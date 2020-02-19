 Поранені в бою біля Золотого українські воїни готуються до евакуації. Загрози їхньому життю немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, передає Цензор.НЕТ.

За словами начальника медичної служби Об'єднаних сил Олександра Авраменка, усім пораненим було надано медичну допомогу.

"Всі вчасно доставлені засобами медичної евакуації на військовий мобільний госпіталь. Після дообстеження вони отримали там відповідну хірургічну допомогу і готуються до евакуації в один з військово-медичних клінічних центрів. Загрози життю наших поранених немає", - зазначив Авраменко.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

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