 SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка стартувала в понеділок на орбіту з 60 інтернет-супутниками, впала в Атлантику поблизу плавучої платформи, на яку вона повинна була зробити керовану посадку, випливає з повідомлення компанії-розробника SpaceX.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB— SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020
Посадку передбачалося здійснити на плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала за 630 км від космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувалася для запуску вже вчетверте.
Водночас, Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.
Тепер її орбітальне угруповання складається вже з 300 космічних апаратів і є найбільшою у світі. Наразі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі.
Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.
маск штурмує космос,а москалі штурмують генделики)
Я уже высказывала мысль, шо картель арабских нефтяных стран конкретно достал БОГАТЫХ БАНКИРОВ И ОСТАЛЬНЫХ. И цель - поставить арабские страны на положенное им место .
А Макс- нанятый умник - прикрытие
PS А конкуренции между спутниковыми операторами в ближайшее время не будет, они ставят перед собой слишком разные задачи и применяют слишком разные технические решения. Будет, как в той поговорке, "кому нравится поп, кому попадья, а кому - попова дочка".
Так вот, последнее от них предложение. "Не пропустите! Предложение ограничено! Только у нас интернет 20Мбит/сек за $69.90 в месяц. в скобочках мелким текстом "быстрее, чем у 40% американских семей".
Это ADSL если что, да. Ах да, в нагрузку к интернету идет обычный телефон по этому же кабелю.
PS Но большинство американцев юзают мобильный интернет. Смартфоны и планшеты. В основном продукция Apple, не абсолютно всё, но достаточно сильно преобладает. Компьютеры или нотбуки есть только у повернутых на этом компьютерных гиков.
Илон Маск обеспечит бесплатным Wi-Fi всю планету
Ну и на фотоколлаже фри вайфай написано. Больше упоминания о бесплатности не заметил. Наверное старею. Глаза подводят
Но оборудование в любом случае будет стоить денег...и сверх лимитов тоже будет стоить денег...
2. Халявного интернета не будет, вообще, никогда.
3. Тот что будет, будет тебе не по карману.
вот четно, у меня провайдер - ...дский монстр, с которым меня обязали заключить договор....
К примеру у меня в селе выбора нет...
Спасибо чехам...оптику в село протянули...
инет проводной. Что-то иного не припомню. Иначе на основании чего он с тебя деньги брать будет.
Думаю, что Маск круче Остапа Бендера.
а ведь все ближе и ближе....