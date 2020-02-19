 "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боєць ЗСУ про вчорашню атаку російських окупантів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ, про це розповів боєць ЗСУ на ім'я Валерій, підрозділ якого, вчора брав участь у відбитті атаки російських окупантів поблизу Хутора Вільний.

"Адекватна отвєтка. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Дали їм трошки. Оскільки ми не можемо великий калібр підтягувати, то чим було, тим і надавали. Слава Богу, відступили вони", - розповів боєць.

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