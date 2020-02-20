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 "Не хочем того всього мати на Україні", - жителі продовжують протест проти розміщення на Тернопільщині евакуйованих з Китаю. ВIДЕО

На блокпості на під'їзді до санаторію "Медобори" на Тернопільщині другий день поспіль чергують місцеві жителі і проводять молебні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Файне місто.

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Жителі Микулинців та ще кількох сіл увечері 19 лютого вийшли на блокпости, організовані раніше на під'їзді до санаторію "Медобори". Там розміщено польові кухні, чергують правоохоронці.

За словами учасників заходу, вони мають намір чергувати всю ніч.

"Не хочем того всього мати на Україні, маєм діти, маєм внуки, хочемо, щоб був мир, спокій. Скільки можна так людей тусити? Скільки? Страшне, що робиться, ви самі бачите", - зазначає одна з учасниць.

"Дощ, сніг нам не мішає. Ми тут збираємось і будем стояти. Скільки треба, стільки й будем. Молебень зараз відслужимо, зробимо збори. Ми більше працюємо по телефону. Одні стоять до третьої. Після до нас інші наші громади підтягаються. Так що будем боронитися", - повідомляє інша. За її словами, в акції беруть участь жителі Микулинців, Теребовлі, Дворіччя, Волі, Заздрості, Дружби, Дарахова та інших.

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Нагадаємо, жителі смт Микулинці Тернопільської області на знак протесту проти можливого поселення в санаторії "Медобори" евакуйованих з Китаю українців облаштували на під'їзді до нього блокпост. Учора ввечері там чергували близько 300 осіб.

19 лютого Тернопільська облрада ухвалила заяву до керівництва країни про неприпустимість розміщення на території області евакуйованих з Китаю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176797
 
 
 Топ коментарі
 
Та не бреши уже - если судить по этому сайту - против эвакуации сограждан из Китая выступает как раз большинство местных порохоботов.
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Anatoliy Bezsmertnyi Ні,це повинні представники слуг зробити.
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Цікаво, а куди ці довбоЗЕби вирішили поселити цих людей? Вони приховують інформацію зараз, а потім поставлять перед фактом. Як страшно жити в країні, де до влади дорвались дебільні малороси.
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на счёт малоросов согласен, но ты же разумная людина и понимаешь что привезли живых людей и возможно среди них есть зарожённые вирусом, вот чтоб обезопасить от а если кто то больной и надо их отправить в карантин - это же обсолютно нормально.
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В карантин,где есть все спецусловия,где соблюдена техника безопасности.А не в простой санаторий
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Как раз в санаториях и проще всего организовать этот карантин - просто нужно выбрать санаторий подальше от населенных пунктов - таких санаториев хватает.
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А уявіть ,як там тим людям.Мало того,що з 11 числа їм голови морочили,брехали,а тепер ще й не відомо куди їх потягнуть,в які умови
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Средневековье. А надо идти в ногу со временем. Ну, например, отслужить молебен чтобы какой-нибудь иранский фанатик сбил ракетой самолет с летящими на родину соотечественниками.
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Это же типичное совковое быдло из 80-х. Которому на все и на всех насрать и с "церквою" в качестве психотерапии и зомбирования.
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"...То ж декілька простих істин:
1) Українських громадян треба захищати і рятувати
2) Українських громадян треба евакуйовувати в Україну
3) Те, що українських громадян евакуйовують сьогодні, а не місяць тому - злочин влади проти українців. Сьогодні хворих в Китаї в десятки раз більше ніж тоді і, відтак, ризик заразитися в десятки раз більший ніж тоді
4) Те, що евакуйованих українських громадян збираюся розміщувати в лікарнях в межах великих міст чи сіл - це злочин влади проти українців
5) У випадку, якщо евакуйованих українських громадян розмістять у військовому госпіталі містечка Винники, що входить в агломерацію Львова, виписавши 700 пацієнтів (по чутках) і закривши величезну лікарню - це службовий злочин і розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
6) Я аж ніяк не популіст, але я поставлю резонне запитання: Якого *ера евакуйованих не можна розмістити в пустій віддаленій від людей і охороняємій президентській резиденції в Карпатах? Їм там було б більш комфортно ніж в будь-якій лікарні. І ніхто би не переживав. Презедент Зеленський, який в черговий раз гарантує безпеку, який закликає на панікувати, міг би гарантувати безпеку більш наочно, тим більше він не боїться і не панікує.
7) З людьми ніхто не говорить, людям ніхто нічого не пояснює, то чого ви дивуєтеся, що люди бояться? Особливо надивившись того, що робиться в Китаї, де за приховування симптомів коронавірусу введена смертна кара, а на вулицях міст з десятками мільйонів мешканців немає людей.
8) Люди бояться ще й тому, що попри всі крики і істерики про **уєнного Владіміра, йому реально ніхто не вірить і ніхто не почувається в безпеці ні за його спиною, ні за спинами тих додіків, які вирішили зіграти роль влади.
Блокування і істерики людей - це наслідок недовіри владі.
9) Зараз ці тупі владні тупі додіки (які нас нібито захищають) поширюють інфу, що коронавірус страшний настільки ж, наскільки страшний і самий звичайний грип, бо смертність від нього така ж як і від грипу і становить близько 2%....
10) І головне: для тих, хто зловтішається тим, що евакуйованих спихнули галичанам. Так їм і треба.Шановні товаріщі, що я вам скажу, зважаючи на вищеописане:
Якщо ці довбо**би випустять вірус з-під контролю, то таки так, першим він вразить нас, тут, на Галичині.
Але що змушує вас сумніватися в тому, що в такому випадку ті довбні взагалі нічого не втримають і вже завтра вірус пошириться по всій країні?
То ж, поменше зловтішать. В одному човні пливемо з вами.
І очолюють той човен - довбні."https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1032722110448076
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..реальные дебилы,санаторий этот, глядя на карту, у самой дороги..тепло, фур немеренно, людей с избытком, врачей нет, лекарств нет, протоколов лечения нет, СИЗ нет, распространится в одночасье...никому мало не покажется тогда, Чернобыль 2....
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Кто тебе сказал, что было принято решение размещать людей в этом санатории??
Просто в этот санаторий, как и в другие, приезжал чиновник МОЗ с инспекцией, чтобы определить, пригоден ли этот санаторий, можно ли там организовать карантин и тд.
А дальше - пошли слухи.
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Лекарств и лечения нет нигде в мире.

"У дороги", "фур немерянно". Лол. У тебя этот вирус летает на десятки метров с пропеллером? Хотя чего это я. Это же цензор. Типичный остиойник неграмотного совкового быдла.
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На счет охраняемой президентской резиденции - вообще идеальный вариант решения проблемы!
На счет "коронавірус страшний настільки ж, наскільки страшний і самий звичайний грип" проходили с Чернобылем "Не хочем того всього мати на Україні", - жителі продовжують протест проти розміщення на Тернопільщині евакуйованих з Китаю - Цензор.НЕТ 6451 ! Когда народу говорили что радиация не особо страшна, даже где-то полезна .
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Вот из-за таких мразей украинцев и не любят в мире.... Нет у украинцев чувства единства... А ведь прилетают такие же украинцы, только попавшие в сложную ситуацию... Видел я всё это в Польше.... Не дай бог украинец становится начальником над земляками..........
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А австралійці ще більша сволота ніж українці!
Розмістили "своїх" на карантин за 2 000 кілометрів від материка. А були-б "патріотами", поселили-б "своїх" в санаторії Мельбурна чи Сіднея...

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В среду, 19 февраля, министерство здравоохранения, больница "Шиба", служба скорой помощи и Управление аэропортами опубликовали официальное заявление о порядке эвакуации и карантина израильтян, находившихся на борту лайнера Diamond Princess в порту Иокогама. Эти люди будут доставлены специальным самолетом, арендованным правительством в одной из стран Ближнего Востока. На борт самолета будут допущены только те, у кого японскими медиками не выявлены признаки заболевания. Прибытие этого спецрейса в Израиль ожидается 21 февраля. Самолет остановится в специальной зоне вдали от пассажирских и грузовых терминалов аэропорта Бен-Гурион. Для приема самолета, пассажиров и багажа выделено ограниченное число медиков, работников аэропорта и военнослужащих, экипированных средствами защиты по нормам ЦАХАЛ и минздрава. Пассажиры самолета автобусом скорой помощи будут доставлены в больницу, где проведут две карантинные недели под наблюдением врачей. Багаж пройдет отдельную проверку и обработку, если таковая потребуется. В заявлении особо подчеркивается, что к месту парковки самолета, по маршруту следования эвакуированных и прохождения карантина в больнице "Шиба" не будут допускаться никакие посторонние лица, в том числе родственники и пресса.
Справка: больница "Шиба" - крупнейший государственный медицинский комплекс Израиля, базовый медицинский центр ЦАХАЛ. Расположена в центре страны в густонаселенной агломерации Гуш-Дан. Располагает 150 различными диагностическими, научно-исследовательскими, учебными подразделениями и лечебными клиниками, в том числе крупнейшим в стране детским лечебным центром.
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Обремененные скрепами селяне. Преимущественно элехторат Зе. Трудно смотреть и слушать эту биомассу.
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нене. Запад как раз за Пе голосовал.
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Не хочу затрагивать политику,и кто за кого голосовал. Так по людски. ****,одни " ат вайны устали" и им насрать, что там погибли чьи то родные и близкие люди. Некоторым похер с кем брататся, хоть с мокшанями и ордынцами,лиж бы " пифко" не мешали попивать. А вы, утырки,если бы на этом борту был ваш родной человек,а если бы это случилось не в Китае,а в Польше? Вы бы для них по безпределу коридор на границе сделали и при этом на других насрать. Єдина Україна кажете?(сепары,кодлобаранты,окупанты и посбники это отдельно,это твари которых нужно уничтожать)
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А я житель Кривого Рогу і заявляю: Ми всі за те щоб карантин евакуйованих з Уханю провели в нашому місті!
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В Кривой Рог сами эвакуированные не захотят.
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Боже,Боже,що ж ми за нація така?А якби в Китаі були ви,ваші діти чи онуки?Моя хата з краю,нічого не знаю,це про хохлів.
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Це ж виборці твого клована. Що не так? Це і є ті самі хохли.
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Не плоди свою дурість. Вже й так зрозуміло, що в тебе в голові.
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Ви, малороси так вже наплодилися, що в України рюзьге миром починає смердить.
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В нас що в Асканії немає якогось прийнятного приміщення для карантину у 2 тижні. Так щоби не підбурювати спільноту. Вони ж спалять той санаторій аби ймовірна зараза не росповсюджувалася
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В Аскании вроде власть имущие на охоту катаются, а ты им туда вирус...((((
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Резко набежали кремлеботы доказывать, как тонизирующе вирус сказывается на здоровье.
Мо, разместите у себя дома этих людей, покажите гражданскую позицию!
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Антон Ходза
9 год ·

Як вирішити проблему?
Запровадити державну програму, що всім, хто захворів на коронавірус, виплатять по 20000 гривень.
От побачите, літак ще над Харківською областю перехоплять і посадять, і людей розцілують і у себе розселять.
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Эти набожные люди мало чем отличаются от россиян со скрепками в голове.
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Они здравомыслящие. И не дураки. На них телевизор почти не действует. И хотя я рискую, что коронавирус всплывет где то неподалеку, все равно их поддерживаю.
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Особисто я такий дурний і не "здравомислящий" що, їх не підтримую. Більше того, хоча на мене телевізор теж не діє, але у випадку епідемії готовий нести ризики і терпіти "незручності" та буду надавати можливу допомогу, як член "Червоного хреста" бо маю інший світогляд.
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Зелене чмо їм не страшно було допустити, а співвітчизникам допомогти страшно.
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Денис Днепр @dendnepro
1. Заявляешь, что везёшь людей на
карантин под Львов.
2. Поднимаешь сопротивление местного населения.
3.
Раздуваешь все по 1+1
4. Дискредитируешь Западную Украину. Всю.


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Это называется
Проверку на вшивость не прошли)
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вшивий дубинський перевіряв?
Читай комент нижче.

Чому таку перевірку не влаштували Кривому Рогу?
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Мульку закидывали по многим местам, а больше всех разбухтелись эти)
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Я слышал про Обухов и Харьков,
Говорили что еще возможно 4 места)
Но кипиш подняли в Тернополе)
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Нижче мій коментар із постом Дубинського.
Він пише, що порішав із міністерством, щоб не розміщували евакуйованих в Обухівському районі.
Ця гнида засуджує жителів Західної України, а до себе пускати не хоче.
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Найбільш гидотно, коли ворожа пропаганда базується на реальних фактах. Тоді нема чим заперечувати ворогу.
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Тернопольщина - край настоящих патриотов и гуманистов, именно они нас учат и научат Родину любить. Уплата налогов в расчете на человека - 60% от средней по стране, хоть оборот розницы - на общем уровне, число УБД - 60% от среднего, хоть больше всех сторонников военной победы на Донбассе. Таких милых людей нельзя грузить общественными повинностями.
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они готовы отказаться от своих детей. подло. хотя это и показатель доверия власти, сформированный десятилетиями
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Карантин -- так карантин. У карантина свои правила. Его в смартфоне не организуешь. Разве что мамы Риммы.
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Всё чудесатей и чудесатей. Это же свои живые люди. Куда же их гнать? Вот если бы эту бешеную энегрию всех этих хатаскрайников направить в нужное русло по охране периметра зараженной зоны, обеспечение стерильности с помощью антисептиков и ультрафиолетовых ламп и прочих необходимых мероприятий, то и вирус бы победили и людьми бы стали. Опытом лечения надо делиться. В Тюмени например, карантин никаких проблем не создал. Ничего необыкновенно страшного в этом вирусе нет. Вне организма носителя он больше 30 минут не живёт.
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Это не хатаскрайники, а такие же, как и мы с вами, граждане Украины, плательщики налогов со своими гражданскими правами. А чудесатое у нас правительство и президент. Если не сказать резче.
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Если вирус распространится в Украине ( а при нашем бардаке и неготовности это однозначный капец ) и если это по факту ( или даже по подаваемой информации или дезинформации) ,по статистике начнется с тех мест, регионов где расположат эвакуированных из Китая. Могу с уверенностью сказать, это будут " большой гвоздь, да чего там, жд костыль в крышку рейтинга Зеленского и всей его полит силы. ( И это будет даже больший провал чем бои возле Золотого после "разведения" сил и "нормандской вечеринки", хотя там "гвоздь" тоже "мама не горюй") Да Вова это тебе не на сцене рожи корчить. И на кой оно тебе нужно было, только не нужно говорить об идейности, или жалобе по бедному народу.. Не верю. . ( Наверняка в бессонные ночи не раз приходила мысль, "ну и лоханулся же я ", хотел пошутить, а тут поперло и неожиданно стал президентом, а вокруг голодные друзяки подталкивали, давай Вова, давай. Только потом они все свалят ( как Богдан), а Вове придется за все отдуваться лично ( такова у нас система понимания власти народом, за все ответственно первое лицо, в общем не завидую)
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який Тернопіль? їх он у Нових Санжарах Полтавської обл висажують менти людей штурмують
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Кто то хочет настроить Западную Украину против остальной ее части. Какое ***** это могло быть?
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Більш вдалої антиукраїнської акції важко і уявити.
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Взагалі то, виглядає бридко. І на яку допомогу розграховують ці люди, якщо (не дай Бог) щось трапиться у них? Ось такий світогляд привів до перемоги більшовиків та голодомору, коли кожен думав тільки за себе і боровся виключно за своє.
Гидкий прояв "особливостей" українського менталітету.
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У нас свегда так. Либо "моя хата с краю", либо "де два хохла - там три гетьмана". За свою жизнь не раз это испытывал на собственной шкуре. Оттого и пользуют нас на протяжении всей нашей истории приблуды из "нацменов". То викинги, то татары, то шляхта, то московиты. А теперь уже и до жыдов дожили.
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Показали на тсн інфекційний заклад для прокажених, в якму всього 6 пацієнтів і ті не хворі. Чому туди не відправлять і там є ще підготовлений персонал.
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Люди не верят, что государство функционирует в целях, соответствующих своему изначальному предназначению - организовывать, структурировать и поддерживать передовую, здоровую часть общества и противостоять активному развитию пагубных явлений - общественных язв. Самым буйным цветом язвы и общественные пороки цветут в высших эшелонах государства - то есть оно преступно, и не способно выполнять свою функцию. С самого первого дня своего существования. Оно и родилось от больного, тяжело инфицированного пороками родителя - позднего совка. Поэтому любая инициатива от украинского государства первой, самой естественной реакцией в народе порождает отторжение. В Украине нет созидательной повестки - для того, чтоб заработать тут не нужно создавать - нужно обманывать, отнимать, кидать, разрушать и красть - при чём по максимуму в высших эшелонах власти, в меньшей степени в обществе. Поэтому любые инициативы государства естественной реакцией порождают подозрение в том, что это подлог и мошенничество - это логично, если государство во всём к чему не коснётся жульничает, почему в данном случае будет по другому? Отсюда недоверие и нетерпимость в обществе по горизонтали. Люди, живущие в Тернопольской области не понимают, что общего у них с какими-то прохиндеями с украинскими паспортами, проживающими в Китае.
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Держава це, чиновники. Нажаль до цього вони не мають жодного відношення. Це, світогляд тупих та інфантильних людей, яким варто кинути страшилку. Цікаво, що їм проповідує батюшка в церкві?
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Я об этом и говорю - здоровая часть общества выхолощена и не структурирована. Отсюда подобные дикие проявления. Другому неоткуда взяться. Вполне естественная реакция дикого человека. У Братьев Стругацких в Волны гасят ветер есть потрясающий сюжет о том, как пос. Малая Пеша появились непонятные желеобразные существа, и как на них реагировали жители. Это определяло их принадлежность к людям или люденам - в данном случае мы видим практически то же самое. Интересно, кто прогрессоры, наблюдающие за этим экспериментом?
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Очередной пример принципа управления моральных уродов государвтвом "разделяй и властвуй". Чем не московиты?
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Оказывается, что решать конкретные задачи жизнеобеспечения - не буем по роялю стучать. Хоть на войне, хоть на гражданке. Что мешает посадить этот самолет на любой удаленной запасной полосе военного аэродрома, обустроив здесь же временный карантинный лагерь по всем правилам биологической и противоэпидемической безопасности в течение месяца? Или для того нужен новый налог на граждан? Так пусть кобелев месячной зарплатой пожертвует - этого будет достаточно.
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Пиар-бригада красиво пропиарилась на жертвах из Ирана: забитый чиновниками аэропорт, траурные процессии, перекрытая бориспольская трасса. И показывает свою никчемность, когда сталкивается с проблемами. Год вранья на всех телеканалах, разрушения символов, идеалов и государства дают свои плоды
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оце і є наше ставлення один до одного.цікаво,а ,якби це кожного з цих людей торкнулося?або їхніх дітей?весь гуманізм показали.позорище!
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