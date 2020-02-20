 Протести в Нових Санжарах: поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найагресивнішими місцевими жителями. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
20 лютого, близько сьомої години ранку, в селищі Нові Санжари Полтавської області група місцевих мешканців під час проведення акції заблокувала дорогу міжрегіонального значення. При спробі поліцейських розблокувати проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла коротка сутичка.
Для припинення правопорушення працівники поліції встановили більше 10 найбільш агресивно налаштованих людей, роз'яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій та провели превентивні бесіди.
"З метою недопущення будь-якої ескалації конфлікту або загрози здоров'ю громадян закликаю учасників акції не порушувати Закон. Усі спроби вчинення правопорушень будуть припинені", – зазначив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.
Водночас, паблік ХС. Харків у Facebook опублікував ще одне відео того, що зараз відбувається у селищі.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
А когда привезли ее, то.... да шоб я так "голодал")
Про інші місця - то просто чутки.
«Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування - воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал», - розповів заступник міністра.
При цьому він додав, що евакуйованих разом із українцями іноземці також перебуватимуть у місцях обсервації. Те ж саме, за його словами, стосується і медпрацівників, які супроводжують рейс.https://www.volynnews.com/news/all/evakuyovanykh-iz-kytaiu-ukrayintsiv-rozmistiat-u-4-mistsiakh/
Офіційно всіх везуть до одного - у Санджари.
ПС. На щастя я не один такий. Є ще люди, які не трясуться за свою шкуру. 22:40Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку
29988 231Маю надію, що такого роду "протестанти" колись самі захворіють і їх рідня вишвирне їх же з хати - ну щоб не заразитись.
мы поняли
https://www.google.com/maps/place/Medychnyy+Tsentr+%22+Novi+Sanzhary%22+Natsional%CA%B9noyi+Hvardiyi/@49.3276384,34.3232811,536a,35y,39.33t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d9d0287eb4f405:0x2fcac95991d8de78!8m2!3d49.3317181!4d34.3258755
Я мовчу уже про стан нашої медицини і про медиків, яким не заплативши гроші в лікарні вони можуть навіть не підходити до хворого по кілька днів - пишу це з власного досвіду.
А якщо колись в свому житті заразишся заразною хворобою - це може бути СНІД, туберкольоз, різні гепатити і багато інших хворіб, які не виліковуються, то ти будеш жити все життя в землянці ? Бо ж з твоєю логікою ти не захочеш заражувати рідних....
прессуют лохов по приказу Нелоха