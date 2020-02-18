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Все про:хабар (2920) Закарпаття (878) митниця (671) Державна митна служба (15)

 Держінспектора митного поста "Тиса" Пловайка відсторонили за хабар 200 євро, - Нефьодов. ВIДЕО

В.о. начальника Закарпатської митниці Віктор Іванус підписав наказ про відсторонення Михайла Пловайка і направив заяву в ДБР.

Про це повідомив глава митниці Максим Нефьодов у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в ці вихідні в YouTube виклали відео, на якому, ймовірно, держінспектор митного поста "Тиса" Закарпатської митниці Михайло Пловайко бере хабар 200 євро за проходження мікроавтобусом митного контролю без огляду.

"Сьогодні в.о. начальника Закарпатської митниці Віктор Іванус підписав наказ про відсторонення Михайла Пловайка, а також направив заяву до Державного бюро розслідувань про отримання неправомірної вигоди працівником митниці", - написав Нефьодов.

Він також зазначив, що від написання заяви на звільнення і явки з повинною Пловайко відмовився.

Держінспектора митного поста Тиса Пловайка відсторонили за хабар 200 євро, - Нефьодов 01

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Зазначимо, що відео того, як на Закарпатській митниці беруть хабарі було опубліковано 16 лютого.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176517
 
 
 Топ коментарі
 
CNN ще про це не повідомляло.
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Что за туфта?Начальники таможен за 200 евро не палятся.
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))))смешно , стрелочника я думаю даже растреляют
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А чего только отстраняют. Почему не сажают? И почему так мало отстраняют, если там все взяточники? Вся эта "бурная" деятельность неэффективна без посадок.
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"... тіко покладіть гроші в талончик, шоб ніхто не бачив" (С) )))
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Что за туфта?Начальники таможен за 200 евро не палятся.
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Ты посмотри весь выпуск Плинского, чтобы понимать, о чём ты тут пукнул.
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Заработок таможенника составил 200 евро , - За время движения автобуса через пост.Ну где то 1 2 минуты и 200 евро.А сколько он работал год , десять , Та плевать он хотел на вас и откупится не заходя в Изолятор.Наивные Блин.
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да за эту сумму он еще святой по сравнению с другими каллегами
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Це смішно.На такий дріб'язок,навіть в клуб Queen не сходити.
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мля , не посадили , а отстранили , так зеленые никогда порядка не наведут , нигде
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Вот теперь вот можно смело заявить.
С коррупцией в таможне покончено!Ждем брифинг Зеленого Вошьдя!
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Это конечно взятка. 200 евро. Зарплата у таможенника 300 долларов. В месяц. У Нефедова не помню,но что то около четверти миллиона,тоже в месяц. Понятно,что просто увеличение зарплаты таможенникам не решит проблему,но глядя правде в лицо-принимать на работу человека за 300 долларов, это осознавать,что чиновник ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ БРАТЬ ВЗЯТКИ. Под страхом самых жутких кар. Одного Нефедов поймал,а на что это влияет?
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А какой идиот будет работать за 4000 грн. в месяц? У людей семьи, и они берут то, что заслужили по праву.
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