 Інформаційне поле на темі коронавірусу будуть розгойдувати, щоб продовжувати паніку, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.
"Я припускаю, що провокації триватимуть. У нас вже сьогодні є інформація про те, що нібито громадянка Китаю, яка 5 днів тому прибула в Україну літаком, побула 4 дня в Києві і їхала на поїзді до Москви, і на кордоні з Російською Федерацією нібито була затримана, і там нібито виявлені якісь віруси, і вони щось досліджують. Я думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розгойдувати, щоб продовжувати паніку ... щоб посіяти серед нас недовіру", - сказав Гончарук.
За його словами, події, що відбулися в Нових Санжарах є наслідком, в тому числі й інформаційної війни, яка триває щодо України "і зсередини, і зовні".
"Я хочу сказати відповідально: уряд, президент, парламент зробили все залежне від нас і, я вважаю, досить для того, щоб громадяни, ті, які евакуйовані, і ті, які перебувають в Україні, були в безпеці", - сказав він.
"Немає жодних підстав для паніки", - сказав Гончарук і додав, що влада готова реагувати на виклики, які існують.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
Але - ще раз про ситуацію в Нових Санжарах
Вивчав записи інформаційних каналів про події в Санжарах. Особливо інформативні репортажі "Радіо Свобода"...
Які можна зробити висновки?
Події в Санжарах -лише маленький фрагмент з війни нинішньої некваліфікованої, нелюдської і антиукраїнської влади, яку вона вже постійно веде проти власного народу у всіх сферах суспільних відносин.
1. Влада не готова професійно, організаційно, інформаційно, комунікаційно, ресурсно, інфраструктурно, а якщо узагальнююче - не готова цивілізаційно до будь-яких катаклізмів.
2. В Україні взагалі відсутня "медицина катастроф" і відповідний підрозділ в МОЗ, а до цього , ще й ліквідували санітарно-епідеміологічну службу!? (Але об'єднали Мінекокономіки з Мінсільгоспом. З аналогічного підходу більшовиків Маяковський сатирично писав про "конно-тєатральниє общєства")
3. Всупереч окозамилюванням (брехні) Авакова, санаторій в Санжарах не ізольований від міста, а стоїть прямо у місті. ( А інфекції ж передаються повітряно-крапельним шляхом). Каналізація санаторію впадає у Ворсклу і не обладнана високо-температурною очисткою відходів життєдіяльності, що несе загрозу всім жителя поселень вниз по її течії. Сам Аваков в бойовому костюмі хімзахисту виступав в Санжарах, чим і посилив страхи жителів містечка.
4. Міністр Скарлецька на протязі двох тижнів шуму про повернення підозрюваних на хворобу "не зуміла" чи "не мала часу" особисто та з відповідними фахівцями проінспектувати рівень підготовки санаторію в Санжарах, організувати (разом з меддепартаментом МВС) його підготовку, на підставі якої можна було б виносити вердикт - повністю готовий для прийому і відповідає всім карантинним вимогам!
5. Не відбулося спеціалізованої підготовки персоналу санаторію з особливостей лікування та догляду за підозрюваних на коронавірус. А чи перейняли цей досвід самі організатори охорони здоров'я в лікарів Китаю, щоб передати персоналу санаторію?
6. Літак з Китаю "добирався" чомусь цілу добу, а від недосипу в людей знижується імунітет. В літаку були не лише українці, але й громадяни інших країн... де перекладачі в санаторію для цієї категорії карантинників?
7. Не були повідомлені і не навчені жителі Санжарів про поведінку і захист в умовах функціонування карантинного об'єкту. Про симптоми хвороби і їх дій в випадку їх появи з жителями не було проведено політико-психологічної роботи організаторами цього ''шоу''. Не підготовлені резервні інфекційні госпіталі на випадок відновлення хвороби в карантинників і спалаху інфекції в регіоні. Не навчений їх персонал. ( Не відомо про наявність у них відповідних засобів лікування, провізії, тощо... на 2-4 тижні) Персонал санаторію не може покидати карантинний об'єкт на протязі всього часу дії карантину. А там всі працюючі - місцеві жителі. Тому і для їх дітей мало б бути організоване цілодобове харчування в дитсадках та навчальних закладах
на час коли їх мами безвиїздно працюватимуть в карантинному об'єкті..
8. Не готовою виявилася і служба МНС (сам бачив на відео Радіо Свобода як пожежні "гасили " вогонь, розкидаючи ногами багаття !!!)
9. Під час демонстрації поліція била протестувальників, а постраждалим медична допомога не надавалася.
10. Вся організаційно-підготовча робота (перелічена вище) була замінена накачкою регіону сотнею -двома поліцейських хта важкою військовою технікою БТРами... В їх "вправах" над населенням не викорінена НКВДшна традиція, коли поліція тягне з собою штатних провокаторів (тітушок), які організовують "заварушки" в місцях великого скупчення протестувальників. Наприклад: було повідомлення МВС, що били вікна в автобусах з карантинниками. Скажіть, це так люди, які вийшли на протест проти гіпотетично-інфікованих "вберігали" себе, щоб можливі віруси не вирвалися на зовні з автобуса з побитими вікнами, чи це справа рук провокаторів, що приїхали з ментами? Звичайно, що не обійшлося без "штатно-стандартних повідомлень" МВС, що частина протестувальників були п'яні, чи напідпитку...:!?
11. Звичайно, що всі ці "благодійні" дії влади посилять масштаби протестного електорату. Але й мають стати предметом спеціалізованої комісії парламенту за поданням президента (чи без оного) і Авакова , Скарлецьку, на чолі з Гончаруком, слід було б негайно звільнити з посад, як за непрофесійні, не цивілізовані дії, так і саму трагі-організацію бедламу в Н. Санжарах. Так діє в цивілізованих країнах цивілізована влада. В випадку відмови від розслідування і відставки винних народ зрозуміє що вони все це "сдєлалі вмєстє", разом! Але, якщо Зеленський і парламент виголосять своє сумно знамените... "а какая разніца" і залишить їх на посадах, то народ отримає додаткове право вимагати відставки і самого ЗЕ і влади - в цілому. Негатив... він має властивість акумулюватися - з наступним вибухом...
12. Ситуація в Санжарах, дії влади в України мала б бути розглянутою з відповідною оцінкою і в ОБСЄ - щоб потім не прийшлося "гасити українські витоки пожежі" коронавірусу в Європі... та й якось навчати як має цивілізовано діяти "95-й квартал" в умовах, коли його актори стають очільниками влади
Igor Vsev (15%)
По всіх каналах події в Нових Санжарах.
І тільки на Прямому згадки про Майдан...
надо вирус запускать так решил Гончарук
Все что нужно было сделать этим идиотам - это направить военный самолет из точки А в точку Б и разместить эвакуированных на карантин, в каком нибудь мобильном госпитале (людей там мало) на какой нибудь военной базе - ВСЕ!!
Результат: быстро, никаких протестующих, никаких шоу с кружащим самолетам и перевозкой автобусами через полстраны в сопровождении 33 спасателей
или
2. Провокатор
Другого не дано!!!
Нафига эти преферансы с миром зе - Сивохи бабки надо украсть это понятно и бабушке у подъезда.
Уже є інформація, що проти нового вірусу не утворюється імунітет. Людина може його підчепити вдруге, і тоді хвороба протікає дуже тяжко або навіть призводить да майже миттєвої смерті в результаті раптової зупинки серця (sudden cardiac arrest). Зрештою, поки що невідомо, чи відсутність імунітету після першого захворювання є специфічною для цього вірусу, чи є наслідком пошкодження чи навіть знищення імунної системи як такої.
Поки що єдиними препаратами, які виказують якусь ефективність проти нового вірусу, є ліки проти ВІЛ та гепатиту С, а це наводить на моторошні думки.
У нас теперь только один крутой национальный праздник. Навсегда. День коронавируса. День Позора. День мертвого государства. День, когда мы поняли, кто мы есть на самом деле…
Всего один день понадобился нам, чтобы вычеркнуть себя из цивилизации и совершить потрясающее репутационное самоубийство. Круто. Мы, действительно, чемпионы. И в нас, в наши перспективы, действительно, захотят поверить нормальные страны. Поверить и инвестиционно вложиться (ирония)…
Такие оценки высказал сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
А теперь чистая прагматика.
Первое: нет у нас никакого реального патриотизма. Вообще. Все это большая лживая мишура, удачно до сих пор маскировавшая жлобство и мародёрство.
Но, с другой стороны, «уханьский самолёт» убойно десакрализовал эти патрио/мифы и пафосных патриотов). Случилось настоящее обнуление. Довольно неожиданно, кстати. Потому что до этого, им многое прощалось. Теперь же только брезгливо на них смотришь…
Второе: мы (как страна) глобально опозорены своей истерикой и ненавистью к собственным согражданам. Мир увидел это, широко от ужаса раскрыл глаза и по достоинству оценил нашу «терпимость, человеколюбие и толерантность».
И да, миру плевать теперь на наши оправдательные сказки, что это чья-то постановка, чей-то ушлый сценарий. Плевать на наши традиционные конспирологии. Просто увидели наше истинное лицо…
Третье: государства (как набора эффективных институтов и менеджеров) нет. Но есть группа трусливых и бездарных ребят, которые тусят, веселятся и самопрезентуются. Пока тихо. Но стоит случиться кризису они быстро и вонюче обделываются и прячутся по скунсовым норам.
Может, ещё раз поговорим о том, что им надо дать время?..
Четвёртое: 35 кругов эвако-самолёта над Украиной в поисках пристанища - это и есть те самые 35 кругов нашего ада.
Это и есть приговор фейковой стране.
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Да/да, уже сегодня мы начнём делать вид, что ничего не произошло; заполним свои инфоканалы очередным «бородянским» мусором; опять наснимаем бездарнейших фильмов о собственной крутизне. Но там внутри у нормальных людей будет больно шевелиться червячок презрения к самим себе. А так сильными нациями не становятся…
Но поздно. Поезд адекватных безвозвратно ушёл. И пусть наши бесы продолжают бесноваться в своём угарном безумии. Разбив стакан и попросив у него прощения, целым ты его все равно ведь не сделаешь. Репутационно мы сами себя расстреляли из крупнокалиберных…
Пятое: мы, наконец, увидели первые предвестники настоящего бунта. Массовые беспорядки. И яркие примеры… сепаратизма…
Шестое (и самое важное): частично остановить распад государства можно только жестокими кадровыми решениями. Немедленными увольнениями глав бунтовавших регионов. Немедленным изгнанием министров и обязательной унизительной поркой трусливого премьера Гончарука. Потому что это ведь этот юноша НИЧЕГО не делал ДО…
Впрочем, стоп. Мы же о Зеленском говорим? А разве он способен принимать решения? Может, лучше видосик классный отснять? И потом с любовью смотреть, как быстро сгорает личный рейтинг…
И да. У нас теперь только один крутой национальный праздник. Навсегда. День коронавируса. День Позора. День мертвого государства. День, когда мы поняли, кто мы есть на самом деле…
пановегоспода владні? Де від вас була інформація про підготовку до цієї події? Впевнена, що коли б міністерка МОЗу зробила заяву де, коли і куди повезуть на карантин, показала би умови для карантину, довела до відома людей про засоби безпеки і т.д..то прибувших з Китаю зустрічали б з полтавськими галушками. А спромоглися забезпечити тільки поліцією. Та й осрамилися на весь світ.
А панікують тільки українці, ага.
https://tech.liga.net/technology/interview/pochemu-poroshenko-proigral-intervyu-s-onlayn-strategom-zelenskogo
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.