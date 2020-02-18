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Все про:конкурс (526) тестування (56) Чумак (86) Офіс генерального прокурора (98)

 В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кандидати на вакантні посади в Офісі Генпрокурора почали проходити тестування.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 18 лютого 2020 року, в межах добору на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора розпочалося тестування на знання законодавства", - йдеться в повідомленні.

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В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак 01
В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак 02
В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак 03
В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак 04

Голова першої кадрової комісії, заступник Генерального прокурора Віктор Чумак зазначив, що сьогодні мають пройти тестування 4 групи кандидатів, тобто близько 320 осіб.

Уточнюється, що тестування на знання законодавства проводитиметься протягом 4 днів, і результати будуть оприлюднені в останній день після того, як всі кандидати складуть іспит.

Також Чумак нагадав, що за результатами першого етапу близько 300 осіб з найбільшою кількістю балів, але не меншою за мінімальний прохідний бал, будуть допущені до тестування на загальні здібності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176436
 
 
 Топ коментарі
 
це вони що роблять?? Гроші на офшорний рахунок приймальної комісії скидують....
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Сто фотографов и кухарок, которые будут по камерам видеонаблюдения выискивать "уникальные футболки" подозреваемых?
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це вони що роблять?? Гроші на офшорний рахунок приймальної комісії скидують....
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У Віті Чумака нова кликуха: Вітя-вільна каса... Атестація прокурорів коштувала від 100 до 500 тис. американських президентів (в залежності від рівня)
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Сто фотографов и кухарок, которые будут по камерам видеонаблюдения выискивать "уникальные футболки" подозреваемых?
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Тестуйте посади і погрожуйте немотивованими судами під час російської агресії. В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак - Цензор.НЕТ 690
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Я бачу на фото 4 хлопчина в бордовій кофтині і кругленькою лицем проходить, тест здав, наш кандидат. По фізіогноміці ідеально підходить, зразу видно чесна та принципова людина, справжній український прокурор.
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Конкурсы нечестные. Мало того, что нечестные - ещё и бесполезные.
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Питання напевно скільки років кварталу, який склад, хто ваш повелитель, чи красивий Зеля, скільки серій в слузі народу, тощо.
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всех прокуроров, судей и мусоров пропустить через полиграф.
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половина с мобильными телефонами. шпаргалки...
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На останньому фото один із "кондидатів" дивиться на "кондидатку" - схоже у нього в голові не тільки тести.
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