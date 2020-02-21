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 Політика України, Суспільство
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Все про:евакуація (258) Ухань (11) COVID-19 (131)

 "Це наша кімната, душ відп#здив мене струмом, двері не зачиняються. Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - "уханьські ув'язнені" в Нових Санжарах. ВIДЕО

Одна з евакуйованих з Китаю українок Олександра Волкова показала умови для проживання в медцентрі Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області та опублікувала кілька відео, знятих вчора під час переїзду з аеропорту на місце карантину. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф, свої записи вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Везуть уханьських ув'язнених", - говорить автор запису про поїздку в Нові Санжари.

Крім того, Волкова показала, в якому стані санаторій. Незважаючи на такі умови, вона й інші евакуйовані залишаються в піднесеному настрої.

"Ось це наша кімната, ось цей душ відп#здив мене струмом, ось ці двері не зачиняються ... Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - розповіла дівчина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177094
 
 
 Топ коментарі
 
Если душ от..издил током - значит свет есть, что уже не так уж плохо...
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Відправте туди ще і велосипедиста поближче до народу.
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Блдь, якийсь піонерський табір для дебілів.
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Можливе їм треба переслати червоні краватки і змусити вивчити гасло мовою оригіналу - "Всегда готов" "Це наша кімната, душ відп#здив мене струмом, двері не зачиняються. Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - "уханьські ув'язнені" в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2782
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Криворізька танцюристка з Китаю - завжди готова. Зараз почнуть перед вікнами стриптизити перед охоронцями. "Це наша кімната, душ відп#здив мене струмом, двері не зачиняються. Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - "уханьські ув'язнені" в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 5126
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танцовщицы, они же экскорт, а проще- простигосподи
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А вы из тех, для которых танцовщица= проститутка?
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Нельзя спрашивать у подтанцовщиков об танцовщицах.
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Да, не отвлекаемся от темы. За что вы унижаете эту девушку?
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На мову переходь, тоді побалакаємо. У мене немає часу на кацапських троляк.
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Я вам открою один секрет. Это как раз не эскорт. Наши девушки едут в Китай, Ю.Корею и Сингапур именно как тацовщицы. И вкалывают там 5 дней в неделю по 10 часов. Там очень много разных костюмированных шоу а-ля Бродвей, но как понимаете, китаянки в силу своей внешности не совсем соответствуют. Поэтому это труд и очень тяжелый. Ни о каких эскорт-услугах там речь не идет вообще - там своей экзотики хватает. В следующий раз, прежде демонстрировать свое ханженство потрудитесь разобраться в вопросе.
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Ну ладно, ср...ся между собой здесь можно сколько угодно. А вот вопрос. За почти 30 лет при Міжкрапельним, Юмашском, Пчеловоде, Профессоре и Слепотрастовым было построено что-то рассчитанное на такие ситуации? Кто-нибудь может на такую карантинную зону ссылочку дать? Такая ситуация с вирусом могла возникнуть в любой момент, кто-нибудь из наших презов об этом подумал? Как я понимаю это президентская компетенция национальной безопасности. Только не нужно высеров по поводу феофаний, конч засп, козятиных, дырляндий. Вопрос серьезный, моет коснуться каждого. Кто-нибудь даст ссылочку?
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В цій країні НІКОЛИ не було державників при владі. Виключення Кірпа.
Саме тому, ми ні до чого не готові. Ні до повені, ні до війни, ні до епідемії. Ви думаєте якби зараз був потужний землетрус у Карпатах, щось би виглядало інакше? Дебіли, яких обирають дебіли, живуть одним днем.
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Це фішка цієї влади. Попередні це так сильно не цікавило. Я думаю це через особливості Зеленського. Він звик, що усі його дії оцінюються оплесками, або їх відсутністю. Тому в нього така залежність та увага до оцінки сторонніх. Саме це (на мою думку) не дозволяє очікувати якихось змін. Бо реальні зміни, більшості, ой як не сподобаються, а зміни із збереження рейтингу ніякими змінами не будуть...
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Сракофаг же построили!!!!11
Ныли десятилетиями(даавай дэнги а не то - швах) и вот - вроде бы построен(ноют - дааавай дэнги на обслуживание)
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Давйте спочатку визначимо цей ряд: Міжкрапельний, Юмашской, Пчеловод, Профессор, Слепотрастовый і (Торчок, Шмакля, Потєрпєвший, Прєпіздєнт, Ішак Оманський, Уклоніст, Пісюаніст...............), а потім поговоримо про висери. Так буде справедливо.
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Состияние обычной, среднестатистической, украинской больницы. А эти кадры могут попасть в мировые СМИ. Ну а чего правду скрывать если так и есть? Может в мире поймут чего у нас люди бояться, и чего не доверяют нашей медицине.
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Я тащусь от того,с каким сарказмом рассказывают у ас по ТВ о ледяных скульптурах из фекалий и т.д.в рашке. А у самих бревно в глазу!
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Так то оно так. Только в РФ говорят что они живут лучше чем в Европе, и тем более лучше чем в Украине.
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Душ с электрофорезом против короновируса ноу-хау от зедравоохранения.
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Ето Украина, детка. Процветающая страна возможностей быстрыми пятилетками идущая в Европу. Росийские танки встречали цветами, а своих людей камнями.
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Я понимаю почему в Евросоюзе нас совсем не хотят видеть
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тупо поехать в любой пгт, за село не говорю, и пройтись по улицам.... да я бы сам в Европарламенте проголосовал за то шо - "не пинимайте"!
да и тут просто по новостям посмотреть - о б*же
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тонко однако... нет слов, хотел обосрать, но не могу
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Звичайні українські умови, треба було хлопчики і дівчата лишитися у Китаї, тоді і наших людей армян не називав би скотом, тепер мусите терпіти.
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Москалів в Тюмєнь на зону повезли. Ніхто не скаржиться. Хто не захотів - залишилися на кетаї.
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Мне кажется что остаться в Китае им было бы и комфортнее и безопаснее
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так они же истерили, что "у нас фрукты в Китае закончились, заберите нас"
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Вас током а вчера жителей своего же села Беркут из Кривого Рога и Кропивницкого метелели людей в память даты жертв 2014 года на Майдане
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Класно -яскрава риса кацапа -обзивати людей "животними" і любити беркутню!
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По нику палишся лахтинский! Про кацапов громче всего кацапы и орут
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Звичайно ,і в більшості українською мовою,а типові українці тільки на "язигє акупанта" й пишуть.
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кажется расчет был на то,что если что то можно этот "санаторий" просто снести вместе с вирусом! "Це наша кімната, душ відп#здив мене струмом, двері не зачиняються. Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - "уханьські ув'язнені" в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3722
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и рядом построить новый на деньги "закордона" (а видио должно их разжалобить! так? ))))
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Как говорится, звыняйте за хоромы. Просто нашему *********** важнее строить дороги, мосты, город-сад и инфраструктуру на окупированных и прифронтовых территориях. Потому что сепаратистов и колаборантов нужно слушать и нужно с ними говорить. А вы украинцы пофигу, сидите дальше в своем говне, быстрее свалите в Польшу и очистите территорию для новой расы- рузького мира
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При чем тут "дыры"! Вопрос о том, при каком из наших презов нормальную карантинную зону построили?
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Зеленский пришел в политику чтобы показать как надо страной управлять. Со сцены 95-го квартала ему это казалась элементарным. Ведь нужно просто взять и построить процветающую, технологичную страну. Ну и он думал что войдёт в историю как величайший правитель всех времен и народов. А на деле оказалось всё совсем не так и он не на что не способен. Теперь задача минимум сохранить хоть как-то свой рейтинг чтобы не войти в историю как самый конченный президент. Но кажется что они и с этим уже не справляются.
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В норм странах уже 14 дней карантина прошли еще 12 февраля.
https://edition.cnn.com/2020/02/10/us/coronavirus-american-evacuees-release/index.html

И за них переживала вся страна (что б не заразились прибывшие). А наше митингующее быдло надо тупо куда то депортировать. Я б их поувольнял например, с позором, что никуда, даже дворником не устроились и сдохли от голода...
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ну просто нельзя не обоср"ться,ну никак ! 9 месяцев сплошной трэш!
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Да, вчера было ровно 9 месяцев руления Зеленского.
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Лучше бы сидели в Китае. Теперь если камнем или током не убьет то в той больничке точно туберкулез или кишечную палочку подхватят
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Мда, это сколько времени ЗекоМанда готовилась к приезду людей?
Условия трешаковые, у строителей в стандартных модульных домах все на много лучше
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Нисколько не готовилась. Это же очевидно . Всё что ни делают эти самородки - всё через жопу.
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треба було посилити цих курв на полігон типу Широкий Лан! якщо ти замком користуватись не вмієш ,то може руки зламані . вони хоті айфони в стразах ?
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Тобто, якщо вона у Польші чи в Італіїна заробітках - то вона не курва, а якщо у Китаї - то курва? Чи ти про усіх наших заробітчанок?
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Залишимо за дужками вєлікій магучій русскій.
Я знов за рибу гроші: це КАРАНТИН??? Це така супер-пупер, з дозволу сказати, підготовка? Саме про це так піклувався та сумував добу(за словами Мендель) Зеленський?
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Шановна, я тут у всіх прошу дати посилання на спеціальну карантину зону, яку майже за 30 років повинно було бути створено. Може Ви надасте її? А може ще підкажете - приякому президентові її було побудовано?
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Вам дуракам говоирили что в ухани лучше лстидеться. Тепер хавайте.
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Теперь понимаю почему черти в Аду не охраняют котел с украинцами. Мы и сами не вылазим и других будем топить. Может эта падла Жириновский и прав насчет ядерной атаки. В топку...
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Акавок мразь, все это организовал.
Боиться за свое кресло. Гидота.
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Какой-то санжароидный высер! Ты сам в своих словах причио-следственную связь улавдиваешь?!
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Кто-то внутри автобуса явно знал о перспективе битья окон. Водитель?
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"Душ отп*здил меня током" - в сантехніку вселилися парфуми чумних лікарів Середньовіччя?
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вы не представляете, что такое зануление в качестве заземления ?
вы где живёте, простите за нескромный вопрос ?
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нормальные девушки, чего к ним тут придираются , другое дело, что можно же было
всё хоть как то организовать за месяц
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ЗЕбильные мудаки ускоренными темпами катят нас в телеге на мокшанские болота!

2006 г. В.Черномырдин, экс-посол РФ в Украине.



"Вы ездите по Украине? Хатки побелены, заборчики сделаны аккуратно, крыши починены. А поезжай в российскую глубинку! Не в усадьбы новых русских, а в деревни... Видели, какие заборы? Дворы, как будто после бомбежки, по улице в дождь не проедешь - увязнешь в земляной каше!
Так и хочется спросить: "Ну что вы, не можете сделать забор, покрасить его?"
Отвечают -"Можем. Но мы тогда уже не Россией будем!"
"Вот, в этом и разница!"
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Условия жесть, но фраза "эти мужчинки нас охраняют", ну звучит так себе, вы ребятки должны им быть благодарны за это. А звучит будто нет. Если бы не эти "мужчинки", то полтавские фанаты ЗекоМанды, вас бы там растоптали
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Вот так власть "подготовилась", к приему эвакуированных.
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Скалецька обіцяла приїхати туди.
Зробіть їй там "холодний душ" з напругою.
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нашли тему для засирания мозгов.
А журнашлюхи аж всираются - копипастят...
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Хах ! Тут вам не Китай . Це Україна . Тут з жиру не бісяться . Все строго і сурово 😁
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Мужчинки охраняют ахахаха, надо было чтоб вчера мужчинки разошлись по домам.
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А чего ребят не в Феофанию поместили!!!!
Там и оборудование...и врачам нех-р делать!
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душ отп#здил меня током, дверь не закрывается, нормальный антикоронавирусный душ, и душа с вирусом сразу вылетит в не закрывающуюся дверь.
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Де умови? Тут коментатори строчили,що люди такі безсердечні там.А люди казали,що умов там немає впринципі.
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