 "Влада плюватиме на права журналістів, поки у Зеленського тримається його рейтинг, на який моляться чиновники" - Романенко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналіст Юрій Романенко у своєму виступі на акції протесту біля Офісу президента.

"Свободу підприємництва, свободу слова і свободу совісті, які вони своїми законами обмежують на всіх напрямах. Це стосується не тільки ФОПів. Це стосується і великого бізнесу, і середнього бізнесу. Це стосується і медіа, які я представляю ... Сьогодні Олександр Ткаченко, який готує закон про медіа, заявив, що вони не бачать підстав для відкликання законів, оскільки опору вони не бачать. Для них - якщо їм не даси по лобі, то вони будуть тупо гнути свою лінію. Тобто їм тупо потрібно дати по лобі. А як ми можемо дати їм по лобі? Вони розуміють одну мову - мову цифр. У нашому випадку мова цифр - це рейтинг Зеленського ... Поки є рейтинг Зеленського - вони будуть на нас плювати. Так ось, потрібно знизити рейтинг Зеленського", - сказав Романенко.

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