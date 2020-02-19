EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події
  18460  88
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (2367) замах (307) Нацполіція (9036) стрілянина (1128)

 Чоловік підстрелив перукарку в одеському салоні краси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомий увійшов до салону краси і відкрив вогонь із травматичного пістолета по 46-річній перукарці. Постраждалу доставили до лікарні з пораненнями грудної клітки та попереку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Київське відділення поліції м. Одеса.

"За попередньою інформацією, до перукарні на Люстдорфській дорозі увійшов невідомий чоловік з пістолетом імовірно травматичної дії, кілька разів вистрелив у бік перукарки і втік. Жінку, 1974 р.н., госпіталізували з пораненнями грудної клітки та попереку", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, кінологи та експерти.

Поліцейські попередньо кваліфікували подію як замах на вбивство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат Київської облради Соболєв просить Зеленського про зустріч: "На мене і мою сім'ю готують новий замах". ВIДЕО

Чоловік підстрелив перукарку в одеському салоні краси 01
Чоловік підстрелив перукарку в одеському салоні краси 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176549
 
 
 Топ коментарі
 
Дякую, дуже дякую Зеленскому и Сивохе за наводнение Украины сепарами с лугандонии
 показати весь коментар
 
Кто пишет заголовки для новостей...
Подрезали мужчину, подстрелили женщину.
Дальше что ожидать - развели пацана, кинули тетку?
 показати весь коментар
 
))))) чомусь згадав (тут перукарка явно не 46-річна Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты - Цензор.НЕТ 9412 )

Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты - Цензор.НЕТ 3562
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Дякую, дуже дякую Зеленскому и Сивохе за наводнение Украины сепарами с лугандонии
 показати весь коментар
 
 
в тебе залізобетонна вбивча логіка
як у Ксенії чи моєї тещі
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Лишнехромосомное, правильно, защищай честь и достоинство опалчленцев.
 показати весь коментар
 
 
Дуже дякую Порошенку за те, що пересадив всiх сепарiв!
 показати весь коментар
 
О как - стрельба из травмата - это покушение на убийство. Но если пьяные мусора палят со всех стволов - это превышение полномочий и мелкое хулиганство, отстранение от работы или выговор.
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло, що це побутовий злочин. При цьому мотиви злочинця можуть бути різними🙄
 показати весь коментар
 
 
Кто пишет заголовки для новостей...
Подрезали мужчину, подстрелили женщину.
Дальше что ожидать - развели пацана, кинули тетку?
 показати весь коментар
 
 
Тоже обратила на это внимание. Даже не "женщину" написали, а "парикмахершу"
 показати весь коментар
 
 
Парихмахеша может быть не женщиной - вам такое в голову не приходило ?
 показати весь коментар
 
 
Если не женщина, то тогда будет "хером" (ещё одно исправление опечатки)...
 показати весь коментар
 
 
лопатник подрезали
кинули тасовщика по-бабушке
 показати весь коментар
 
 
Срочные новости: Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты.
Менты приехали по горячему и успели повязать падлу. Обшмонали капитально, но ни волыны, ни ксивы у лоха не оказалось. Лопатник так же был пустой.
Дебил все время плакал и пел соловьем, что это был не гоп-стоп, что у него не было никаких терок с этой курицй, и это не попытка наварить на сучке лаве. Базлал, что тупо по синьке попутал рамсы и устроил голимый беспредел.
Тетку отправили на больничку извлекать с горба маслину, а кента уволокли на кичу. В обезьяннике фраер пошел в отказ и обосцал все стены.
 показати весь коментар
 
 
Это не Вы новости для Цензора пишете?...Коммент Антипова - класс!
 показати весь коментар
 
 
так я шото не отбиваю куда он волыну-то скинул?
 показати весь коментар
 
 
Весь Киев в донецких и луганских переселенцах- вот и слэнг появился типичный для криминальных районов страны
 показати весь коментар
 
 
бидло крімінальне переважно в центрі області мешкає... а не в селі. Дома йому бешкетувати сусіди не дадуть Чоловік підстрелив перукарку в одеському салоні краси - Цензор.НЕТ 3866
 показати весь коментар
 
Заголовки пишет Зритель криминальных телесериалов про бандитов и ментов. Это вчерашние школьники, которым уже с детства это дерьмо льётся в уши, и сформировало соответствующие представление о мире. Это уже стало их внутренней сущностью, поэтому подобные выражения не вызывают эстетического отторжения. Это не говорит о том, что этот человек плохой - просто они конченые. Бесповоротно.
 показати весь коментар
 
 
наверно отомстил парикмахерше за испорченную прическу,после того,как его девушка бросила Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты - Цензор.НЕТ 9124
 показати весь коментар
 
 
Як в коміксі трохи вище )))) ось ще female варіант:


 показати весь коментар
 
 
Мракобесие творилось и при порохе. Но что то все молчат о том, сколько жести было пи овоще! Просто тогда об этом, вообще почти не сообщалось, если в деле был замешан рыг.
 показати весь коментар
 
 
прочитал новость и немного очканyл, знакомая работает в салоне, но р-он дрyгой.
бытовyха скорее всего.
 показати весь коментар
 
 
"Вески", "виски"... Пффффф.
Ось воно - КАКАЯ РАЗНИЦА. "Парикмахерская" - або...

Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты - Цензор.НЕТ 6970
 показати весь коментар
 
 
Це як я учора купував картоплю.
Каже - Балароса.
Питаю, так балароса, чи Белоруська?
Билараса...
От чуркестан.
 показати весь коментар
 
Дякую, щось і не подумалось. Бо останнього разу брав картоплю саме Белоруську.
 показати весь коментар
 
 
буває... як нема чим... Чоловік підстрелив перукарку в одеському салоні краси - Цензор.НЕТ 2749 це німецький сорт картоплі... насіння постачають німці фірми "платант".. Вона вирощується і в Бєларусі і в Україні і в ЄС... так що..
 показати весь коментар
 
 
А торгують нею чомусь чорні.
І головне, по сезону брав по 11, зараз - 8. Завжди було зворотньо, ото кіпешу по сезону нагнали. Дехто нагріб за будь здоров, тепер проростає в підвалах. А я ще й говорив, краще потім взяти, яка буде ціна, така і буде. Тут не промазав.
 показати весь коментар
 
 
Може, вона робила йому інтимну зачіску... і невдало пожартувала про розмір?..
 показати весь коментар
 
 
Та нє! За таке не вбивають. Схоже на те, що її хотіли прибрати, як небажаного свідка чогось. Як відомо, перукарки ще ті пліткарки. А в Одесі всі одне одного знають, щось десь бовкнула, а чуваку не сподобалось. Йазик наш - ворог наш. Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты - Цензор.НЕТ 8914
 показати весь коментар
 
 
))))) чомусь згадав (тут перукарка явно не 46-річна )


 показати весь коментар
 
 
Обратите внимание на его руки Нужно быть очень сдержанным, когда у девушки опасная бритва в руках
 показати весь коментар
 
 
"Прибрать"? "Травматом"? Стріляючи в область грудей і поясниці? Це - з області фантастики... Спричинить смертельне травмування гумовою кулею можна, стріляючи з близької відстані, у скроню (там кістки черепа тонкіші), або потрапивши точно в око чи слуховий прохід...Стрілець - типовий "неадекват"... Або ж у нього була мета не вбить, а налякать...
 показати весь коментар
 
 
Або отримав "образливе" зауваження десь від неї.
 показати весь коментар
 
Це стосується висловленої мно. першої версії - "неадекват"...
 показати весь коментар
 
Или это было предупреждение... версий может быть много...
 показати весь коментар
 
 
скорее всего профессия этой женщины тут вообще ни причем. Мало ли причин бытовых может быть, "от не дала" до "верни мои деньги".
 показати весь коментар
 
 
Еслі би я знала, шо так можна... Хоча ні! Як вже ж вони мене не намагалися зробити потворою, а я все одно красунечкою з під їхніх ножиць поставала!)
 показати весь коментар
 
 
Марусєчка, любонька! Як я їх теж ненавиджу! Тому все роблю сама. Зато така економія сімейного бюджету.
 показати весь коментар
 
 
это типа зад превращается в вулкан, после того как увидишь что у тебя натворили на голове?)
 показати весь коментар
 
 
да не, то наверное две фирмы в одном помещении
 показати весь коментар
 
Щас набегут идиоты рассказывать ,что нужно раздать населению огнестрел. Вот парикмахер обязательно было бы с огнестрелом.
 показати весь коментар
 
 
Огнестрел не роздан, а в парикмахерш стреляют. Не улавливаешь противоречия?
 показати весь коментар
 
 
«подстрелил парикмахершу»- эталон журналистики!
 показати весь коментар
 
 
Под стойкой кресла старая грязь которую скорее всего никто и никогда не отмоет.
 показати весь коментар
 
Судя по чистоте в салоне наградили мужика или вшами или гепатитом
 показати весь коментар
 
 
Кстати, ещё неизвестно, кто первый начал стрелять, это если по-государственному😀
 показати весь коментар
 
 
Точно! Вона йому погрожувала машинкою для стрижки! Страшна річ, десятки смертоносних лез вібрують з частотою 100Гц! ЖАХ!
 показати весь коментар
 
Раздают травматы аваковцы кому попало, при этом считается, что убить из него нельзя - то есть шмаляй куда угодно, и в крайнем случае это будет за хулиганство считаться...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору