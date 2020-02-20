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 Події, Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2413) Харків (1653) евакуація (209) COVID-19 (131)

 Евакуйовані з Китаю громадяни пройшли прикордонний контроль в аеропорту Харкова, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У Міжнародному аеропорту міста Харків співробітники Держприкордонслужби забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали завчасно, тому їхню перевірку за всіма базами даних здійснили ще до прильоту.

Біля трапа літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням усіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища.

Зазначається, що в аеропорту "Бориспіль", куди борт приземлився на дозаправку, прикордонники також були в готовності здійснити процедуру прикордонного контролю

Також читайте: "Ми своїх не залишаємо, в такій ситуації міг опинитися кожен з нас", - Гончарук про евакуацію українців з Уханя

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176875
 
 
 Топ коментарі
 
шоу должно продолжаться Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9515 зебилы прилипли к экранам это еще по круче сватов
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шоу должно продолжаться Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9515 зебилы прилипли к экранам это еще по круче сватов
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Можно будет в новом сезоне скотов снять пару серий по мотивам преключений ивана будька и митяя, шо они летели из Китаю в Украину
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Вирус может решить проблему наполнения пенсионного фонда
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та не очень...пополнять некому будет.а пенсьі вьіжувут.им пацимбалам))
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Без паники и блокирования дорог: в Британии организовали карантин для прибывших из Уханя

Эвакуированных из Уханя граждан Великобритании, после прибытия в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс (Milton Keynes).
https://bykvu.com/ru/pictures/bez-paniki-i-blokirovanija-dorog-v-londone-organizovali-karantin-dlja-pribyvshih-iz-uhanja/
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Жесть! С барахлом , с сумками! На открытом пространстве!
Смотрю в оборудованных автобусах хим защиты!
Капец , пропала страна. Полная некомпетентность.
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Де зеленське? Він шо знову всцявся? Вава, виконуй свої обісцянки! Не сци!
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Наверное снимают "встречу" где то в павильоне киностудии Довженко...
Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 365

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Зеленский должен встретить эвакуированных без защитного костюма, обнять, поцеловать, заселфиться и сказать - какая разница обычный грипп или коронавирус...
- Коронавирус - это всего лишь маркетинговый ход - должна сказать рядом стоящая Смаглюк, предварительно напялив на себя 10 респираторов.
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Не завидую я курящим пассажирам. Это сколько они уже без дозы? Не менее суток, учитывая формальности в аэропорту Китая. Бедные...
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и дальше? автобусом в Полтаву? часа 2-2,30 в пути...
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где их не ждут... и когда будет отдых или передых...тоже вопрос
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Харьков принял,в отличии от Львова и Тернополя
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Зебил, какой Харьков принял? Они будут шиковать за наш счёт в полтаве!
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Такой себе батрачиш на китаезов, проклинает пеньку за низкие зарплаты, кайфуешь жизнью в Китае и не платишь налогов Украине. А тут бац и короновирус. Нафига платить 10 тыс грн на обратный билет в Украину, если лохи со страны которую ты ненавидишь, пришлют тебе самолёт, а потом ты две недели будут тебя бесплатно отдыхать в санатории. Вообщем, лафа если ты не лох.
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Я что-то не пойму всей это паники. Ну да, у нас хреновая медицина, да, ситуация сложная - вирус коваркен и опасен, но дайте нашим медикам шанс, может у них получится?! В апреле ведь прокатило...
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Хай будуть обережними, зі Львову пепин елєхторат біжить з іконами)))
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У цьому страшному фарсі є один позитив: повиздихає більш кацапні з Днєпропєтровска як українців.
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Астарожна. Зомби в фильмах сначала тоже скрывают что заражены. Потом хвать и всех покусали.
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А если бы, кто в сторону убегать начал, пристрелили бы ? )))
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