 Якщо політики підбурюватимуть людей перекривати дороги, я особисто привезу евакуйованих із Китаю в їхні особняки в Конча-Заспу, - Зеленський. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу після засідання РНБО президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Щодо коронавірусу я хочу вам сказати: у нас повністю контрольована ситуація. Ми обов'язково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі засоби масової інформації поширюють якусь дезінформацію щодо того, куди їх везуть, що щось неготове. У нас є кілька варіантів. Ми повністю готові. Але найголовніше, що ми забираємо наших громадян. Якщо ви побачите статистику, скільки там наших. Це не дорослі люди, а хлопчики і дівчатка. Багато людей 90-х років народження. Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до людей, ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам, до місцевих жителів і підбурюють їх перекривати дороги. Ми мусимо розуміти - ми забираємо своїх громадян, які є такими самими громадянами України, як і ми. А щодо цих політичних "товаришів ", хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян, а ми їх обов'язково привеземо додому, то я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу в їхні особняки", - заявив Зеленський.
Як повідомлялося раніше, Україна поки не планує евакуювати 23 громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії
Тест систем 30!!!
Эвакуируемых 50!
Плюс врачи, в Китае заражаются и болеют и умирают не смотря на скафандры.
Их там где они будут, должны не только довезти, но и обслуживать.
Т.О НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ИХ, НО И ВСЕХ КТО С НИМИ КОНТАКТИРУЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Они будут переносить инфекцию!
Японцы на "Диамонд принцесс" тестируют каждого через день. И несмотря на гуманность никого не выпускают (ВСПОМНИМ ИСПАНКУ И СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ).
Наших хорошо лечат в Японии, им окажут там лучшую помощь, чем оказали бы здесь.
Готовы мы? Пусть своим родителям их поселит, молодые практически не умирают от инфекции.
Вместо того,чтобы оставить их там где им могут оказать помощь, чтобы они сидели каждый в своей квартире и дать им денег на аренду и еду на дом, нужно подвергнуть их опасности в процессе доставки и изоляции (в санаториях нет отдельных боксов со своей вентиляцие).
Гарант подвергает опасности тысячи это эпидемия!!! Все страны изолируют таких людей, у нас нет такой возможности.
ПС насколько патриотично, зная что ты можешь заражать других, возвращаться в свою страну и подвергать опасности других людей, втч свои семьи?
Он хочет без решение суда ворваться в частный дом?
Тогда это нарушение закона
Тогда он потом должен уйти в отставку.. он же обещал на выборах.. "если я хоть раз нарушу закон я сразу же уйду в отставку бла бла бла.."
ХОтя он уже 105000 раз нарушил закон..........
Фу, какие мрази эти порохоботы
Прикольно посмотреть на Зе-Монику в хим СКАФАНДРЕ!!!
Головне, будь до людей ближче.
А Зеленский такое ляпает, не подумавши.
Самолет SkyUp доставит украинцев из Уханя во Львов 20 февраля.
SkyUp отправит в Ухань самолет Boeing 737-700 19 февраля, а уже 20 февраля начнется процесс эвакуации украинцев из Китая. Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Уханя будет выполнен во Львов с промежуточной посадкой в Алматы.
https://www.avianews.com/ukraine/2020/02/18/**********************************/