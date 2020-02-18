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 Суму бюджетних коштів на держоборонзамовлення в 2020 році збільшено на 16%, - Данілов. ВIДЕО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що порівняно з попереднім роком сума бюджетних коштів на держоборонзамовлення збільшилася на 16%.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пресслужба РНБО сьогодні опублікує детальний пресреліз щодо держоборонзамовлення.

"Держоборонзамовлення збільшено проти попереднього року на 16%, і сума, яку ми розраховуємо цьогоріч витратити, понад $1 млрд", - повідомив Данілов.

Дивіться також: Брифінг Зеленського, Хомчака і Данілова за результатами засідання РНБО щодо загострення на Донбасі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони України триває підготовка нового оборонного замовлення на 2020 рік за новим підходом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176386
 
   
 Топ коментарі
 
Новая генерация свинарчуков пилит укроборонпром Сумма бюджетных средств на гособоронзаказ в 2020 году увеличена на 16%, - Данилов - Цензор.НЕТ 1789
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«18.02.20 12:30
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины.
Автор: Юрий Бутусов
Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. »
«Зачєм нам наслєдіє Пастора і Шоколадного Мародьора !!!!»
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А откаты в пользу фирмы
«Коломойша и компания»
увеличились на 30%...
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тому що новий козак це Kozak 2M1, покращений. є статті і державні випробування.
Але піплу все по барабану, воно схаває будь-яку картинку
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И заодно вот это про еще одно "покращення"

https://defence-ua.com/index.php/home-page/9548-btr-3-ne-zamovleno-naymasovisha-**********-boyova-mashyna-ne-vklyuchena-do-doz-2020

"... Наймасовіший та найпопулярнішій у світі український БТР-3, яких було виготовлено понад 700 одиниць, виявився непотрібним для українського війська.
Державним оборонним замовленням на 2020 рік не передбачена закупівля БТР-3, а його виробник - "Київський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у найближчий час перейде на триденний робочий тиждень...."
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Новая генерация свинарчуков пилит укроборонпром Сумма бюджетных средств на гособоронзаказ в 2020 году увеличена на 16%, - Данилов - Цензор.НЕТ 1789
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первым делом айрбасы авакову купите!.. а армейка подождет!!!
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Сначала уменьшили в 2 раза, а сейчас на сколько увеличили?
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Исключительно для откатов из бюджета...
Он больше ничего и не умеет...
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«18.02.20 12:30
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины.
Автор: Юрий Бутусов
Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. »
«Зачєм нам наслєдіє Пастора і Шоколадного Мародьора !!!!»
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Для этого и шел Зеленский в президенты - ослабить оборону Украину, сделать ее зависимой от РФ.
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Как можно сепара Данилова, Королевскую, связанную со спецслужбами РФ (у нее брат в свое время был замминистра в правительстве РФ) вводить в СНБО? Все о чем там будет говориться тут же попадает в Москву.
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А що там із "ракетною" програмою? Забили на неї зелені потвори?
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Частка нового озброєння у ЗСУ за умови збільшення фінансування у 2025 році складе 35% https://uprom.info/news/vpk/chastka-novogo-***********-u-zsu-za-umovy-zbilshennya-finansuvannya-u-2025-roczi-sklade-35/
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Про 40% рост ВВП к тому-же году еще можно вспоминать или уже не смешить людей?
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Про $4000 учителям - нам уже рассказывали.
Про +40% ВВП - нам уже рассказывали.
Про 20-40% снижение платежек - нам уже рассказывали.
...
И что же нам помешает поверить в +16% ГосОборонЗаказа?...
Может быть 100 миллиардная ДЫРА в ГосБюджете?

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