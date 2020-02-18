 "У Луганську я проживаю. Я - сепаратист. Приїхав, щоб вас тут #башити", - у Києві затримали дебошира. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф, на кадрах, опублікованих виданням, видно, що чоловік дійсно поводиться не зовсім адекватно, нецензурно лається і заявляє, що до Києва приїхав з Луганська, щоб убивати.

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