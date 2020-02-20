 "Невинно засуджені вийшли з тюрем", - міністр Бородянський про користь шоу "Битва екстрасенсів". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Громадському".
Один із глядачів попросив Бородянського прокоментувати, чи вважає він адекватним те, що людина, яка продюсує канал, на якому йшла "Битва екстрасенсів", тепер стає міністром.
За його словами, вибиралися продукти, які дозволять залучити аудиторію.
"Завдяки, в тому числі, і "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ. А невинно засуджені люди вийшли з тюрем, завдяки екстрасенсам", - заявив він.
Хоча той нарід після краху атеїстичного совка товпами бігл банки з водою у зомбовізора з Кашпіровським "заряджати".
"Чого дурні - бо бідні.
Чого бідні - бо дурні"
Все другие партии и оппозиционные силы как-бы мелькают в тумане смазанными силуэтами, которых как-бы в украинской природе/политике и нет.
СМИ - это сепары и враги страны в бОльшем случае...
Это они раскачивают лодку, что Пукин нападет...
СМИ - должны быть контролируемы, как и остальные ФОПы, и простые холопы...
Яка польза, користь ? Україна це християнська країна врешті решт, а всі екстрасенси так чи інакше співпрацюють з духами (демонами) які їм дають різні підказки. Серед влади так багато шанувальнуків сатани ?
Міністр Культури, Молоді і прочія, прочія...!
Це не Кабінет Міністрів, а якесь зборисько дибілєтів-дилетантів... Міністр економіки, сільгоспу та торгівлі щось верзе про якість їжі в шкільних їдальнях (замість міносвіти чи міноздоров), Голова ОПи взагалі розписується за зовнішню і внутрішню політику та економіку (замість Презедента) і т.д, і т.п.
Про это, кстати, есть книжка, называется "Апофения". Антиутопия, если что. Где экстрасенсы правят идиотами.
https://www.labirint.ru/books/672741/
Кстати, любой настоящий экстрасенс может получить премию Рэнди (1000000 $) и премию Гудини (столько же рублей). Для этого ему надо описать свои способности и продемонстрировать их в контролируемых условиях. В жюри - опытные фокусники, просто так не обманешь.