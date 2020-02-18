 Держінспектора митного поста "Тиса" Пловайка відсторонили за хабар 200 євро, - Нефьодов. ВIДЕО

Про це повідомив глава митниці Максим Нефьодов у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в ці вихідні в YouTube виклали відео, на якому, ймовірно, держінспектор митного поста "Тиса" Закарпатської митниці Михайло Пловайко бере хабар 200 євро за проходження мікроавтобусом митного контролю без огляду.

"Сьогодні в.о. начальника Закарпатської митниці Віктор Іванус підписав наказ про відсторонення Михайла Пловайка, а також направив заяву до Державного бюро розслідувань про отримання неправомірної вигоди працівником митниці", - написав Нефьодов.

Він також зазначив, що від написання заяви на звільнення і явки з повинною Пловайко відмовився.

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Зазначимо, що відео того, як на Закарпатській митниці беруть хабарі було опубліковано 16 лютого.

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