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Все про:евакуація (209) ДСНС (2290) COVID-19 (131)

 Опубліковано фото автобусів, на яких евакуйованих із Китаю українців везуть у Нові Санжари. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото і відео транспорту, що доставляє евакуйованих із китайського міста Ухань українців у медцентр Нацгвардії в Полтавській області.

Фото і відео опубліковано на сайті ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуйованих із китайського міста Ухань громадян доставляють спеціальним транспортом ДСНС України до місця обсервації. У супроводі і під охороною поліції їх перевозять на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області з Міжнародного аеропорту міста Харків. Від ДСНС залучено 33 рятувальників та 7 автобусів", - сказано в повідомленні.

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У ДСНС нагадали, що неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в Казахстані і контроль стану здоров'я на борту літака підтвердили - всі евакуйовані українці здорові.

"Упродовж 14 днів вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об'єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією і Нацгвардією згідно з вимогами Закону та рішенням урядового штабу", - додали в ДСНС.

Всього серед направлених на обсервацію громадян 45 українців і 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

Опубліковано фото автобусів, на яких евакуйованих із Китаю українців везуть у Нові Санжари 01
Опубліковано фото автобусів, на яких евакуйованих із Китаю українців везуть у Нові Санжари 02
Опубліковано фото автобусів, на яких евакуйованих із Китаю українців везуть у Нові Санжари 03
Опубліковано фото автобусів, на яких евакуйованих із Китаю українців везуть у Нові Санжари 04

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.

Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.

"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.

Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176966
 
 
 Топ коментарі
 
Я сьогодні про одну таку співчутливу як ти писав.
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;

Мова не про те чи треба було евакуювати. Мова про те що евакуацією займалися фельдшер Радуцкій та юрист Скалєцкая. І конкретно обісралися.
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Відкрив стрім з цих самих Нових Санжар на Радіо Свобода.Послухав аргументи місцевих мешканьців.Відкрив сайт ЦВК.Поглянув на результати голосування весною і літом 2019."Все ясно"- подув я.Закрив стрім....
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В следующий раз украинцы все. как один, должны прийти на аэродром. С хлебом-солью. С орекстром. И обязательно чтобы был 95-й квартал! Хор имени... Все хоры всех имен... Президент! Нет, лучше - чтобы все ШЕСТЬ президентов пришли встречать 94 человека из Хуани (Януковича - обязательно! Ради такого торжества!). Чтобы все взяли с собой своих домашних питомцев. Помирать, так всем. И - с музыкой.
Тогда НИКТО даже не пикнет, что украинцы дыбилы и т.п.
Не - еще не все. И все дороги, ведущие ко всем санаториям усыпать лепестками роз! Увешать шариками. И на обочинах чтобы продавали шашлыки. Пиво. Пирожные. Самогон... тоже можно. Мороженое! Да всё несите! Всё съедим. Всё понадкушуем!
Вот ЭТО будет встреча. А то... чё они ховаются от нас. Встретим, как положено! Со всеми почестями! Ура! Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 1733
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Відкрив стрім з цих самих Нових Санжар на Радіо Свобода.Послухав аргументи місцевих мешканьців.Відкрив сайт ЦВК.Поглянув на результати голосування весною і літом 2019."Все ясно"- подув я.Закрив стрім....
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Что, в основном прихильники молодого и перспективного?
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Решение проблемы. ЗЕ садится в один из автобусов и везёт людей в Кривой Рог. Всё!!!
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а автобусы сожгут или обработают как в Китае?
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а их вместе с самолетом обработали за 30 минут. Да кто это проверит... всё через.опу.
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В следующий раз украинцы все. как один, должны прийти на аэродром. С хлебом-солью. С орекстром. И обязательно чтобы был 95-й квартал! Хор имени... Все хоры всех имен... Президент! Нет, лучше - чтобы все ШЕСТЬ президентов пришли встречать 94 человека из Хуани (Януковича - обязательно! Ради такого торжества!). Чтобы все взяли с собой своих домашних питомцев. Помирать, так всем. И - с музыкой.
Тогда НИКТО даже не пикнет, что украинцы дыбилы и т.п.
Не - еще не все. И все дороги, ведущие ко всем санаториям усыпать лепестками роз! Увешать шариками. И на обочинах чтобы продавали шашлыки. Пиво. Пирожные. Самогон... тоже можно. Мороженое! Да всё несите! Всё съедим. Всё понадкушуем!
Вот ЭТО будет встреча. А то... чё они ховаются от нас. Встретим, как положено! Со всеми почестями! Ура! Опубликовано фото автобусов, на которых эвакуированных из Китая украинцев везут в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 1733
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В мене тільки одне питання - а що, шаурму на узбіччі продавати вже не трендово?
Дехто без шаурми може і не поїхати.
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Ой, сори... чебуреки. Беляши. Сало с чеснокм. Борщ на разлив...И да... зачем продавать? Если всё уже в последний раз. Просто так раздавать! Мы ж уже добрые будем)). Пожрем, напьемся и.... хуань с нами)))
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Я сьогодні про одну таку співчутливу як ти писав.
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;

Мова не про те чи треба було евакуювати. Мова про те що евакуацією займалися фельдшер Радуцкій та юрист Скалєцкая. І конкретно обісралися.
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по твоей логики..больницы и врачи не нужны..заболел и сразу на кладбище..чтоб заразу не распространять..
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Тут в сусідній темі один "вумний" зудить і зудить - "а почему люди с другими смертельными болезнями, гриппом и туберкулёзом, ходят по улицам, а этих изолируют?"
(хоча може це троль увімкнув дурня... втім бувають "інтелектуали", що дійсно "мислять" такими шаблонами... як вони взагалі до дорослого віку доживають?)
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Він це постить вже не перший раз, і його вже видаляв модератор, зараз знову видалить.
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Яз якого це часу кацапи розпочали співчувати Хохлам ? кацап з маланеької літери ,ти мене розумієш.
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власть должна разместить этих совсем немногих эвакуированных людей в приспособленной инфекционной больнице, а не устраивать шоу.

Зеленский и вся **********, министерство здравохранение конченные идиоты.
что во всей Украине нет и одной нормально инфекционной больницы с автономной канализацией???

Позорище! проблема для целой Украины. и смех и грех.
власти не могут достойно разместить и изолировать всего несколько десятков своих соотечественников. возможно, что они и не носители вируса, но должны быть размещены в изолированной зоне с автономной канализацией.
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шоу как раз устроили проплаченные "протестувальники". Оно ж известно, откуда уши торчат
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Так а хто ж проконтролює ремонт лікарні в Борисполі?
Срамота якась! Таке враження, що керманичі про вірус дізналися вчора ввечері. (((
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А шотакоє?
Уже не прікольно?
А как било прікольно 21.04.2019.
Да?
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21.04.2019 ВСЁ было правильно ,по другому и быть не должно а сейчас идёт нормальный ,рабочий процесс...
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С огнём играем ...

а сейчас идёт нормальный ,рабочий процесс...

Протирічь у власних словах не бачиш?
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Нет никаких противоречий ,с барыгой бы уже сгорели а так шансы есть ...
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Різницю між «горимо», і «сгоріли б », не бачиш.
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Слышали о таком? Орби́та (укр. Орбіта) - незарегистрированное, заброшенное поселение в Чигиринском районе Черкасской области Украины.
Город планировался для проживания работников недостроенной Чигиринской АЭС (ГРЭС), планировалось увеличение населения до 20 тысяч и постройки дополнительных домов, магазинов, школ, детских садов.

В передаче "Ле Маршрутка" Леся Никитюк очень интересно всё показала и рассказала. Люди живут там! Это удивительно! Там квартиру можно купить максимум. по-моему, за 1000 долларов! Можно и дешевле. Привозят им продукты. Бегают кошечки, собачки. Детишки...
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А якщо в автобусі хтось захоче в тавалєт - що робить - знову не продумали.
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а часа 2-2,30 пилять (по посадкам бегать будут? ужас)
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Сильно не побігаєш - там місцеві в секретах сидять чекають.
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Я думаю, что на них памперсы самовозгораемые надели))) Нас...л и - сразу в пепел.
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Взагалі то в таких випадках ніхто конвой не має права зупиняти, навіть якщо там серцевий напад буде. Зенений коридор, поліцейський ескорт і ніяких зупинок. По твому питанню відповідь одна - або терпи , або в штани.
Так повинно бути. А як воно буде на самому ділі - хто зна.
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следующая новость будет в духе : опубликовано фото чемоданов с которыми прилетели ... может хватит накидывать на этот вентилятор
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медики в перчатках, а прилетевшие без, значит вся эта эвакуация фигня. Вирус передается через слизистую и руки тоже
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95 квартал превратился в дешевый цирк.
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жутко...Чернобыль напомнило...мини.......люди с детишками...намаялись...жуть...просто жуть!
не знаю как к этому относиться... мне жалко всех... (поэтому и не пошел хирургом!)))...)
но мне кажется что другие страны это как-то делали по-другому...не так унизительно..
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нервнобольные есть и в других странах.....но не везде они заседают в парламенте !
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и не все на проплаченные митинги ходят..
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В Китаї палять гроші, одноразові зубочистки для натискання кнопок у ліфтах, громадський транспорт зупиняють, повітря обробляють. За покривання симптомів хочуть ввести серйозне покарання.

А у нас зробили шоу і давлять на емоції з різних сторін. Ще й свій факап пробують на людей перекласти.
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А знаете зачем зебилы тянули кота за яйца все эти недели и почему прилетел борт из китая именно 20.02? Все просто: сегодня день траура по убитым евромайдановцам! Таким образом приСлуги кремля снимают фокус внимания плебса с трагедии и безнаказанности беркутом. Выполняется сценарий кремля по дискредитации Евромайдана и Небесной сотни, а также запущен процесс реабилитации убийц!
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ну вот и не верь теперь во всякие конспиры то...
но то шо это концерт, понятно. меня просветил Антиколорадос. теперь так же сижу в г., но стараюсь мыслить логично... кхи-кхи, о б*же(молится, отлизывает св. мощи)
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Очевидно.Никто и не вспоминает о погибших и расследовании(вспоминаю визг бубочки на стадионе..).Все только и говорят о вирусе и движне дурковатой власти.
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Автобусы типа жмуровоз. Вирус сам в шоке от такой встречи.
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Прошла инфа, что "китайцев" повезут в Кривой Рог.
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Я понимаю украинцев привезли, но на)(рен они еще 27 иностранцев припёрли?

(граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля)
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чтобы те посмотрели на этот цирк и передали своим правительствам что в Украине ловить нечего
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Порохоботы ожидаемо мерзопакостны, продыху уже от них нет, не дают нормальным людям жить, подстрекают, подзуживают, ноют, воняют!!
Это они организовывают всю эту травлю и сеют панику.
Ненавижу.
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Люди которые голосовали за Зеленского никогда бы не вели себя так, как эти циничные сволочи, бессердечные скоты. Это 100% порохоботы!
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Все складывается. Сорос хочет освободить плодородные украинские земли от людей и скупить все за бесценок по закону, принятому СН! Люди, не пускайте их в свои дома! В конце концов, есть Феофания! Почему эти несколько десятков человек не могут побыть там?
Слуги народа обосрались? Не хотят дезинфекции элитных палат?
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Зелена шмаркля зі своєю шоблою саме сьогодні організували шоу з евакуацію з Китаю.

Звичайно, що не випадково, бо можливо це було зробити і вчорі, і навіть завтра.

Але шмарклі важливо було провести евакуацію зі скандалами саме сьогодні. Чому?

Звичайно, що саме тому, щоб перебити цим мерзенним шоу вшанування пам'яті Героїв.
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