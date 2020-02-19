 Чоловік підстрелив перукарку в одеському салоні краси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Київське відділення поліції м. Одеса.

"За попередньою інформацією, до перукарні на Люстдорфській дорозі увійшов невідомий чоловік з пістолетом імовірно травматичної дії, кілька разів вистрелив у бік перукарки і втік. Жінку, 1974 р.н., госпіталізували з пораненнями грудної клітки та попереку", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, кінологи та експерти.

Поліцейські попередньо кваліфікували подію як замах на вбивство.

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