 Китайських будівельників, які повернулися в Житомир, ізолювали в будиночках, в яких вони живуть на постійній основі. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на UA: Житомир.
Поки з Китаю на місце роботи повернулося 9 співробітників, невдовзі очікують ще трьох. У жодного з тих, хто повернулися, немає ознак вірусного захворювання.
"До від'їзду в Китай вони жили в цих кімнатах, і тому сюди їх і поселили. Їжу ставимо біля дверей. Коли вони відкривають двері, поблизу з нас нікого немає. А потім обробляємо двері, які вони закрили. Карантин я рахую з 15-го до 29-го лютого, тобто 14 днів", - розповіла лікар Марина Александрова.
Китайських будівельників, які на новий рік не поїхали додому і залишилися в Україні, попросили поки не контактувати з колегами, які повернулися з Піднебесної.
"Коли вони приїхали, нас про це попередили. Нам заборонили контактувати з ними. Ми не боїмося дуже сильно, але, звичайно, треба бути обережнішими", - говорить будівельник Чам Ау.
Рішення ізолювати на 2 тижні будівельників-китайців, які їздили додому на Новий рік, Житомирська ОДА прийняла 15 лютого.
Ходили по Борисполю ?
Багаж их обрабатывали?
В Борисполь, а потом - свои ходом в Житомир.
И никто у нас своевременно не почесался...
Ну, ты же видишь каков даже здесь каждый второй комментарий? Страна непуганых идиотов... А во власти - все еще хуже...
А НАДО ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ЗЕ И ЕРМАКА ОБЪЯСНИТЬ КАК КИТАЙЦЫ ДОЕХАЛИ ДО ЖИТОМИРА
Или они только землей и независимостью Украины могут торговать
"Моя супруга только что пересекла границу Украина - РФ на автобусе. На границе, с Российской стороны у всех меряют температуру и ищут симптомы #коронавирус Что знают власти о ситуации в Украине, чего не знаем мы?"
https://twitter.com/Insanus64240536/status/1229485517957406720
Глава одного из временных госпиталей для зараженных коронавирусом COVID-2019 в Ухане скончался от этого заболевания. Специалист умер 17 февраля.
Мужчина стал первым главой медучреждения, который скончался от коронавируса. Других подробностей не приводится.
Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в. мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер.
https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus
Очевидно, опыты были боевыми: либо по повышению скорости мутации, либо по расширению вариативности передачи, либо "расовая бомба". Это объясняет паническую реакцию на, казалось бы, менее опасный чем грипп вирус.
Скорее всего, из-за режима секретности лабораторий драгоценное первое время ушло на согласования и преодоление секретных протоколов. Наверное, потому и экстраординарные меры, так как сообразили, что вирус не простой...
Вообще-то их создание уже запрещено разнообразными международными договоренностями.
Но каждая страна, воображающая себя Пупом Земли, кроме ЯО тут же начинает создавать и БО...
Смотри - украинцы в Европе работают - и все ими довольны. А в Украине не получается. Наглядный пример, как работают львы под руководством ослов.