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 Суспільство
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Все про:заробітна плата (685) театр (63) Харків (1652) Міністерство культури, молоді та спорту (34)

 75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення. ВIДЕО

Співробітники всіх театрів Харкова отримали 75% зарплати за січень і не отримали авансу за лютий.

На facebook-сторінці Харківського академічного театру російської драми ім.А.С.Пушкіна опубліковано відеозвернення до губернатора Харківської області Олексія Кучера, обласної ради, Міністерства культури, молоді і спорту, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вкрай стурбовані ситуацією, яка склалася з фінансуванням театрів Харкова. На даний момент працівникам театру виплачено лише 75% заробітної плати за січень місяць! Від усіх харківських театрів було написано офіційні листи звернення з приводу ситуації, що склалася, але питання так і залишається невирішеним", - сказано у зверненні.

"На сьогодні наш театр, як і всі театри Харкова, отримали зарплату в розмірі 75% від тієї суми, яку мали отримати. Ми не отримали 25% за січень місяць і аванс за лютий. Така нестабільність усіх нас дуже хвилює. Ходять чутки, що припиняться виплати академічних надбавок у розмірі 30%. Турбує це всіх співробітників театру і всіх співробітників усіх театрів Харкова. В інших областях теж є якісь питання, але вони вирішуються", - заявив директор театру Сергій Бичко.

"Складається враження, що так, як ставляться до театрів узагалі не ставляться більше ні до якої сфери діяльності. Що театри не потрібні, що театрам можна не платити, за залишковим принципом. Це несправедливо, тому що театр - це гордість країни. І чим більше в місті театрів, тим більше це свідчить про значущість і статус цього міста", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176539
 
 
 Топ коментарі
 
Навіщо ще якісь театри фінансувати? Досить і цього... 75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 2026
75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 7214
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Навіщо ще якісь театри фінансувати? Досить і цього...
75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 7214
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А скільки театралів голосували за Зе, чи не прийшли на вибори у другому турі?
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Конечно нет. При Порошенко бюджет на 70% выполняли, при этом выполнив минимальное индексирование? Я не припомню, ни первого, ни второго.
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Думаю, що тепер ви відповідаєте за наслідки свого вибору. При всіх багаточисельних недоліках Порошенка ми мали принципово іншу ситуацію. Тому забувайте про Порошенка і відповідайте за свої злочини.
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тобто все одно б був ущербний президент? Якась позиція незрозуміла.
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Не, глубокого ущербный сейчас. Был бы далеко не идеальный, но при котором экономика бы развивалась в нормальном русле.
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Нафига Украине неидеальный президент? Пусть станет идеальным. Питер Пэн должен быть идеальным.
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Ні синку, це фантастика. Потому живите с тем кого заслужили, господа. 75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення - Цензор.НЕТ 5931
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Кто про что, а зеленые петики про сношания и жизнь с мужиками. Каждому свое 75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення - Цензор.НЕТ 9279
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тебя явно кто-то отсношал - либо Петя, либо ишак. Поэтому ты такой озабоченный.
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Слышь, петик, про сношания начал ты. Потому не нужно со своей больной головы и жо...ы перекладывать проблемы. Живи с этим
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ну ты дебил. Откуда такие берутся в Украине. Социопат, желающий соотечественникам зла. Живи со своим злом, кому ты нужен.
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За 5 років війни Порошенко ні разу не затримав бюджетникам зарплати, а пенсіонерам пенсії. А клоун тільки прийшов то вже через три місяці почались затримки, або невиплати в повному обсязі.
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Україномовна творча інтелігенція в основі голосувала за Пороха. Ну і що - це лише десь 0,1% населення.
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"Митці", за рідким виключенням, усі голосували за блазня, бо відчували спорідненість душ. Вони ж лицедії.
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Е, батєнька. Конкурєнти «Кварталу 95» нє нужни...
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нехай перепрофілюються в коміків, там з/плата стабільна! а театр чи ржачка, какая разніца!
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И за кого ж могли и голосовали харьковские театралы что теперь челобитную подают??? А может вам надо в зеркало смотреть и требовать что то у того кто в зеркале отражаеться??!!
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Хуже не будет. Предлагаю выдать сотрудникам переходящее сос...тельноное приспособление. Зеленого цвета, конечно 75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 7066
P.S. В этом году такие сводки из бюджетных организаций станут нормой. Бюджет выполняется чуть больше чем на 2/3. Ура товарищи зебилы.
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театр русской драмы им.А.С.Пушкина
Источник: https://censor.net.ua/v3176539

пускай деньги на Московии просит...... 75% зарплаты за январь и финансирование по остаточному принципу, - харьковские театралы просят местные власти и Минкульт изменить отношение - Цензор.НЕТ 1687
там руським подают....
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Шахтеры, приковавшие себя к канистрам с бензином, вчера, наверняка- очень удивились и даже- возмутились запредельной наглости, неприкрытому шантажу и даже- агрессии театральных работников!!! Им- с октября прошлого года- ваааще ничего не платят. А тут- тока за прошлый месяц 25% недоплатили. Тока бы они, после этой новости, акты самосожжения не учинили!
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а за кого вата голосовала?
За ОПЗЖ и Зе....
А они же вата.. - на изыке обращаются, да и название с московитов...
Ради интересов посмотрел сейчас их афишу - Вишневый Сад - Чехова..., ну и все подобное..
Ничего украинского...
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"когда говорят пушки, театралы должны молчать!" (С)
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Поймать во дворе собак и поменять на газ, газ продать, выплатить, а на остаток купить конфет.

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Это, конечно, достижение. Осталось ещё землю отобрать и по миру пустить.
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"Сотрудники всех театров Харькова получили 75% зарплаты за январь и не получили... Источник: https://censor.net.ua/v3176539"
75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення - Цензор.НЕТ 9411
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Так вам падлам і треба, щоб знали як голосувати за клоуна.
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Ооооооо, что то это мне навеяло, прямо *********** потянуло! 75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення - Цензор.НЕТ 3415
Электорат Бубочки в дейтвии!
Холопы, а на колени почему не встали?!...)))))))))))))))))))))))))
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Поясніть мені що таке « міністерство культури» і чому театрали апелюють до держави за оплату своєї праці?
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Цікаво, в Україні держава оплачує постановку Чєхава Вішньовій сад! А в Ізраїлі держава оплачує постанову Майн Кампф?
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Чехов очень часто жил в Украине, особенно в Сумах.
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