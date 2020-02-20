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 Протести в Нових Санжарах: поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найагресивнішими місцевими жителями. ВIДЕО

Поліція Полтавщини закликає жителів Нових Санжар не порушувати чинне законодавство України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

20 лютого, близько сьомої години ранку, в селищі Нові Санжари Полтавської області група місцевих мешканців під час проведення акції заблокувала дорогу міжрегіонального значення. При спробі поліцейських розблокувати проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла коротка сутичка.

Для припинення правопорушення працівники поліції встановили більше 10 найбільш агресивно налаштованих людей, роз'яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій та провели превентивні бесіди.

"З метою недопущення будь-якої ескалації конфлікту або загрози здоров'ю громадян закликаю учасників акції не порушувати Закон. Усі спроби вчинення правопорушень будуть припинені", – зазначив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.

Також читайте: Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС

Водночас, паблік ХС. Харків у Facebook опублікував ще одне відео того, що зараз відбувається у селищі.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176835
 
   
 Топ коментарі
 
Дать дубиной по спине и мордой в землю, - это привентивная беседа при зеленских Протесты в Новых Санжарах: полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями - Цензор.НЕТ 803 міліція з нарідом Протесты в Новых Санжарах: полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями - Цензор.НЕТ 5059 Протесты в Новых Санжарах: полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями - Цензор.НЕТ 4799
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хочу напомнить . у тех кто прилетел на самолете ( по крайней мере у 45-и из них ) тоже имеется такая маленькая синенькая книжечка с трезубцем на обложке . слыхал о ней ? поэтому они тоже такие же украинцы как и остальные Протесты в Новых Санжарах: полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями - Цензор.НЕТ 7931 Протесты в Новых Санжарах: полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями - Цензор.НЕТ 7931
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А что еще делать с придурками которые не понимают что людей нужно где-то разместить.
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меня забанили тогда, когда я сказал что Надя не то чтобы героиня а просто е..анутая.
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Ну да, ее адвокат когда высерал сколько десятков дней она "голодает", то я думаю - или я поехавший, или Комитет Гиннеса должен примчаться и зафиксировать рекорд Протести в Нових Санжарах: поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найагресивнішими місцевими жителями - Цензор.НЕТ 1752
А когда привезли ее, то.... да шоб я так "голодал")
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Та без питань все правильно написав за гадю, тільки якого члєна ти за зєлєнського? Це ж те саме , що ти гадю підтримуєш патріот....
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Митинги, протесты, стычки с полицией.Новая власть как-то быстро начала с того чем закончили все предыдущие. Турборежим, ****...
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Нарідна влада так "круто підготувалась". Розвозить евакуйованих по всій Україні. Навіщо? Щоб якнайбільше територій потрапило в зону ризику?
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Ніхто не розвозить евакуйованих по всій Україні - везуть в одне місце - просто приготували для прийому одразу кулька місць.
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ЕВАКУЙОВАНИХ ІЗ КИТАЮ УКРАЇНЦІВ РОЗМІСТЯТЬ У 4 МІСЦЯХ
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Та ні - згідно із офиційними заявами - у одному - у Санджарах.
Про інші місця - то просто чутки.
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Він каже лише про те, що підготовлено 4 місця.
Офіційно всіх везуть до одного - у Санджари.
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Що ти мелеш ? Думати перед тим, як написати не пробував ?
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Скористайся своєю ж порадою. Евакуйованих із китайського міста Ухань українців розмістять у декількох місцях дислокації, які засекретили через бурхливу реакцію громадськості.
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Раша смакует эту ситуацию по всем СМИ... русские довольно потирают руки, глядя на рагульские протесты.
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Вотесли бы в феофанию везли, никто бы не митинговал 😷
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мне похер, я живу не далеко от этой самой феофании. тут не средневековье.
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не вижу проблемы. раздувают хайп из ничего. типа заболееш свинячим гриппом - начнеш хрюкать, и превратишся в большой кусок сала. дебилы необразованые.
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Это один из признаков распада государства… Сдаче Крыма, а потом ЛуганДон предшествовали организованные Москвой хороводы против совместных учений с НАТО, против работ по сланцевому газу, потом ассоциация с ЕС… Теперь Порошенко и К, в эскалации противостояния с Президентом, полностью блокируется Медведчуком, Рабиновичем, Бойко - прокремлевскими марионетками -резидентами, - как ранее Витренко -мама, Симоненко и вся челядь Януковича, - а хитрая лиса Ю. Тимошенко из кустов, избирательно, осторожно включается в участие в подрывные акции. Каждый раз общество подвергается все новым и новым тестам на идиотизм, на рефлексии- методом проб и ошибок, наощупь, продвигаясь к цели - управляемому страхами, страхами, фейками… хаосу.. А як же пояснити той "рух" не пускати наших співвітчизників з евакуації з Китаю ? Зверніть увагу, що те ж населення піднімають на любу справу: чи то спротив проти виділення в квитанції за газопостачання плати окремо за транспортування газу, чи... - приклади "приводів" кожен день... Пригадаймо, як по замовленню Газпрому РФ, протестували проти сланцевого газу, потім не випускали армію з казарм, потім живим щитом ставали проти військових колон... здали Крим і Лугандон, ще раніше водили хороводи проти спільних навчань з НАТО.... Голосували за Януковича... .... Неначе люди подуріли. Дурні на мітинги ідуть. І діточок своїх ведуть!." - перефразовуючи Шевченка. Населення не хоче ставати народом; завжди готові найматися полєзними ідіотами в таких як Порошенкота та інші, які використовують любу нагоду для заколоту - тепер скористалися природним страхом перед пошестю коронавіруса.... Хто нам стане помагати, чи співчувати в цивілізованому світі, якщо ми такі... дурні і дикі... терплять путінську церкву в своїх громадах... "Ему покажешь медный грош И делай с ним, что хошь. Пока живут на свете дураки, Обманывать нам, стало быть, с руки."...
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Я поражаюсь протестующим!!!!А ежели это были в том самолёте их родственники,жены, дети!!! Тоже перекрывали дорогу ,или больше всех бы орали чтоб вернули б их родственников и какая хреновая власть!!!!? Совсем оскатинились
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"А ежели это были в том самолёте их родственники,жены, дети!!!" -як би там були твої (не дай Боже) ти б їх з боєм забрав до дому. Щиро вірю,такі й "галасавалі" всі 28 років проти того кого треба країні!
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"Давайте орать с людей, которые бояться вируса, а не с гребаных клоунов у власти, которые *бали вола вместо организации нормальной эвакуации и до сих пор не представили локацию для карантина, не показали, что все безопасно и бояться нечего" Та Самая
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В даному випадку повністю на боці поліції. Передбачаю гидкі запитаннячка типу "якщо такий розумний, то прийми цих хворих до себе в місто". Для бидла наперед відповім: "Я не проти. Це наші люди - нехай приїзджають, Я на подібні протести не вийду".

ПС. На щастя я не один такий. Є ще люди, які не трясуться за свою шкуру. 22:40Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку
29988 231Маю надію, що такого роду "протестанти" колись самі захворіють і їх рідня вишвирне їх же з хати - ну щоб не заразитись.
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Люди вышли на протест не потому что боятся тех кто приезжает, причина в недоверии к власти, страх того, что это власть не сможет удержать ситуацию под контролем. Ведь карантин это не только ограничение людей в передвижениях, есть еще и после карантинные мероприятия, вот этого люди боятся, что после окончания карантина власть на все забьет и пустит на самотек. И к большому сожалению они правы.
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мусора мрази, ублюдки под присягой разгоняют лохов,
мы поняли
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Почитай біблію і в ній правила, як поступати з тими, хто підчепив заразу. Тим правилам не одна тисяча років.
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Привыкли тунеядцы по платным митингам бегать.А ну быстро на работу
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какая работа, там или контрабандисты или евробляхеры.
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Ти, довбойоб зальотний, хоча б знаєш де знаходиться Полтавська обл.? Центр України. А в твоїх методичках завдання: поливати брудом захід України. Не пались , ГНИДА.
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а дороги перекапывали на Тернопольщине и перекрывали выезды под Львовом тоже, временно исцелившиеся от плоскостопия.
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Ну а чому дійсно, в конче-заспу не повезли нещасних? Раз так "кіпішують" люди по різних регіонах України, то везли б туди. Там же "иліта", в роги мать! Продемонстрували б "бидлу" свою "благородність". А то, розсварили ГНИДИ всю Україну. Ви думаєте, що ті людці, які маюкають і звинувачують протестувальників, щирі? Хрін в ніс! Просто вони двлеко живуть від тих місць, де планують розмістити нещасних. Ці людці не розуміють, що Земля кругла і що завтра-післязавтра, вони ще більше будуть репетувати, ніж сьогоднішні протестувальники.
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ВО "Свобода" по замовлення Газпрому РФ, протестувала проти сланцевого газу Протести в Нових Санжарах: поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найагресивнішими місцевими жителями - Цензор.НЕТ 1445 а потім рядові члени з зброєю в руках стримували кацапів
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Конечно граждан Украины нужно эвакуировать и граждан других стран, чьи правительства обратились за помощью тоже (ведь в следующий раз, возможно, нам придется обратится к ним. Да и вообще это гуманно). Но меня удивляет, хотя нет. Уже даже не удивляет (это еще до обоих выборов было понятно) полная некомпетентность и непрофессионализм Зе-властей. За две недели не только не смогли подготовить место размещения, но и провалились даже в информационной кампании населения, а ведь они якобы крутые медиа-менеджеры. Видимо, компетенции хватает только на зебельные ролики из Теслы и спортзала да на фотки с шаурмой. Вопиющий зебилизм.
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Б...., показали позавчора спеціальну лікарню для прокажених ще з ссср, в якій всього 6 пацієнтів і ті не хворі і ця лікарня має персонал і спеціальні умови, ізольованість для таких випадків. То чому туди не можна було оприділити людей?!
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Ні треба ільки в санаторій і густозаселений район!
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Це ж не в палатки і не в землянки на місяці, як в зоні боїв!... Всі люди і 14 днів в можна потерпіти на карантині в спеціалізованій лікарні.
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Федя, ну посмотри карту. Какой он густонаселенный? Санаторий за городом и отделен от него зеленым массивом и рекой!
https://www.google.com/maps/place/Medychnyy+Tsentr+%22+Novi+Sanzhary%22+Natsional%CA%B9noyi+Hvardiyi/@49.3276384,34.3232811,536a,35y,39.33t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d9d0287eb4f405:0x2fcac95991d8de78!8m2!3d49.3317181!4d34.3258755
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РЕЖИМНА ЗОНА ДЛЯ ПРОКАЖЕНИХ, ЯКОЮ ВІЛЬНО ГУЛЯЮТЬ ДІТИ: В УКРАЇНІ ДОСІ ПРАЦЮЄ "СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ" ЛЕПРОЗОРІЙ Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/rezhimna-zona-dlya-prokazhenih-yakoyu-vilno-gulyayut-diti-v-********-dosi-pracyuye-serednovichniy-leprozoriy-1493142.htmlhttps://tsn.ua/********/rezhimna-zona-dlya-prokazhenih-yakoyu-vilno-gulyayut-diti-v-********-dosi-pracyuye-serednovichniy-leprozoriy-1493142.html
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Всі українці одинакові , що на заході , що на сході. Робочий день, а протестувальників сотні.За рахунок чого живуть? Платять податки? Ні-? - тоді- нахер
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А чому людей не в Київ повезли? Там ж краще все.Бо кажуть,що люди не заражені вірусом.Влада боїться і робить підлість.А щодо ментів.то це паскудні тварини.Подивіться,скільки нагнали,а воювати з московитами,немає кому.
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Майте гуманність ! Ці люди в дорозі уже багато годин лише на борту цього літака. А ще в Китаї багато з них можливо добирався кілька годин, щоб сісти у літак. Чим ці люди винні ? Завтра любий з нас може бути на їхньому місці, занедужавши короновірусом, чи іншим захворюванням. От так їх зустрічають на Батьківщині, на рідній землі.
Я мовчу уже про стан нашої медицини і про медиків, яким не заплативши гроші в лікарні вони можуть навіть не підходити до хворого по кілька днів - пишу це з власного досвіду.
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Переляканому бидлу нічого не докажеш. Це хатаскрайники, особини, які не мають ні розуміння ні співчуття.
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згідний на 100 %. Більшість в цій державі - це гандони і бидло на подобі цього Федіра.
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Якби ви були на їхньому місті, то ви би поїхали відразу до рідних чи пройшли карантин в ізольованій лікарні?! Я би скоріше пересидів в землянці десь далеко в лісі чи в полі два тижні на карантині ніж піддав загрозі рідних та інших людей.
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Бла-бла-бла....Ти йди викопай спочатку землянку зимою в сніг і дощ і в болото. І хоча б одну ніч переночуй в цій землянці, якщо викопаєш її, а потім говори. А жити в землянці потрібно біля 2-х тижнів.
А якщо колись в свому житті заразишся заразною хворобою - це може бути СНІД, туберкольоз, різні гепатити і багато інших хворіб, які не виліковуються, то ти будеш жити все життя в землянці ? Бо ж з твоєю логікою ти не захочеш заражувати рідних....
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Я кажу, що крайній випадок - це землянки в полі! Є спеціалізована лікарня, ізольована з персоналом для таких випадків, то навіщо видумувати зелену проблему, а не її вирішувати з максимальною ефективністі і мінімальною шкодою?!
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А ще коли ти будеш хворий на якусь з цих заразних хворіб то цікаво буде побачити твою реакцію коли від тебе будуть шарахатись інші люди і як тобі буде це приємно...
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І правильно будуть шарахатись, бо це інстинкт самозбереження себе і своїх рідних і це нормально і хвора нормальна людина сама би від себе відганяла здорових людей! Зараз розмова про прийняття швидкого, професійного і правильно і найкращого рішення в даній нетиповій ситуації!
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Серіал "Горяча зона" про епідемію ***** і її вирішення! http://baskino.me/serial/20829-goryachaya-zona.html
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откормленные подонки одетые и обутые за счёт обворованного населения
прессуют лохов по приказу Нелоха
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Последняя информация было о том что самолет приземлился в Борисполе на дозаправку, а потом летит в Харьков , где и примут пассажиров. ( кстати там кроме граждан Украины еще с кучи стран, которые потом будут разъезжаться вплоть до Латинской Америки и наверняка не спец рейсами. Странный полет, это как нужно лететь из Китая в Харьков что бы дозаправляться ( ну ладно в Казахстане) а то в Киеве.. Или у меня с географией хреново.. Где Харьков по отношению к Китаю и где Киев.
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З ранку в Харкові був туман. видимість метрів 100.
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Все це від недовіри до влади і відсутньості конкретної роботи по заходах боротьбі з епідемією--ліки,спеціалісти, наявність конкретних лікарень. Але цього немає бо при владі брехуни і наперстникі. і вони змушують поліцію боротись не з бандюками і ворогами .а із своїм народом,який сам себе захищає.
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Ну надо же , ещё под самым носом у такого крупного н/п как г. Полтава . Я был в том санатории неоднократно , есть там даже знакомые . Звонил только что товарищу , говорит- люди , сотрудники санатория , отказываются выходить на работу , в самих Санжарах сейчас больше полиции и нацгвардии чем местных жителей . Людей ,кто протестует бьют ,, в общем кошмар что там творится . К митингующим санжарцам начали подтягиваться полтавчане . Ужас! .
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при наших можливостях медицини, утримати вірус, якщо він виявиться в Україні, навряд чи можливо, це може бути пандемія яка перековбасить всю країну , і це буде відповідальність теперішньої влади.
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ГДе показаны условия и как это будет выполняться все на лоха расчитанно в РНБО и у зе долбиков
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НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ГОРОДСКИХ СУМАШЕДШИХ И СЕЛЬСКИХ АЛКОГОЛИКОВ, ТАКИЕ ЖЕ САМЫЕ В КРЫМУ ПОВЕРИЛИ ПРО ПОЕЗД С БЄНДЄРАМИ И БЛОКИРОВАЛИ УКРАИНСКУЮ ТЕХНИКУ В ОРДЛО. ВЕСЬ КИПИШ ПРОПЛАЧЕН С КРЕМЛЯ, У ***** НЕТ ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ УЖЕ, ЕМУ НУЖЕН ХАОС КАК В 14-М, ЧЕКИСТ СТРАВЛИВАЕТ ЛЮДЕЙ ЛБАМИ, НУ А ВЛАСТЬ ЗЕЛЕБОБОВ ПОДЫГРЫВАЕТ СВОЕЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬЮ. РАДУЕТ ОДНО, ЧТО ТАКИХ БЛОКИРОВАЛЬЩИКОВ, КОТОРЫЕ СОБСТВЕННО И ГОЛОСОВАЛИ ЗА БУБОЧКУ В ОЖИДАНИИ ХАЛЯВЫ, ОКАЗАЛОСЬ МАЛО!
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Вот интересно, если сейчас к протестующим подъедут автобусы с прилетевшими из китая - их просто камнями закидают, или разбегутся?
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