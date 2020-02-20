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 Політика України, Суспільство
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Все про:Шеремет (390) Антоненко Андрій (84) Кузьменко Юлія (63) Дугарь Яна (53)

 "Тримайтеся. Вся Україна з вами", - народний герой Авраменко виступив на підтримку затриманих у справі Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ВIДЕО

Народний герой Максим Авраменко, позивний Богун, який під Іловайськом потрапив у полон і зберіг там український прапор виступив на підтримку затриманих у справі Шеремета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у спеціальному відеозверненні.

"Я - Максим Авраменко, позивний Богун. Учасник бойових дій у російсько-українській війні. Сьогодні я виступаю на підтримку волонтерів, патріотів і воїнів України - Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка. Тримайтеся. Вся Україна з вами", - сказав Авраменко.

Читайте також: Убивство Шеремета: прокурор Зузак приніс до суду дані експертизи, яка не змогла встановити зріст убивці

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176954
 
   
 Топ коментарі
 
Винні - хай сидять, невинні - потрібно випустити. До чого тут Авраменко?
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Да ,Аваков конечно сглупил ,вроде не идиот а помножил себя на ноль ,как последний лох . "Тримайтеся. Вся Україна з вами", - народный герой Авраменко выступил в поддержку задержанных по делу Шеремета Антоненко, Кузьменко и Дугарь - Цензор.НЕТ 8033
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Винні - хай сидять, невинні - потрібно випустити. До чого тут Авраменко?
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Правосуддя вже кілька місяців підганяє ріст Антоненка під ріст якогось чувака без обличчя.
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Отже нема доказів. А волі визнати це немає. А без доказів за законом, тримати під вартою не можна. У цьому випадку навіть тут закон порушується. Є докази - суддя виносить обвинувачувальний вирок. Немає доказів - людину випускають.
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Народное вече патриотов Украины решает кто виноват.
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это как санкции против Раши -надо подождать , пока сдуются дела у влады
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Ну вот , следствию подфартило - еще один соучастник проявился .
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Да никогда не было и нет у Порошенко 25% поддержки у населения. Как и нет и не былоу Зеленского поддержки в 73%.
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Рейтинг бубочки с каждым днем падает, а рейтинг Пороха растет. Больше половина избирателей зебила разочаровались в малоросе и больше не будут за него голосовать, ни один избиратель Пороха не разочаровался в своем выборе. Так что на перевыборах вашу бубочку пошлют нах
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Рейтинг бубочки падает, но ему еще очень далеко до антирейтинга сывочолого гетьмана. И в этом (нижеплинтусный рейтинг Порошенко) немалая заслуга и вас, писаки. Гордись этим!
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Зря пытаются. Мерзотная свинья Поросенко к корыту уже никогда не вернется.
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Це через "петя-парашолюбов", Зеленський під фуйло ліг і всю Україну вкладає?
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В принципе, да. Адепты Параши уже сами себя убедили и остальных пытаются, что кто-то куда-то "лёг". На самом деле это плод вашего больного воображения.
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Ви б звернулись до психіатра. У вас проблеми зі сприйняттям реальності
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Стрелки у тебя метать плохо получается, лучше волай про зраду.
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Аргументы предъявляют вменяемым людям с признаками интеллекта. Я пока такового не наблюдаю.
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Коли немає аргументів переходите на особистість. Все по методичці. Ну, ну
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Каких аргументов? Аргументов для чего? Против скулежа аргументы не требуются.
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Это очень совковая привычка заявлять и "решительно осуждать" от имени всего народа от имени всей страны. Максим Авраменко сам по себе весьма значительная личность, поэтому вполне может ограничиться высказыванием от именя Себя, а не от имени "всей Украины".

Вся Украина никаким образом не уполномачивала Максима Авраменко говорить за всю страну.

Антоненко и Ко арестованы по решению законного суда в ходе гласного и открытого рассмотрения ходатайства Прокуратуры о взятии подозреваемых под стражу.

Все эти подозреваемые на сегодняшний день не считаются виновными, а всего лишь подозреваемыми. У всех обвиняемых отличные адвокаты, хорошие условия содержания под стражей. То есть, проводится абсолютно законная судебная процедура.

Поэтому никаких оснований бурно истерить нет. Своё слово должен сказать Закон:

вопросы виновности/невиновности решает суд в ходе открытого состязательного процесса, а не уличная толпа.
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Нужно ещё и с суда 20 млн грн назад выбить которые Марченко c Порохом внесли чтобы выкупиться с малороского плена
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ти знаєш, в Україні все розвалюється - зникають докази, заяви. Прокралися наскрізь.
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Железное доказательство невиновности. После того как развалились выдумки Антоненко про алиби в бане, Кузьменко про рабочий день во время убийства и Дугарь про первое посещение Киева - надо это видео подшить к делу.
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А где он был, когда мародёр паковал Юрия Коростылева (Якут, "Донбасс"), капитана морской пехоты Виктора Каминского (позывной "Жак"). Язык в жопе парашена был затянут? Ну, ну..!
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А нужно ведь совсем немного: порядочные судьи и профессиональные следователи. И не нужно было бы этих пустопорожних выкриков.
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А ведь Зеленский реально способен устроить гражданскую войну. Если не примиренчеством с россиянами, то своей полной неспособностью управлять государством, тем более в кризисных ситуациях. Пиаром и жестами вместо действий. А Украина сейчас в зоне турбулентности.
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Хоть Вы, молодой человек, и герой, но говорить Вы имеете право ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от своего имени, только от своего и больше никак! Иначе Вы просто лжец.
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Очень правильное замечание сделал ув.Евгений Шинский.
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да что ви ґаварітє!
це, мабуть, підвищує самооцінку, коли повчаєш Героя?
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ща и Авраменко арестуют, мляди, после такого видео, пришьют к делу...
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потому что все знают, что народный герой современности - Портнов.

Ну или Шарий, на всякий случай.
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Звучит как угроза. А если музыканта признает суд виновным то что? Герой будет стрелять и убивать в центре Киева?
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а если невиновного осудят в центре Киева ?

Центр Киева сакральное место пряток для врагов Украины ?
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Турецкое командование обнародовало цифры потерь в Сирии асадитов и турецких войск за сегодня. Уничтожено до 50 асадитов
Турки потеряли 2 солдат и еще 5 получили ранения
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надо глянуть, Эрдоган обещал, что Асада уже никто не отмажет у него, будет получать по полной программе, решение окончательное
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Адвокат Порошенка подав позов проти Венедіктової за брехню про неприхід на допити
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