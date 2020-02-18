 В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 18 лютого 2020 року, в межах добору на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора розпочалося тестування на знання законодавства", - йдеться в повідомленні.

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Голова першої кадрової комісії, заступник Генерального прокурора Віктор Чумак зазначив, що сьогодні мають пройти тестування 4 групи кандидатів, тобто близько 320 осіб.

Уточнюється, що тестування на знання законодавства проводитиметься протягом 4 днів, і результати будуть оприлюднені в останній день після того, як всі кандидати складуть іспит.

Також Чумак нагадав, що за результатами першого етапу близько 300 осіб з найбільшою кількістю балів, але не меншою за мінімальний прохідний бал, будуть допущені до тестування на загальні здібності.