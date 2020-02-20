 "Не хочем того всього мати на Україні", - жителі продовжують протест проти розміщення на Тернопільщині евакуйованих з Китаю. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Файне місто.

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Жителі Микулинців та ще кількох сіл увечері 19 лютого вийшли на блокпости, організовані раніше на під'їзді до санаторію "Медобори". Там розміщено польові кухні, чергують правоохоронці.

За словами учасників заходу, вони мають намір чергувати всю ніч.

"Не хочем того всього мати на Україні, маєм діти, маєм внуки, хочемо, щоб був мир, спокій. Скільки можна так людей тусити? Скільки? Страшне, що робиться, ви самі бачите", - зазначає одна з учасниць.

"Дощ, сніг нам не мішає. Ми тут збираємось і будем стояти. Скільки треба, стільки й будем. Молебень зараз відслужимо, зробимо збори. Ми більше працюємо по телефону. Одні стоять до третьої. Після до нас інші наші громади підтягаються. Так що будем боронитися", - повідомляє інша. За її словами, в акції беруть участь жителі Микулинців, Теребовлі, Дворіччя, Волі, Заздрості, Дружби, Дарахова та інших.

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Нагадаємо, жителі смт Микулинці Тернопільської області на знак протесту проти можливого поселення в санаторії "Медобори" евакуйованих з Китаю українців облаштували на під'їзді до нього блокпост. Учора ввечері там чергували близько 300 осіб.

19 лютого Тернопільська облрада ухвалила заяву до керівництва країни про неприпустимість розміщення на території області евакуйованих з Китаю.