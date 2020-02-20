EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Спорт
  11492  123
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (9049) Полтавщина (315) зіткнення (131) COVID-19 (80)

 У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. ВIДЕО

З 20:00 середи, 19 лютого, біля медичного центру Нацгвардії "Нові Санжари" під Полтавою зібралися близько сотні місцевих жителів, протестуючи проти можливого поселення сюди людей, евакуйованих з китайського Уханя.

"На вході в медцентр "Нові Санжари" зібралися представники новосанжарської громади, обговорюємо можливе заселення санаторію інфікованими коронавірусом громадян України, яких привезли з Китаю. Ніхто точно не знає ситуації. Чутки різні ходять. Народ проти такої затії. Та хто ж той народ слухає...", - цитують Факти місцевого жителя Миколу Яременка, передає Цензор.НЕТ.

Мітингувальники бояться, що евакуйовані завезуть в Україну небезпечний коронавірус. За інформацією, яка шириться серед цих людей, літак має приземлитися в аеропорту "Полтава". Але народ має намір не пускати пасажирів у звичайний санаторій, який, за їхніми словами, не годиться для ізоляції, можливо, заражених людей.

Також читайте: Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України

Голова Новосанжарської об'єднаної територіальної громади Інна Коба, яка теж перебуває під стінами медичного центру, журналістам "Полтавського ТБ" повідомила, що до останнього нічого не знала про літак з Китаю, що летить у Полтаву. А вранці цю подію планується обговорити на позаплановій сесії селищної ради.

Водночас вранці на місці протесту сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

"У Нових Санжарах (Полтавська область) відбуваються сутички місцевих жителів із поліцією", - повідомляє телеграм-канал "ХС Харків"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176810
 
 
 Топ коментарі
 
Самое правильное решение - разместить эвакуированных в санатории Верховной Рады в Пуще водице. Все равно для депутатов ВП это не уровень, и они там отдыхать не желают. Вот пусть "слуги народа" и послужат народу
 показати весь коментар
 
Ідіоте, що ти пропонуєш робити із євакуйованими, конкретно? Спалити іх всіх разом із літаком, чи що?
 показати весь коментар
 
Проте полтавці дали 82.15% голосів на виборах. Не розумію, чого їм не подобається дії президента В Новых Санжарах произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани - Цензор.НЕТ 4665
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
та сел уже в Борисполе, в 8-05, не знаю чего ты там ждешь
 показати весь коментар
 
 
минув уже Яготин, чомусь знизився до 1800 м, якісь неполадки
 показати весь коментар
 
Я бы разместил в посёлке возле венгерской границе,чем неудачный случай,а потом можно с венграми о чём хочешь договориться
 показати весь коментар
 
 
Одно дело эвакуировать с зоны стихийного бедствия, другое - с зоны карантина. В Китае есть все средства для лечения. И все условия для карантина. Зачем Осел захотел привезти возможно зараженных людей в Украину? Они до этого там спокойно прибывали. думаю, не один месяц. Мог бы после завершения карантина привезти их домой.
 показати весь коментар
 
 
Пытались показать что Украина тоже цивилизованная страна. Оказалось что это совсем не так.
 показати весь коментар
 
 
Цивилизованные страны даже самолеты туда не посылают. Зетипилл.
 показати весь коментар
 
Епідемія в любому випдку потрапить в Україну, раніше чи пізніше. Всі так і трясуться за свої шкури. Тому не бачу майбутнього для України з таким населенням.
 показати весь коментар
 
 
А в комплексе с практически неистребимой коррупцией, единственный действенный метод устранения всех наших проблем - массированный ядерный удар.
 показати весь коментар
 
2010 год - голосуют за трижды судимого зека. 2019 год - голосуют за клоуна во время войны. 300 лет в украине была принудительная инволюция, лучших из лучших убивали, худшие оставались.
Но ВИРУС придет порядок наведет.
 показати весь коментар
 
 
Сходи и инфицируйся сам добровольно. И детей своих зарази. Все равно.
 показати весь коментар
 
 
При Чернобыле быдло было там где ему и положено - в стойле. А потом их выпустили...
 показати весь коментар
 
 
Размещение подкарантинных людей в разных местах противоречит всем международным карантинным предписаниям. Зачем это делают в Украине?
 показати весь коментар
 
 
Подождите про международные писать. В Украине есть свои санитарные нормы, тема карантина там подробно прописана. Вопрос- зачем это делают, может возникнуть только после нарушения санитарных норм. А пока, возможно больные, еще даже не прилетели....
 показати весь коментар
 
Нормальный ход привезти инфицированых в центр Украины ....Кто еще сомневается что власть адекватна ...не удивлюсь если автобусы арендовало министерство Соц политики и ПФ Украины ,да логика у них по Дарвину точно
 показати весь коментар
 
Логика у них есть - в книге Еврейский мир , украинцы названы одними из самых больших врагов евреев. А зуб за зуб, и глаз за глаз - один из главных законов иудаизма.
 показати весь коментар
 
Від Львова до Полтави! Нема дітям України місця в рідній державі! Тим паче без ознаків зараження! Мояхатники проти!
 показати весь коментар
 
 
привезти инфицированых в самый центр Украины ...я в шоке
https://www.facebook.com/watch/?v=498867780822904
 показати весь коментар
 
Я на месте тех кто был в Китае в карантине - сам бы не поехал и не повез бы инфекцию своим детям. Дождался бы окончания епидемии.
 показати весь коментар
 
Поставьте себя на место этих граждан ведь каждый из Вас может оказаться не в то время и не в том месте Без дополнительных комментариев У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя - Цензор.НЕТ 9742
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору