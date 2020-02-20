 "Намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити", - Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських героїв, які віддали своє життя, щоб Україна мала унікальну можливість рухатися вперед і бути європейською країною. 6 років минуло з того часу, як перемогли Гідність і Свобода. Ми завжди маємо пам’ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу", - заявив він.
Порошенко наголосив, що потрібно зробити все, щоб така висока ціна була заплачена не дарма.
"Вони намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити. Не дамо зробити, тому що з нами український народ і правда, віра, церква і Господь Бог. І з нами точно буде перемога!" - підкреслив він.
"Бо зараз піднімають голову сили реваншу. Янукович з Московії благословляє діючу українську владу на реванш. Злочинців, які вбивали Героїв Небесної Сотні, і яких волею діючої влади обміняли, випустили на волю", - додав Порошенко.
Зі свого боку експрем'єр-міністр України (2014-2016 років), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на сторінці в мережі Facebook також ушанував пам'ять загиблих Героїв.
"Шість років тому на Майдані Незалежності штурмовики Януковича стріляли в українських патріотів. Полягло 48 з Небесної сотні. 46 з них - трохи більше аніж за дві години. Сьогодні день вшанування пам'яті загиблих учасників Революції гідності. Наша пам'ять, наші герої, які віддали своє життя за нашу свободу", - йдеться в повідомленні.
Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook написала: "День Героїв Небесної Сотні. Чорний день України. Світлий день України.
День пам'яті її найкращих синів і доньок, день народження нового Українського духу – духу волі, свободи й незламності… Люди швидко перетворилися зі свідків історії на її безпосередніх учасників. Прості громадяни, не завжди свідомі свого героїзму, вистояли і вибороли свободу Української держави. Бо 28 років тому ми отримали незалежність, а тільки тоді, під час Революції гідності – стали за неї в справжній боротьбі… Вклоняюся й дякую всім причетним…".
Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні
Шо ж ты фраер, сдал на зад (нет опечатки тут!!!)
Арк.Бабченко. Малоросия победила
Ну, в общем, надо признать, что мы со всеми этими своими постиками в стиле "Куда смотрит Держпогранслужба" - проиграли полностью и напрочь.
Помните, в прошлом году какие-то хрены пригласили на семинар по журналистике в Киев некоего другого хрена по фамилии Андрей Фрольченков? А потом выяснилось, что он ярый крымнашист, постит оттуда фоточки с российским флагом и орет слава Путину? И эти хрены выступление этого хрена отменили, долго-долго извинялись со словами "мы не знали", "допустили ошибку" и "больше такого не повторится"
А вот хрен там.
Завтра товарищ Фрольченков снова выступает в Киеве.
Учит молодых украинских дарований российской крымнашистской журналистике.
Время зеленой ссанины в глаза победило.
Мы не знали, извините, больше не повторится - да пошли вы *****, майдауны ******, Андрюша, приезжай.
Семинар начнется двадцатого февраля. Ровно в годовщину Майдана. Хер мы на вас клали, кастрюлеголовые.
И, главное, ладно я бы еще мог понять, если бы это был какой-нибудь всемирноизвестный эксперт. Фиг там.
Сммщик в реcторане "Тануки".
Крымнашист путинист, сммщик из забегаловки, приедет учить украинцев журналистике в День памяти Небесной сотни.
Малоросы ******. Меньшеварты *****.
Как, как можно настолько себя не уважать?
Помимо этого малоросов российской журналистике будут учить:
- Екатерина Дементьева - КОНТЕНТ-ПРОДЮСЕР в Яндексе. Мало того, что эта компания официально под санкциями в Украине, так, надо понимать, это именно та тетка, которая отвечает за превращение Яндекса в очередную пропагандисткую помойку. Ну, эту, правда, пограничники сегодня завернули уже, и она плачется там у себя об украинском фашизме, но ничего, потерпи, Катя, уверен, организаторы пригласт тебя и на следующий год и ты обязательно прилетишь в киев рассказывать про формирование ТОП-5 новостей в Яндексе!
- Татьяна Симакова, Главный редактор The Village, издатель самарского интернет-издания Bigvill. Ну, кому ж малороссов журналистике учить, как не редактору из Самары. *****, так унижаться, зачем, зачем...
- Александр Мурашев Заместитель главного редактора SNOB.ru. Сноб уже несколько лет как официально отказал мне в публикациях, кстати.
- Виктор Саксон Редакционный директор Rambler Group (Афиша, Лента, Секрет Фирмы). Ну, тут полный набор.
- Андрей Савельев ex. креативный продюссер «Вечерний Ургант».
Креативный продюсер в "Вечерний Урганд". *****. Ведет семинары в Киеве. *****.
- Илья Жегулев, Евгений Киселев, ныне работающий на Ахметова, Сергей Лойко.
- Возглавляют все это дело Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.
Эх, жаль, Панина с собакой с собой не взяли.
Полная Московия. Вся здесь. Весь набор.
Встречай метрополию, аборигены!
Сейчас мы вас будем жизни учить.
Несите свои денежки.
Еханый испанский стыд...
https://starshinazapasa.livejournal.com/1165693.html