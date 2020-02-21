 Скалецька покинула обсервацію, але повернеться. Хоче піти до евакуйованих, - начальник медцентру в Нових Санжарах Блінов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив представник закладу "Нові Санжари" Олександр Блінов.
"Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей і з ними поспілкуватися", - повідомив Блінов.
Також він зазначив, що міністерка повернеться на обсервацію, проте коли - "треба у неї запитати". До того ж, крім Скалецької в закладі залишаться ще три представники МОЗ.
"Ми їй зробимо будиночок, людині треба працювати", - сказав Блінов.
Він також зазначив, що незважаючи на карантинний режим, міністерка може покинути територію санаторію в будь-який момент, принаймні поки вона не поспілкувалася з евакуйованими.
"Вона може. І я буду йти додому", - додав Блінов.
У пресслужбі Кабміну підтвердили, що Зоряна Скалецька в Нових Санжарах не залишається. Водночас, пані Скалецька братиме участь у брифінгу о 15.00.
Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
А тут треба САНІТАР З ТЮРЕМНОГО ПСИХДИСПАНСЕРА.
Дебилы!
это тупой идиотизм и еще тупее пиар !!! и это
медикшо такое? ?
Ой, про що це я? Де цей уряд, а де логіка та порядність?! Ці паралельні ніколи не пересічуться
Его тезисы заключались в том, что власти намерены поселить украинцев на карантин в Полтавской области, при этом правительство делает все с эвакуированными неправильно, и вообще медицина в Украине разрушена, поэтому с этого карантина будет горе.
Интересно, что свои посты он написал раньше, чем о решении разместить в Новых Санжарах прибывших из Китая узнал сам глава местной ОГА!
Эта неофициальная акцентированная на страхах информация опередила официальную, с очевидными последствиями.
Кто же такой этот Чередниченко?
Агитирует за ОПЗЖ и Шария в ФБ, возглавляет Социалистическую партию Кивы, критикует оба Майдана. В октябре 2014 в офисе, на то время в кандидата в нардепы Сергея Чередниченко - провела обыск СБУ. Ранее у его сотрудника обнаружили пачку газет «Новороссия» - сообщают местные блоггеры. Совпадение?
Неудивительно, что из 24 задержаных в Санжарах - 16 не местные, а специально приехавшие провокаторы.
Также сообщается, что возле церкви МП раздавали листовки с призывами не допустить эвакуации и размещения людей из Китая.
Толпой руководят арбуи из отдела ФСБ, "СМИ" Медведчука разгоняют истерику - хомячье жрет за обе щеки. Лубянка руками своих полезных идиотов громит сограждан вывезенных из эпицентра эпидемии в КНР.
Имеем спланированную информационную спец. операцию. Цель - отвлечь внимание от нарушения россиянами Минских договоренностей - атаки на украинские позиции под Золотым. Про них уже не вспоминают. Опустить украинцев на дно, дискредитировав день памяти жертв Майдана. Бонусом идет сенсационный медиапродукт: «Взрыв говна в Санжарах» с трансляцией ведущими агентствами типа Reuter, DW, BBC, CNN, SkyNews.
Лубянка сообщает: "День 20 февраля, который стал днем национального позора Украины из-за диких беспорядков в Новых Санжарах (вызванных тем, что в городок на карантин привезли из Уханя граждан Украины) не остался в стороне от внимания мировых СМИ. Так, например The New York Times свой материал о беспорядках в Новых Санжарах назвала "Драки, смех и горящие шины приветствуют эвакуированных от коронавируса в Украине".
Сегодня целый день будут пережевывать Санжары. А где-то вешать медальки за грамотно спланированную спец. операцию. Сделали их вместе. Шикарно сработали! Эффект 100%. Ну, а я боюсь, что это только начало и ФСБшная "церковь" на этом не остановится.
Эпилог.
- Ну, как вам новая власть?
- Вы знаете, не оправдала надежд. Я очень разочарован, очень....
- Да вы закуривайте, не стесняйтесь.
- Но что вы мне даете? Это же не сигарета, а х*й!
- А какая разница?
Иван Лютый
Как и Рюкзакову, собравшему пресс-конференцию с бубочкой и объявившему имена убийц Шеремета?
Автобуси з врятованими з Китаю українцями закидали камінням тітушки, фото з найманцями вже з'явилися в інтернеті.
Мирослав Гай
Во-вторых, ему верить не стоит, а тебе - можно?
Мягко говоря, ты себя переоцениваешь.
яка підходить до цього моменту:
"****** в *****!"
Але все ж шкода, що йде звідти.
Хапнула б там того вірусу, скопитилась, то хоч якась радість була б.
Мав би розуміти, що він просто приманка для деякого кола виборців.
Как это по-медицински.
Скукотище и никакого общения 😂
· 1 мин. ·
Спокійно, пані міністр уже на карантині. Якщо і намагалася втекти, то дуже швидко повернулася після статей в ЗМІ.
От вона сила слова! Зоряно, не переживайте, всього 13 днів залишилось спокутувати свою помилку - відсутність пояснень населенню.
Но наш министр здравоохранения о карантине ещё не догадывается
как это пришла, ушла? потом опять, вы там наглухо ************?
Но наш министр здравоохранения о карантине ещё не догадывается