 Чоловік підстрелив перукарку в одеському салоні краси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Київське відділення поліції м. Одеса.
"За попередньою інформацією, до перукарні на Люстдорфській дорозі увійшов невідомий чоловік з пістолетом імовірно травматичної дії, кілька разів вистрелив у бік перукарки і втік. Жінку, 1974 р.н., госпіталізували з пораненнями грудної клітки та попереку", - йдеться в повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, кінологи та експерти.
Поліцейські попередньо кваліфікували подію як замах на вбивство.
як у Ксенії чи моєї тещі
Подрезали мужчину, подстрелили женщину.
Дальше что ожидать - развели пацана, кинули тетку?
кинули тасовщика по-бабушке
Менты приехали по горячему и успели повязать падлу. Обшмонали капитально, но ни волыны, ни ксивы у лоха не оказалось. Лопатник так же был пустой.
Дебил все время плакал и пел соловьем, что это был не гоп-стоп, что у него не было никаких терок с этой курицй, и это не попытка наварить на сучке лаве. Базлал, что тупо по синьке попутал рамсы и устроил голимый беспредел.
Тетку отправили на больничку извлекать с горба маслину, а кента уволокли на кичу. В обезьяннике фраер пошел в отказ и обосцал все стены.
бытовyха скорее всего.
бубель гуммаленький вес.
Ось воно - КАКАЯ РАЗНИЦА. "Парикмахерская" - або...
Каже - Балароса.
Питаю, так балароса, чи Белоруська?
Билараса...
От чуркестан.
І головне, по сезону брав по 11, зараз - 8. Завжди було зворотньо, ото кіпешу по сезону нагнали. Дехто нагріб за будь здоров, тепер проростає в підвалах. А я ще й говорив, краще потім взяти, яка буде ціна, така і буде. Тут не промазав.