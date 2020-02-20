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 Події, Суспільство
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Все про:Бердичів (18) бійка (513) підлітки (122) Нацполіція (9049)

 "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - дівчатка-підлітки побили неповнолітню знайому на Житомирщині. ВIДЕО

Дівчатка-підлітки побили неповнолітню знайому в Бердичівському районі на Житомирщині. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Магнолія-ТВ, конфлікт виник через хлопця. Троє дівчаток призначили зустріч четвертій, щоб поговорити. Разом пішли в безлюдне місце в селі Хажин. Там і сталося побиття.

Дві дівчинки почали бити третю. Ще одна знімала бійку на телефон. Відеозапис було опубліковано в соцмережах.

У поліцію звернулася мама побитої дівчинки. Особи учасників побиття встановлені. Неповнолітнім загрожує кримінальна відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернігівський підліток через суд позбавив батька батьківських прав, щоб отримати можливість навчатися за кордоном

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176917
 
 
 Топ коментарі
 
На зону малолетних сук. Пусть посидят с месяц. Твари
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Колонія,колонія,колонія,як весело там буде тим потворкам.
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Те кто были против того чтобы люди из Китая возвращались, ни чем не отличаются от этих девочек
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отодрать шалашовок черенком от лопаты !!
мрази конченные !!!
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У нас под окнами две мамочки почти каждый день приходят из другого района лет по 23-25 с колясками. Детки спят, а мамочки сидят на лавочке, пьют кофеёк и... курят! И по сторам зыркают, чтобы никто из знакомых их не застукал. Красота. Дать бы дрына по с.аке. И мало будет.
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тю.....
вот еслиб вместо " кофеёк и... курят" были водка и мужуки.....
а такого полно, чему удивляться....
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да. несовешеннолетние голосовали за потужного пирожника.
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Животные... Дети избирателей ОПЗЖ, небось ?
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На зону малолетних сук. Пусть посидят с месяц. Твари
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Колонія,колонія,колонія,як весело там буде тим потворкам.
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На жаль майже вся молодь така зараз.І це дівчатка.Жах просто.Пожинаємо те,що посіяли.А карати звісно треба і батьків в першу чергу.
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не понимаю, почему нет комментов, шо это приехавшие с дамбаса ?

как то неловко даже "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - девочки-подростки избили несовершеннолетнюю знакомую на Житомирщине - Цензор.НЕТ 6896
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Прієхавшіє с Данбасса боталі би па фєнє і рєзалісь пьоришкамі.
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Як зечки якісь,та шо знімає навчена знає куди не треба бити. Будуть хороші поліціятки нової поліції.
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На місці мами треба брати довідку про нанесення побоїв середньої тяжкості, і дуреп на 2 роки на малолітню зону. Нехай звідти любовні листи Саші пишуть! Надіюсь у Саші хватить клепки оцінити розумові здібності своїх "подруг жізні" та вчасно зробити належні висновки.
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Якщо, скажімо, ніс або палець зламали чи струс мозку - то справка задаром. Якщо без свідомості, важкі переломи чи пошкодження небезпечні для життя потерпілого або такі, що призвели до інвалідності - то це вже важкі побої. Тут уже можна загриміти і років на 8,в заледності від мети та складу злочину.
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Ничего этого нет, а справка нужна. Сколько это стоит? Это нормальны вопрос, потому что вы так и сформулировали - стоило брать справку о средних.
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Наші мед-"експерди" на таке пишуть "легкі тілесні".
Для середніх потрібен струс мозку або перелам кісток.
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Самое плохое в этой истории, что вот ничего этим девушкам плохого не будет. Никакого реального наказания они не понесут. И они об этом, из опыта старших товарищей знают.
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То є гаплик. Малолітні агресивні матюкливі сучки. Якомусь хлопцеві "підфартить" і таке створіння стане його дружиною.
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Надеюсь посадят и на зоне ответка будет.
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а чего еще делать в Бердичеве? депресняк леячат бухлом, потрахуньками, наркотитками ну и как следствие - залет в 15-16 лет...а, ну да, квартал 95 и танцы со звездами забыл)
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Окей. Работа над ошибками. Пригодится не только подросткам.

1. Не ходите ни на какие встречи "на поговорить". С вами хотят поговорить - требуйте разговора немедленно. Не давайте людм разыгрывать свой сценарий и готовиться. Не играйте в подростковые "выйдем поговорить", "стрелка" и прочее. 90-е годы прошли.

2. Не ходите с потенциально опасными людьми в малолюдные места.

3. Когда стоите и разговариваете с 2 потенциальными агрессорами, держите их обоих в зоне видимости. Тут на видео видно, что девушку первой бьет "подруга", на которую она толком не смотрит.
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Дивитись на таке гидко але це не суто українська проблема, а загальносвітова проблема.
Очевидно, що треба займатися вихованням не так, як зараз займаються ним педагоги і батьки.
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И вот только это быдло и размножаеться. уже весь киев засрало. тьфу.
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Твари конченные на зоне пусть дальше показывают свои боксерские навыки
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.это дно, это чьи дикарки эти?..найти и позакрыть на 5 ку..+..и шраф мамашкам с папашкам, чтобы лет 10 пахали на его возмещение, и которая снимала - туда же..мрак.!!!бесы!!!.жестяк!!!
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Кстати, судя по комментам, тут большинство - обычное подростковое быдло. Этих девочек безусловно надо наказать, но с ними надо работать.

Если вы их "на зону на 3-5 лет" закроете, то выйдут уже потерянные для общества преступники. Вы, дебилы, не понимаете этого. Потому что сами не воспитали ни одного ребенка, чмошники.
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этих животных воспитали семьи - вые@ашить семьи под корень , а животных сделать инвалидами ... другие задумаются...
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клиторемию и еще раз клиторемию нужно сделать
ну и выродки
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Через кілька років це бидло почне розмножуватись.
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Будущее поколение мракобесов, которые сейчас бегают по всей стране с шинами и иконами и борются с вирусом.
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Шакальйо малолітнє. Групою на одну. Та й ще ж дівчата. Та й ще і туповаті. Зняти на відео і викласти в інтернеті...)))
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суржик, 100% зебілки
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Эх, помнится мне как меня всем классом пинали 15 лет назад, тогда никто не снимал на телефон. Пту, что тут скажешь, стоило возразить стаду, как стадо тебя ломало силой. К счастью тогда можно было отловить каждую шваль отдельно и такой макияж сделать, что по сей день помнят. По сему когда творится такой вот беспредел, там нужно ломать ключицу. И к стати девок нужно дубасить и того по хлеще, возомнили себя принцессами и думают что их бить нельзя, наивные.
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повна деградація недонації...
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Вони вже розкаюються і просять пробачення разом зі своїми батьками.
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Няужо адумалicя? Нельга такiх прабачаць, яны павiнны хацяб сутак 15 адседзiць за кратамi/
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Заутра гэтыя 3 сучкI прыпаузуць на карачках да пацярпелай, каб тая забрала заяву з палiцыi.
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вам не кажется, что это постановочное побоище, они хотели снять жесткое, популярное видео, хочется славы... для девочки которую били это не было неожиданностью, одна правда лупила но в полсилы, а вторая только имитировала, что бьет. Поверьте практику, когда девочки, на самом деле, дерутся, на это страшно смотреть, когда-нибудь видели жесткую драку трех котов, вот так и выглядит женская драка, сплошной клубок и только клочья летят, и еще и могут пострадать те кто пытается разборонить или попадется на пути. Это не драка, а спектакль. А вот почему они решили что это круто и такая популярность им нужна, это вопрос.
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Когда был студентом, у нас в общаге в подвале ночной клюб был. То мы на драки бухих сосок насмотрелись от и до. Ничего страшного. Очень хорошо помогала картошка. Берёшь картофелину и из окна второго этажа со всего маха в лобешник дерущимся. Все претензии друг к дружке как рукой снимало .
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А чё фотку парня не показывают, за которого драка? Мож там Бред Пит . Тогда понять и простить.
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А это не дочка Былины?
Тоже семейка, жадные к деньгам, берут в долг и не возвращают.
Похоже на эту семейку.
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Ничего им не будет! А безнаказанность порождает ...
Украина готова к свободному владению оружием. Если власть не может защитить народ, народ должен защищать себя сам.
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вся коалиция ВР это 100% эти малолетки. что по уму, что по поведению
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Це кацапська постановка , не можуть украінські дівчата так так брудно розмовляти і так брудно поступати
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....девки БЬЮТСЯ за СОСУЛЬКУ ))))) где мои 17 лет ????))))
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соскам ПОВЕЗЛО ,что я не ее ПАПА , растянул бы 3х как ссук ПОСЛЕДНИХ !!!
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На жаль, такі випадки у нас непоодинокі на фоні бумажної боротьби з бутулізмом як в суспільстві, так і в школі. Що змушує підлітків так себе поводити??? Напевно той соціум, який їх оточує. Напевно наша звичка казати одне, а робити інше. Розповідати вчителями учням в школі, що вони є особистість, і в той же час цькувати їх на уроках. Ми ж не змінили освіту, а навпаки допомагаєм підліткам "забивати" на навчання із-за його недолугості. У нас все для "галочки", і в тому числі і психологи в школі, і боротьба з бутулізмом.
А тепер по суті: батьків до відповідальності, завуча школи по виховній роботі до відповідальності, дільничого до відповідальності..... І головне - соціуму, тобто нам, психічно і психологічно зрозуміти природу такої поведінки і спробувати працювати на перешкоджання. Це досить глибока і складна соціальна проблема. Для прикладу у Польщі неділя - це сімейний день, закриті майже всі магазини і цей день кожен має присвятити сім'ї...
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не приплетай сюда школу !!!
у меня шестеро и все нормальные дети !!!
родителей надо наказать не штрафом ,а сроком
тогда другие будут следить за своими выскрёбышами !!!
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Шось у вас наплутано... ))) не можливо сприймати серйозно текст, коли назву самого поняття перекручено, як можно про щось писати и навіть не знати як воно називається....
- Ботулізм (від лат. Botulus - ковбаса) - важке токсикоінфекційне захворювання, що характеризується ураженням нервової системи

- Цькування (жарг. Буллінг - англ. Bullying) - агресивне переслідування одного з членів колективу (особливо колективу школярів і студентів
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Уважаемый цензор.net , о чем эта новость и какой она несет смысл. рассказать что три малолетние мрази получили удовольствие от своей силы над одной девочкой. раскройте тему полностью , есть ли заявление в полицию , какие меры предприняты полицией к этим ублюдкам. что бы остальная шваль знала , что за такие действия будет немимуемая расплата. а видео опубликованное в соцсетях народ и без вас может посмотреть.
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