 Прикордонники не пустили в Україну трьох російських пропагандистів, які їхали читати лекції та проводити тренінги. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Співробітники Держприкордонслужби вчора виявили громадянина Росії 1985 року народження. Чоловік прилетів рейсом з Мінська та зазначив, що прямує з діловою метою на запрошення однієї організації – проводити тренінги та заняття зі слухачами. Однак у ході прикордонного контролю охоронці кордону встановили, що прибулий лектор співпрацює з політичними силами РФ і балотувався від партії Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем у питаннях інформаційної та кібервійни. Лекції на цю тему він, до речі, читав в окупованому Криму в так званому молодіжно-патріотичному таборі "Донузлав-2015". Тоді організатори – всеросійська організація "Боевое братство" - високо оцінили роботу тренера та нагородили його медаллю "Участник шествия "Бессмертный полк"", - йдеться в повідомленні.

Українські прикордонники повернули росіянина зворотним рейсом зі штампом у паспорті "Заборона в’їзду" на 3 роки.

Крім того, за даними Держприкордонслужби, рейсом з Мінська прилетів росіянин 1986 року народження, який теж їхав читати лекції про просування контенту в соціальних мережах. У біографії цього "СММ-тренера" також знайшли факт незаконного відвідування окупованого Криму. Вердикт – рейс на Мінськ та заборона в’їзду в Україну на 3 роки.

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Окрім двох чоловіків-пропагандистів, у Жулянах завернули і росіянку 1980 року народження. Вона теж прилетіла рейсом з Мінська для проведення лекцій і тренінгів. Але кордон перетнути не змогла, адже її мета поїздки та наявні підтвердження не переконали прикордонників. Також було встановлено, що жінка обіймає посаду в забороненому в Україні інтернет-ресурсі.

Як пише УНІАН із посиланням на джерело в Державній прикордонній службі України, йдеться про громадян РФ Дмитра Сидоріна, Андрія Фрольченкова та Катерину Дементьєву, яка є топменеджером російського "Яндекса".