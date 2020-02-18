 Жителі Тернопільщини протестують проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю людей. ВIДЕО

Про це Суспільне:UA повідомила заступниця голови райради Ольга Трапова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, 20 лютого в санаторій "Медобори" в селі Конопківка біля Микулинців, мають привезти евакуйованих із Китaю людей нa обcервaційні заходи. Вони мають перебувати там 14 днів.
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Сопель повідомив, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. За його словами, місце для карантину шукають у всіх областях України.
Директор санаторію Василь Мартинюк каже, що йому повідомили, що "Медобори" та ще кілька закладів для карантину підходять.
Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів кореспондентам, що у поліції немає інформації про те, що евакуйованих із Китаю людей привезуть у Тернопільську область.
Як повідомляє УНІАН, в поліції Тернопільської області підтвердили, що місцеві жителі облаштували на дорозі цілодобові блокпости, щоб не допустити можливого приїзду на карантин у санаторій "Медобори" українців із Китаю. На блокпостах чергують орієнтовно 15 осіб. Поруч із ними перебувають працівники поліції з метою забезпечення охорони порядку.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
20 лютого з Уханя евакуюватимуть українців, проте місце їх розміщення на карантин поки не визначено.
А тебя, чтобы лечили врачи с таким мышлением, как вот у этой толпы.
в лікарів спитай чи вони не проти.
бо будеш сам за евакуйованими наглядати..
А ты, когда заболеешь опасной инфекцией спросишь, не против ли врач к тебе подойти. А наш врач тебе ответит: та ты шо? шоб я заразился? быстро на кладбище, пока никого заразить не успела. Потому, что это наш народ! Это наша страна! Есть ли еще где-то такая?
а потім на карантин попросять в нас лишити.
не всі такі йолопи співчутливі.
У нас не Китай, если вирус выйдет за пределы, то его не остановить. Нет слов.
У нас множество санаториев, стоящих далеко от населенных пунктов! Огородить их сильнее по периметру - дело одного дня - это гораздо проще организации городка с медицинским оборудованием "на старом военном аэродроме".
.Почему ОАЭ, Эмираты, Китай расстреливают наркоторговцев?
А теперь вот еще одна беда может быть. и НИКТО не будет виноват. ПОКА лекарства НЕТ.
КАКАЯ смертность в Китае и сколько заболевших - неизвестно.
На лайнере Diamond Princess 455 заболевших из 3700.
В Ухане 12 млн. населения. Сколько пишут там заболело?
захворюваність(з симптомами) 10 відсотків
з цих урахуванням цих 10 відсотків і того,що на момент епідеміїї було 9 млн-то
Сколько пишут там заболело?
захворіє 900 000
з них(поки що така статистика ) 18 000 жертв можливо (хоча в Ухані сиоуація може бути гірше як по Китаю загалом)
загроза перебільшена,хоча і недооцінюватине варто..
ймовірність ІНШИХ ДЖЕРЕЛ КОРОНОВІРУСУ ,ВиДАЄТЬСЯ ,БІЛЬША
1)ЛІТАК рейсу 4-го лютого
2)
.всю нацию ****** хотят погубить
А от Порох це не іудей, це не жид, це ворюга, це остання сволота, це мародер, це клептоман без жодної надії на повернення до людської істоти. Тому, назва йому - Ірод.
1. Скільки серед тих, кого збираються завезти в цей санаторій, вихідців з Тернопільщини?
2. Чи є в Україні ще десь санаторії, де можна провести карантин для приїжджих з Китаю.
Дуже здається, що паніку ви використовуєте, як засіб зброї проти здорового глузду. Впевнений, що це комусь дуже потрібно. Отже, починаємо шукати тих, кому потрібно створити паніку в деяких районах і областях України.
Хоча із іншої сторони якщо подивитися як до цього питання підійшли в нормальних країнах,то "туристам" із Китаю більше би підходила якась військова лікарня...
А, вот, тє, что разворовалі Україну до такой стєпєні, що в нєй нє отискать мєста і условій для карантина пари десятков чєлав'єк, єта харошіє люді.