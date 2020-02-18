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 Політика України, Суспільство
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 "Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя?" - Аваков засудив заклики не допускати на батьківщину українців, які перебувають нині в Китаї. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ України розповів, що протягом останніх днів у соціальних мережах і новинах поширюються виступи деяких громадян із закликами не допускати в Україну наших громадян, які нині перебувають у Китайській Народній Республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ України сказав у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Вони закликають: Не допустимо коронавірус в Україну! Ні – заявляє сесія селищної ради… Ми не допустимо цих людей до нас, бо вони несуть із собою вірус. Або збирають сесію обласної ради - Ми не впустимо цих людей до нас! У цей момент мені соромно і я хочу цих людей запитати – а ви кого збираєтеся не впустити в Україну? Людей, які потрапили в біду, в епіцентр однієї з найбільших катастроф, яка сталася? Українців, які попросили у своєї країни підтримки? Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя, його батьків, трьох 19-річних дівчат із Харкова та Львова, хлопчика із Чернівців? Кого? Україна тільки тоді Україна, тільки тоді Держава, коли думає про своїх громадян. Ми не багаті, у нас немає мільйонів, у нас немає широкофюзеляжних літаків, які літають всім світом, але у нас є совість. І якщо ми думаємо про своїх громадян, ми маємо цих людей забрати і врятувати", - наголосив Арсен Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю. ВIДЕО+ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Як повідомлялося раніше, Україна поки що не планує евакуювати 23 громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176374
 
   
 Топ коментарі
 
Новый министр мвд такой справедливый. Хорошо что убрали старого, который завалил реформу полиции.
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Ой щас заплачу "Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя?" - Аваков осудил призывы не допускать на родину украинцев, находящихся сейчас в Китае - Цензор.НЕТ 7105 давит на жалость собаков "Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя?" - Аваков осудил призывы не допускать на родину украинцев, находящихся сейчас в Китае - Цензор.НЕТ 7526
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Конча Заспа готова принять эвакуированных .
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Короновірус - це провокація мікроорганізмів.
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Аваков по ходу в маразме бедные єто он говорил видно про меня бо он точно не бедный !!! Поразительно нет условий нет врачей нет никакой организации а оно пиарится-- мерзость "Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя?" - Аваков засудив заклики не допускати на батьківщину українців, які перебувають нині в Китаї - Цензор.НЕТ 8710
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Новый министр мвд такой справедливый. Хорошо что убрали старого, который завалил реформу полиции.
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А при чому тут міністр? Ви уважно читали, що саме він пише?
"...заявляет сессия поселкового совета ... Мы не допустим этих людей к нам, потому что они принесут вирус. Или собирают сессию областного совета - Мы не пустим этих людей к нам.." - хіба це не так? Ото земляки, блін... Тут Аваков правий. Впускати людей треба, потрібно всього-навсього дотриматися відповідних правил і потримати людей у карантині протягом інкубаціного періоду.
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а ничё, шо по дороге с самолёта до засекреченной шопипец базы они будут со здоровыми украинцами контактировать? или вы думаете, шо водятлы в автобусах будут в скафандрах?
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На фоне цинизма и преследования Аваковым медиков, волонтеров его забота о детях выглядит так же как и любовь Сталина к детям, родителей которых он расстреливал.
Коммент был об этом.
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Вы видели карантин в Китае? Там дверь в палату со шлюзовой камерой и то медики заражаются. Теперь представьте наш "санаторий" со щелями в дверях размером в кулак. Мальчиков Аваков пожалел. А остальных детей в Украине не жалко?
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А в том поселке живут люди, у которых денег на лекарства нет . А , может, и аптеки нет , и больницы нет , и врачей нет в этом богом забытом поселке . Вы не представляете, как и на что живут пенсионеры в селах . Им нельзя болеть. Так что не суди и не судим будешь .
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єто ж тактика совков, Рашка на ней баб рожать еще принуждает,хотя они об єтом не подозревают.
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да и "8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя" не пускать, если у него есть признаки короновируса, как не пускают все нормальные страны. а в Китае у него хоть есть шанс. с нашей медициной шансов никаких
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да и вообще, лучше этому мальчику сидеть там. А то менты его пристрелят как КирилаТлялолва
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Мальчіка Сашу, Ми не багати.... У нас есть совесть.... Який цинічний лицемір!
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у нас вчителі на жалість часто давлять, ось і навчили все населення України так діяти: одні діють інші на то клюють.
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Справедливо! Незважаючи на те що це виголошує рюкзакан!
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Конечно же впустить. Обогреть, накормить, дать машину, квартиру(обязательно в Киеве, Одессе или Харькове)
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И обязательно зеля и рюкзаков их должны встречать и обнимать!!
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Не звизди тварь, не впускать так - как это делаете ВЫ - зебилы; впускать так - как это делают цивилизованные страны (США например)
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и грушевского ( дом монстр) тоже готов принять всех....
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Откуда у тебя совесть пи...арас конченый? Мы уже не догнали рашку в плане маразма и пропаганды, мы уже перегнали ее и находимся в зоне недосягаемости... Только ЛИНЧЕВАНИЕ!!! НАГЛЯДНОЕ!!!
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Ради миллионов,жертвовали и не таким. - Ради популизма выгоды,обрекает на отмены права каждого на свою защиту. - И мальчика ведь не в крематорий везти собираются. А лечить в санпропускнике.
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только карантин на даче у министра организуем... и никаких проблем...
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Можно разместить на вели у рюкзакова.Кто против?
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К себе домой забери, мусор черножопый.
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Для вируса похер мальчик Саша ты или девочка Маша. И если от одного мальчика Саши помрёт несколько сотен других мальчиков,..
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При повторном заражении переболевшие короновирусом мрут от инфарктов.
https://www.youtube.com/watch?v=XIAOIu3YBfs

Стастистика -- на радость ВОЗ и Минздраву - не испортится.
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Аваков - от всех бочек затычка? Менистр широкого профиля?
Иди уже патрулировать вместе с Сивохой, а на грудь повесьте платформу примирения.
Попадете на подвал, туда вам и дорога. Чтоб другим "миротворцам" не повадно было
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ага. слышали. с самолёта снять в автобусы и отвезти на базу в неизвестном направлении. а автобусы после перевозки потенциальных переносчиков пустить по обычным маршрутам. вам, зебилам, ничего доверить нельзя. и шо у вас за автобусы такие беспилотные?
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_На военный аэродром сажайте, мудаки! Какие ещё таможня и аэропорт, вы обезумели?! Причем сажайте ночью. И колонна идёт в зону - ночью.
_Вентиляция в бусах замкнутая или гуляй вирус? Кто водители бусов? Их также в карантин! И переводчика! Как долго придётся ехать? За время движения никто не должен покидать салон, никаких открытых окон, люков, сквозняков.
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покидать придётся полюбэ: в туалет то надо всем а вирус переносится таким путём
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Покидать недопустимо! Отгородить часть буса, сделать биотуалет.
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Я б еще добавил фитнес тренеров, танцовщиц ночных клубов, моделей и хз еще кого. Завтра они еще куда то работать поедут, они ж не лохи работать на свою экономику.
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Мы не богаты, у нас нет миллионов, у нас нет широкофюзеляжных самолетов, все есть ему не хватает только широкофюзеляжного самолета.
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это просто феерверк. Русские предпринимают попытку взломать фронт на Донбассе со всеми вытекающими последствиями, а в это время министр внутренних дел рассказывает о гриппе. театр абсурда? не думаю. Аваков в попытке быть хитрожопым стал святее Папы Римского
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"Людей, попавших в беду, в эпицентр одной из крупнейших катастроф, которая произошла?" - Ого-ооо... О как! А я думал это просто "маркетинговый ход" чтобы продать больше масок...
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он всех пускает, начиная от российских "гумконвоев" заканчивая вирусом(
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К Авакову домой запускать на карантин. Если не заболеет - можно впускать.
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Не переймайтесь аґсєн баґісавічь мальчіка сажу вазамйот к сібє на базу мвд пад кієвом ,ані там вмєстє с дядюшкай антанінай,шкіряним зорікам,кіршем будут єво дєржать на каґантінє! "Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя?" - Аваков засудив заклики не допускати на батьківщину українців, які перебувають нині в Китаї - Цензор.НЕТ 5265
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а разве жизнь 8-ми летнего мальчика соизмерима с десятками. сотнями, тысячами детей всех возрастов при заражении вирусом?
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"смерть одного человека-трагедия а миллиона-статистика" Сралин
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Або нехай бубочка свій чартер організує,і ним потім в Оман літає"офіційно"
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Державний службовець України, під час військової агресії Російської Федерації, говорить державною мовою Російської Федерації. І це не смішно.
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Президент Петро Алексеевич точно бы вирус в Украину не пустил.
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Моряков из Китая прибывших первым осматривает лоцман, в Житомир китайцы приехали без всякого контроля и карантина, теперь вот министр МВД с вирусом решил побороться... Завезёте вирус, мы не Китай, всем капец будет сразу...
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завезли уже давно: не волнуйся на счёт этого.
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Сабаков уже патрули приготовил с ОРДЛО? Иди с-ка патрулируй д.б.
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"Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя?" - Аваков осудил призывы не допускать на родину украинцев,



мальчик саша с вирусом может заразить 500 тыс мариуполя - здохнут за парудней.

постройте закрыьтый бокс для мальчика, везите, звкройте пусть посидит 2 недели там.
дайте плейстейшен чтобы не скучал







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НЕ ПУЩАТЬ !!!!!! ....****, как много в этой стране и Цензоре хохлов...и как мало украинцев "Кого не впускати? 8-річного хлопчика Сашу з Маріуполя?" - Аваков засудив заклики не допускати на батьківщину українців, які перебувають нині в Китаї - Цензор.НЕТ 7199
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Да , не пускать мальчика Сашу, 8 лет, из Мариуполя. Абсолютно верно. Могут умереть много людей, если мальчик Саша , 8 лет, заражен коронавирусом .Необходим жесткий карантин , дабы не распространять вирус по миру и , в частности, Украине.
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