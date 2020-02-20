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 Політика України, Суспільство
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Все про:майдан (615) пам'ять (673) Порошенко (11566) Тимошенко (4466) Яценюк (2257) злочини проти Майдану (95)

 "Намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити", - Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

П'ятий президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських героїв, які віддали своє життя, щоб Україна мала унікальну можливість рухатися вперед і бути європейською країною. 6 років минуло з того часу, як перемогли Гідність і Свобода. Ми завжди маємо пам’ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу", - заявив він.

Порошенко наголосив, що потрібно зробити все, щоб така висока ціна була заплачена не дарма.

"Вони намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити. Не дамо зробити, тому що з нами український народ і правда, віра, церква і Господь Бог. І з нами точно буде перемога!" - підкреслив він.

"Бо зараз піднімають голову сили реваншу. Янукович з Московії благословляє діючу українську владу на реванш. Злочинців, які вбивали Героїв Небесної Сотні, і яких волею діючої влади обміняли, випустили на волю", - додав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Зі свого боку експрем'єр-міністр України (2014-2016 років), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на сторінці в мережі Facebook також ушанував пам'ять загиблих Героїв.

"Шість років тому на Майдані Незалежності штурмовики Януковича стріляли в українських патріотів. Полягло 48 з Небесної сотні. 46 з них - трохи більше аніж за дві години. Сьогодні день вшанування пам'яті загиблих учасників Революції гідності. Наша пам'ять, наші герої, які віддали своє життя за нашу свободу", - йдеться в повідомленні.

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook написала: "День Героїв Небесної Сотні. Чорний день України. Світлий день України.

День пам'яті її найкращих синів і доньок, день народження нового Українського духу – духу волі, свободи й незламності… Люди швидко перетворилися зі свідків історії на її безпосередніх учасників. Прості громадяни, не завжди свідомі свого героїзму, вистояли і вибороли свободу Української держави. Бо 28 років тому ми отримали незалежність, а тільки тоді, під час Революції гідності – стали за неї в справжній боротьбі… Вклоняюся й дякую всім причетним…".

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити, - Порошенко вшанував память Героїв Небесної Сотні 01
Намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити, - Порошенко вшанував память Героїв Небесної Сотні 02

Намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити, - Порошенко вшанував память Героїв Небесної Сотні 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176844
 
   
 Топ коментарі
 
Дякую, пане Президенте за сильні слова від щирої людини і мудрого політика!!! "Пытаются переписать историю. Мы этого точно не дадим сделать", - Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 9348
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Пригласить и посадить. Чем заплатит Медведчук за участие в московском параде"Намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити", - Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4865
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А оно всё ездит где только можно доказывая всем что он главный патриот. Лживый подонок. Который поставил своего кореша Луценка ген-прокурором и тот саботировал дело Майдана. И пальцем не тронули никого из риг, а теперь говорит про реванш... Порошенко дальше продолжает считать украинцев тупым быдлом, а себя президентом
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На заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе России, в ходе которого Москва хотела рассказать, как «агрессивный» Киев нарушает Минские договоренности, позицию Кремля не поддержала ни одна страна
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Это чмо говорит про реванш риг и кремлевских сил. Когда за 5 лет его правления кремлевский подонок Медведчкук окреп как никогда, скупил каналы, создал партию, офис в центре Киева. Порох, иди на свалку истории!!!!!
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Добровольцев, которых пересажал Петя мы помним, хотелось бы узнать сколько "реваншистов" оказались в тюрьме при этом "борцуне".
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Назови хотя бы одну фамилию "добровольца", которого посадил "петя"
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Зі слуг не народу потрібно пересадити 70%, а ти що пишеш! Ти пишеш завдяки добровольцям, які тебе -гниду, захищали!
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Цинічні мразі. Прикриваются міфічною істотою-богом, а потім роблять свої темні справи. І це не тільки Порошенко, а і багато інших по всьому світу.
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(мат авторский)
Арк.Бабченко. Малоросия победила
"Намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити", - Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7630

Ну, в общем, надо признать, что мы со всеми этими своими постиками в стиле "Куда смотрит Держпогранслужба" - проиграли полностью и напрочь.
Помните, в прошлом году какие-то хрены пригласили на семинар по журналистике в Киев некоего другого хрена по фамилии Андрей Фрольченков? А потом выяснилось, что он ярый крымнашист, постит оттуда фоточки с российским флагом и орет слава Путину? И эти хрены выступление этого хрена отменили, долго-долго извинялись со словами "мы не знали", "допустили ошибку" и "больше такого не повторится"
А вот хрен там.
Завтра товарищ Фрольченков снова выступает в Киеве.
Учит молодых украинских дарований российской крымнашистской журналистике.
Время зеленой ссанины в глаза победило.
Мы не знали, извините, больше не повторится - да пошли вы *****, майдауны ******, Андрюша, приезжай.
Семинар начнется двадцатого февраля. Ровно в годовщину Майдана. Хер мы на вас клали, кастрюлеголовые.
И, главное, ладно я бы еще мог понять, если бы это был какой-нибудь всемирноизвестный эксперт. Фиг там.
Сммщик в реcторане "Тануки".
Крымнашист путинист, сммщик из забегаловки, приедет учить украинцев журналистике в День памяти Небесной сотни.
Малоросы ******. Меньшеварты *****.
Как, как можно настолько себя не уважать?

Помимо этого малоросов российской журналистике будут учить:

- Екатерина Дементьева - КОНТЕНТ-ПРОДЮСЕР в Яндексе. Мало того, что эта компания официально под санкциями в Украине, так, надо понимать, это именно та тетка, которая отвечает за превращение Яндекса в очередную пропагандисткую помойку. Ну, эту, правда, пограничники сегодня завернули уже, и она плачется там у себя об украинском фашизме, но ничего, потерпи, Катя, уверен, организаторы пригласт тебя и на следующий год и ты обязательно прилетишь в киев рассказывать про формирование ТОП-5 новостей в Яндексе!

- Татьяна Симакова, Главный редактор The Village, издатель самарского интернет-издания Bigvill. Ну, кому ж малороссов журналистике учить, как не редактору из Самары. *****, так унижаться, зачем, зачем...

- Александр Мурашев Заместитель главного редактора SNOB.ru. Сноб уже несколько лет как официально отказал мне в публикациях, кстати.

- Виктор Саксон Редакционный директор Rambler Group (Афиша, Лента, Секрет Фирмы). Ну, тут полный набор.

- Андрей Савельев ex. креативный продюссер «Вечерний Ургант».
Креативный продюсер в "Вечерний Урганд". *****. Ведет семинары в Киеве. *****.

- Илья Жегулев, Евгений Киселев, ныне работающий на Ахметова, Сергей Лойко.

- Возглавляют все это дело Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.

Эх, жаль, Панина с собакой с собой не взяли.
Полная Московия. Вся здесь. Весь набор.
Встречай метрополию, аборигены!
Сейчас мы вас будем жизни учить.
Несите свои денежки.
Еханый испанский стыд...

https://starshinazapasa.livejournal.com/1165693.html
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Слава героям Небесної Сотні! Герої не вмирають! Пам'ятаємо!
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Как и помним всех тех, кто препятствовал расследованию убийств героев.
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Бригады ботов на крови героев куражатся... мерзкие времена. Порошенко был Президентом Украины, в случае необходимости (что не раз мы видели) мог организовать принятие законов в ВР. Где расследование убийств активистов на Майдане? Для торжества справедливости не хватило президентского срока?
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А для мене ніколи й не починався! Так собі "нєдоразумєніє", глюк біомаси, що не звикла думати головою, але тепер має великий гембель на свої дупи. Ну, то по дєлам вашім. А от нам за що?
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Петя ж переписал на себя фабрику Карла Маркса ,И не видно что б он сильно переживал.
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О ботофермахhttps://nv.ua/biz/economics/boty-v-facebook-skolko-eto-stoit-i-kak-organizovat-birzha-botrum-ogranicheniya-50069605.html
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Я уже говорил, что систему регистрации на "цензоре" надо менять. Это более чем актуально. Беда с ботами не в том что они толкают то, за что им платят, настоящая проблема с ними в том, что они зачастую уничтожают возможность дискуссии как таковой.
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Просимо --всі проукраїнські партії, організіції, "Всеукраїнську спілку воїнів АТО " , негайно створити "Штаб національної безпеки " З повагою до всіх , самооборона "Січ " та " Смілянська спілка воїнів АТО -ООС." м Сміла .
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Ведь теперь его деньги не на зарплату ботам пойдут, а на залоговую сумму в суде
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Яке брехливе і цинічне лайно... Гидко дивитися на цей мерзотний спектакль. І дуже соромно за тих, хто ведеться на подібні речі.
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