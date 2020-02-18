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 Хода пам'яті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві вшановували подвиг Героїв Небесної Сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники йшли від Михайлівської площі через вулицю Трьохсвятительську, Європейську площу, вулицю Грушевського, Фортечний провулок і Інститутську до алеї Героїв Небесної Сотні. Там відбулося покладання квітів.

Учасники також заспівали гімн.


Перед ходою відбулася панахида. "У 2013-2014 роках Михайлівський собор став притулком мітингувальників, а в гарячі дні Революції Гідності перетворився в польовий госпіталь і в даний час є знаковим місцем національного опору", - зазначають організатори заходу.

Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 01
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 02
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 03
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 04
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 05

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 06
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 07
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 08
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 09
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 10

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 11
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 12
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 13
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 14
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 15
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 16

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 17
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 18
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 19
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 20
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 21
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 22

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 23
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 24
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 25
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 26
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 27
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 28
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 29

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 30
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 31
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 32
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 33
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 34
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 35

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 36
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 37
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 38
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 39
Фото, відео: Олег Богачук

Панахида і хода - традиційні заходи, які організовують рідні Героїв Небесної Сотні й учасники Революції Гідності у співпраці з іншими організаціями. Так, ініціаторами виступили ГО "Сім'ї "Небесної Сотні", Національний музей Революції Гідності, ГО "Самооборона Майдану", ГО "Асоціація Медиків Революції Гідності", рідні Героїв Небесної Сотні і учасники Революції Гідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176532
 
   
 Топ коментарі
 
Дорогие украинцы , привет Вам с Дании. За предательство памяти пацанов с Майдана и Донбаса , вы и на 100 % ваши дети заплатят кровью . Учите историю , мать вашу . 100 лет назад ваши предки тоже решили поверить оркам с востока и чем это все закончилось ?
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Героям слава!
А от риго-ватним зєбуїнам....
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Зеленский запретил Порошенко появляться в Мюнхене
Политика 18-фев, 06:009 4 871 0

Известный украинский дипломат Константин Елисеев рассказал подробности громкого скандала, который связан с запретом на допуск к украинской панели на мюнхенской конференции по безопасности 5-го президента страны Петра Порошенко.

По его словам, команда Владимира Зеленского в Мюнхене в ультимативной форме потребовала, чтобы Порошенко не присутствовал во время выступления президента Зеленского.

Организаторы конференции были поражены таким требованиям, поскольку такое в истории конференции происходит впервые. Фрагмент с заявлением Елисеева был опубликован в Интернете пользователями социальных сетей. Елисеев посетил эфир телеканала "Прямой" и подвел итоги мюнхенской конференции ток-шоу журналиста Матвея Ганапольского.

При этом Порошенко планировал участвовать в конференции. Отказ стал для него настоящим сюрпризом. Елисеев сообщил, что стоящие рядом западные политики и дипломаты были поражены и в знак протеста против требования также отказались идти на панель с Зеленским.

Порошенко специально узнал у организаторов конференции, есть ли в черном списке Лавров. Организаторы ответили, что фамилия Порошенко в списке единственная.

Лавров мог спокойно попасть на украинскую панель и принять участие наряду с украинским президентом. О фрагменте скандала с важной подробностью Елисеев рассказал в эфире телеканала "Прямой" сегодня вечером.

Один из пользователей опубликовал видео с рассказом о черном списке и отсутствии в нем Лаврова и заявил, что после этого стал еще меньше уважать команду новых украинских властей.
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Ну, зеля же - боец против овец
А против бойца и сам овца((
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бо боїться конкуренції...адже програє по всім положенням...
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Дорогие украинцы , привет Вам с Дании. За предательство памяти пацанов с Майдана и Донбаса , вы и на 100 % ваши дети заплатят кровью . Учите историю , мать вашу . 100 лет назад ваши предки тоже решили поверить оркам с востока и чем это все закончилось ?
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Никто их не предал и предавать не собирается! Просто мы не захотели больше видеть при власти вора, барыгу и мародера! Сиди в своей Дании- благополучной, сытой, мирной, НЕ коррумпированной стране и не учи нас жить!
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Підтвердь фактами, зебуїн, пропагандонськцу брехню про "вора, баригу і мародьора". І подивись, кого ви, упороті, притягли у владу
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Миллиардные "дотации" на яхты и дворцы Косюка.
Орден Охендровскому (виллу его можешь погуглить)
Открытие Ахметовских зелёных электростанций и Роттердам.
Совместные шашни с Медведчуком...
...
не сотвори себе кумира...

но - по сравнению с зе-гнидой - Ангел...
возможно играют на одну руку....
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Опровергни это шоколадная подстилка, ибо единожды совравши дальше верить может только амеба...

Хода пам'яті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 7277
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Максиме, ти пишеш Порошенко злодій, барига, мародер. Я можу на тій же підставі написати, що твоя мама, сестра, дружина, дочка - проститутки. Я за справедливе правосуддя, адже ми демократична країна, і в тебе і в мене є на це підстави так думати. До суду - весна іде.
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темний...-Порох здобув Томос...підняв Армію...а хтось тупо "зливає" кріїну...а ще один дебіл-на Сейшелах...а наші воїни відбивіються від ворога на Сході...ти радий...?!!! Хода пам'яті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 6810
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В то время как люди летают в космос, осваивают новые технологии и т.д. петя носиться с Томосом, который нужен одним пенсам. с моих знакомых вообще никто не ходит в церковь, все меньше молодежи верит церкви, в которой попы катаються на мерсах S класса.. и поднял армию народ и налоги народа, а петя грабил народ, потому военные голосовали против пороха. и да шестерки твоего пети этих военных ублюдками называют...
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кацаби вже долітались...й СП-2 добудували...а ти більше не пий...водички з "зеленого озерця"...бо кловуном станеш..
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и мост не построили.. и электричество не провели... и зарплата средняя выше чем в Украине.. ой...
хотя причем тут кацапы, не меняй пластинку петебот. иконку пети повесь скорее и помолись пару раз иначе твое божество не даст конфетку..
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Ну вам не мешает безосновательно оскорбоять бубочку, а про святого петра ни ни да комуняка? про то что твое божество преступник весь мир говорит, глянь куда нить кроме прямого пятого анала:
Хода пам'яті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 7170
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влада вже показала як може судити...портнов на волі,а по "Справі Шеремета" сидять невинні..."миратворці" довбані...
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Какие уголоыне дела против Портнова есть? "пропросийскость" нет такой статьи в уголовном кодексе... а "невинные" по делу шеремета что то дружненько засцали проходить следственный эксперемент, какое "типичное" поведение для невинных ))
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та одразу видно що ти не з України...мацкаль ...ще й троллль...
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ага ага.. все кто против тебя все агенты раши (пиндостана), продолжай дальше совкоголовый, так же само кто против власти пытался вякать в совке сразу клеймили американскими шпоинами, можна дурака вывезти из совка, но совок из дурака не вывезти!) так что твой слив защитан совкоголовый петебот..
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оскорбления, унижения, как достойно ведут себя украинцы в годовщину революции огидности...
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"...оскорбления, унижения..."

А ти, ватніку що, мабуть думав, що тебе тут відразу коронувати будуть? В тебе, взагалі, є будь-яка довідка про те, що ти на плящці не сидів?
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"Справедливе правосуддя" после барыгиной "судебной рехформы"?))))) Не смеши меня!)))))) Не дурак он, чтобы самому себе яму рыть.))) По-хорошему, он лет на 200 себе уже наворовал.))) Потому напоследок легализовал коррупцию с помощью карманного, по факту ним же назначенного, КСУ! Забыл, дятел? А я вот помню! ОН, а НЕ "МОЯ МАМА"!!! Хода пам'яті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 6938
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как у ватных зебилов подгорело-то от правды..., браво!))
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Правда одна: барыга, вор и мародер Потрох должен присесть.
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Спасибо за привет и добрые пожелания, вашу мать.
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история учит что нечему не учит...к сожалению...доказано нашим "главкловуном"...
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Глибокий уклін і вічна пам"ять. Ми нічого не забули.
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Героям Слава! Герої не вмирають! Революції творять Герої, а її плодами користуються негідники!!!
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Уклін і вдячність учасникам Майдану, Вічна пам"ять Небесній Сотні.
Дуже приємно, що участь в Ході взяв Зеленський.
Та що Ви кажете, його не було? Невже? Не може бути! Таки да.!!
Він не був, не є і ніколи не буде разом з українцями. Він над ними насміхався, знущався, принижував, а зараз тупо здає Україну ОРДЛО та росії.
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у зебилов проросийские "журналЖисты из "страны" - в особом почете...
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Scorpman Y і інншим дебілам, які його підтримують. Тут вшановують пам"ять Українців, які пішли проти системи. І оце тявкання - бісить!
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А на какой х*й это шествие если некому шлепнуть Шария, того же Сивохо который анонсирует платформу примирения с террористами и с российскими фашистами, которые в тот же день устраивают побоище! Нах это цырк? С таким количеством АТОшников и патриотов в стране уже давным-давно не должно быть ни единого пророссийского дегенерата!
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Комуняка, ты забыл написать про то что срочно надо построить гулаг, сделать свою сибирь куда тех кто про власть плохо говорит, и сделать в голосовании на выборах что бы был один кандидат, твой шоколадный бог, а кто против него проголосовал, расстрел или в ссылку всей семьёй... на майдане скакали за свободу слова и достоинство, а на самом деле хотите рабство и что бы все были в стойле как в совке и даже что бы на кухне боялись сказать кривое слово против вождя да?
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Александр Денеж ти так все знаєш - і, це радує. В тебе на все є відповідь - і, це радує. В тебе на все є підстава - і, це серйозно, грунтовно. . Тепер на таких же підставах, як чесна людина, ти повинен визнати, як і вимагаєш від інших, що твоя мама, сестра, дружина, дочка - проститутки. Тоді це буде справедливе правосуддя. Там ти прокурор, а тут вже можеш бути адвокатом. Вибір за тобою. Юрист, ти наш.
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Слава Україні!!! Героям Слава!!! полеглим-Вічна память...та Царство Небесне...
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