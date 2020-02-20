 "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - дівчатка-підлітки побили неповнолітню знайому на Житомирщині. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Магнолія-ТВ, конфлікт виник через хлопця. Троє дівчаток призначили зустріч четвертій, щоб поговорити. Разом пішли в безлюдне місце в селі Хажин. Там і сталося побиття.
Дві дівчинки почали бити третю. Ще одна знімала бійку на телефон. Відеозапис було опубліковано в соцмережах.
У поліцію звернулася мама побитої дівчинки. Особи учасників побиття встановлені. Неповнолітнім загрожує кримінальна відповідальність.
мрази конченные !!!
вот еслиб вместо " кофеёк и... курят" были водка и мужуки.....
а такого полно, чему удивляться....
как то неловко даже
Для середніх потрібен струс мозку або перелам кісток.
1. Не ходите ни на какие встречи "на поговорить". С вами хотят поговорить - требуйте разговора немедленно. Не давайте людм разыгрывать свой сценарий и готовиться. Не играйте в подростковые "выйдем поговорить", "стрелка" и прочее. 90-е годы прошли.
2. Не ходите с потенциально опасными людьми в малолюдные места.
3. Когда стоите и разговариваете с 2 потенциальными агрессорами, держите их обоих в зоне видимости. Тут на видео видно, что девушку первой бьет "подруга", на которую она толком не смотрит.
Очевидно, що треба займатися вихованням не так, як зараз займаються ним педагоги і батьки.
Если вы их "на зону на 3-5 лет" закроете, то выйдут уже потерянные для общества преступники. Вы, дебилы, не понимаете этого. Потому что сами не воспитали ни одного ребенка, чмошники.
ну и выродки
Тоже семейка, жадные к деньгам, берут в долг и не возвращают.
Похоже на эту семейку.
Украина готова к свободному владению оружием. Если власть не может защитить народ, народ должен защищать себя сам.
А тепер по суті: батьків до відповідальності, завуча школи по виховній роботі до відповідальності, дільничого до відповідальності..... І головне - соціуму, тобто нам, психічно і психологічно зрозуміти природу такої поведінки і спробувати працювати на перешкоджання. Це досить глибока і складна соціальна проблема. Для прикладу у Польщі неділя - це сімейний день, закриті майже всі магазини і цей день кожен має присвятити сім'ї...
у меня шестеро и все нормальные дети !!!
родителей надо наказать не штрафом ,а сроком
тогда другие будут следить за своими выскрёбышами !!!
- Ботулізм (від лат. Botulus - ковбаса) - важке токсикоінфекційне захворювання, що характеризується ураженням нервової системи
- Цькування (жарг. Буллінг - англ. Bullying) - агресивне переслідування одного з членів колективу (особливо колективу школярів і студентів