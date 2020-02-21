 Інформаційне поле на темі коронавірусу будуть розгойдувати, щоб продовжувати паніку, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

"Я припускаю, що провокації триватимуть. У нас вже сьогодні є інформація про те, що нібито громадянка Китаю, яка 5 днів тому прибула в Україну літаком, побула 4 дня в Києві і їхала на поїзді до Москви, і на кордоні з Російською Федерацією нібито була затримана, і там нібито виявлені якісь віруси, і вони щось досліджують. Я думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розгойдувати, щоб продовжувати паніку ... щоб посіяти серед нас недовіру", - сказав Гончарук.

За його словами, події, що відбулися в Нових Санжарах є наслідком, в тому числі й інформаційної війни, яка триває щодо України "і зсередини, і зовні".

"Я хочу сказати відповідально: уряд, президент, парламент зробили все залежне від нас і, я вважаю, досить для того, щоб громадяни, ті, які евакуйовані, і ті, які перебувають в Україні, були в безпеці", - сказав він.

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"Немає жодних підстав для паніки", - сказав Гончарук і додав, що влада готова реагувати на виклики, які існують.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.