 "Тримайтеся. Вся Україна з вами", - народний герой Авраменко виступив на підтримку затриманих у справі Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у спеціальному відеозверненні.
"Я - Максим Авраменко, позивний Богун. Учасник бойових дій у російсько-українській війні. Сьогодні я виступаю на підтримку волонтерів, патріотів і воїнів України - Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка. Тримайтеся. Вся Україна з вами", - сказав Авраменко.
Вся Украина никаким образом не уполномачивала Максима Авраменко говорить за всю страну.
Антоненко и Ко арестованы по решению законного суда в ходе гласного и открытого рассмотрения ходатайства Прокуратуры о взятии подозреваемых под стражу.
Все эти подозреваемые на сегодняшний день не считаются виновными, а всего лишь подозреваемыми. У всех обвиняемых отличные адвокаты, хорошие условия содержания под стражей. То есть, проводится абсолютно законная судебная процедура.
Поэтому никаких оснований бурно истерить нет. Своё слово должен сказать Закон:
вопросы виновности/невиновности решает суд в ходе открытого состязательного процесса, а не уличная толпа.
це, мабуть, підвищує самооцінку, коли повчаєш Героя?
Ну или Шарий, на всякий случай.
Центр Киева сакральное место пряток для врагов Украины ?
Турки потеряли 2 солдат и еще 5 получили ранения