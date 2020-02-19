 48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляється на сайті посольства України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.
"На виконання рішення Уряду України, Посольство, в межах компетенції, завершило всі підготовчі заходи щодо вивезення громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей. В евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців. Усі громадяни України та іноземці, які будуть евакуйовані в Україну, вже сіли в автобуси, і частина з них вже прибула до терміналів міжнародного аеропорту м.Ухань. Почалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс авіакомпанії SkyUp", - йдеться в повідомленні.
А бубочка поедет лично встречать и знакомиться?
На страну 30 тестов, эвакуируем 50 наших граждан и ещё граждан других стран, правительство которых заботиться о нераспространении эпидемии у себя.
Вместо того, чтобы оставить людей отсидеться в изолированных помещениях,выделив им деньги, ведь, скорей всего, эпидемия скоро пойдет на спад, мы тащим их в общий самолёт, где будет общий сан узел, где спец одежда не защищает на 100%. Затем Селим в санатории, а не инфекционку с отдельными боксами (инфекционки наверное такой и нет, есть по 16 мест на город). МЕДИКИ ТОЖЕ ЗАРАЖАЮТСЯ НЕСМОТРЯ НА СПЕЦ ЗАЩИТУ И ПЕРЕНОСЯТ ИНФЕКЦИЮ.
30 тестов на всю Украину.
Японцы своих на лайнере проверяют и изолируют людей каждый день и по истечению каратина.
Здесь инкубационный период 24 дня, никто по словам скалецкой их тестировать не будет, хотя у переносчиков может не быть симптомов болезни.
Короче, подвергают опасности жизни тысячи, если у нас начнется, не дай Бог, эпидемия за жизни людей их нужно будет расстрелять.
ПС есть понятия карантин и изоляция на определенной территории, а они растаскивают болезнь.
Акция избавимся от слабых и пенсов.
Ещё и граждан других стран тащим, превратили Украину в отстойник ради пиара.
ПС2 у нас нет возможностей бороться с эпидемией 6 млрд как у Китая, в случае если мы пострадает в десятки раз сильнее, имею ввиду смертность.
ну, на его месте, будучи таким же ублюдком, я бы еще раньше подкинул, когда прилетел еще раньше самолет и всех распустили.
просто нужно смотреть от лица врага - "как больше западла сделать".
хотя... можид ошибаюсь, но больно много "хайпа" тут с эвакуацией этой.
"срачка напала"(заболели то есть), так и про родной флаг и свою страну-спасительницу вспомнили!?
И иностранцы еще тоже... Нашли, блин, страну, в которой медицины вообще, как таковой, нету!! А главы этих стран - молодцы! Ради основного населениея не стало кучку больных людей забирать назад! И правильно. Эти кучки станут проситься к себе домой, а будет поздно! Наша доблестная "медицина" их всех возьмет в оборот)).
Везите к нам нормальных, здоровых (адекватных) людей, вместо больных интуристов!