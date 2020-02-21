 Скалецька залишила обсервацію і хоче піти до людей та з ними поспілкуватися, - начальник санаторію в Нових Санжарах Блінов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив представник закладу "Нові Санжари" Олександр Блінов.
"Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей і з ними поспілкуватися", - повідомив Блінов.
Також він зазначив, що міністерка повернеться на обсервацію, проте коли - "треба у неї запитати". До того ж, крім Скалецької в закладі залишаться ще три представники МОЗ.
"Ми їй зробимо будиночок, людині треба працювати", - сказав Блінов.
Він також зазначив, що незважаючи на карантинний режим, міністерка може покинути територію санаторію в будь-який момент, принаймні поки вона не поспілкувалася з евакуйованими.
"Вона може. І я буду йти додому", - додав Блінов.
У пресслужбі Кабміну підтвердили, що Зоряна Скалецька в Нових Санжарах не залишається. Водночас, пані Скалецька братиме участь у брифінгу о 15.00.
Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
Фаина Раневская
Это теперь называется "безпрецендентные меры" карантина???
Feliks Golber:
11 израильтян, освобожденных в Японии, рано утром в пятницу прибыли в Бен-Гурион, а оттуда прямиком в больницу «Шиба Тель Ха-Шомер».
Борт ночью остановился для заправки в Тбилиси, и в 4:30 приземлился в Израиле в дальней части летного поля. Пассажиров встречали врачи, «упакованные» в специальные костюмы, у них проверили температуру и респираторные симптомы, а потом эвакуировали в больницу, где они проведут ближайшие 2 недели.
Профессор Ицхак Райс, главный врач «Шибы», считает, у всех пассажиров высокий риск заражения, но картина выяснится только к 12 часам дня, когда будут проведены тесты на коронавирус.
Каждый будет помещен в отдельный бокс, в который не будут заходить даже врачи и медсестры - все манипуляции будут осуществляться дистанционно с помощью медицинских роботов. Вместе будут размещены только супруги, которые находились в одной каюте на корабле.
4 израильских туриста остались в Японии, у них диагностирован коронавирус и они проходят лечение в больнице.
Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Придется зрадофилам в третий раз за сутки менять свое мнение.
вчера дунули, вытолкали министерку в полтавскую область...а седне отпустило малех и вроде как неправильно это
ЦИИИИРРРРККК!
Вы там совсем е#анулись?!
Китайцы ввели пожизненное заключение за преждевременный выход из карантина, а она, *****, "покинула обсервацию"?!
Це нова реприза кловунського кварталу під назвою "Аля камікадзе"...
Зачумлена піду у народ і нехай мене порвуть....
ЗЕньки жгут...
запомни - в зе-команде, ВСЕ без исключения дегенераты, приспособленцы и коллаборанты..
Ушла она и вместе с ней здравохронение...
Пипец пришел ей на замену...