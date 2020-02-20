 "Невинно засуджені вийшли з тюрем", - міністр Бородянський про користь шоу "Битва екстрасенсів". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Громадському".

Один із глядачів попросив Бородянського прокоментувати, чи вважає він адекватним те, що людина, яка продюсує канал, на якому йшла "Битва екстрасенсів", тепер стає міністром.

За його словами, вибиралися продукти, які дозволять залучити аудиторію.

"Завдяки, в тому числі, і "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ. А невинно засуджені люди вийшли з тюрем, завдяки екстрасенсам", - заявив він.

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