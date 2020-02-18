EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  24637  112
Все про:затримання (3109) Київ (7309) сепаратизм (650) погрози (288)

 "У Луганську я проживаю. Я - сепаратист. Приїхав, щоб вас тут #башити", - у Києві затримали дебошира. ВIДЕО

У Києві затримали чоловіка-дебошира з неадекватною поведінкою, який, представившись "сепаром із Луганська", заявив, що приїхав "убивати". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф, на кадрах, опублікованих виданням, видно, що чоловік дійсно поводиться не зовсім адекватно, нецензурно лається і заявляє, що до Києва приїхав з Луганська, щоб убивати.

Відео Информатор

Також читайте: На Луганщині за участь в організації "референдуму ЛНР" 3 членів "виборчої комісії" засуджено до 5 років умовно

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176330
 
 
 Топ коментарі
 
спикер презентации платформы примерения .. хули
 показати весь коментар
 
друг, родственник, однокласник Сивохи (нужное подчеркнуть)
 показати весь коментар
 
Шото долго полицай разговаривал с этим куском говна...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ось маємо ,а що може бути в наших містах якщо впихнути ці сепарські анклави за будь яку ціну в Україну? яке так намагаєтся наша влада провести.
 показати весь коментар
 
 
Первые ласточки примирения или уже стаями слетелись и по гнездам засели?
 показати весь коментар
 
 
І це навіть вибори не провели в ордло, а що буде потім...
 показати весь коментар
 
 
дуже багато балочок, треба зразу робити таку гніду інвалідом...!!!!
 показати весь коментар
 
 
Немедленно вызвать Сивуху на переговоры!
 показати весь коментар
 
 
ждем десант пацанчиков с поезда дружбы как в 2013. организатор - фонд ахметки
 показати весь коментар
 
 
Х*ев голубь мира прилетел. Просто надо прекратить стрелять.
 показати весь коментар
 
 
Что же вы гады делаете, срочно извинится, материально компенсировать и отпустить. Лучше бы работой занимались а не х..ней страдали, вон сколько патриотов и добровольцев на воле ходит. Кстати если бы это чмо в Рашке так себя вело, то в лучшем случае пришили бы терроризм и дали бы лет 12-20, в худшем кормил бы уже червей под забором.
 показати весь коментар
 
Ну що тут йому казати...??? Мабуть голосно кричати "ЗА РОСІЮ МАТУШКУ!" та не давати йому відчути землю на протязі декількох годин...(.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору