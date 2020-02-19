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 Політика України, Суспільство
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Все про:акція (697) протест (1114) медіа (33)

 "Влада плюватиме на права журналістів, поки у Зеленського тримається його рейтинг, на який моляться чиновники" - Романенко. ВIДЕО

Нинішня влада обмежує свободу підприємництва, свободу слова і свободу совісті на всіх напрямах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналіст Юрій Романенко у своєму виступі на акції протесту біля Офісу президента.

"Свободу підприємництва, свободу слова і свободу совісті, які вони своїми законами обмежують на всіх напрямах. Це стосується не тільки ФОПів. Це стосується і великого бізнесу, і середнього бізнесу. Це стосується і медіа, які я представляю ... Сьогодні Олександр Ткаченко, який готує закон про медіа, заявив, що вони не бачать підстав для відкликання законів, оскільки опору вони не бачать. Для них - якщо їм не даси по лобі, то вони будуть тупо гнути свою лінію. Тобто їм тупо потрібно дати по лобі. А як ми можемо дати їм по лобі? Вони розуміють одну мову - мову цифр. У нашому випадку мова цифр - це рейтинг Зеленського ... Поки є рейтинг Зеленського - вони будуть на нас плювати. Так ось, потрібно знизити рейтинг Зеленського", - сказав Романенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176650
 
 
 Топ коментарі
 
Та нема вже ніякого рейтингу в зебіла! Тобто є, але негативний.
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Розмова двох дівчат на ютубі - це в нього "загроза життю", а артобстріл із загиблим та пораненими - це лише "цинічна провокація". Не переплутайте.
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А какой штраф должна платить зеленая пошесть за перманентное вранье?
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Та нема вже ніякого рейтингу в зебіла! Тобто є, але негативний.
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Його рейтинг йому показують чиновники. А рейтинги в Україні ще більш мінливі, ніж прогнози синоптиків.
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Певно настає час громадою збирати кошти на красиву сукню для ЗЄлітти. По-перше наближається час можливої зустрічі з Хублом. По-друге- як показує досвід Олександра Куренського - на випадок грандіозного шухеру незамінна річ.
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рейтинг это полная Ж..а.... а не демократия которую все время стремятся построить уже 6 презик..и каждый раз никогда не было и все повторятся "Кучмизм" с высоким типа рейтингом от чинуш породил Майдан № 1 2004 года.... рейтинг Юща обвалился через 3 месяца его первой и единственной каденции и привел к власти Прыгов с Януковием....а Янык творил мягкий фашизм и диктатуру с беспределом его рейтинг якобы был на уровне 83% перед его побегом и как помогло это Яныку с его Ростовом????? Порошенко вовсе зашел с нулевым рейтингом его никто не знал.. его рейтинг был на выборах в 1 ТУР то были объективные оледенившие практически всю Украину.. (****оказывается.... если на головы народа Украины сыпятся бомбы то они быстро начинают ценить национальные идеи??!!) пришла зеленая плесень базарные пацаны быдло скоты и подонки.. интеллектом одна извилина на уровне рефлекса по утрам в туалетной комнате и все ТОЧКА..жирная.... НАРОД УКРАИНЫ НАДО ПОМНИТЬ НЕСКОЛЬКО АКСИОМ... СВИТА ИГРАЕТ КОРОЛЯ..... КОРОЛЬ ТО ГОЛЫЙ (И ВСЕГДА) ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ... ВЫБИРАЯ МЕЖДУ СВОБОДОЙ И ХЛЕБОМ ВЫ ПОЛУЧИТЕ СТАТУС РАБА + ЦЕПЬ РАБА И ОТСУТСТВИЕ И СВОБОДЫ И ХЛЕБА....
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ты редкий дебил и вообще ты зеленоАнальное существо
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вот интересно узнать мнение нашего модератора по поводу высказывания здесь кремлевских ушлепков. И никто их не банит, зато патриотов постоянно банят, шо ж такое? ув кремлевский пу стремимся?
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А какой штраф должна платить зеленая пошесть за перманентное вранье?
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Так есть же суд. Кстати, Охвис ГлавЗебила уже подал заявление в суд на "Радио Свобода" о своей оманской поездке?
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Рейтинг в нього є, тому що зебіли, які за нього голосували, скоріше свою хату спалять, ніж признаються, що Зелений Пісюн їх виєгав і в хвіст і в гриву.
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Романенко, очнись! Рейтинг нарисованный, это худ. вымысел.
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Романенко на президентских выборах бешенно топил против Пороха и за Зе!. Еще тот провокатор.
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Та какой уже рейтинг у зели.Он если и был,то у голобородько.А это две большие разницы.
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"Рейтинг" ещё не упал, но уже обмяк и выскользает "Власти будут плевать на права журналистов, пока у Зеленского держится его рейтинг, на который молятся чиновники" - Романенко - Цензор.НЕТ 5575
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Наши журнашлюхи приложили руку к уничтожению рейтинга Пороха фейками и прочим дерьмом. Теперь жрите твари
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А шо журналісти. Ротом, і рукою, багато не заробиш.
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Ну почему, собственно говоря, нельзя? Вот саша дубынский, по кличке ложь-пи..деж , волосатая опа бабломойского, нас... л себе на 23 квартиры и 17 машин. Так это только то, о чем узнали, а там еще и офшоры и испанские виллы найдуться.
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Розмова двох дівчат на ютубі - це в нього "загроза життю", а артобстріл із загиблим та пораненими - це лише "цинічна провокація". Не переплутайте.
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вот видишь - пока ты под диваном прятался - мы в Дебальцево "сдавали"..
Шо ж ты, "вояко грозный", зассал - как клоун на сдаче анализов...
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В мае год как шимпанЗЕ у руля, а этим все Шоколад в штаны серет. Они и по окончанию каденции Зебила, будут Петю вспоминать
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а тут еще и подарок зебиам - от слуг: "Власти будут плевать на права журналистов, пока у Зеленского держится его рейтинг, на который молятся чиновники" - Романенко - Цензор.НЕТ 5080
"Уставшім от вайни" - від чотири рази уклоніста - сюрпрайз.
Тепер ті, хто ухиляються від призову не зможуть взяти кредит чи оформити розстрочку, їм буде відмовлено у виїзді за межі України чи реєстрації транспортного засобу.😎
Щодо тих, хто отримав повістку але не з"явився у військкомат - будуть направлені матеріали до Нацполіції.
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Так в Золотом Зелюпа начал отступление задолго до начала боев. Собственно, кацапы и нпчали наступать именно потому, что ЗЕблюдок отвел войска с позиций в Золотом.
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Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, позиции не утрачены, - штаб ООС о последствиях боя под Золотым
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Помню, как Юра лайном исходил, агитируя за Зебила "Власти будут плевать на права журналистов, пока у Зеленского держится его рейтинг, на который молятся чиновники" - Романенко - Цензор.НЕТ 1955 "Власти будут плевать на права журналистов, пока у Зеленского держится его рейтинг, на который молятся чиновники" - Романенко - Цензор.НЕТ 8118
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Эта страна пропащая на ближайшие годы. Даже тоталитарные страны порой больше уважения вызывают: там власть боится народ. А у нас 73% идиотов сами привели к власти ушлепков. Нашей власти даже не надо бояться народа - идиоты сами все принесут на блюдечке.
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«https://www.facebook.com/okuzovkin/posts/1047230105609987
...Вчорашній день знову підтвердив багато разів сказане. Противники президента Порошенка і в попередні роки все розуміли і доводи наші чули. Вони розуміли, що в ситуації на фронті винуватий не Порошенко - винувата Москва. Але - вони дихали ненавистю до команди Порошенка, апелюючи переважно до емоцій, а не до логіки. Вчорашній день показав, що противників Порошенка в ті часи не цікавили такі поняття як втрата територій, як загибель українських вояків і те що війна триває і їй кінця-краю нема. Сьогодні вони за все от це саме виправдовують ЗЕкоманду - і не кривляться. А це означає, що обставини тодішні їх влаштовували тоді так само, як влаштовують зараз. Вони керувалися не любов'ю до України і не жалістю до українських громадян в укропікселі, які мусять всіх нас захищати зі зброєю в руках.
Вони керувалися просто сліпою, безмежною ненавистю особисто до Петра Порошенка. Ненавистю необґрунтованою і повністю ірраціональною. Це була не ненависть патріота до противника - забудьте. Це було споконвічна, за Марксом, класова ворожнеча люмпена до заможної і успішної людини. Ненависть жлоба до державника. Прибічники ЗЕ готові терпіти і підвищення тарифів, і зростання цін, і падіння з/п (у лікарів, у вчителів, через зміцнення гривні), але за умови що ними керує «хороший хлопець» - їх любимий комік. І навпаки, падіння корупції, збільшення долі експорту в ЄС, відкриття нових заводів і безвіз з Європою шанувальникам ЗЕ огидні, якщо всі вони відбуваються під владою мільйонера. Бо мільйонера вони ненавидять. Бо мільйонер - успішний. Вони бояться його так само, як Зеленський у Мюнхені злякався виступати перед Порошенком.»
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Романенко?

А він нащо галасував за Зе-шмарклю? Та й ще так агітував...
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Романенко бешенно, люто, с пеной у рта топил за Зе!. Видите как полезно знать предидущие дела человека.
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Еште теперь говно, медиаляди. Хотели - получили.

Теперь остаться должны только прокацапские СМИ.
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Зеленский это фашист и власть его фашистская.
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Рейтинг - это всё высосано из чужого пальца! Кто девушке платит, от её и танцует! Какой нужно цифирь, тот и сделают, ведь это элементарно делается, и, главное, за подтасовку результатов ещё никого не распяли, не говоря о том, что бы раз шесть!
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19 лютого під час офіційного візиту до Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування на президента накричала невідома жінка
Відео інциденту оприлюднило BBC-Україна.
"Зеленський, ти зрадник. Чому на фронті гинуть? Хто для тебе Росія? Відповідайте, я ваш народ! Я жителька Донецька, вам розказати що там на шахтах робиться?!" - кричала жінка.
Зеленський ніяк не відреагував на запитання жінки і продовжив огляд недобудованої лікарні.
Відео BBC-Україна:
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotzelenskyy_ty_zradnyk_chomu_na_fronti_khlopci_gynutquot_u_likarni_boryspolya_na_prezydenta_nagrymala_zhinka
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а есть он тот рейтинг?
какой нормальный человек будет поддерживать зеленую шмарклю?
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_Например враг Украины будет поддерживать. Или их подельник по грабежу Украины. А клинически при этом могут быть нормальными.
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нормальные и выше перечисленные немного взаимоисключающие понятие как по мне
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Продажних журналюг на нари. Президенту нашому успіхів , в його нелегкій роботі ! "Власти будут плевать на права журналистов, пока у Зеленского держится его рейтинг, на который молятся чиновники" - Романенко - Цензор.НЕТ 8490
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Интересно, скока рейтинг зе на самом деле ?.
Процентов пятнадцать ?
Слуги бкндитов наглые
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Какой рейтинг может быть у Клоуна?
Уже все...…, зебобики про*рали все.
Гнать надо их из Украины!
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Порохоботва несамовито репетує.
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Ти бронепамперс вже приготовуав зебабуїн для патрулювання кордону із терористами?
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Главное, что не "барыга".
Чем думали "журналисты" имея свободу слова и обсирая Порошенка по фсбешным методичкам? Свобода слова с неба не падает.
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Журналисты это ваша работа держат силу своего мнения в прессе , а не быть шлюхами для вислюка как мандель
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Романенко - продажная мразь, топившая за Зеленского.
Но ему новые лица не дали места возле корыта. Вот и весь секрет такого яростно-обличительного поноса. Торговля за место в каком-нибудь наблюдательном совете.
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