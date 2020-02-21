 "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю. ВIДЕО

Про це заявив з трибуни Верховної Ради заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Люди дійсно не в п’ятизірковому готелі ...Громадяни розміщені в номерах по двоє, забезпечені гарячим харчуванням. Є уточнення — їжа готується не в цьому санаторії, вона готується за принципом кейтерингу. Їжу люди приймають з одноразового посуду, який після цього збирається і відповідним чином після знезараження утилізується", - сказав Коваль.
За його словами, в санаторії "Нові Санжари" окремі каналізаційна система і водопостачання. "Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час посиленого режиму", - сказав Коваль.
На його думку, евакуйовані громадяни перебувають зараз у нормальних умовах, але у випадку повідомлень чи інформації про якісь недоліки, він попросив інформувати Міністерство охорони здоров’я.
Коваль виступав у Верховній Раді в рамках години запитань до уряду. Спочатку планувалося, що там сьогодні розповість про ситуацію з коронавірусом міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Але напередодні вона заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
из говна и палок?
Вчера опозорился "простой народ", сегодня чинуши наверстывают упущенное.
Зелені в черговий раз показали свою повну некомпетентність.
Украина - ЭТО НЕ Ахметов и Коломойский!!!! Слышите ВЫ!!!! Это наше общее!!!!!
Вы это не заработали!!!
двери болтаются, грязь в душевых и током бьет...
за это минус одну звезду...
в использованием вайпнга, мпичрайтинга, таймжопинга и денпинга.
Но не было главного, к чему все они все так стремились - сильпо с водярой!
Тут все понятно. Зрада зрадная по любому поводу и без
откуда ты знаешь, брехло
нельзя утверждать что они здоровы без тестов и не выждав время, для этого и обсервация. а уже все трубят что они здоровы
Все понятно, кто заказчик истерик
Не потому ли, что они потенциально НЕ ЗДОРОВЫЕ !!!!????
Этот период для разных заболеваний разный, во время инкубационного периода человек является носителем заболевания и может заразить других.
Поэтому людей из очага вирусной инфекции и поместили в карантин на время инкубационного периода. И да, потенциально кто-то из них мог заразиться в последние дни перед эвакуацией и за ними должны наблюдать на протяжении всего инкубационного периода.