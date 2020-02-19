EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1427  22
Все про:Дніпропетровщина (649) Кривий Ріг (293) Нацполіція (9036) розтрата (124) ремонт (571)

 Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

В рамках кримінального провадження слідчі Криворізького відділу поліції спільно зі співробітниками міськпрокуратури №3, СБУ і полку поліції особливого призначення 19 лютого провели низку обшуків на території підприємства з ремонту доріг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші речові докази. Також була проведена експертиза, висновки якої підтверджують, що роботи виконано неякісно. Асфальтобетонне покриття не відповідає нормам ГОСТу. Кошти були виділені з міського бюджету.

Читайте також: СБУ виявила розтрату майже 600 тисяч гривень "Укрзалізниці" на Кіровоградщині

Генеральному директору підприємства, яке займалося ремонтом дороги, повідомляється про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

В даний час вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція 01

Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черкаському депутату оголосили підозру в розтраті 900 тисяч, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176778
 
 
 Топ коментарі
 
Юзик наверняка в доле...он там смотрящим...без него там ничего не делается...
 показати весь коментар
 
Кривой Рог живет в лучах славы и величия зели, зачем им дороги
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кривой Рог живет в лучах славы и величия зели, зачем им дороги
 показати весь коментар
 
 
Юзик наверняка в доле...он там смотрящим...без него там ничего не делается...
 показати весь коментар
 
 
этому жиробасу еще не отстегнули раз дело шьют)
 показати весь коментар
 
 
сколько денег не выделяй все своруют, а потом - а че дороги такие плохие, ко-ко-ко.
 показати весь коментар
 
 
В Кривому Розі вже красти заборонено! І відкати заборонені! Але лише в Кривому Розі! Барижні лошари цього не зрозуміли!
 показати весь коментар
 
 
Вот уж новость так новость. Коммунальщиков во все времена бери любого за ж@пу - не ошибёшься.

Коммунальщики присвоили почти 29 млн гривен, предназначавшиеся на капремонт дороги в Кривом Роге, - полиция - Цензор.НЕТ 1293
 показати весь коментар
 
 
...Порошок команду дал криворожцам спионерить немного на дорогах и Юзика смотрящим туда назначил...Коммунальщики присвоили почти 29 млн гривен, предназначавшиеся на капремонт дороги в Кривом Роге, - полиция - Цензор.НЕТ 8884...
 показати весь коментар
 
 
..если что криво у плеснявых или косяки какие, Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція - Цензор.НЕТ 1136 тогда да, тогда плесень здешняя разгоняет что Порошок еще рУлит... ..
 показати весь коментар
 
И правильно делает. Пора приструнить ворюг.
 показати весь коментар
 
% корупции возрастает, естесно ведь уровень жизни падает.
 показати весь коментар
 
В одном Кривом Роге 29 млн. грн.! Это мелочи, межпланетные масштабы будут после анонсированного с 1-го марта с.г. всеукраинского ремонта дорог.
 показати весь коментар
 
 
Пороблено Надо бы переименовать в просто Рог, или Зе-Рог
 показати весь коментар
 
 
вообще то в КрРоге дороги класс еще с Кучмьі ...водители с Киева всегда завидовали
 показати весь коментар
 
 
Комунальщики?Не путайте людей которые нас обскребают от грязи и получают раз в два а то в три месяца часть минималки из руководством комунальных служб.А здесь громогласно заявляют об комунальщиках в ощем тоесть о бо всех.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору