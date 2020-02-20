 У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. ВIДЕО

"На вході в медцентр "Нові Санжари" зібралися представники новосанжарської громади, обговорюємо можливе заселення санаторію інфікованими коронавірусом громадян України, яких привезли з Китаю. Ніхто точно не знає ситуації. Чутки різні ходять. Народ проти такої затії. Та хто ж той народ слухає...", - цитують Факти місцевого жителя Миколу Яременка, передає Цензор.НЕТ.

Мітингувальники бояться, що евакуйовані завезуть в Україну небезпечний коронавірус. За інформацією, яка шириться серед цих людей, літак має приземлитися в аеропорту "Полтава". Але народ має намір не пускати пасажирів у звичайний санаторій, який, за їхніми словами, не годиться для ізоляції, можливо, заражених людей.

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Голова Новосанжарської об'єднаної територіальної громади Інна Коба, яка теж перебуває під стінами медичного центру, журналістам "Полтавського ТБ" повідомила, що до останнього нічого не знала про літак з Китаю, що летить у Полтаву. А вранці цю подію планується обговорити на позаплановій сесії селищної ради.

Водночас вранці на місці протесту сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

"У Нових Санжарах (Полтавська область) відбуваються сутички місцевих жителів із поліцією", - повідомляє телеграм-канал "ХС Харків"