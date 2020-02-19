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 Поранені в бою біля Золотого українські воїни готуються до евакуації. Загрози їхньому життю немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Українські воїни, поранені вчора в районі Золотого внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами, отримали хірургічну допомогу і готуються до евакуації.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, передає Цензор.НЕТ.

За словами начальника медичної служби Об'єднаних сил Олександра Авраменка, усім пораненим було надано медичну допомогу.

"Всі вчасно доставлені засобами медичної евакуації на військовий мобільний госпіталь. Після дообстеження вони отримали там відповідну хірургічну допомогу і готуються до евакуації в один з військово-медичних клінічних центрів. Загрози життю наших поранених немає", - зазначив Авраменко.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Читайте також: Доба в районі ООС: один український воїн загинув, шістьох поранено і травмовано, зафіксовано 22 ворожі обстріли, ліквідовано чотирьох найманців РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176591
 
 
 Топ коментарі
 
Скорейшего выздоровления хлопцам, и долгой счастливой жизни
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Кто верит, что эти события не связаны с заседанием совбеза ООН по Украине в это же число?
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Эти события связаны с агрессивностью и тупостью *****, а также полными идиотами, населяющими запоребрик Поранені в бою біля Золотого українські воїни готуються до евакуації. Загрози їхньому життю немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1825
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Запоребрик? А то,что в Украине 73% дебилов - это как?
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Скорейшего выздоровления хлопцам, и долгой счастливой жизни
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Количество раненных и убитых даже боятся опубликовать.
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Пошёл нах. Своих зашквареных посчитай
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то ЗСУ тепер мають за пару годин повернутись на попередні позиції, як було заявлено перед скандальним розведенням
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тех позиций уже нет.....их быстро демонтировали...и сепарня (в цивильном прикиде) там чувствует себя как дома
так что...то что при обострении вернуться - очередная ложь
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думаю что зе-ишак его втихаря поздравил... (без привлечения для освещения *********** Мендель)
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Нет, ты соевый дебил не так пояснюешь - треба почаще обзывать воинов-ВСУ ублюдками, как Бирюков. Тогда и защищать Украину не останется никого, а соевая шваль и падаль радостно будет хрюкать, что Зе развалил страну! Это же очевидно - чем хуже - тем лучше!
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Хто в темі, роз'ясніть , що це таке "противник запросив перемир'я". Як це? Йде бій, а тут типу, все , не стріляйте, нам треба підтягнути підкріплення, підвести ********** і забрати поранених і трупи? Так виходить? А наші це саме перемир'я просять? Сєпари його забезпечують?
Не розумію. Якщо бій йде з нашою перевагою, треба насипати більше і добивати. Я так думаю. Напишіть, хто воював, як це діє.
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Тут никто не воевал. Все диванные соевые ********. Сначала один обозвал воинов-ВСУ ублюдками, теперь вот и ты, падаль поросячья назвал Украинцев - хохлами!! Вас тварей соевых в Бабин Яр пора закапывать!!
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шо тебе гніда рогата пуче, піди на бутиль поприсідай, краще буде...)) а ну знову зригни, скільки разів зейло оманський вибачився за ********* палички, за Україну -"хво.йду"...а ну сраний зебіл, ригони щось...
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Я Вам так поясню, нам потрібно пару раз підряд розстреляти ГШ і остальних придурків які не спроможні приймати рішення привести в ГШ тих хто війну починав в званні не вище капітан, вичистити від ФСБ всі училища вузли звязку і решту, і головне дати можливість робити військовим їхню справу, а у військових зараз руки звязані але вони в окопі о така фуйня малята. На відміну від клоунів яким все по барабану бо вони терористи військові мають дотримуватися "правил" які встановлюють політики і часто гинуть саме тому що з Києва бачити передову НЕМОЖЛИВО...сказати що зараз все гірше і гірше це не сказати нічого...
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Нет, ты соевый дебил не так пояснюешь - треба почаще обзывать воинов-ВСУ ублюдками, как Бирюков. Тогда и защищать Украину не останется никого, а соевая шваль и падаль радостно будет хрюкать, что Зе развалил страну! Это же очевидно - чем хуже - тем лучше!
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Ну це в твоїх "влажних мечтах" не останеться нікого, Зе шмаркля, соєвим дебілом батька будеш свого величати, який виховав таке гімно...поживем побачим до чого кловун докерується...
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Де тіло полеглого Максима Хітайлова? Це правда, що у ворога?
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так... сепари "торгуються"...що забажають за повернення поки невідомо...
(підключилося до "умовлянь" багато людей...аби тільки не шкодили друг другу)
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Выздоровления храбрым Украинским Воинам!
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всім було ясно, шо розведення не приведе до миру, тільки Зє!біл волав шо він не лох
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Соевый Лох за две недели войну закончил - о чем вообще тут разговор?!
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нє, там наживались на краві і дерибанили буджет - то де ж ті лярди, шо їх крали папєрєднікі, а нові Зє!льоні ліца нє???
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так шо там наркоман оманський робив там? у Омані?? що там було, а ну зригни??
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Не повезло пацанам - то ли дело волонтерить на в три горла, как маруси-зверобои. А тут еще и бирюковы, соевые падали назвали ублюдками воинов-ВСУ...
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і не кажи, зейло оно мекає що це така собі провокація клятих ой просто ворогів...
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Одужання пораненним воїнам України !!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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