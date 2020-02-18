 "Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя?" - Аваков засудив заклики не допускати на батьківщину українців, які перебувають нині в Китаї. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ України сказав у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Вони закликають: Не допустимо коронавірус в Україну! Ні – заявляє сесія селищної ради… Ми не допустимо цих людей до нас, бо вони несуть із собою вірус. Або збирають сесію обласної ради - Ми не впустимо цих людей до нас! У цей момент мені соромно і я хочу цих людей запитати – а ви кого збираєтеся не впустити в Україну? Людей, які потрапили в біду, в епіцентр однієї з найбільших катастроф, яка сталася? Українців, які попросили у своєї країни підтримки? Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя, його батьків, трьох 19-річних дівчат із Харкова та Львова, хлопчика із Чернівців? Кого? Україна тільки тоді Україна, тільки тоді Держава, коли думає про своїх громадян. Ми не багаті, у нас немає мільйонів, у нас немає широкофюзеляжних літаків, які літають всім світом, але у нас є совість. І якщо ми думаємо про своїх громадян, ми маємо цих людей забрати і врятувати", - наголосив Арсен Аваков.

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Як повідомлялося раніше, Україна поки що не планує евакуювати 23 громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії.