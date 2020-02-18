 Суму бюджетних коштів на держоборонзамовлення в 2020 році збільшено на 16%, - Данілов. ВIДЕО

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пресслужба РНБО сьогодні опублікує детальний пресреліз щодо держоборонзамовлення.
"Держоборонзамовлення збільшено проти попереднього року на 16%, і сума, яку ми розраховуємо цьогоріч витратити, понад $1 млрд", - повідомив Данілов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони України триває підготовка нового оборонного замовлення на 2020 рік за новим підходом.
«Коломойша и компания»
увеличились на 30%...
Але піплу все по барабану, воно схаває будь-яку картинку
https://gordonua.com/news/money/na-zakupkah-nenuzhnyh-armii-broneavtomobiley-planiruyut-ukrast-300-mln-grn-butusov-1483954.html
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1407377566100002&id=100004833154110
https://www.unian.net/economics/finance/10842386-chinovniki-planiruyut-kupit-nenuzhnye-armii-broneavtomobili-po-zavyshennym-cenam-butusov.html
https://censor.net.ua/resonance/3171172/zachem_armiya_snova_hochet_kupit_broneavtobusy_na_rekordnuyu_summu
https://defence-ua.com/index.php/home-page/9548-btr-3-ne-zamovleno-naymasovisha-**********-boyova-mashyna-ne-vklyuchena-do-doz-2020
"... Наймасовіший та найпопулярнішій у світі український БТР-3, яких було виготовлено понад 700 одиниць, виявився непотрібним для українського війська.
Державним оборонним замовленням на 2020 рік не передбачена закупівля БТР-3, а його виробник - "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у найближчий час перейде на триденний робочий тиждень...."
Он больше ничего и не умеет...
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины.
Автор: Юрий Бутусов
Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. »
«Зачєм нам наслєдіє Пастора і Шоколадного Мародьора !!!!»
Про +40% ВВП - нам уже рассказывали.
Про 20-40% снижение платежек - нам уже рассказывали.
...
И что же нам помешает поверить в +16% ГосОборонЗаказа?...
Может быть 100 миллиардная ДЫРА в ГосБюджете?