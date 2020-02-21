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Все про:евакуація (258) COVID-19 (193)

 "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю. ВIДЕО

Евакуйовані з Китаю українці перебувають "не в 5-зірковому готелі", але вони розміщені в номерах по двоє і забезпечені гарячим харчуванням.

Про це заявив з трибуни Верховної Ради заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Люди дійсно не в п’ятизірковому готелі ...Громадяни розміщені в номерах по двоє, забезпечені гарячим харчуванням. Є уточнення — їжа готується не в цьому санаторії, вона готується за принципом кейтерингу. Їжу люди приймають з одноразового посуду, який після цього збирається і відповідним чином після знезараження утилізується", - сказав Коваль.

За його словами, в санаторії "Нові Санжари" окремі каналізаційна система і водопостачання. "Обробка стічних вод відбувається так само, як і в інфекційних лікарнях під час посиленого режиму", - сказав Коваль.

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На його думку, евакуйовані громадяни перебувають зараз у нормальних умовах, але у випадку повідомлень чи інформації про якісь недоліки, він попросив інформувати Міністерство охорони здоров’я.

Коваль виступав у Верховній Раді в рамках години запитань до уряду. Спочатку планувалося, що там сьогодні розповість про ситуацію з коронавірусом міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Але напередодні вона заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177106
 
 
 Топ коментарі
 
Звиздежь. Судя по отснятым видео их поместили в совковый бомжарник, где капитальный ремонт делался лет 40 назад.
Вчера опозорился "простой народ", сегодня чинуши наверстывают упущенное.
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Стыдно перед аргентинцами и другими иностранцами,ни отеля нормального не дали,ни медалей...
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Це говорить про те що Аваков та інші його заступники самі ніколи не були в санаторії в Нових Санжарах і не знають яка це помийка! Люди намагались уникнути ганьби Авакова і Зеленського і не пустити в цю конюшню евакуйованих, але влада з боями прорвалась з Бухенвальду в Освенцим!
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Жили собі дівчата спокійно в п'ятизіркових китайських готелях,то взяли їх разом з іноземцями,що випадково перебували поруч,запхали в літак і привезли в якийсь радянський санаторій ні казино,ні бару.
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Разом з клієнтами, від ураження електричним струмом під час водних процедур!
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Залишається ще зоофілку,що залишилась з песиком врятувати,але напевно гарант сам її врятує і вони одружаться.
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Ти в одной ветки пишешь, что это проститутки и зачем было их пускать, а тут пишешь, что люди хотели уберечь от позора всех... Ты бы определился рукоблуд, это же не о ракетах писать, ты уверен, что это твоя тема?
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Для гарячих аргентинців там є моделі. Навіщо їм ці медалі?
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Ну, вместо медали вручим им Мендель. Какаязадница, ой какаяразница!
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Всех опережает поручик Ржевский:- Гусары, молчать! Поручик Ржевский - известный герой пикантных анекдотов.
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для пиара,и как всегда на весь мир пропиарились!
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это ничтожество кривлялся на форуме выдал себя, и сказал словами его кацапских троллей грязью полил. Этот цирк был устроен для того что бы еще раз доказать что власть украинофобов ненавидит очень сильно все украинское.
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"она готовится по принципу кейтеринга"
из говна и палок? "Не пятизвездочный отель", - Минздрав об условиях проживания эвакуированных из Китая - Цензор.НЕТ 7073
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похоже на "все что могу" и то после того как "условия" попали в интернет
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Ну да. Да и не КПП на вьезде в окупированный крым где Порося и ЗЕлупа вкинули миллиарды и обустраивали все для комфортного перемещения сепаров, а теперь еще хотят построить город-сад.
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Ну так санаторий Нацгвардии - сразу понятно что не фонтан. Скорее всего, в "Медоборах" условия были бы получше, но там оказалось слишком много "патриотически испуганных", а власть повелась и начала менять место карантина.
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Звиздежь. Судя по отснятым видео их поместили в совковый бомжарник, где капитальный ремонт делался лет 40 назад.
Вчера опозорился "простой народ", сегодня чинуши наверстывают упущенное.
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Больничка полностью прошла покращення и потужную медрехворму, а теперь еще и диджитализацию. Попросите Красный Крест чтобы помощь нашим беженцам предоставил. Ато они все боевикам помогают. Как и *наша* власть.
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Історія "евакуації" українців з Китаю - прекрасний лакмусовий паперіць стан справ в державі (ще один).
Зелені в черговий раз показали свою повну некомпетентність.
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А с *** ли толко они? Все предыдущие власти были не лучше.
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тут дело не только в зеленых , они еще и год не делают нам жизнь лучше , тут дело во всех Петях, Витях ,Сенях ,Юлях которые 30 лет терлись у кормушки и улучшили нам жизнь до того состояния которую мы имеем , а они суки имеют наглость снова рваться к корыту горя желанием нам ЕЩЕ улучшить жизнь "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 3413
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ммм, скоріш за все - вкурили шо Путін розпилить вірус в Києві, якшо розгрузять болюнів в Борисполі.
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глупое сравнение ,они не на курорте а в карантине
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Карантин не должен быть курортом, но и грязным хлевом он тоже не должен быть.
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согласен ,но и власть должна быть для народа ,а не народ для власти
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Если честно ПОЗОРИЩЕ!!!!!
Украина - ЭТО НЕ Ахметов и Коломойский!!!! Слышите ВЫ!!!! Это наше общее!!!!!
Вы это не заработали!!!
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"Не пятизвездочный отель" - нет мать вашу 4-х звездочный... "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 550

двери болтаются, грязь в душевых и током бьет...
за это минус одну звезду...
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она готовится по принципу кейтеринга. Источник: https://censor.net.ua/v3177106\\\\\\\\

в использованием вайпнга, мпичрайтинга, таймжопинга и денпинга.
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Мало того что подняли опозорились с эвакуацией на весь мир, так ещё и пожлобились на нормальные условия. Интересно будет посмотреть сколько расспилят на этом всем бюджетных средств.
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смотрел вчера бестолковое интервью вечного председателя рады Литвина и вспомнил его саркастический комментарий и наглую улыбку при вопросе о состоянии ведомственных санаториев, которые еще не отжали такие как он : *да многие были разворованы и застроены маєтками, но я конечно не при чем*...
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Пардон конечно, сами сказали- по стандартам ВООЗ, вот такие оказываются стандарты
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Цікаво чого так було вестись на "евакуацію" ,невже не здогадувались куди їх зелебобіки запихнуть?
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Ну, в Китае и отель был лучше, и врачи научились бороться с этой заразой.
Но не было главного, к чему все они все так стремились - сильпо с водярой!
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Нормальное размещение. Главное, люди здоровы и уже в Украине . Были бы условия как в 5ти звездочном, порохоботы бы выли, что 'почему они так живут на наши деньги'
Тут все понятно. Зрада зрадная по любому поводу и без
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ты был в таком "отеле"? а я ешё помню. говорить что это нормальные условия может только полный зебил. любая бюджетная гостинница в 100 раз лучше этого убожества
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Я себя нормально чувствую и в пятизвездочном отеле и в сложных условиях, если на то есть обстоятельства. У них есть кров, еда, вода, туалет , связь .А, главное, эти люди здоровы.
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>А, главное, эти люди здоровы
откуда ты знаешь, брехло
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Их осматривали врачи и в Китае, и в Украине. Хватит уже сеять панику. Вы знаете, например, что у нас полно туберкулёзных больных? Почему вы не призываете их куда-то деть? Или на это заказа не было?
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ответь на вопрос, если они здоровы, зачем нужна обсервация, нужно их просто отпустить по домам, они же здоровы
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превентивная мера против чего, подумай если есть чем...
нельзя утверждать что они здоровы без тестов и не выждав время, для этого и обсервация. а уже все трубят что они здоровы
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а нельзя было получше найти, хотя бы двухзвездочный. жлобы зеленые
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Стыдоба-весь мир смотрит, а они людей в свинарник запихнули и еще говорят что это не 5 звезд.
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То есть разворот на 180 градусов? Утром было 'зачем они нам в Украине' , теперь уже -'условия плохие'
Все понятно, кто заказчик истерик
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Видимо наши граждане из Китая.. оторваны от жизни в Украине. Это условия 10 звезд по нашим меркам, а для карантина все 20. ( в принципе при опасности эпидемии мог бы бы быть вообще палаточный городок, но не сезон.) Если не устраивает пусть звонят гаранту, он же обещал Конча заспу. ( за язык не кто не тащил) Нашим вернувшимся согражданам даже полезно попробовать реальную жизнь на родине, в которой живет 80% населения
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ще б ви їм п'ятизірковий забезппечили, це ж не собі як ви слугоуродівські мудаки привикли!
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Сук..а, до чего оно дебильное... Если они "здоровые" - почему тогда они в обсервации" !?
Не потому ли, что они потенциально НЕ ЗДОРОВЫЕ !!!!????
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У всех инфекционных болезней есть инкубационный период, когда человек уже является носителем инфекции, но симптомы еще не проявляются и сам человек не знает, что инфекция уже его поразила.
Этот период для разных заболеваний разный, во время инкубационного периода человек является носителем заболевания и может заразить других.
Поэтому людей из очага вирусной инфекции и поместили в карантин на время инкубационного периода. И да, потенциально кто-то из них мог заразиться в последние дни перед эвакуацией и за ними должны наблюдать на протяжении всего инкубационного периода.
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как можно тогда утверждать что они здоровы?
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Иностранцы, когда автобусы забрасывали камнями, естественно, испугались. Но когда они столкнулись с бытовыми условиями захолустного военного санатория совдеповских времён, поняли - если и умирать, то лучше от камней.
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что бты **** в таких условиях жил и твои родные!!!!!
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За чиї гроші гуляєм "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 72 Пенсіонерів грабуємо "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 72
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В военном санатории, открытом в Новых Санжарах в 1933 году, вполне могли сохраниться аутентичный немецкий ремонт и отделка, выполненные на основе подлинных немецких дизайнерских решений и с использованием оригинальных немецких материалов, которые остались после эвакуации оттудова районного отделения «Гестапо».
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