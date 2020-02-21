 "Це наша кімната, душ відп#здив мене струмом, двері не зачиняються. Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - "уханьські ув'язнені" в Нових Санжарах. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф, свої записи вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Везуть уханьських ув'язнених", - говорить автор запису про поїздку в Нові Санжари.
Крім того, Волкова показала, в якому стані санаторій. Незважаючи на такі умови, вона й інші евакуйовані залишаються в піднесеному настрої.
"Ось це наша кімната, ось цей душ відп#здив мене струмом, ось ці двері не зачиняються ... Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - розповіла дівчина.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Саме тому, ми ні до чого не готові. Ні до повені, ні до війни, ні до епідемії. Ви думаєте якби зараз був потужний землетрус у Карпатах, щось би виглядало інакше? Дебіли, яких обирають дебіли, живуть одним днем.
Ныли десятилетиями(даавай дэнги а не то - швах) и вот - вроде бы построен(ноют - дааавай дэнги на обслуживание)
да и тут просто по новостям посмотреть - о б*же
https://edition.cnn.com/2020/02/10/us/coronavirus-american-evacuees-release/index.html
И за них переживала вся страна (что б не заразились прибывшие). А наше митингующее быдло надо тупо куда то депортировать. Я б их поувольнял например, с позором, что никуда, даже дворником не устроились и сдохли от голода...
Условия трешаковые, у строителей в стандартных модульных домах все на много лучше
Я знов за рибу гроші: це КАРАНТИН??? Це така супер-пупер, з дозволу сказати, підготовка? Саме про це так піклувався та сумував добу(за словами Мендель) Зеленський?
Боиться за свое кресло. Гидота.
вы где живёте, простите за нескромный вопрос ?
всё хоть как то организовать за месяц
2006 г. В.Черномырдин, экс-посол РФ в Украине.
"Вы ездите по Украине? Хатки побелены, заборчики сделаны аккуратно, крыши починены. А поезжай в российскую глубинку! Не в усадьбы новых русских, а в деревни... Видели, какие заборы? Дворы, как будто после бомбежки, по улице в дождь не проедешь - увязнешь в земляной каше!
Так и хочется спросить: "Ну что вы, не можете сделать забор, покрасить его?"
Отвечают -"Можем. Но мы тогда уже не Россией будем!"
"Вот, в этом и разница!"
Зробіть їй там "холодний душ" з напругою.
А журнашлюхи аж всираются - копипастят...
Там и оборудование...и врачам нех-р делать!