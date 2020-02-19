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Все про:Небесна Сотня (269) Бужанський (20)

 "Слуга народу" Бужанський не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився вшанувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання в Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував у фейсбуці журналіст Андрій Дзиндзя.

З пропозицією вшанувати загиблих на початку ранкового засідання 18 лютого звернувся до депутатів перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук.

"Цей пленарний тиждень - це тиждень, протягом якого відбувалися події на Майдані. Цей тиждень увійшов до нашої історію як тиждень Революції Гідності. У мене пропозиція: згадаймо всіх загиблих на Майдані хвилиною мовчання, а також усіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність і суверенітет", - сказав Стефанчук.

Після цього присутні в залі депутати, а також журналісти та інші запрошені на засідання встали і вшанували пам'ять загиблих.

Однак нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився встати і вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176684
 
 
 Топ коментарі
 
Зебіли - це ваш обранець. Ви привели до влади реваншистів.
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Михаил Торо, ты с какого дуба упал??!!!
Бужанско-дубинских выбирали зебилы, потому они и находятся в Слуге Народа.
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А ведь среди Слуг таких дубино-бужанских не один и не два.
Вот за них голосовали 75%. Значит они и сами такие.

«Оболванивание людей и легализация нацизма»: Бужанский назвал главные «успехи» Вятровича

Депутат от партии президента Максим Бужанский прокомментировал увольнение Владимира Вятровича с должности директора Института национальной памяти. Депутат назвал главные «успехи и провалы» Вятровича, о чём он написал на своей странице в Facebook.

«Что удалось: легализовать нацизм, , максимально ухудшить отношения с Польшей, оболванить уйму народа», - пишет Бужанский.
По его словам, среди провалов Вятровича нужно отметить то, что ему не удалось сделать Скоропадского, Петлюру и УНР интересными для граждан. Также у Вятровича не получилось дотянуться до 130 миллионов гривен, которые были выделены в бюджете на следующий год для института.
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ну и ладно, мы на похоронах бужанского гопак станцуем. тоже мне дункан маклауд нашелся.
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Некоторые утверждают, что в партии "слуг" кроме подонков, подобных Бужанскому, вроде бы есть и патриоты Украины.
ЖДЕМ комментариев от патриотов этой партии по данному поводу.
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ось вони....... , доморощені, тошнотворні і огидні гниди, можна щурі. саме завдяки такій погані в країни України проблеми з реальною незалежністю, правдивим історичним минулим і найближчим туманним майбутнім. так уже склалось, що з приходом зелепука настав їх час. і якщо з цим нічого не робити, то для країни буде все як завжди......... . читаємо "несовецьку" історію України, бажано в голос, і при власних дітях.
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Зе біли то продовження ригів. он навіть овоч і то радо вову вітає
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Общественное мнение сейчас не колишит никого. Особенно если в правительстве опять собралась шобла, чтобы обдирать Украину, а не строить. Всем же видно, что дурачье. Всем понятно, что это очередной виток как обворовать 35 миллионов, или сколько там осталось.

Тут даже если в глаза посмотреть - одна пустота.
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Нема в Раді ВО Свободи, нема кому в'їхати в його #бало !!!
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