНО! никто и не ожидал!
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Она уже законтаченная,пускай сидит теперь там 21 день.
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Вот такие селфачи постят ребятки которые сейчас на карантине и в полной изоляции
Скалецька залишила обсервацію і хоче піти до людей та з ними поспілкуватися, - начальник санаторію в Нових Санжарах Блінов - Цензор.НЕТ 2131
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а вот так в развитых странах
Feliks Golber:
11 израильтян, освобожденных в Японии, рано утром в пятницу прибыли в Бен-Гурион, а оттуда прямиком в больницу «Шиба Тель Ха-Шомер».

Борт ночью остановился для заправки в Тбилиси, и в 4:30 приземлился в Израиле в дальней части летного поля. Пассажиров встречали врачи, «упакованные» в специальные костюмы, у них проверили температуру и респираторные симптомы, а потом эвакуировали в больницу, где они проведут ближайшие 2 недели.

Профессор Ицхак Райс, главный врач «Шибы», считает, у всех пассажиров высокий риск заражения, но картина выяснится только к 12 часам дня, когда будут проведены тесты на коронавирус.
Каждый будет помещен в отдельный бокс, в который не будут заходить даже врачи и медсестры - все манипуляции будут осуществляться дистанционно с помощью медицинских роботов. Вместе будут размещены только супруги, которые находились в одной каюте на корабле.
4 израильских туриста остались в Японии, у них диагностирован коронавирус и они проходят лечение в больнице.
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Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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та кто вам правду обязан говорить, они вам ничего не должны можете верить и дальше.
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так чтоб пообщаться надо идти В обсервацию ине ИЗб че-то она попутала. за две недели наобщается вдоволь
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Цікаво, вона до цих пір ходить в скафандрі? Скалецкая покинула обсервацию и хочет пойти к людям и с ними пообщаться, - начальник санатория в Новых Санжарах Блинов - Цензор.НЕТ 8784
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пистеть ни мишки варочать. вчира пааабищала, а сьодня сьехала с базара. всивота дилов. када нибуть вирнецца. можыт быть. када ни знаим...
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Сначала было плохо, потому что зеленая министерша не с народом. Потом было плохо, потому что зеленая министерша пиарилась на народе и хотела остаться на карантине. Теперь опять плохо, потому что зеленая министерша передумала.
Придется зрадофилам в третий раз за сутки менять свое мнение.
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было плохо что она не с ними, и совсем плохо, что она до сих пор не с ними как обещала.
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А совсем будет плохо, если она туда-сюда шастать начнет. Хотя не, к министрами никакие вирусы липнуть не должны, это же министры! Они такие скользкие, что даже вирусы на них не задерживаются. Вот деньги, те да, к министрам липнут. Даже к заместителям министра налипает столько, что он хвастается, что "внукам хватит".
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Сухоруков, скажи, а что ты думаешь о насильнике и педофиле Юрию Буданову? Правильно эту бешеную собаку чеченские ополченцы пристрелили?
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Та я, та я щоб довести що небезпеки нема залишуся з ними.Бла бла бла як і все зеленежопе кобло.
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Из обсерватория, в консерваторию...в Раду, хай вже їде....
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а действительно если её в раду на доклад позвать ? депутаты не разбегутся ?
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"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - сказал Блинов.Источник: https://censor.net.ua/v3177131

Скалецкая покинула обсервацию и хочет пойти к людям пообщаться, - начальник санатория в Новых Санжарах Блинов - Цензор.НЕТ 4924
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И нее что вообще мозгов нет ? Хотела по экспериментировать ,да ради Бога , сядь в одну палату с приехавшим и дыши его ароматом ,но дурь то свою зачем в народ нести ?
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Так там уже не пансионат не санаторий и не мед.центр а уже обсерватория ...В обсерватории вроде для изучения Космоса ..
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Радуцкому ломы ездить в Санжары к своей дежурной шлюхе .вот и чухнула .
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Уявляєте яка буде дикість, якщо міністр ОЗ винесла і розповсюдила вірус по Україні.
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це ж не дикість, це явність, провезти добу з потенціно інфікованими та вийти і йти паапщатся с людьми... краще б їх зразу метрополітеном, через ЖД вокзал везли б по домам.
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она улетела, но обещала вернуться. а мы построим её герметичный домик, чтобы никто не волновался
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Если кто против то Криворожский спецназ еще не уехал из Санжар
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Поясніть хтось цій тьоті - що таке карантин.
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Ну, Уляна Супрун для них порохоботка, ...Рудуцкій по хєрам в основном...Ярємєнко хіба щось підскаже...
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из интервью министра прессе, после выхода "I am a handy-woman in a philharmonic. I'm setting tile on the music"
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короче передумали, так и скажите....
вчера дунули, вытолкали министерку в полтавскую область...а седне отпустило малех и вроде как неправильно это
ЦИИИИРРРРККК!
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Как это "покинула обсервацию"?!
Вы там совсем е#анулись?!
Китайцы ввели пожизненное заключение за преждевременный выход из карантина, а она, *****, "покинула обсервацию"?!
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Санжарцы,берегись!заразная зеленая тетка уже подходит к вашему дому...
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Ну що?… маладєс! Спокійно набралась як собака вошей біля евакуйованих, а тепер йде в народ… урач з великої літери!
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там привезенные ходили когда заселялись, трогали предметы дышали. а она там походила и вышла наружу?
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Ой тримайте мене семеро!!!....
Це нова реприза кловунського кварталу під назвою "Аля камікадзе"...
Зачумлена піду у народ і нехай мене порвуть....
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Охрененный карантин) Мда. Я давал Скалецкой максимум неделю, но она свалила на следующий же день.
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Тупые шутки 95 квартала отдыхают!)))
ЗЕньки жгут...
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Цікаво, а коронавіруса є відчуття гумору, чи від такий же тупий, як і антропоморфні системи із слуг народу?
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Будет проходить 14 дней карантина, но не со всеми, а свой - не далеко. Через забор сможет перекрикиваться)) А сколько пафосу было, какая жертвенная взволнованность на лице Скалецкая покинула обсервацию и хочет пойти к людям пообщаться, - начальник санатория в Новых Санжарах Блинов - Цензор.НЕТ 7226
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А скільки було лайків від зебілів на ту новину!
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блинов - именно тот чел, который сделает в своей жисти хоть один домик. во дворе.
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Боже, это какое-то шапито... Астановитесь!!!(с)
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я думаю она решила для надежности пройти карантин подальше, на сейшелах
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Пишуть у ФБ, що її поселили в окремій хаті. Якщо це правда, то у Данко - фальшиве серце.
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Оце і є середньовіччя. Коли міністр охорони здоров'я бігає туди сюди на карантині. Я вже мовчу, що людей розселили по двоє. Це не ізоляція. Це ідіотизм.
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Условия 5 звездочного отеля не подошли. Пиар не прокатил, нужно обратно к дочери.
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Мммда... А я было дело, вчера, уже оценил её поступок положительно... Ошибочка вышла, однако. Эта овца не стала разубеждать, что она таки- овца.
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больше так не делай...
запомни - в зе-команде, ВСЕ без исключения дегенераты, приспособленцы и коллаборанты..
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А як же карантин? Перетворили Україну в ЗЕквартал 95.
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..??пошла в нарІд заразу потенциальную разносить??..
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почему то вспомнил "Дохтур - Смерть" как называли зе-недоумки мадам Супрун.....
Ушла она и вместе с ней здравохронение... Скалецька залишила обсервацію і хоче піти до людей та з ними поспілкуватися, - начальник санаторію в Нових Санжарах Блінов - Цензор.НЕТ 7794
Пипец пришел ей на замену...
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Деякі зебабуїни писали, що вона молодець, а я гадав наскільки днів...А тут бац...і дня не пройшло... Скалецька залишила обсервацію і хоче піти до людей та з ними поспілкуватися, - начальник санаторію в Нових Санжарах Блінов - Цензор.НЕТ 3595
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Обсерватория боксы ...Голимый чес ..Пансионат за 24 поменял 3 названия по своему назначению ..Был санаторий а вчера стал медцентром а сегодня обсерваторией с боксами ...без замков в дверях...Цырк продолжается ..
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Какое прекрасное ШОУ ..... спасибо "Кварталу - 95"
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на брифинг в 15:00 будут загонять спецназом
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ипанутая на всю голову, как все слуги народа и дебил зеленский
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А что, кто-то, действительно, думал, что она там останется? Щас-с...
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