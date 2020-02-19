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 Політика України, Події
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 "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боєць ЗСУ про вчорашню атаку російських окупантів. ВIДЕО

Українські підрозділи адекватно відповіли на вчорашню атаку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ, про це розповів боєць ЗСУ на ім'я Валерій, підрозділ якого, вчора брав участь у відбитті атаки російських окупантів поблизу Хутора Вільний.

"Адекватна отвєтка. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Дали їм трошки. Оскільки ми не можемо великий калібр підтягувати, то чим було, тим і надавали. Слава Богу, відступили вони", - розповів боєць.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176623
 
   
 Топ коментарі
 
Чим було....... круто ..... війна від припиздента
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па-рашка - страна-гопник. А гопник понимает только в рыло! "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боец ВСУ о вчерашней атаке российских оккупантов - Цензор.НЕТ 9907
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па-рашка - страна-гопник. А гопник понимает только в рыло!
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Надавали всупереч прямій забороні Зєйла. ? Молодці, тримати так і надалі.
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А повернули всі захоплені сєпарами позиції? Чи гнівнокамандуєч заборонив дратувати Хубла?
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для чого? то була тимчасовий спостережний пост в сірій зоні
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ее нет... ее разхренячили в пыль...
но судя по тому что наши не смогли забрать оттуда наш 200, а сепары смогли и своих и нашего (до сих пор не отдали)...то...вывод ваш!
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Проблема не тільки в дикій паРаші, а й через ******* українське ЗЕкретинське керування.
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А почему ты разделяешь эти два понятия?
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куму нужно и так найдет.
смешно еще когда спрашивают что значит такое-то слово(мем) и ждут ответа по два года, вместо того чтобы выделить и поискать и за минуту знать.
но это бывает что человек реально не в курсе, правда выглядит смешно, если мне чет надо, то кланяюсь Биллу Гейтсу, ввожу номер паспорта, сканирую номер партбилета с печатью, дожидаюсь одобрения тов. майора и начинаю "гуглить" "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боєць ЗСУ про вчорашню атаку російських окупантів - Цензор.НЕТ 2778
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в поле комента, выше, есть значок напом. "бесконечность", нажал - вставил, ниже если хошо - написал свой текст и все
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На хєра палити хлопця? Арахамія завтра буде вимагати віддати його під суд за спротив кацапам.
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Чим більше вбивців Шеремета, тим легше спиться Клоуну.
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То есть два с половиной часа утюжили наши позиции а говномомандующий не разрешал в ответ насыпать на первых минутах? Если бы сразу дали ответку артой, может не было бы погибших и раненых с нашей стороны.
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якою артою? Танки та гармати українськи відведені на 30 км від фронту.
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Месье, а Вы в курсе что ещё в прошлом году на вооружение принята ракетная система "Вільха"? А Вы в курсе, что дальность "работы" этой системы до 200 км? А Вы в курсе ,что данная система корректируемая и достаточно высокоточная? Одной ракетой можно укрыть всю арт-позицию противника. А этих ракет уже закуплено в ВСУ уже более пятисот.

Это ******** можно было прекратить с тяжелыми последствиями для нападающих уже через 15 минут после начала обстрела запрещёнными калибрами. Но для этого у говнокомандующего должны быть яйца.
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а сколько в этом году зе выделил на продолжение ракетных программ?
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Этот вопрос Вы задавайте не мне, а зебилам. Благодаря Порошенко пятьсот ракет уже куплено и находятся в ВСУ.
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Если бы у бабушки были яйца - она бы была дедушкой, но поскольку у неё нет яиц - она осталась Зеленским.
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Можно безнаказанно, как в 16-ом году, подтащить 120-й миномёт, пальнуть два три раза, и сдрыснуть с позиции. Даже в 17-ом, благодаря активной модернизации армии, такую тактику научились пресекать на зачаточном уровне. Но сегодня, когда на передовой беспилотников как грязи, есть артиллерийские радары, и есть высокоточные средства поражения, допускать такие обстрелы либо вопиющая некомпетентность, либо откровенная зрада!
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Зрада. Тільки що хотів написати про міномети.
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Чекаємо на арешти бійців ЗСУ за звинуваченнями у "державній зраді, зриві мирного процесу за планом Сечобородька та підступним вбивством повстанців, яких вони точно самі атакували" (і взагалі обстрілювали самі себе).
Може, хоч тоді нарешті буде перейдено червону лінію - і Віслюка з його зеко-****** перестріляють як скажених псів.
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Справді - тяжкий злочин! "Упалчлєнцам" пообіцяли амністію, а бійці ЗСУ їх убивають. Таке прощати не можна !!!
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А как-же миротворческая антивоенная слеза в глазу у путина ?
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Начштаба одне каже през друге,замітьте ні слова що це кацапські підераси.Вірю солдату,але всетаки ждали команду ☝.
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ани в офисе еще не знают, с какой стараны началась ета "правакация".
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ак как мы не можем крупный калибр подтягивать, то чем было тем и надавали. Слава Богу, отступили они", - рассказал боец." Бережи вас Господь, хлопчики
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Времени на стратегию у Президента нет только лишь потому, что в его мозгу идет работа по перевариванию мысли об отсутствии войны .
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Виглядае цей запис як відосіки бубочки. Заказуха щоб зменшити обурення про розведення війск і здачу позицій.
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А вчорашнє відео обстрілу наших дуже нагадує сліди снарядів градів, а тут "Оскільки ми не можемо великий калібр підтягувати, то чим було, тим і надавали. Слава Богу, відступили вони", - розповів боєць". Проти градів повинна бути великокаліберна артилерія чи я помиляюсь?!Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3176623
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Якщо про то сєпарське з Голубиного, то то не "Град", похоже на ПТУР.
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Ось відео:
https://tsn.ua/ato/v-merezhi-z-vilosya-motoroshne-video-yak-boyoviki-zapuskayut-snaryadi-po-***********-poziciyah-1493211.html
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Передивившись ще раз, чесно кажучи - куй його знає.
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Крупный калибр зеленая сопля применять не велит. ПерЗедент мира, мля...
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Надавали під зав'язку - то й молодці !
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Та раді бога, хлопці, куярте їх як можете і чим можете, завжди і всюди. Здоров'я вам, не підставляйтеся. Слава нації!
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Друзья зеленского кладут на его
Подяки болт
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Надо дякую пять раз повторять, и ку тни раза
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Смерть маскалям клятим!!! Слава Героям України!!!
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Это бойцу приказ был,
Бодро про ответку из
Чего ? На обстрел 150 мм ?
Это зеленский с патрушевым
Договорились ?
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