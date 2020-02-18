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 Суспільство
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Все про:протест (1112) Тернопільщина (217) COVID-19 (61)

 Жителі Тернопільщини протестують проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю людей. ВIДЕО

Близько 300 осіб зібралися в Микулинцях Теребовлянського району на протест.

Про це Суспільне:UA повідомила заступниця голови райради Ольга Трапова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 20 лютого в санаторій "Медобори" в селі Конопківка біля Микулинців, мають привезти евакуйованих із Китaю людей нa обcервaційні заходи. Вони мають перебувати там 14 днів.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Сопель повідомив, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. За його словами, місце для карантину шукають у всіх областях України.

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Директор санаторію Василь Мартинюк каже, що йому повідомили, що "Медобори" та ще кілька закладів для карантину підходять.

Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів кореспондентам, що у поліції немає інформації про те, що евакуйованих із Китаю людей привезуть у Тернопільську область.

Як повідомляє УНІАН, в поліції Тернопільської області підтвердили, що місцеві жителі облаштували на дорозі цілодобові блокпости, щоб не допустити можливого приїзду на карантин у санаторій "Медобори" українців із Китаю. На блокпостах чергують орієнтовно 15 осіб. Поруч із ними перебувають працівники поліції з метою забезпечення охорони порядку.

Читайте також: Літак, яким українців евакуюють з Уханя, впродовж двох діб проходитиме санобробку

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

20 лютого з Уханя евакуюватимуть українців, проте місце їх розміщення на карантин поки не визначено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176502
 
 
 Топ коментарі
 
А в чем проблема отправить их в Италию в 15 комнатный дом Зеленского?
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нормально. На Західну це щастя пхають. А чо не в Крівай Рог?
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Зе отвечает и за эвакуацию, и за последствия для населения. К него вся полнота власти. Потому и лепим, Зекурва непонятливая. Себе йодом дупу масти, попустит.
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Пишіть Українською, люди Вас не розуміють.
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Зебобики - не люди. Пох, что не розумиют.
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Чем дебилам не подходит гостинница Украина? Депутатов на фиг, а туда отдыхающих... Если сцуки в Феофанию сцыте... пи**расы!
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Была бы подходящая соляная шахта --- вирус там точно коньки отбросит.
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ти ж не проти, то стань добровольцем- розмісти на своїй фазенді.
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Не против под моим городом в Днепропетровской обл. Есть отличный санаторий пусть везут я не буду против
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Я не против размещения в медицинском учереждении моего города.

А тебя, чтобы лечили врачи с таким мышлением, как вот у этой толпы.
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який ти шустрий...
в лікарів спитай чи вони не проти.
бо будеш сам за евакуйованими наглядати..
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Если надо, буду и я.

А ты, когда заболеешь опасной инфекцией спросишь, не против ли врач к тебе подойти. А наш врач тебе ответит: та ты шо? шоб я заразился? быстро на кладбище, пока никого заразить не успела. Потому, что это наш народ! Это наша страна! Есть ли еще где-то такая?
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от привезуть тобі вірус і будеш знати, розумний такий..
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Я вже знаю. Ось тут прочитав. Це страшніше за вірус. І я тут живу.
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читай іншу новину - 9 країн попросили нас вивести їхніх громадян
а потім на карантин попросять в нас лишити.
не всі такі йолопи співчутливі.
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Українців вивозять 49, всіх інших із 9 країн сумарно - до 25. Це логічно, щоб вивозила країна, громадян якої найбільше.
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дійсно, страшно інколи стає, коли бачиш це жлобство навкруги
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Конченые когуты, дремучие невежды, чем они лучше испитых в пятом поколении кацапов с кемеровской и челябинской области.
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Смертність від китайського вірусу 2% (при адекватній медичній допомозі). Спроможність української медицини у наданні адекватної допомоги при епідемії дуже сумнівна. Тому цифра смертності ймовірно збільшиться у декілька разів.
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Особливо коли йдеться про Тернопільську область.
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Гостеприимство галичан всем известно, и патриотизм тоже...
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Какое гостеприимство??? Ты понимаешь что в санатории ограждение номинальное, что если хоть 1 человек захочет выйти за периметер за пивом/сигаретами тов зоне удара окажуться тысячи ни в чем не виноватых. Разве так сложно и дорого сделать за 2 сутки палаточный городок где-то на старом военном аэродроме? Обеспечить водой, едой, теплом с избыточным запасом?
У нас не Китай, если вирус выйдет за пределы, то его не остановить. Нет слов.
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Палаточный городок??? Вы в своем уме? Зимой детей в палаточный городок заселять! Нелюдь!

У нас множество санаториев, стоящих далеко от населенных пунктов! Огородить их сильнее по периметру - дело одного дня - это гораздо проще организации городка с медицинским оборудованием "на старом военном аэродроме".
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Так, ПІЛЯТЬ, то вже треба було, зебіле, зробити! І санаторій вибрати, і охорону організувати. і медперсонал підібрати, і засоби захисту, дезінфекції і медикаменти. То вже давно ВЛАДОЮ ТВОЄЮ ЗЕБІЛЬНОЮ МАЛО БУТИ ЗРОБЛЕНО. Але ідіоти зебільні за добу до евакуації вирішують, куди тих евакуйованих спихнути. Тварюки ви, пілять. Недолугі і тупі зелені зебіли.
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Так, давно потрібно було зробити. Але ж у нас все і завжди робиться в останню хвилину будь-якою владою. І, доречі, влада ця не моя особиста, а українська - я за неї так само не голосував, як і ти, але я приймаю вибір українців - бо це суть демократії.
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Це не демократія, бо демократія в першу чергу, то ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. І тих, хто вибирає і тих, кого вибирають. В нас не демократія, в нас гнилий совковий бардак.
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Це саме демократія.Не плутайте із демагогією, якою ви зараз займаєтесь.
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Вариаций масса. Но не селить в насленном пункте.
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Вы вчера писали мракобесный бред про наркополитику теперь взялись за короновирус. А умишко как у совдеповского тараканчика, опять засыраешь эфир идиотическими месседжами старый выродок.
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А Вы в курсе что наркозависимых все больше и больше? А? И что продаваны наркоты выходят по УДО? Может они "осознали" и продают исключительно помидоры с огурцами? Ага.
.Почему ОАЭ, Эмираты, Китай расстреливают наркоторговцев?
А теперь вот еще одна беда может быть. и НИКТО не будет виноват. ПОКА лекарства НЕТ.
КАКАЯ смертность в Китае и сколько заболевших - неизвестно.
На лайнере Diamond Princess 455 заболевших из 3700.
В Ухане 12 млн. населения. Сколько пишут там заболело?
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Інфіковані в Ухані будуть всі.
захворюваність(з симптомами) 10 відсотків
з цих урахуванням цих 10 відсотків і того,що на момент епідеміїї було 9 млн-то

Сколько пишут там заболело?

захворіє 900 000
з них(поки що така статистика ) 18 000 жертв можливо (хоча в Ухані сиоуація може бути гірше як по Китаю загалом)
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Знайшли крайніх - ними виявилися тернополяни.
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а что в них такого особенного в этих тернополтянах чем они лучше других, пока они ведум себя как безмозглое,бессердечное быдло. Посмотрим что они запоют когда их родичей, которых половина за границей, вот так не будут возрващать домой, как этих несчастных украинцев из Китая.
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Західняки - практичні люди, думають наперед. Якщо почнеться там спалах епідемії, найближчі села заблоковано буде військом та мєнтами, територію перетворять на карантинну зону з усіма витікаючими наслідками. Заради чого їм ризукувати життям своїх діточок - заради бариг і туристів?
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Боже какой бред и элементарная логика: моя хата с краю
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Мова йде не про мою хату і не про вашу, а про чужу. А якщо хата чужа, то спочатку треба питаються у господарів.
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Немедленно принести з ближайшего монастыря чудотворную икону и всем облобызать...страждущим и больным первыми
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Не пишіть всяку фігню,вони наші громадяни тому ми повинні якомога швидше це вирішити
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Я понял. Настоящие Украинцы не чихают. Если чихнул, то пинка под зад и за поребрик. В Тюмень их, там относятся с пониманием, никто не бунтует.
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Можно распределить по разным санаториям.
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Феофанія! прекрасне місце і лікарі професійні. Тай слуги з Донором забігають швидше.
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Завтра на Тернопільщині будуть проводити антитерористичні навчання..як в Київський обл. там мешканці теж протестують..
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У зебила Радуцкого (доктор куйИмвжопу) есть целая клиника. Вот туда бы и поселить людей на карантин. А у еще одного зебила Пальчевского лаборатория. Вот его специалисты могли бы анализы брать. А еще есть знатный зебил Комаровский, ну просто гений медицины и он смог бы организовать наблюдение на высшем уровне)) Ну так зебилы собираются что-то делать, а не трындеть как обычно? А, зебильня?
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Привезуть у Київ а потім будуть катати по всій Україні щоб нікому завидно не було.Гулять так гулять. Ну що дебіли обновили еліту.
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'у страху очі великі'..
загроза перебільшена,хоча і недооцінюватине варто..

ймовірність ІНШИХ ДЖЕРЕЛ КОРОНОВІРУСУ ,ВиДАЄТЬСЯ ,БІЛЬША
1)ЛІТАК рейсу 4-го лютого
2)Жителі Тернопільщини протестують проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю людей - Цензор.НЕТ 1464
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К зеленскому домой пусть везут или в Донецк и Луганск.

.всю нацию ****** хотят погубить
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Да разместите их на корабле в нескольких километрах от берега! хотя не факт что вирус ветром не задует на берег!
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Еще как вариант есть остров Змеиный, только нужно было раньше подсуетится и обустроить все необходимое, а время для этого было
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Уехавшие похерили Украину ради лучшей жизни, а Зе за них жопу рвет, в свой дом бы пригласил !
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Австралійці евакуацію своїх проводять на острів Різдва в Індійському океані..американці на військову базу в пустелі..і тільки наша геніальна зелена влада додумалася проводити евакуацію в густонаселені райони Західної України..ніби спеціально...
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Хоть это и сельское быдло в основном из 73%, но в данном случае их понять можно. Это же не США, где контроль всех и вся. Если за взятки люди "врачами" становятся, то что можно ожидать от властей. Где-то протупили как всегда и вирус просочился. И вообще, почему Бубочка не отвозит "китайцев" к себе в Кривой Рог? Почему именно в западную Украину?
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Плохие люди живут на Галиции.Не гостеприимные и жадные. Жлобство и жадность присуща им.
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Ага, а где харошия люди? На Домбабве? Кругом быдла хватает. Даже процент их известен. Выборы в 2019 это доказали.
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Это же наши люди там в Китае ждут от нас помощи. А западенцы подняли хай и панику.
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Пора президенту Зеленскому показать этим гуцулам кто есть кто. Нацгвардию бросить на них.
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Жид це не образа, це ознака національності. Різними мовами... Іудей, джуден, джуд, жид... Що в цьому слові є образливого? Що є образливого в слові "іудей", чи "жид" різними мовами? Поясніть мені, чому українець, який завжди називав іудея жидом повинен вибачатися за це слово-назву, яке виникло ще за часів Русі?
А от Порох це не іудей, це не жид, це ворюга, це остання сволота, це мародер, це клептоман без жодної надії на повернення до людської істоти. Тому, назва йому - Ірод.
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Два питання:
1. Скільки серед тих, кого збираються завезти в цей санаторій, вихідців з Тернопільщини?
2. Чи є в Україні ще десь санаторії, де можна провести карантин для приїжджих з Китаю.
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Одне запитаня. В який санаторій Тернопільщини прибуде карантин? Прошу назвати адресу і назву закладу. Якщо є телефони - надайте. Якщо є імена керівництва закладів - назвіть. Прошу на мої чіткі запитання надати такі ж чіткі відповіді.

Дуже здається, що паніку ви використовуєте, як засіб зброї проти здорового глузду. Впевнений, що це комусь дуже потрібно. Отже, починаємо шукати тих, кому потрібно створити паніку в деяких районах і областях України.
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Порохівня!!! Це ж ваш стиль. Сволоти, ви кінчені. Бо "граєте" на почуттях нормальних людей, коли вже давно стали нелюдями і нехристями без Бога в душі. Запитайте в себе, а чи є у вас Божа душа???
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Взагалі то мені соромно за своїх земляків...
Хоча із іншої сторони якщо подивитися як до цього питання підійшли в нормальних країнах,то "туристам" із Китаю більше би підходила якась військова лікарня...
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А чи є військові лікарні на віддаленні від населених пунктів?
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и главное, выбрали, скоты, как всегда, западную Украину! мало того, что их там всех погнали в АТО, а тех, кто типа, переселенцы, никто не трогает. Так почему не поселить в гостеприимный даунбас? например, в Золотое? На линию разграничения? У нас же мир? в чем проблема???
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Ах, какіє западенци нєхарошіє люді.
А, вот, тє, что разворовалі Україну до такой стєпєні, що в нєй нє отискать мєста і условій для карантина пари десятков чєлав'єк, єта харошіє люді.
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ЭЭЭЭ!Дегенерат! Они вообще то Украинцы.Чтоб ты попал в такую же ситуацию
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Всем кто считают что тернонополяне не правы, безсердечные и т.д предлагаю завтра выйти на площади своих городов с призывом разместить у них в городе эвакуированных из Китая, а то п*здеть не мешки ворочать Жителі Тернопільщини протестують проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю людей - Цензор.НЕТ 4046
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Хорош тут нагнетать!Люди (Украинцы) вернулись домой и им надо где то пройти карантин.А на протесты вышло всего несколько десятков рехнувшегося еще вчера быдла.Их и людьми то не назовешь. Зеленский правильно предложил расселить людей в домах политиков которые подстрекают быдлятину на митинги.
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