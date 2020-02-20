 Евакуація з Уханя: Маршрут колони не повідомляють з метою безпеки. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Маршрут колони, в якій везуть евакуйованих із Уханя людей на карантин у село Нові Санжари Полтавської області, правоохоронці не називають. Це зроблено з метою безпеки.
Тим часом у мережі з'явився відеозапис руху колони в одному з населених пунктів.
Всього з Китаю в Україну прилетіли 94 особи: 22 людини екіпажу, 45 громадян України і 27 громадян із восьми країн світу.
Прикордонний і митний контроль в аеропорту люди пройшли швидко, оскільки їхні дані завчасно передали в ці структури.
Трохи більше часу знадобилося медикам, щоб оглянути пасажирів і екіпаж.
Или нам что то не договаривают чтобы не было паники?
Автор хворий на коронавірусну інфекцію.
Вот так красиво, умно, мудро и, главное, совершенно безопасно!! поступает наше правительство по отношению к тем, кто не знает, что будет завтра.
ПОДЛОСТЬ! Всё подлость! Вся эта вакханалия! Руководить из-под стола.