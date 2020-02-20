 "Тримайтеся. Вся Україна з вами", - народний герой Авраменко виступив на підтримку затриманих у справі Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у спеціальному відеозверненні.

"Я - Максим Авраменко, позивний Богун. Учасник бойових дій у російсько-українській війні. Сьогодні я виступаю на підтримку волонтерів, патріотів і воїнів України - Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка. Тримайтеся. Вся Україна з вами", - сказав Авраменко.

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