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 Евакуація з Уханя: Маршрут колони не повідомляють з метою безпеки. ВIДЕО

Правоохоронці не називають маршруту колони, яка перевезе евакуйованих із Китаю в Нові Саржани Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Маршрут колони, в якій везуть евакуйованих із Уханя людей на карантин у село Нові Санжари Полтавської області, правоохоронці не називають. Це зроблено з метою безпеки.

Тим часом у мережі з'явився відеозапис руху колони в одному з населених пунктів.

Всього з Китаю в Україну прилетіли 94 особи: 22 людини екіпажу, 45 громадян України і 27 громадян із восьми країн світу.

Прикордонний і митний контроль в аеропорту люди пройшли швидко, оскільки їхні дані завчасно передали в ці структури.

Трохи більше часу знадобилося медикам, щоб оглянути пасажирів і екіпаж.

Читайте також: "У нас немає, як у Австралії, санаторію на острові", - Аваков у Нових Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176920
 
 
 Топ коментарі
 
представьте что будет если грянет вирус Эвакуация из Ухани: Маршрут колонны не сообщают в целях безопасности - Цензор.НЕТ 9656 зебилы не способны организовать даже простую эвакуацию
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Нам всегда очень много не договаривают…
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Так бы туберкулёзников боялись.
Или нам что то не договаривают чтобы не было паники?
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Есть информацию, везут в Ивано-франковскую область.
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З Харкова? Родич Железняка що йшов на Одесу а вийшов до Херсону.
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На соцмережах вже викладено досить відео , щоб зрозуміти маршрут колони .😕
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Лотерея: якомусь санаторію чи медзакладу зараз буде сюрпрайз.
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СкотоПЕСы унюхают!
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Обережно ⚠

Автор хворий на коронавірусну інфекцію.
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Желаю тебе выздороветь! Я же не ПорохоСкот...
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Жити тобі залишилося і так недовго. Так що передавай привіт Кобзону і Моторилі 😷
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Все мы под Богом ходим... Ну кроме ПорохоСкота!
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Та они одним чихом любой пикет разгонят!
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потому, что брешут и не договаривают- хай везут их в конче-заспу
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Ну и правильно. А то наш "мудрый нарід" эвакуированных людей готов в крематории сжечь, так коронавируса боятся.
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Пригласи к себе на чай, с дороги. А за чужой счет каждое говно кукарекает.
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Метикуваті хлопці приховали дорогу з Харкова на Кременчук через Полтаву.
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представьте что будет если грянет вирус Эвакуация из Ухани: Маршрут колонны не сообщают в целях безопасности - Цензор.НЕТ 9656 зебилы не способны организовать даже простую эвакуацию
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А он грянет! Те, кто не может улететь, едут до Владивостока, потом самолетом на Мацкву, потом Мацква-Белгород, и ура Харьков встречает своих героев....Профаны и дебилы не могут мыслишкой покрутить на пол шага, а от них требуют стратЭгЫю.
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Блестящая операция эвакуации, проведенная зоряном и шкиряком из Катманду, сейчас внесена в мировые учебники по организации эвакуации.
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"представьте что будет если грянет вирус" --- представил. У Порохососок буде празник, срать на "ЗЕ" можно будет до схочу!
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Достал со своим порохом и ПЕСами. На календарь глянь
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Это из серии: "Выколю себе глаз, - пусть у моей тещи будет кривой зять". Типично для петиков.
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Эти утырки готовы любую гадость в Украину затащить лишь бы на Президента говна побросать!
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В целях безопасности вот этих 94-х человек? А как же те, кто понятия не имеет о том, что им сейчас, как снег на головы, прилетит потрясающее вобытие! К нам приехали коронавирусные! Уряяяя?

Вот так красиво, умно, мудро и, главное, совершенно безопасно!! поступает наше правительство по отношению к тем, кто не знает, что будет завтра.

ПОДЛОСТЬ! Всё подлость! Вся эта вакханалия! Руководить из-под стола.
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Порохоботы, срочно бросайтесь под всё что движется на дороге...не пустим вирус в Украину, вы последняя надежда!!!
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От Вы прикольный! Вещаете из США и не стыдно такое говорить?) Что, если этот вирус и до Вас доберется? Что тогда скажете... Пустите? Поздравляю Вас!
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так там вирус уже есть, что в козломордии, что в США (через VPN которого оно вещает)
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А, может, хоть в военкомат? Петики, умирать, - так с музыкой!
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На этот случай идеально подойдет симфония "Фалоимитатором по роялю"
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я скажу маршрут : Харьков- трасса на Днепр ,в Краснограде повернули на Карловку
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