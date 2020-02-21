 8-й Київський безпековий форум для молоді стартував у столиці України. ВIДЕО

Організовує захід Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" за підтримки Посольства Канади в Україні та Центру інформації та документації НАТО в Україні, йдеться на сайті Форуму, передає Цензор.НЕТ.

Упродовж двох днів будуть обговорені питання, пов’язані з глобальними викликами сучасності – безпековими, соціальними, демографічними, екологічними.

Учасниками Форуму стануть понад 200 представників з усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Угорщини та Чехії.

Під час заходу відбудуться виступи:

- Прем’єр-міністра України (2014-2016) та Засновника Фонду "Відкрий Україну" Арсенія Яценюка;

- Голови Представництва НАТО в Україні Александера Віннікова;

- Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи;

- Надзвичайного і Повноважного Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс;

- Філософа та письменника Вахтанґа Кебуладзе;

- Письменника та телеведучого Віталія Портнікова.

Початок Форуму – 11:00 год., 21 лютого 2020 року. Місце проведення – "Park Inn By Radisson Kyiv Troyitska" (вул. Велика Васильківська, 55, м. Київ). Робоча мова Форуму – англійська.

Контактна особа – Антон Шкуро, заступник директора Фонду "Відкрий Україну", тел.: (067) 777 30 28, e-mail: sa@openukraine.org.

Офіційний хештег # yksf2020

ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ:

Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" – міжнародний благодійний фонд, заснований у липні 2007-го року з ініціативи Арсенія Яценюка та Збіґнева Джимали для зміцнення та розвитку авторитету України у світі. Основні завдання Фонду – піднесення міжнародного авторитету та популяризація України за кордоном а також сприяння розвиткові міжнародної співпраці з Україною та публічної дипломатії.

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ:

Посольство Канади в Україні у рамках програми Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (КФМІ) підтримує малі, але високоефективні проекти, що відповідають пріоритетним напрямкам міжнародної допомоги уряду Канади. Програма спрямована на підтримку ініціатив, розроблених переважно місцевими партнерами.

КФМІ також покликаний підтримувати позитивні двосторонні відносини між Канадою та країнами-реципієнтами та їх громадянським суспільством, шляхом поглиблення контактів та підтримки місцевих ініціатив.

Центр інформації та документації НАТО в Україні (ЦІДН) заснований у травні 1997 року, напередодні підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО, що є основоположним документом, який регулює відносини між НАТО і Україною. ЦІДН є частиною Відділу громадської дипломатії НАТО і був першим відкритим для громадськості інформаційним офісом, який Північноатлантичний альянс заснував на території країни-партнера.

Київський Безпековий Форум для молоді – платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.