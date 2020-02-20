EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  7881  87
Матеріали за темою:
Все про:Харківщина (860) евакуація (209) Кучер Олексій (10) COVID-19 (80)

 Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю. ВIДЕО

Харківська область повністю готова до прийому евакуйованих із Китаю громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UA.Харків у Facebook, про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Не потрібно сіяти паніку. Харківська область повністю готова... Відпрацьовано всі служби. Звертаючись до людей, я хочу сказати, що всі ті люди, які прибувають в Україну, а їх 73 людини, вони здорові, вони спочатку пройшли перевірку китайськими лікарями, потім були перевірені нашими лікарями. Ми знаємо, що четверо осіб, у яких була підозра на коронавірус, не потрапили на борт, якщо не підтвердиться, ми із заберемо. Прошу людей не сіяти паніку. Все добре", - сказав він.

Водночас він зазначив, якщо борт прибуде до Харкова, то Харків є транзитом. Далі людей будуть переміщати. Поки невідомо куди. Це координує уряд.

Щодо алгоритму транзиту він зауважив, що через термінал люди проходити не будуть. Їх відразу перемістять у підготовлені автобуси. 73 людини - це приблизно 5 автобусів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України

"У деяких людей є певні побоювання щодо прийому наших людей. Усі сили задіяні. Сподіваюся, що люди з розумінням до цього поставляться. У нас розміщувати їх не будуть, але ми готові. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль"", - сказав Кучер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176816
 
 
 Топ коментарі
 
А что придурки во власти довели ситуацию до того что боятся и не знают куда посадить самолет из Китая???
 показати весь коментар
 
Яркий пример что наши НОВЫЕ ЛИЦА редкие дебилы...
Сами создали панику...сами разбудоражили быдло с вилами...а теперь не знают как выкрутится))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кстати когда из Борисполя будут развозить вирус по Украине, то инфицированные будут обедать в придорожных кафе? Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 8297
 показати весь коментар
 
 
Опять же путь на икарусе из Киева в Одессу не близкий. Людям нада кушать, людям нада какать, делать питстопы
 показати весь коментар
 
 
або маньов для відволікання. зараз бешенні противник рвануть на Одесу. в ногах правди нема.
 показати весь коментар
 
А что придурки во власти довели ситуацию до того что боятся и не знают куда посадить самолет из Китая???
 показати весь коментар
 
 
відчули народну любов до себе і своїх дій Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 1772
 показати весь коментар
 
 
Ну что сказать о нашей власти? Обязательно их в города доставлять? У нас нет государственных резиденций , стоящих далеко от крупных населенных пунктов? Например та-жа "Синегора" - далеко от людей и с наличием всей нужной инфраструктуры.

А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
 показати весь коментар
 
 
Ну да. Тест-системы так и остались в обещалках зеленой власти вот-вот купить.
 показати весь коментар
 
не думаю, що китайці перевіряли градусниками.
 показати весь коментар
 
Нужно было на париматч запилить ставочку в какой город прилетит коронавирус из уханя Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 2734
 показати весь коментар
 
 
Странно все, самолет летел в Харьков, потом сделал десяток кругов и полетел в Киев.
 показати весь коментар
 
 
В Харькове коронвирус не договорился с диспетчером
 показати весь коментар
 
 
Точно в Борисполь? Я бы приземлил в Густомеле. Таки более укромное местечко.
 показати весь коментар
 
там наверное и плиты с ввп порастаскали давно
 показати весь коментар
 
Панікувати будемо через пару тижднів... Коли на вулицях не встигатимуть забирати мертвих...
 показати весь коментар
 
 
А ты, судя по всему- им позавидуешь, как оставшийся в живых.
 показати весь коментар
 
 
Китае тоже делали все и все под контролем
пока целые города и дома позаблокировали..
 показати весь коментар
 
 
Кажуть ті що вилікувались захворюють по другому колу.
 показати весь коментар
 
 
Значить не вилікувалися. а вірус затаївся ( є в нього така властивість).
 показати весь коментар
 
Я чув інше: заразність вірусу знижується від часу першоразового поширення. Пояснюю тим, що його дія слабне від організму до організму. Певно китайська наука ще не навчилася виробляти справді бойові віруси. Або це закон природи такий. адже і тисячі років тому були епідемії і вони затихали без всяких воозів з їхньою вакцинацією.
 показати весь коментар
 
у них было чем и как блокировать , тут янтарь 5 лет окружить не могут не говоря уже за вирус ...
 показати весь коментар
 
 
О! Мабуть зелене непорозуміння вже прокинулось, нюхнуло і вже чекає на аеродромі, як обіцяв.
 показати весь коментар
 
 
Яркий пример что наши НОВЫЕ ЛИЦА редкие дебилы...
Сами создали панику...сами разбудоражили быдло с вилами...а теперь не знают как выкрутится))))
 показати весь коментар
 
 
ЗЕня просто обязан лично встретить самалет и поцеловать в засос каждого эвакуированого
 показати весь коментар
 
РНБО и ЗЕ всю Украину решать заставили и за своей дури , обкурились.
 показати весь коментар
 
 
73 людини і 5 автобусів? Ви що, їх на мінівенах везти збираєтесь? Дибілєти, 2 звичних (міжміських) автобуси з багажним відділенням не знайшли? Мало познущались, тримаючи людей в небі, то треба ще й на землі, щоб відчули "як родіну любіть надо"?
 показати весь коментар
 
 
Там дворцов домов пустующих много...
 показати весь коментар
 
пусть едут, их здесь уже ждут, мало не покажется.
 показати весь коментар
 
Это ГРАЖДАНИ УКРАИНЫ!
ватные вы средневековые дебилы...
На их месте могли быть вы или ваши родичи...
ЗЕленая плесень стравливает нас. И открыто ржот с голосовавших ПА ПРИКОЛУ...
 показати весь коментар
 
 
Ты читай, прежде чем возмущаться! Этих "патриотов" здесь уже ждут НГ, спецназ, что бы раскатать по асфальту.
 показати весь коментар
 
так зачем мусора атакуют мирных граждан ?
зачем привезли толпу ублюдков ?
 показати весь коментар
 
Шоу "Крутое пике". Третий сезон, пятая серия.
Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт с эвакуированными из Китая украинцами направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 9831
 показати весь коментар
 
 
Эта паника -прекрасный показатель "доверия" к зебанатам у власти, т к даже рядовое зебильо врубается чем может для них аукнуться весь этот гребаный цирк идиотов
 показати весь коментар
 
 
Это показатель какие люди эгоисты. Смотри не заболей, а то и тебя камнями закидают.
 показати весь коментар
 
 
1. Заявляешь, что везёшь людей на карантин под Львов.
2. Поднимаешь сопротивление местного населения.
3. Раздуваешь все по 1+1 4.
Дискредитируешь Западную Украину.
Всю.
 показати весь коментар
 
 
То есть зеля виноват, что западники начали пороть хурму?
 показати весь коментар
 
У Борисполі досить висока щільність населення - ідеальне місце.
 показати весь коментар
 
Поздравляю, любi друзi. Телевизор сделал свое дело. Так настращать людей... Позор.
 показати весь коментар
 
 
Стращают запад как более проактивных. Запуганное население более сговорчивое.
 показати весь коментар
 
Ну а теперь о серьезном. Мы шесть лет готовимся к войне с превосходящим противником. Предыдущий гарант ( о нынешнем я даже молчу), рассказывал что благодаря его мудрому руководству у нас за эти годы создана одна из лучших армий в Европе, мы готовы к разному развитию ситуации, вплоть до ведения полномасштабной оборонительной войны.. А оказывается мы один самолет из Китая принять не можем. ( потому и Мински и Нормандия и т.д.)
 показати весь коментар
 
 
Снизился до 100м. Выключил транспондер.
 показати весь коментар
 
 
Судя по курсу это была имитация посадки. Они сядут на одном из военных аэродромов.
 показати весь коментар
 
 
Да, шото у меня он прям над Борисполем и завис на вьвсоте 300 футов
 показати весь коментар
 
Токо не говори что FR заглючил. Они остановились на дозаправку.
 показати весь коментар
 
Коронавирус, гоу хоум
Повреждённый вандалами китайский (японский, но какая разница, да?) ресторан в Париже.

Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю - Цензор.НЕТ 41

Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю - Цензор.НЕТ 2260
 показати весь коментар
 
Вы совершенно заслуженно ругаете тернополян за глупое и бесчеловечное поведение. Но прошу помнить, что напуганный человек очень быстро превращается в животное, независимо от национальности. Поэтому и нужна в критических ситуациях власть, спецслужбы и развитая медицина, чтобы организовать процесс и предотвратить хаос. К сожалению, власть у нас способна только видосики записывать.
https://ibigdan.livejournal.com/24769380.html
 показати весь коментар
 
Давайте их до Порошенка в хату , нехай там почихают навколо
 показати весь коментар
 
давай к тебе?
Ты же такой смелый всякую х..писать)))
ОЧКОШНИК ЗЕленый...
 показати весь коментар
 
 
По ходу ЗЕленая чебурашка Кремля не досидит свой срок до конца...
Он газует к побегу быстрее чем ОВОЩ...
 показати весь коментар
 
 
История с этим самолетом весьма поучительна. Она демонстрирует полную неспособность властей организовать проф. мероприятия и полную неготовность нашего минздрава к возможной эпидемии. Не приведи Господь, если начнется реальный шухер с короновирусом. Куда от него тикать будут эти зе-путаты ? В Израиль, Оман или Антпрктиду?
Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю - Цензор.НЕТ 1111
 показати весь коментар
 
 
Депутаты точно найдут куда, а остальные Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю - Цензор.НЕТ 3142
 показати весь коментар
 
А в 2014 не було саморганізованого спротиву? Отак і зараз швидко все стане на місця без дурнуватих "слуг". Тут головне завдання - не випустить їх, а якщо вже втекли то не впустить потім.
 показати весь коментар
 
Сама власть и создает панику.Какое разгильдяйство и безответственность.Ни на что не способны.Людей забрали а с местом не определились. Вот такой и безопасный карантин будет.Похоже планировали посадить в Харькове.Час назад проезжала мимо аэропорта - оцепление, автобусы, скорые. Значит ждали. Как всегда, что то пошло не так.
 показати весь коментар
 
 
То кернас так решил но врачи против.. были нет подготовки
 показати весь коментар
 
Никаких «ястребов» и «голубей» в Кремле никогда не было. В Кремле могут спорить разве что о том, каким именно оружием лучше уничтожить Украину и какими темпами
 показати весь коментар
 
 
Схоже на те що у Зе паніка не на жарт. Це ж не шоу на стадіоні влаштовувати. Тут треба приймати рішення.
 показати весь коментар
 
"У нас, на жаль, нема президента України. Є людина, яка виконує роль президента. Виглядає це жалюгідно".
Так результати брифінгу після засідання РНБО
 показати весь коментар
 
Ришення ПА ПРИКОЛУ от ЗЕлупени для быдля голосовавшего за ПРИХОД ВЕСНЫ!))))
 показати весь коментар
 
После одного принятого решения в Омане вислюком зе сбили самолет МАУ наверно снова примет решение.....
 показати весь коментар
 
РНБО слетал в Иран и грозился привести самописец или порешать, а оказалось что иранские власти заявили что украинцы его сломали.. Вот так и работают.
 показати весь коментар
 
Вспомнила фильм " Невероятные приключения итальянцев в россии". У пассажира конкуренты украли паспорт и он просто жил в самолете,потому что без паспорта его нигде не принимали.) Чтобы и нашим бедолагам не пришлось пережить карантин в воздухе.
 показати весь коментар
 
 
Он еще и иностранцев забрал, чтоб наверняка!
 показати весь коментар
 
Подождите, щас они под отвлекающий маневр, закон о земле протащат!
 показати весь коментар
 
 
Хаха, как оказалось в Киеве он заправится и опять к вам в гости. Сядут в Харькове чтоб вести людей в Одессу.
 показати весь коментар
 
Не нужно сеять панику: просто поселите их в Конче-Заспе.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору