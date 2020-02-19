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 Політика України, Здоров'я
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 48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Усі громадяни України та іноземці, які спецрейсом будуть евакуйовані в Україну 19 лютого, вже прибули в термінал міжнародного аеропорту міста Ухань.

Про це повідомляється на сайті посольства України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання рішення Уряду України, Посольство, в межах компетенції, завершило всі підготовчі заходи щодо вивезення громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей. В евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців. Усі громадяни України та іноземці, які будуть евакуйовані в Україну, вже сіли в автобуси, і частина з них вже прибула до терміналів міжнародного аеропорту м.Ухань. Почалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс авіакомпанії SkyUp", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйованих з Уханя українців посилено охоронятимуть, щоб не допустити провокацій, - Гончарук

48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 01
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 02
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 03
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 04
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 05
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 06
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176668
 
 
 Топ коментарі
 
А потім карантин в Україні.
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Наш глав ОЧКОШНИК их будет встречать в аэропорту?
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ну и что? этих милых девчонок с Украинским флагом кто-то посмеет здесь тронуть???
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не потрібно втрачати людяність навіть за таких умов. Суспільство в Україні хворе... судячи з обрання зеленого миролюбного .... але! Якщо є змога допомогти - чом би й ні? вірус потрапить у будь якому випадку - пройшов лише місяць з його визнання. Так чи інакше за наслідки голосування прийдеться відповідати усім! За недолугих міністрів як соцполітики так і охорони здоров`я....Безхребетність влади у багатьох питаннях вже ставить під велике питання існування держави. Хто при розумі - тікають , хтось ще на чемоданах... зостанеться лише зелене стадо з пенсами та олгігархами. Що буде коли кормова база бюджету скоротиться до мінімума - про це волів бі чути та бачити з безпечної відстані.
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ну и что? этих милых девчонок с Украинским флагом кто-то посмеет здесь тронуть???
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там даже есть молодежный танцевальный коллектив (может это они?)
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Согнали на одну фотку, ещё бы разрешила поцеловаться в засос друг с другом шоб наверняка.
А бубочка поедет лично встречать и знакомиться?
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Організує зустріч із віддаванням почестей, які були подібні при зустрічі заручників.
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поиздеваются тут над вами и еще обратно захотите......
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Щось не згадують, якою буде подальша доля іноземців після повернення літака в Україну.
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Мабуть що теж на кичман підуть , ізоляторський
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І примусово будут дивитися 95 квартал разом із Сватами.
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Якщо це і не так , то зеленим по любє бути кепсько...і це дуже м,ягко сказано
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Президент - гарант безопасности, когда скалецкая говорит, что мы должны сочувствовать эвакуированным, то она и президент должны вспомнить, что они прежде всего должны ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ и если нет это держ зрада.

На страну 30 тестов, эвакуируем 50 наших граждан и ещё граждан других стран, правительство которых заботиться о нераспространении эпидемии у себя.

Вместо того, чтобы оставить людей отсидеться в изолированных помещениях,выделив им деньги, ведь, скорей всего, эпидемия скоро пойдет на спад, мы тащим их в общий самолёт, где будет общий сан узел, где спец одежда не защищает на 100%. Затем Селим в санатории, а не инфекционку с отдельными боксами (инфекционки наверное такой и нет, есть по 16 мест на город). МЕДИКИ ТОЖЕ ЗАРАЖАЮТСЯ НЕСМОТРЯ НА СПЕЦ ЗАЩИТУ И ПЕРЕНОСЯТ ИНФЕКЦИЮ.

30 тестов на всю Украину.
Японцы своих на лайнере проверяют и изолируют людей каждый день и по истечению каратина.

Здесь инкубационный период 24 дня, никто по словам скалецкой их тестировать не будет, хотя у переносчиков может не быть симптомов болезни.

Короче, подвергают опасности жизни тысячи, если у нас начнется, не дай Бог, эпидемия за жизни людей их нужно будет расстрелять.

ПС есть понятия карантин и изоляция на определенной территории, а они растаскивают болезнь.

Акция избавимся от слабых и пенсов.

Ещё и граждан других стран тащим, превратили Украину в отстойник ради пиара.

ПС2 у нас нет возможностей бороться с эпидемией 6 млрд как у Китая, в случае если мы пострадает в десятки раз сильнее, имею ввиду смертность.
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вы понимаешь, шо Путин тупо "подкинет" вирус и скажет что это от эвакуированных?
ну, на его месте, будучи таким же ублюдком, я бы еще раньше подкинул, когда прилетел еще раньше самолет и всех распустили.
просто нужно смотреть от лица врага - "как больше западла сделать".
хотя... можид ошибаюсь, но больно много "хайпа" тут с эвакуацией этой.
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Кудись привезуть небезпеку, у нас і так проблем не в проворот, і не дай Бог рознести цю заразу по Україні.
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Наш глав ОЧКОШНИК их будет встречать в аэропорту?
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С украинским флагом мурзила на фото ))
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Похоже они еще не знают что им в Украине не рады.
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Прокаженные едут. Ну теперь нам жопа. Не дай бог один из них привезет заразу, нам всем жопа. През первый смоется в оман. Почему нельзя было попросить Аргентину поселить наших у себя на месячишко. Наши проиупили, а аргентосы правильно просекли. Похоже наши решили бабло срубить с аргентосов в свой карман.
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Как были здоровые, так свалили кто куда. А как "срачка напала" (заболели то есть), так и про родной флаг и свою страну-спасительницу вспомнили!?

И иностранцы еще тоже... Нашли, блин, страну, в которой медицины вообще, как таковой, нету!! А главы этих стран - молодцы! Ради основного населениея не стало кучку больных людей забирать назад! И правильно. Эти кучки станут проситься к себе домой, а будет поздно! Наша доблестная "медицина" их всех возьмет в оборот)).

Везите к нам нормальных, здоровых (адекватных) людей, вместо больных интуристов!
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Играем в русскую рулетку, только в барабане не один патрон.
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