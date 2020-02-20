 Опубліковано фото автобусів, на яких евакуйованих із Китаю українців везуть у Нові Санжари. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото і відео опубліковано на сайті ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуйованих із китайського міста Ухань громадян доставляють спеціальним транспортом ДСНС України до місця обсервації. У супроводі і під охороною поліції їх перевозять на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області з Міжнародного аеропорту міста Харків. Від ДСНС залучено 33 рятувальників та 7 автобусів", - сказано в повідомленні.

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У ДСНС нагадали, що неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в Казахстані і контроль стану здоров'я на борту літака підтвердили - всі евакуйовані українці здорові.

"Упродовж 14 днів вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об'єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією і Нацгвардією згідно з вимогами Закону та рішенням урядового штабу", - додали в ДСНС.

Всього серед направлених на обсервацію громадян 45 українців і 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).









Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

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