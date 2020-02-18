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 Політика України
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 Якщо політики підбурюватимуть людей перекривати дороги, я особисто привезу евакуйованих із Китаю в їхні особняки в Конча-Заспу, - Зеленський. ВIДЕО

Ситуація з коронавірусом в Україні під контролем.

Про це заявив на брифінгу після засідання РНБО президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо коронавірусу я хочу вам сказати: у нас повністю контрольована ситуація. Ми обов'язково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі засоби масової інформації поширюють якусь дезінформацію щодо того, куди їх везуть, що щось неготове. У нас є кілька варіантів. Ми повністю готові. Але найголовніше, що ми забираємо наших громадян. Якщо ви побачите статистику, скільки там наших. Це не дорослі люди, а хлопчики і дівчатка. Багато людей 90-х років народження. Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до людей, ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам, до місцевих жителів і підбурюють їх перекривати дороги. Ми мусимо розуміти - ми забираємо своїх громадян, які є такими самими громадянами України, як і ми. А щодо цих політичних "товаришів ", хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян, а ми їх обов'язково привеземо додому, то я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу в їхні особняки", - заявив Зеленський.

Також дивіться: "Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя?" - Аваков засудив заклики не допускати на батьківщину українців, які перебувають нині в Китаї. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, Україна поки не планує евакуювати 23 громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176387
 
   
 Топ коментарі
 
Ахахаха, шутка в стиле 95 квартала. Это он у пуйла научился, бояре плохие
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Заткните уже ему кто-нибудь рот
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А чего в их особаняки? Вези в свой сразу... лицемерное зеживотное..
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Давай, тварь, возьми каждого за руку и развези по нужным местам. Мы ждём.
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нехай лично на позиции в Золотом едет трепло!!!
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ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА.
Тест систем 30!!!
Эвакуируемых 50!
Плюс врачи, в Китае заражаются и болеют и умирают не смотря на скафандры.

Их там где они будут, должны не только довезти, но и обслуживать.

Т.О НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ИХ, НО И ВСЕХ КТО С НИМИ КОНТАКТИРУЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Они будут переносить инфекцию!

Японцы на "Диамонд принцесс" тестируют каждого через день. И несмотря на гуманность никого не выпускают (ВСПОМНИМ ИСПАНКУ И СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ).

Наших хорошо лечат в Японии, им окажут там лучшую помощь, чем оказали бы здесь.

Готовы мы? Пусть своим родителям их поселит, молодые практически не умирают от инфекции.

Вместо того,чтобы оставить их там где им могут оказать помощь, чтобы они сидели каждый в своей квартире и дать им денег на аренду и еду на дом, нужно подвергнуть их опасности в процессе доставки и изоляции (в санаториях нет отдельных боксов со своей вентиляцие).

Гарант подвергает опасности тысячи это эпидемия!!! Все страны изолируют таких людей, у нас нет такой возможности.

ПС насколько патриотично, зная что ты можешь заражать других, возвращаться в свою страну и подвергать опасности других людей, втч свои семьи?
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Ты смотри как грозно оно пукнуло... еще бы хером по роялю стукнуло...для пущей убедительности....
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Зрадофіли і соєві не розуміються в політиці: якщо спалахне епідемія, можна буде грошей заробити на іноземній допомозі, плюс списати економічне банкрутство на пошесть.
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Будет интересно как зеля лично будет их встречать по телемосту из очередного омана.
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Это как?
Он хочет без решение суда ворваться в частный дом?
Тогда это нарушение закона
Тогда он потом должен уйти в отставку.. он же обещал на выборах.. "если я хоть раз нарушу закон я сразу же уйду в отставку бла бла бла.."
ХОтя он уже 105000 раз нарушил закон..........
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Ізвідки зразу стільки підерів вилазить.? Як глисти з гузиці
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Только Бриллиантовый зеленый...или просто зеленка... зебилам помогает....пару флаконов...и их попускает....
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Лично...?? Сидя в одном автобусе?? В скафандре или без???
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Гнида Зебільна, може ти для початку, особисто відіб'єш у ворога втрачені нашими військовими позиції?
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есть две существенные разницы между гражданами - одни добровольно уехали из Украины в китай - убежали... другие добровольно защищают Украину от агрессора на донбасе... риторика кловуна прониклась "проблемами" сознательно убежавших... проблемы фронта не варти его царского внимания, не существуют - "нужно перестать стрелять..." во истину - Бог наказывает - лишает разума...
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Это он лично кого то куда то привезет - Ха-Ха-Ха - А памперс не розвяжется?
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Смерть наших воинов на твоих руках лично.
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Хочешь сказать, что при порошенке такого не было? И никто не погибал?
Фу, какие мрази эти порохоботы
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А ДАВАЙ!!!
Прикольно посмотреть на Зе-Монику в хим СКАФАНДРЕ!!!

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Та вже ж привези.
Головне, будь до людей ближче.
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Какой борзоватый стал. Ты с пуйлом так разговаривай.
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Дуже мудро сказав, в Конча-Заспу, і безстроково.
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Владельцы домов в Конче Заспе очень недовольны и так: здесь на цензоре постоянно льют горькие слезы по порошенко.
А Зеленский такое ляпает, не подумавши.
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Какого же милого их везут во Львов, а не к тебе домой?

Самолет SkyUp доставит украинцев из Уханя во Львов 20 февраля.



SkyUp отправит в Ухань самолет Boeing 737-700 19 февраля, а уже 20 февраля начнется процесс эвакуации украинцев из Китая. Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Уханя будет выполнен во Львов с промежуточной посадкой в Алматы.

https://www.avianews.com/ukraine/2020/02/18/**********************************/
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шмаркля ЛИЧНО даже посцать в баночку неспособен
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