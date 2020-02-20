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 Артилерія, міномети, танки і БМП: у Міноборони показали наслідки обстрілів найманців РФ на Луганщині 18 лютого. ВIДЕО

У Міноборони України показали наслідки обстрілу з боку російсько-окупаційних військ у Луганській області 18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сайті оборонного відомства.

"18 лютого незаконні збройні формування 22 рази порушили режим припинення вогню. Позиції українських військ зазнали обстрілу із забороненої Мінськими домовленостями ствольної артилерії, мінометів 120 та 82 калібру, з озброєння танка, БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, на Луганщині поблизу населеного пункту Попасна - з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм - 16 снарядів та мінометів калібру 82 мм - 18 мін", - йдеться в повідомленні.

Артилерія, міномети, танки і БМП: у Міноборони показали наслідки обстрілів найманців РФ на Луганщині 18 лютого 01
Фото: сайт Міноборони

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Нагадаємо, 18 лютого 2020 року, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє захисників зазнали поранень і ще двоє - бойових травм. За даними розвідки, в результаті бойового зіткнення з боку противника 4 особи загинули та ще 6 зазнали важких поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176853
 
 
 Топ коментарі
 
А где президент,который лично гарантировал безопасность и который прочитал в глазах путина мир.
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"Це так, дрібнісінька провокація невстановлених потойбічних сил."
Вовік Зєйло.
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А где президент,который лично гарантировал безопасность и который прочитал в глазах путина мир.
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"Це так, дрібнісінька провокація невстановлених потойбічних сил."
Вовік Зєйло.
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Президент ТЕБЕ гарантировал безопасность? Хватит гундосить. Наши европейские спонсоры хотели разведения - мы развели. Мы хотим мира - соответствующая риторика присутствует. Или прикидываться агрессивно-невменяемыми дебилами, на радость путлеровским пропагандонам? Это позволило открыто сказать - договора НЕ ДЕЙСТВУЮТ, ТОЛЬКО СИЛА. Сказали всем? Сказали. Европа съела, паРаше возразить нечего. Осталось впику "ихтамнетам" завести "настутнэмов" и давать пи...ы "без ведома ВСУ". Но у Зе кишка пока не окрепла.
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Вывсё врёте, это в голивуде снимали, нет там никого (Зепрезедент)
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Да ну нах.,какие танки минометы и артиллерия это просто"циничная провокация"!
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еще бы он понял, что в этих глазах только одно единственное условие для окончания войны: "Украины нет. Всей Украины".
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Вот бы Джавелины для этого отлично, но они где-то пропали, а вроде бы были, ни одного ещё не применили.
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может они "повзрывались" - столько пожаров на складах было..
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У нас и без "Джавелинов" средств хватает. При Порохе успели доработать и произвести достаточно. Но приказом МО с участка около Золотого были убраны все противотанковые средства. Просто тупо все.
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В Минобороне нехрен скаулить и плакаться, а надо вооружить наших солдат и давать решительный отпор российским окупантам. А то выдумали с Зеленским какой -то мнимый Виртуальный мир с россией и ястребом путиным. Пора всем опустится с небес на грешную землю, и в первую очередь Зеленскому! Сколько ещё украинских солдат должно погибнуть, что бы до этой дебильной команды дошло, что путин никогда не отдаст ни крым ниОРДЛО!
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Взагалі то, повинен "загинути" один.
І не український солдат, а блаЗЄнь.
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Кілометрів на 40-60... може тоді не діставатимуть? Як що слідом за нашими не підуть, вони ж бо чесні, Арахамія ж в наших не на 100% певен, мо то вони сєпарів провокували.
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шоколадный глаз ***** не даст скиздеть, в нём только мир, так шо это видео сняли в пиндосовских застенках галивуду, не поверим не простим, дедываивали.
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а где ж джавелины?..пьетя вокруг Киева разместил??? или Козина???
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ПРОВОКАЦИЯ,Сталин так говорил перед вторжением фашистов в СССР.
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Если предположть что Украина фашистская Германия а ***** СССР то история повторяется 1 в 1.Сперва раздел територий за тем соместное празднование этого раздела а за тем ,,пакт о ненападении, в Минском формате а за тем полномасштабная война.Не зря же ***** был разведчиком в бундесвере.
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Он был начальником гарнизонного дома офицеров. Он - ничтожный слизняк.
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"Провокації бувають", *****, а зелене чмо іде до миру!!!
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.....когда Я уже увижу когда СЕПАРАСТЫ будут бегать по ВОРОНКАМ и говорить , смотрите как УКРАИНЦЫ нам дают пи.....ды !!!!((((( вы хотите чтоб ДЕД советской АРМИИ взял ПАЛКУ и РАЗОГНАЛ вас ВСЕХ ????!!!
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