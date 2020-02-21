 "Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Росії повідомив ТАСС у рамках проєкту "20 запитань Володимиру Путіну".
Російський президент зазначив, що якщо у значної частини населення України виникло почуття власної самосвідомості національного, треба ставитися до цього з повагою, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли.
Путін також висловився про Українську православну церкву. За його словами, самостійність Української православної церкви Московського патріархату повна, і до розколу була повністю незалежною від Москви.
"Ні, треба було обов'язково розрізати по живому, - додав президент РФ. - Навіщо?"
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
У травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату "означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.
кгбист и педофил,
он настоянки Бояры накануне перепил...
роSSия - это какой-то антиМидас. Все, что делает или к чему прикасается pоSSия, превращается в итоге в продукт, который по сути похож на фекалии.
это мы с этим вместе откуда-то пришли...?!!!!!
Но что ему этому тупорылом или упоротому Х##лу объяснять
вас посилали на хєр (птн пнх), то ви вже повернулись?
а ятя - в спам
до чего же противное ссущество то.
а, да, попы - везде попы.
не топили бы за сепаратистов.
такой облом, такой прокол, вовочка..
локти бы сейчас кусал.
а теперь - хер соси.
Сам то понял, что ляпнул, маразматик?
А закрытие наших приходов в Крыму??? 0 - Позакрывали
Сколько украинских церквей в России??? - 0 - Позакрывали
19 февраля, Сеул, Южная Корея.
Прихожанин церкви в расположенном в 300 километрах от столицы городе Daegu заразил не менее 15 человек, которые вместе с ним посетили церковную службу. Об этом заявили в Корейском центре по контролю за распространением опасных заболеваний.
30 января, Москва, Россия.
"Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос", - сказал в четверг РИА Новости настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.
Продолжаем наблюдение.
"Україна - держава, яка не відбулася" і частина населення, у якої виникло це почуття, повинно бути ізольовано,як курди в Туреччині, від іншої, яка сповідує ідеї "РУССКОГО МИРА" - ось про що мріє майбутній імператор "Всея Росии"!
******* нібито росіяни хто вони? Якщо мова йде про слов'ян славних нащадків гордих жителів давньої Київської Русі ... русичів так у них зараз їх нова ******* назва слов'яни - Українці. Ну а личакові етнічні татаро - угро-фіни це москалі - кацапи які тільки в 18 столітті придумали собі і при тому що зі стелі нову назву що вони всі нібито якісь"великороси". Хоч вони і близько навіть і не пахнуть слов'янами - і русичами, а значить і росіянами не можуть бути. Всі ******* російські вчені генетики прямо з ніг збилися в пошуках генетичних слов'ян - русичів (росіян). І що, ну знайшли лише незначний відсоток слов'ян по всій личаковій паРаші, але вони всі з українським, польським та білоруським історичним слов'янським корінням ... А все інше руцькоє це угро - татаро фінське личакове збіговисько у фашистській паРаші, так воно тільки за паспортом російське .. Ось так то монголоїдні татаро-угро - фінські личаки москалі - кацапи споганили славне ім'я слов'ян русичів і давню Русь не маючи до них абсолютно ніякого відношення.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стрирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
У цей час в Україні існувала своя церква, як обряди так і храми.
Москалі весь час носіїв обрядів руської, а пізніше української церкви вбивали, а церкви руйнували та закривали. Насаджували свою Москальську єпархію - а споріднено і віру.
У 1946 році було закрито Українську православну церкву західного обряду останній осередок української незалежної церкви.
От така то вона спільна історія з москалями і її релігією - "ярмом москаовським" по визначенню Ульянова Леніна так вшанованого москалями і ВПХ .
За часів панування Московії, в Україні людей загинуло більше ніж за всі війни разом взяті