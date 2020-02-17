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Все про:космос (173) супутник (32) Ілон Маск (14) SpaceX (12)

 SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. ВIДЕО

Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка стартувала в понеділок на орбіту з 60 інтернет-супутниками, впала в Атлантику поблизу плавучої платформи, на яку вона повинна була зробити керовану посадку, випливає з повідомлення компанії-розробника SpaceX.

Посадку передбачалося здійснити на плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала за 630 км від космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувалася для запуску вже вчетверте.

Водночас, Falcon 9 успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.

Тепер її орбітальне угруповання складається вже з 300 космічних апаратів і є найбільшою у світі. Наразі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Нагадаємо, компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів цього типу (а в подальшому - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в $10 млрд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176287
 
   
 Топ коментарі
 
SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО
маск штурмує космос,а москалі штурмують генделики)
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Параша в ответ строит ещё 60 глушилок для интернета от Илона Маска. SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 9270
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SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО
маск штурмує космос,а москалі штурмують генделики)
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А ВЫ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, что за спиной Маска стоят сильные мира сего - и деньги ему дают и военные секреты технологий и территории ?

Я уже высказывала мысль, шо картель арабских нефтяных стран конкретно достал БОГАТЫХ БАНКИРОВ И ОСТАЛЬНЫХ. И цель - поставить арабские страны на положенное им место .

А Макс- нанятый умник - прикрытие
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очень похоже, мне кажется что где то у него, пропавшие после смерти документы Теслы...в любом случае, стране-бензоколонке, однозначно ж*опа.
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Точно. Это рептилоиды с планеты Нибиру.
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stavr А в нас хіба населення не штурмує генделики?
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Позволь полюбопытствовать, а что штурмуешь ты?
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Москали выводят спутники конкурента Маска - "британской" OneWeb. 6 февраля был очередной запуск, с Байконура.
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Кацапы всё никак не определятся, кем они себя считают, умными, или красивыми. Спутники OneWeb выводят, но при этом грозятся их глушить. Шизофрения в чистом виде.
PS А конкуренции между спутниковыми операторами в ближайшее время не будет, они ставят перед собой слишком разные задачи и применяют слишком разные технические решения. Будет, как в той поговорке, "кому нравится поп, кому попадья, а кому - попова дочка".
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Шизофренией было бы отказаться от денег за запуски. К сожалению русня пока до этого не скатилась. Что конкуренции не будет - тоже печальная новость.
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Не, то что они от денег не откажутся, я даже не сомневался. Они бы за такие деньги даже вывели бы термоядерную боеголовку, которая упадет на Воронеж. Их космической индустрии сейчас как воздух нужны деньги и заказы. Потому что на рынке коммерческих запусков скоро их поезд уйдет, а на своих военных спутниках они точно ничего не получат. А вот выводить на орбиту спутники связи и одновременно обещать их глушить - это таки шизофрения.
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Параша в ответ строит ещё 60 глушилок для интернета от Илона Маска.
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Когда над Украиной будут летать его спутники, так хочется халявного интернета. SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 126
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Халявного не будет, там само оборудование для связи со спутником денег приличных стоит, да и абонплата по украинским меркам будет недешевая. А вот где-нибудь в северной Америке, в частном секторе, где до сих пор ADSL за бешенные деньги, эта услуга зайдет очень даже на ура.
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Доступный, в любой точке мира, но вовсе не бесплатный. Хотя по сравнению с нынешними ценами у провайдеров спутникового интернета, то таки да, можно сказать бесплатный SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 9462
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Не бесплатный, "доступный". Разные люди вкладывают в одни и те же слова разный смысл.
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В северной Америке....ADSL...сейчас? Да еще и бешанные деньги? Ты ничего не путаешь? Может ты о восточной Сибири?
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Да, там местами провайдеры реально попухли, от отсутствия конкуренции. Крупные выдавили мелких.
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Это ты американские реалии не знаешь. Я один раз связался с Comcast, нужен был в штатах срочно интернет не на мобилке, стационарный. И теперь они мне спамят без конца, "купите у нас то, купите сё". На электронную почту, на мобильный телефон, на почтовый адрес.
Так вот, последнее от них предложение. "Не пропустите! Предложение ограничено! Только у нас интернет 20Мбит/сек за $69.90 в месяц. в скобочках мелким текстом "быстрее, чем у 40% американских семей".
Это ADSL если что, да. Ах да, в нагрузку к интернету идет обычный телефон по этому же кабелю. SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink - Цензор.НЕТ 3783
PS Но большинство американцев юзают мобильный интернет. Смартфоны и планшеты. В основном продукция Apple, не абсолютно всё, но достаточно сильно преобладает. Компьютеры или нотбуки есть только у повернутых на этом компьютерных гиков.
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О халявном инете там речь никогда не шла. Речь шла о доступном в любой точке шарика. А это не одно и то же.
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из всей статьи о бесплатности прочитал тока в заголовке
Илон Маск обеспечит бесплатным Wi-Fi всю планету
Ну и на фотоколлаже фри вайфай написано. Больше упоминания о бесплатности не заметил. Наверное старею. Глаза подводят
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Интернет может быть будет и бесплатен...определенная скорость...определенный обьем....
Но оборудование в любом случае будет стоить денег...и сверх лимитов тоже будет стоить денег...
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Как бы по логиче вещей в жизни если ты не платишь, то это не значит что кто-то за тебя не платит. Если найдутся меценаты-спонсоры, то может часть трафика и будут оплачивать, что теоретически может удешевить этот инет вплоть до бесплатности. Но это если появятся на столько денежные спонсоры. Ну или государства могут взять на себя частичное его финансирование. Но в любом случае пока подобного ожидать не стоит.
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Ну почему же...может быть и бесплатный тариф...купил оборудование и с ним к примеру 128 килобит скорости...и пользуйся...если сможешь...
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На 128 килобитах можно было на заре инета пользоваться. Когда сайты такими "тяжелыми" не были.
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Нет, как раз Маск и все его конкуренты хотят построить быстрый интернет. Чтобы скорость была сравнима с 4G и 5G, т.е .речь идет об анлиме на десятки, сотни мегабит в секунду.
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Сейчас так работает спутниковый инет...после того как исчерпал лимит...далее бесплатно...но очень и очень медленно...
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Маск в своих интервью говорил о цифре порядка $20-$50 в месяц. Абонплаты. Ему деньги нужны, чтобы на Марс от вас улететь, пока вы планету не взорвали, шары не будет.
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1. Уже летают.
2. Халявного интернета не будет, вообще, никогда.
3. Тот что будет, будет тебе не по карману.
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и когда уже провайдеров можно будет послать в пеший эротический поход?
вот четно, у меня провайдер - ...дский монстр, с которым меня обязали заключить договор....
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Ти думаєш буржуї тобі задурно інтернет даватимуть, ага гривень так за 700-1000 в місяць матимеш безліміт, може)) Будують якусь глобальну систему стеження за всіма і всім
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ну такую сумму, занадто, а вообще лучше ЭТИМ буржуям платить, чем нашему недобросовестному провайдеру.))
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Смени. В чем проблема. Я трех сменил пока на нормального вышел.
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Сменить можно там где есть на кого менять...
К примеру у меня в селе выбора нет...
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Село далеко от города? Если в пределах 30 км можно в сторону радиоэзернета посмотреть.
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Село в менее чем десяти км. от линии разграничения..
Спасибо чехам...оптику в село протянули...
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Ну так а чем по оптике инет не такой? Или тарифы монопольные?
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Тарифы....Да и оптика только в село...далее...абонентам.. по воздуху...
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Раніше добрий був Кабель Дойчлянд , але не в кожному будинку . Я взяв іншу квартиру а там нема можливості підключення Кабеля . Прийшлось сісти на О2
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Упс, ребята - сорри. Я не из Германии. SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 5747 Просто в своей сетке рабоей сижу и параллельно работаю на арендуемых ресурсах.
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Это что за договор то такой, что расторгнуть его нельзя? Упаси Господи, случаем не кровью его подписывал? (если что - шутка )
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расторгнуть его можно, а вот подписать ни с кем из доступных не дадут.
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это как это? Что, другим провайдерам абоненты не нужны?
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А в чем проблема? Договор заключается всегда с провайдером. По крайней мере если у тебя
инет проводной. Что-то иного не припомню. Иначе на основании чего он с тебя деньги брать будет.
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CRS-19 Mission - 20 мин. 02 сек. мышь без скафандра по соплу лезет.
Думаю, что Маск круче Остапа Бендера.
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Маск авантюрист, но они иногда многого добиваются в достижении запредельных задач.
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"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его"

а ведь все ближе и ближе....
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и каков будет ответ чебурнэта,.....? SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink - Цензор.НЕТ 8870 или МКС затопят назло....?
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В чем главный прикол интернета от Маска - спутники будут на низкой орбите, а не на геостационарной, как у того же Iridium или Inmarsat. Потому скорость и ping будет на пару порядков веселей, чем у конкурентов.
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