 Опубліковано фото автобусів, на яких евакуйованих із Китаю українців везуть у Нові Санжари. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото і відео опубліковано на сайті ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Евакуйованих із китайського міста Ухань громадян доставляють спеціальним транспортом ДСНС України до місця обсервації. У супроводі і під охороною поліції їх перевозять на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області з Міжнародного аеропорту міста Харків. Від ДСНС залучено 33 рятувальників та 7 автобусів", - сказано в повідомленні.
У ДСНС нагадали, що неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в Казахстані і контроль стану здоров'я на борту літака підтвердили - всі евакуйовані українці здорові.
"Упродовж 14 днів вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об'єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією і Нацгвардією згідно з вимогами Закону та рішенням урядового штабу", - додали в ДСНС.
Всього серед направлених на обсервацію громадян 45 українців і 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.
Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.
Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.
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Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.
Тогда НИКТО даже не пикнет, что украинцы дыбилы и т.п.
Не - еще не все. И все дороги, ведущие ко всем санаториям усыпать лепестками роз! Увешать шариками. И на обочинах чтобы продавали шашлыки. Пиво. Пирожные. Самогон... тоже можно. Мороженое! Да всё несите! Всё съедим. Всё понадкушуем!
Вот ЭТО будет встреча. А то... чё они ховаются от нас. Встретим, как положено! Со всеми почестями! Ура!
Дехто без шаурми може і не поїхати.
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;
Мова не про те чи треба було евакуювати. Мова про те що евакуацією займалися фельдшер Радуцкій та юрист Скалєцкая. І конкретно обісралися.
(хоча може це троль увімкнув дурня... втім бувають "інтелектуали", що дійсно "мислять" такими шаблонами... як вони взагалі до дорослого віку доживають?)
Зеленский и вся **********, министерство здравохранение конченные идиоты.
что во всей Украине нет и одной нормально инфекционной больницы с автономной канализацией???
Позорище! проблема для целой Украины. и смех и грех.
власти не могут достойно разместить и изолировать всего несколько десятков своих соотечественников. возможно, что они и не носители вируса, но должны быть размещены в изолированной зоне с автономной канализацией.
Срамота якась! Таке враження, що керманичі про вірус дізналися вчора ввечері. (((
Уже не прікольно?
А как било прікольно 21.04.2019.
Да?
а сейчас идёт нормальный ,рабочий процесс...
Протирічь у власних словах не бачиш?
Город планировался для проживания работников недостроенной Чигиринской АЭС (ГРЭС), планировалось увеличение населения до 20 тысяч и постройки дополнительных домов, магазинов, школ, детских садов.
В передаче "Ле Маршрутка" Леся Никитюк очень интересно всё показала и рассказала. Люди живут там! Это удивительно! Там квартиру можно купить максимум. по-моему, за 1000 долларов! Можно и дешевле. Привозят им продукты. Бегают кошечки, собачки. Детишки...
Так повинно бути. А як воно буде на самому ділі - хто зна.
не знаю как к этому относиться... мне жалко всех... (поэтому и не пошел хирургом!)))...)
но мне кажется что другие страны это как-то делали по-другому...не так унизительно..
А у нас зробили шоу і давлять на емоції з різних сторін. Ще й свій факап пробують на людей перекласти.
но то шо это концерт, понятно. меня просветил Антиколорадос. теперь так же сижу в г., но стараюсь мыслить логично... кхи-кхи, о б*же(молится, отлизывает св. мощи)
(граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля)
Это они организовывают всю эту травлю и сеют панику.
Ненавижу.
Слуги народа обосрались? Не хотят дезинфекции элитных палат?
Звичайно, що не випадково, бо можливо це було зробити і вчорі, і навіть завтра.
Але шмарклі важливо було провести евакуацію зі скандалами саме сьогодні. Чому?
Звичайно, що саме тому, щоб перебити цим мерзенним шоу вшанування пам'яті Героїв.