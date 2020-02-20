 "Не хочем того всього мати на Україні", - жителі продовжують протест проти розміщення на Тернопільщині евакуйованих з Китаю. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Файне місто.
Жителі Микулинців та ще кількох сіл увечері 19 лютого вийшли на блокпости, організовані раніше на під'їзді до санаторію "Медобори". Там розміщено польові кухні, чергують правоохоронці.
За словами учасників заходу, вони мають намір чергувати всю ніч.
"Не хочем того всього мати на Україні, маєм діти, маєм внуки, хочемо, щоб був мир, спокій. Скільки можна так людей тусити? Скільки? Страшне, що робиться, ви самі бачите", - зазначає одна з учасниць.
"Дощ, сніг нам не мішає. Ми тут збираємось і будем стояти. Скільки треба, стільки й будем. Молебень зараз відслужимо, зробимо збори. Ми більше працюємо по телефону. Одні стоять до третьої. Після до нас інші наші громади підтягаються. Так що будем боронитися", - повідомляє інша. За її словами, в акції беруть участь жителі Микулинців, Теребовлі, Дворіччя, Волі, Заздрості, Дружби, Дарахова та інших.
Нагадаємо, жителі смт Микулинці Тернопільської області на знак протесту проти можливого поселення в санаторії "Медобори" евакуйованих з Китаю українців облаштували на під'їзді до нього блокпост. Учора ввечері там чергували близько 300 осіб.
19 лютого Тернопільська облрада ухвалила заяву до керівництва країни про неприпустимість розміщення на території області евакуйованих з Китаю.
1) Українських громадян треба захищати і рятувати
2) Українських громадян треба евакуйовувати в Україну
3) Те, що українських громадян евакуйовують сьогодні, а не місяць тому - злочин влади проти українців. Сьогодні хворих в Китаї в десятки раз більше ніж тоді і, відтак, ризик заразитися в десятки раз більший ніж тоді
4) Те, що евакуйованих українських громадян збираюся розміщувати в лікарнях в межах великих міст чи сіл - це злочин влади проти українців
5) У випадку, якщо евакуйованих українських громадян розмістять у військовому госпіталі містечка Винники, що входить в агломерацію Львова, виписавши 700 пацієнтів (по чутках) і закривши величезну лікарню - це службовий злочин і розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
6) Я аж ніяк не популіст, але я поставлю резонне запитання: Якого *ера евакуйованих не можна розмістити в пустій віддаленій від людей і охороняємій президентській резиденції в Карпатах? Їм там було б більш комфортно ніж в будь-якій лікарні. І ніхто би не переживав. Презедент Зеленський, який в черговий раз гарантує безпеку, який закликає на панікувати, міг би гарантувати безпеку більш наочно, тим більше він не боїться і не панікує.
7) З людьми ніхто не говорить, людям ніхто нічого не пояснює, то чого ви дивуєтеся, що люди бояться? Особливо надивившись того, що робиться в Китаї, де за приховування симптомів коронавірусу введена смертна кара, а на вулицях міст з десятками мільйонів мешканців немає людей.
8) Люди бояться ще й тому, що попри всі крики і істерики про **уєнного Владіміра, йому реально ніхто не вірить і ніхто не почувається в безпеці ні за його спиною, ні за спинами тих додіків, які вирішили зіграти роль влади.
Блокування і істерики людей - це наслідок недовіри владі.
9) Зараз ці тупі владні тупі додіки (які нас нібито захищають) поширюють інфу, що коронавірус страшний настільки ж, наскільки страшний і самий звичайний грип, бо смертність від нього така ж як і від грипу і становить близько 2%....
10) І головне: для тих, хто зловтішається тим, що евакуйованих спихнули галичанам. Так їм і треба.Шановні товаріщі, що я вам скажу, зважаючи на вищеописане:
Якщо ці довбо**би випустять вірус з-під контролю, то таки так, першим він вразить нас, тут, на Галичині.
Але що змушує вас сумніватися в тому, що в такому випадку ті довбні взагалі нічого не втримають і вже завтра вірус пошириться по всій країні?
То ж, поменше зловтішать. В одному човні пливемо з вами.
І очолюють той човен - довбні."https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1032722110448076
Просто в этот санаторий, как и в другие, приезжал чиновник МОЗ с инспекцией, чтобы определить, пригоден ли этот санаторий, можно ли там организовать карантин и тд.
А дальше - пошли слухи.
"У дороги", "фур немерянно". Лол. У тебя этот вирус летает на десятки метров с пропеллером? Хотя чего это я. Это же цензор. Типичный остиойник неграмотного совкового быдла.
На счет "коронавірус страшний настільки ж, наскільки страшний і самий звичайний грип" проходили с Чернобылем ! Когда народу говорили что радиация не особо страшна, даже где-то полезна .
Розмістили "своїх" на карантин за 2 000 кілометрів від материка. А були-б "патріотами", поселили-б "своїх" в санаторії Мельбурна чи Сіднея...
Справка: больница "Шиба" - крупнейший государственный медицинский комплекс Израиля, базовый медицинский центр ЦАХАЛ. Расположена в центре страны в густонаселенной агломерации Гуш-Дан. Располагает 150 различными диагностическими, научно-исследовательскими, учебными подразделениями и лечебными клиниками, в том числе крупнейшим в стране детским лечебным центром.
Мо, разместите у себя дома этих людей, покажите гражданскую позицию!
9 год ·
Як вирішити проблему?
Запровадити державну програму, що всім, хто захворів на коронавірус, виплатять по 20000 гривень.
От побачите, літак ще над Харківською областю перехоплять і посадять, і людей розцілують і у себе розселять.
1. Заявляешь, что везёшь людей на
карантин под Львов.
2. Поднимаешь сопротивление местного населения.
3.
Раздуваешь все по 1+1
4. Дискредитируешь Западную Украину. Всю.
Проверку на вшивость не прошли)
Читай комент нижче.
Чому таку перевірку не влаштували Кривому Рогу?
Говорили что еще возможно 4 места)
Но кипиш подняли в Тернополе)
Він пише, що порішав із міністерством, щоб не розміщували евакуйованих в Обухівському районі.
Ця гнида засуджує жителів Західної України, а до себе пускати не хоче.
Гидкий прояв "особливостей" українського менталітету.