 48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляється на сайті посольства України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання рішення Уряду України, Посольство, в межах компетенції, завершило всі підготовчі заходи щодо вивезення громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей. В евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців. Усі громадяни України та іноземці, які будуть евакуйовані в Україну, вже сіли в автобуси, і частина з них вже прибула до терміналів міжнародного аеропорту м.Ухань. Почалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс авіакомпанії SkyUp", - йдеться в повідомленні.

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