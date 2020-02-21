 "Це наша кімната, душ відп#здив мене струмом, двері не зачиняються. Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - "уханьські ув'язнені" в Нових Санжарах. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф, свої записи вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Везуть уханьських ув'язнених", - говорить автор запису про поїздку в Нові Санжари.

Крім того, Волкова показала, в якому стані санаторій. Незважаючи на такі умови, вона й інші евакуйовані залишаються в піднесеному настрої.

"Ось це наша кімната, ось цей душ відп#здив мене струмом, ось ці двері не зачиняються ... Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - розповіла дівчина.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.