 Евакуйовані з Китаю громадяни пройшли прикордонний контроль в аеропорту Харкова, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали завчасно, тому їхню перевірку за всіма базами даних здійснили ще до прильоту.
Біля трапа літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням усіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища.
Зазначається, що в аеропорту "Бориспіль", куди борт приземлився на дозаправку, прикордонники також були в готовності здійснити процедуру прикордонного контролю
Эвакуированных из Уханя граждан Великобритании, после прибытия в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс (Milton Keynes).
https://bykvu.com/ru/pictures/bez-paniki-i-blokirovanija-dorog-v-londone-organizovali-karantin-dlja-pribyvshih-iz-uhanja/
Смотрю в оборудованных автобусах хим защиты!
Капец , пропала страна. Полная некомпетентность.
- Коронавирус - это всего лишь маркетинговый ход - должна сказать рядом стоящая Смаглюк, предварительно напялив на себя 10 респираторов.