 "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - дівчатка-підлітки побили неповнолітню знайому на Житомирщині. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Магнолія-ТВ, конфлікт виник через хлопця. Троє дівчаток призначили зустріч четвертій, щоб поговорити. Разом пішли в безлюдне місце в селі Хажин. Там і сталося побиття.

Дві дівчинки почали бити третю. Ще одна знімала бійку на телефон. Відеозапис було опубліковано в соцмережах.

У поліцію звернулася мама побитої дівчинки. Особи учасників побиття встановлені. Неповнолітнім загрожує кримінальна відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернігівський підліток через суд позбавив батька батьківських прав, щоб отримати можливість навчатися за кордоном