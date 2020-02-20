 Артилерія, міномети, танки і БМП: у Міноборони показали наслідки обстрілів найманців РФ на Луганщині 18 лютого. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сайті оборонного відомства.

"18 лютого незаконні збройні формування 22 рази порушили режим припинення вогню. Позиції українських військ зазнали обстрілу із забороненої Мінськими домовленостями ствольної артилерії, мінометів 120 та 82 калібру, з озброєння танка, БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, на Луганщині поблизу населеного пункту Попасна - з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм - 16 снарядів та мінометів калібру 82 мм - 18 мін", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт Міноборони

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Нагадаємо, 18 лютого 2020 року, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє захисників зазнали поранень і ще двоє - бойових травм. За даними розвідки, в результаті бойового зіткнення з боку противника 4 особи загинули та ще 6 зазнали важких поранень.