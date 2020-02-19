 "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боєць ЗСУ про вчорашню атаку російських окупантів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ, про це розповів боєць ЗСУ на ім'я Валерій, підрозділ якого, вчора брав участь у відбитті атаки російських окупантів поблизу Хутора Вільний.
"Адекватна отвєтка. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Дали їм трошки. Оскільки ми не можемо великий калібр підтягувати, то чим було, тим і надавали. Слава Богу, відступили вони", - розповів боєць.
но судя по тому что наши не смогли забрать оттуда наш 200, а сепары смогли и своих и нашего (до сих пор не отдали)...то...вывод ваш!
смешно еще когда спрашивают что значит такое-то слово(мем) и ждут ответа по два года, вместо того чтобы выделить и поискать и за минуту знать.
но это бывает что человек реально не в курсе, правда выглядит смешно, если мне чет надо, то кланяюсь Биллу Гейтсу, ввожу номер паспорта, сканирую номер партбилета с печатью, дожидаюсь одобрения тов. майора и начинаю "гуглить"
Это ******** можно было прекратить с тяжелыми последствиями для нападающих уже через 15 минут после начала обстрела запрещёнными калибрами. Но для этого у говнокомандующего должны быть яйца.
Може, хоч тоді нарешті буде перейдено червону лінію - і Віслюка з його зеко-****** перестріляють як скажених псів.
https://tsn.ua/ato/v-merezhi-z-vilosya-motoroshne-video-yak-boyoviki-zapuskayut-snaryadi-po-***********-poziciyah-1493211.html
Подяки болт
Бодро про ответку из
Чего ? На обстрел 150 мм ?
Это зеленский с патрушевым
Договорились ?