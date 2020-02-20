 У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. ВIДЕО

"На вході в медцентр "Нові Санжари" зібралися представники новосанжарської громади, обговорюємо можливе заселення санаторію інфікованими коронавірусом громадян України, яких привезли з Китаю. Ніхто точно не знає ситуації. Чутки різні ходять. Народ проти такої затії. Та хто ж той народ слухає...", - цитують Факти місцевого жителя Миколу Яременка, передає Цензор.НЕТ.
Мітингувальники бояться, що евакуйовані завезуть в Україну небезпечний коронавірус. За інформацією, яка шириться серед цих людей, літак має приземлитися в аеропорту "Полтава". Але народ має намір не пускати пасажирів у звичайний санаторій, який, за їхніми словами, не годиться для ізоляції, можливо, заражених людей.
Голова Новосанжарської об'єднаної територіальної громади Інна Коба, яка теж перебуває під стінами медичного центру, журналістам "Полтавського ТБ" повідомила, що до останнього нічого не знала про літак з Китаю, що летить у Полтаву. А вранці цю подію планується обговорити на позаплановій сесії селищної ради.
Водночас вранці на місці протесту сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.
"У Нових Санжарах (Полтавська область) відбуваються сутички місцевих жителів із поліцією", - повідомляє телеграм-канал "ХС Харків"
Но ВИРУС придет порядок наведет.
https://www.facebook.com/watch/?v=498867780822904
Ось вам і один народ...