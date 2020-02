 SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка стартувала в понеділок на орбіту з 60 інтернет-супутниками, впала в Атлантику поблизу плавучої платформи, на яку вона повинна була зробити керовану посадку, випливає з повідомлення компанії-розробника SpaceX.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

Посадку передбачалося здійснити на плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала за 630 км від космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувалася для запуску вже вчетверте.

Водночас, Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Тепер її орбітальне угруповання складається вже з 300 космічних апаратів і є найбільшою у світі. Наразі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": SpaceX успішно здійснила випробування "аварійного порятунку екіпажу" Crew Dragon. ВIДЕО