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 Рада вшанувала пам'ять загиблих на Майдані і Донбасі хвилиною мовчання. ВIДЕО

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять активістів, загиблих на Майдані під час Революції Гідності, а також полеглих захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Пленарний тиждень, в який ми входимо, - це тиждень, коли відбувалися події на Майдані. Це тиждень, який увійшов у нашу долю як тиждень Революції Гідності. Згадаймо хвилиною мовчання всіх загиблих на Майдані, а також всіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність і суверенітет", - сказав на початку засідання перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Депутати підтримали його пропозицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Річниця Майдану: 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 людей

Нагадаємо, сьогодні в районі Золотого відбувся запеклий бій. Найманці РФ застосували заборонене Мінськими угодами важке озброєння. Серед українських захисників один загиблий, четверо дістали легкі поранення, їм надали медичну допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176332
 
 
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дубинский, рабинович и мертвячук с бужанским? Серйозно? Рада почтила память погибших на Майдане и Донбассе минутой молчания - Цензор.НЕТ 4691
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в дупу всіх...
сепари вже почтили з самого ранку Рада почтила память погибших на Майдане и Донбассе минутой молчания - Цензор.НЕТ 8205
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