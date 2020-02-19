 "Слуга народу" Бужанський не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував у фейсбуці журналіст Андрій Дзиндзя.
З пропозицією вшанувати загиблих на початку ранкового засідання 18 лютого звернувся до депутатів перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук.
"Цей пленарний тиждень - це тиждень, протягом якого відбувалися події на Майдані. Цей тиждень увійшов до нашої історію як тиждень Революції Гідності. У мене пропозиція: згадаймо всіх загиблих на Майдані хвилиною мовчання, а також усіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність і суверенітет", - сказав Стефанчук.
Після цього присутні в залі депутати, а також журналісти та інші запрошені на засідання встали і вшанували пам'ять загиблих.
Однак нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився встати і вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих.
Бужанско-дубинских выбирали зебилы, потому они и находятся в Слуге Народа.
Вот за них голосовали 75%. Значит они и сами такие.
«Оболванивание людей и легализация нацизма»: Бужанский назвал главные «успехи» Вятровича
Депутат от партии президента Максим Бужанский прокомментировал увольнение Владимира Вятровича с должности директора Института национальной памяти. Депутат назвал главные «успехи и провалы» Вятровича, о чём он написал на своей странице в Facebook.
«Что удалось: легализовать нацизм, , максимально ухудшить отношения с Польшей, оболванить уйму народа», - пишет Бужанский.
По его словам, среди провалов Вятровича нужно отметить то, что ему не удалось сделать Скоропадского, Петлюру и УНР интересными для граждан. Также у Вятровича не получилось дотянуться до 130 миллионов гривен, которые были выделены в бюджете на следующий год для института.
ЖДЕМ комментариев от патриотов этой партии по данному поводу.
Тут даже если в глаза посмотреть - одна пустота.