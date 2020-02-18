 Суму бюджетних коштів на держоборонзамовлення в 2020 році збільшено на 16%, - Данілов. ВIДЕО

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пресслужба РНБО сьогодні опублікує детальний пресреліз щодо держоборонзамовлення.

"Держоборонзамовлення збільшено проти попереднього року на 16%, і сума, яку ми розраховуємо цьогоріч витратити, понад $1 млрд", - повідомив Данілов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони України триває підготовка нового оборонного замовлення на 2020 рік за новим підходом.