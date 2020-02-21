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 Політика України, За кордоном
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Все про:Путін (16378) церква (410) ПЦУ (531)

 "Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін закликав українців поважати національну самосвідомість, але не забувати спільну історію Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Росії повідомив ТАСС у рамках проєкту "20 запитань Володимиру Путіну".

Російський президент зазначив, що якщо у значної частини населення України виникло почуття власної самосвідомості національного, треба ставитися до цього з повагою, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли.

Путін також висловився про Українську православну церкву. За його словами, самостійність Української православної церкви Московського патріархату повна, і до розколу була повністю незалежною від Москви.

"Ні, треба було обов'язково розрізати по живому, - додав президент РФ. - Навіщо?"

Також читайте: Я не вірю, що спільні патрулі з'являться: Путін не схильний до досягнення будь-якої домовленості стосовно Донбасу, - Волкер

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

У травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату "означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177049
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это треш!
Дайте мне контроль над СМИ и я превращу людей в стадо свиней. (С)
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Поутру в Кремле вопил
кгбист и педофил,
он настоянки Бояры накануне перепил...
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какая то часть славят . переселилась на северо-восток . изрядно там одичала . смешалась с финно-угорскими племенами . и теперь потомки этих вырожденцев корчат из себя старших братьев Національну самосвідомість українців потрібно поважати, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли, - Путін - Цензор.НЕТ 9454
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Есть такой миф о царе Мидасе, который превращал в золото все, к чему прикасался.
роSSия - это какой-то антиМидас. Все, что делает или к чему прикасается pоSSия, превращается в итоге в продукт, который по сути похож на фекалии.
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головне не забувай, що ти ідеш нах, чмо мордвинське
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Иногда "удивляешься" высказываниям ВВ. Например об "одном народе". Он в какой школе учился..., если в советской. То там было все ясно - Есть языковая общность- славяне ( как германская, романская и т.д) Для простоты она делится на Восточных, западных и южных славян. Восточные славяне делятся на три народа - русский , украинский и белорусский. Западные на чехов, словаков, поляков и лужицких сербов ( это в Германии их совсем мало) Южные на - болгар, сербов, хорватом, македонцев, словенцев, к ним можно добавить еще босняков) Черногорцев тогда считали сербами. Ну и почему это ВВ решил изменить даже советское понимание национального вопроса. Потому что ему так захотелось. По нему оказалось что украинцы, это выдуманная поляками название для русских, а как же то чему ему учили в школе. Кроме того хочу заметить что все западные и южные славяне обрели свою государственность ( отдельную_ в результате распада Чехословакии и Югославии. Так почему он хочет лишить такой же возможности Украину и Белоруссию. ( да очень просто, потому что без Киева, история Москвы начнется не раньше чем с Ивана 3 го или еще позже, до этого это ордынский улус. А как же тогда со "скрепами" и третьем" РЫМЕ".
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откуда пришли єто уже не важно..А вот пойти на *** всей кацапской сволоте- єто важно, и об єтом забивать не стоит)
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еще какое-то лживое и циничное ху...ло будет нам рассказывать он нашем самосознании. и чо том что нам не следует забывать. а не пошло ли оно на х....!
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общая история у тебя, ху...ло, разве что с татаро-монгольской ордой. оттуда вы мрази и пришли
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Шикарна гіфка. Усе обговорення слів Ху*ла можна замінити
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Единственное общее, так то, что мы вас породили...
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A kakom uvazenyje on govorit jesli v rosiji daze net skol dlia ukraincev na ukrainskom jazyke.
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Аж интересно стало... И откуда же лишнехромосомная фуйня пришла и зачем?
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Національну самосвідомість українців потрібно поважати, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли, - Путін - Цензор.НЕТ 4589
это мы с этим вместе откуда-то пришли...?!!!!!
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Юрко рукосракий заснував мухосранск,який засновник така страна чи срана. Національну самосвідомість українців потрібно поважати, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли, - Путін - Цензор.НЕТ 1368
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ви мокшане прийшли з дупи....туди і підете
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Тупорылому х##лу нужно (тоесть В.В.Х он же В.В.П) объяснить что украинцы (ранее русичи) это те люди, которые жили здесь на этой земле издавна.... а русские это мокша меря и тд и тп.... - они же болотные люди которые смешались с татарами которые их завоевали и уже потом они украли чужую историю и название и получились болото-татарские люди русскими
Но что ему этому тупорылом или упоротому Х##лу объяснять
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а с полгода вна-зад пересмотрел весь альбом Ступина, надо бы продолжить, рисует клево. Гундил Киряев, Пусин, Калдиров, всем достается))))
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Могу добавить только одно: ***** идешь ты нах!!! Національну самосвідомість українців потрібно поважати, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли, - Путін - Цензор.НЕТ 2379
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нам насрать откуда ты, ху...ло пришло. откуда ты приходило, ты приходило без нас
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я здогадуюсь, звідки ви прийшли
вас посилали на хєр (птн пнх), то ви вже повернулись?
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Кацапня древний и культурно продвинутый социум. Они тогда уже в дуплах и норах жили, когда наши (потому что дикие ) предки-украинцы свои хаты белили и византийцам бамбулей выписывали.
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Якщо вони були незалежними, окремими, то що різали, по якому живому? Що воно меле? Мені це нагадує словоблуддя "української" влади
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*****, тебе і так в Аду зачекались, яке тобі діло до церкви?
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Різати треба, Вовчик, бо українська церква на відміну від кацапської, кононічна. Нам з варварами та сектантами не по дорозі!
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урода сравнивающего Солдата с крысой - в топку. дблблд
а ятя - в спам
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Если бы она была независима, то денежки за обряды не утекали бы в Московию.
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б*же, эта тупая скотина разрешает снимать свою харю сблизка?..... тьху, я уже чуть в сортир не побежал, просто смог выключить видео.
до чего же противное ссущество то.
а, да, попы - везде попы.
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Вот старая сволочь- по-прежнему хочет привязать украинцев к московской помойке.не дождёшься!!
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Если бы она была независима, то попы московитского патриархата
не топили бы за сепаратистов.
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вот дал бы указание своей РПЦ дать автокефалию для УПЦ еще пару лет назад - и не было бы ПЦУ.
такой облом, такой прокол, вовочка..
локти бы сейчас кусал.
а теперь - хер соси.
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по тому, как в последнее время зашевелился кремлядский гадюшник, явно проглядывается то, как хорошо идут дела у ихнего маркиза. если это и правда "первая мировая гибридная война" (как когда-то "семилетняя" стала тоже в определённом смысле "первой мировой"), то всё должно решиться в течении следующего года )) придётся обьявлять там новый нэп, а потом нового сталина на трон и чуть попозже начать этот самый нэп сворачивать )) а иначе будет ещё хуже чем без нэпа)) сегодня там явно идёт подбор ключей для заворачивания гаек уже завтра.
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а что случилось, смотрите как запела эта кацапская тварь, ну "миротворец чистый" и это не он убил четырнадцать тысяч украинцев и тридцать тысяч покалечил за шесть лет. Он призвал украинцев уважать национальное самосознание, но не забывать общую историю России и Украины, это наверное те двадцать миллионов украинцев которых Сталин сгноил в лагерях ГУЛАГа, и те которые после раскулачивания были в товарняках вывезены в сибирь, или те десять миллионов украинцев которых Жуков утопил в Днепре и других реках Эвропы и безоружных кидал под немецкие танки? Кацапской твари нет доверия и на йоту (им верят только СН) надясь поплясать на подмостках кремлевского дворца сьездов.
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Каждое независимое государство должно иметь независимую церковь .Точка. Поэтому так этого добивается Македония, Черногория, и добилась Украина , Грузия ( и помалкивает Белоруссия, Молдавия). Странно что в стране где основной религией является православие, должна подчиняться церкви другой страны ( тем более враждебной). А в католической Польше, Чехии и Словакии, мусульманской Албании православные церкви независимы. Просто удивительно.
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РПЦ, чьи предствители сидят в наших Лаврах, строит Главный Военный Храм. Это вообще комедия абсурда.
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Чисто КГБшная линия поведения врать делая вид что тебе верят . С годами начинаеш сам верить в свои бредни .Кацапия и ее царьки врут как дышат это уже диагноз . Страна кацапстан тяжко больна .Поможет только хирургическое вмешательство .Очищение мордора возможно только через кровь его обитателей.
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как то "с уважением" звучит не убедительно!
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А что "разрезали по живому", если она была независима?
Сам то понял, что ляпнул, маразматик?
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Особенно весело слышать, что украинцы себе церковную власть избирали, а не в ФСБ РФ его назначали... Хотя ведь это сказано для лишнехромосомных...
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Именно потому, что мы хорошо помним общую историю Украины и России, мы и не хотим больше иметь с вами ничего общего.
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І, взагалі, навіщо публікувати тут цитати Ху*йла? "Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ - Цензор.НЕТ 9922
"Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ - Цензор.НЕТ 7018
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Хто проти терміну "давньоукраїнський"? українці? не думаю.
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Надо резать не по живому а резать путина, от уха до уха на всю глубину лезвия.
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Путін має рацію . Україна ніколи не повинна забувати спільних сторінок історії України і Росії . Кожен українець повинен з дитинства пам'ятати братнє відношення російських братів до України .Почавши з Боголюбського , який пограбував і сплюндрував Київ до пам'яті про вирізаних і повішених Мєньшіковим 17 тис. батуринців , багаторазові заборони української мови як такої ,про люте придушення , разом з поляками , селянських повстань Суворовим. До цього переліку лягають десятки тисяч козаків на кістках яких постав Петербург , також Крути і різанину в Києві вчинену кацапами під проводом Муравйова . Сьогодні прокацапи говорять що то були більшовики , воно то так , але бо були кацапські більшовики , тобто кацапи . Громадянську війну принесену в Україну кацапами , трагедію Голодомору і нинішнє невизнання путєним України як Держави . Путєн має рацію , такі сторінки "спільної історії" нам забувати не можна , якщо ми не малороси .Ця путінська озвучка витікає з П.12 кремлівского плану запропонованого в Мюнхені . Кацапи починають писати нову історію України .
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Лжец. Сколько денег и ценностей укатило в Москву..... лучше б про это рассказал.
А закрытие наших приходов в Крыму??? 0 - Позакрывали
Сколько украинских церквей в России??? - 0 - Позакрывали
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А какое отношение кацапский обрезок имеет к нашей церкви ?
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"Российский президент отметил, что если у значительной части населения Украины возникло чувство собственного самосознания национального, надо относиться к этому с уважением, но не забывать, кто мы такие, и откуда мы пришли." - достаточно посмотреть на таблицу гаплогрупп славян и других народов и сразу будет видно, кто ВЫ такие и откуда ВЫ пришли, так как значения части ВАШИХ гаплогрупп отличается от значений украинцев в разы, а пара ВАШИХ гаплогрупп вообще имеет 0, в то время как у украинцев показатели в этих гаплогруппах равны 0,5. т.е. по факту украинцы и эрэфийцы не есть одиннарот.Источник: https://censor.net.ua/v3177049
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Самое забавное , если гундяй и может чтото там пробекать про франшизу, то его смотрящий в Украине вообще априори ее еметь не могет😷
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Прикоснуться к божественному

"Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ - Цензор.НЕТ 848

19 февраля, Сеул, Южная Корея.
Прихожанин церкви в расположенном в 300 километрах от столицы городе Daegu заразил не менее 15 человек, которые вместе с ним посетили церковную службу. Об этом заявили в Корейском центре по контролю за распространением опасных заболеваний.

30 января, Москва, Россия.
"Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос", - сказал в четверг РИА Новости настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.

Продолжаем наблюдение.
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Порох зробив тобі радикальне обрізаніє та відібрав головну зкріпу.
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Коли Крим приєднував до Росії - це "встановлення історичної справедливості" і він навіть на думці не допускав, що "у значної частини населення України виникло почуття власної самосвідомості національного, треба ставитися до цього з повагою". Письмового звернення ЗЕКа Януковича було достатньо для того, щоб розв'язати війну проти України.
"Україна - держава, яка не відбулася" і частина населення, у якої виникло це почуття, повинно бути ізольовано,як курди в Туреччині, від іншої, яка сповідує ідеї "РУССКОГО МИРА" - ось про що мріє майбутній імператор "Всея Росии"!
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А ему то что ??? Раз она и так "была независима"...
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..посаженец гундяевский, онуфрик-член синода рпц в У... какая нах независимость, маразматик кацапский ?..но что то оно уже готовит, в связи с таким таким заявлением, не просто же так так в воду то пукнул... "Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ - Цензор.НЕТ 1656..
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"...кто мы такие, и откуда мы пришли." - вибачаюсь, не "ми", а "ви": наші предки мешкали на цих територіях задовго до набігів сюди монголо-татар. І хто там казав, що у крові кожного кацапа тече монгольська кров? До речі, монголо-татар не цікавило, яку релігію чи язичицьке вірування сповідує завойоване населення. Головне для них було вчасне сплачування податей. А намісники, які збирали ті податі, іноді самі приймали те вірування, яке панувало на захопленій території.
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Если она была "незавимсимой" чего тогда так распереживался!? Вывод однозначный никакой "независимости" и автономии в московском паханате быть не может! ЫМРЕРИЯ и ЫМПЕРСКИЙ ПАХАНАТ!
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Ось тут я з ним погоджуся стосовно того що, українці не сміють забувати історію кацапсько-українських відносин. Кожного вбитого кацапами треба пам'ятати.
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хУ__ло разом з кацапами зробив велику справу.навіть напівватні зебіли не згадують про різні митні союзи.снге. єльцин розвалив совок де-юре - пуйло де-факто. кров'ю.
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"Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ - Цензор.НЕТ 8778
******* нібито росіяни хто вони? Якщо мова йде про слов'ян славних нащадків гордих жителів давньої Київської Русі ... русичів так у них зараз їх нова ******* назва слов'яни - Українці. Ну а личакові етнічні татаро - угро-фіни це москалі - кацапи які тільки в 18 столітті придумали собі і при тому що зі стелі нову назву що вони всі нібито якісь"великороси". Хоч вони і близько навіть і не пахнуть слов'янами - і русичами, а значить і росіянами не можуть бути. Всі ******* російські вчені генетики прямо з ніг збилися в пошуках генетичних слов'ян - русичів (росіян). І що, ну знайшли лише незначний відсоток слов'ян по всій личаковій паРаші, але вони всі з українським, польським та білоруським історичним слов'янським корінням ... А все інше руцькоє це угро - татаро фінське личакове збіговисько у фашистській паРаші, так воно тільки за паспортом російське .. Ось так то монголоїдні татаро-угро - фінські личаки москалі - кацапи споганили славне ім'я слов'ян русичів і давню Русь не маючи до них абсолютно ніякого відношення.
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1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стрирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.

на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
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До 1943 року на московії існувала Російська Православна Церква існувала нелегально, у вигнанні, але існувала.
У цей час в Україні існувала своя церква, як обряди так і храми.
Москалі весь час носіїв обрядів руської, а пізніше української церкви вбивали, а церкви руйнували та закривали. Насаджували свою Москальську єпархію - а споріднено і віру.
У 1946 році було закрито Українську православну церкву західного обряду останній осередок української незалежної церкви.
От така то вона спільна історія з москалями і її релігією - "ярмом москаовським" по визначенню Ульянова Леніна так вшанованого москалями і ВПХ .
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Спільна історія України та Московії, така ж кривава як і руки *****.
За часів панування Московії, в Україні людей загинуло більше ніж за всі війни разом взяті
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Ох как ху*лу не нравится автокефалия ПЦУ.
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