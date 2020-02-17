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Матеріали за темою:
Все про:Житомир (202) карантин (93) Китай (427) COVID-19 (47)

 Китайських будівельників, які повернулися в Житомир, ізолювали в будиночках, в яких вони живуть на постійній основі. ВIДЕО

Упродовж 2 тижнів їм заборонено залишати житло, їжу їм залишають на порозі і просять тричі на день міряти температуру.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на UA: Житомир.

Поки з Китаю на місце роботи повернулося 9 співробітників, невдовзі очікують ще трьох. У жодного з тих, хто повернулися, немає ознак вірусного захворювання.

"До від'їзду в Китай вони жили в цих кімнатах, і тому сюди їх і поселили. Їжу ставимо біля дверей. Коли вони відкривають двері, поблизу з нас нікого немає. А потім обробляємо двері, які вони закрили. Карантин я рахую з 15-го до 29-го лютого, тобто 14 днів", - розповіла лікар Марина Александрова.


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Китайських будівельників, які на новий рік не поїхали додому і залишилися в Україні, попросили поки не контактувати з колегами, які повернулися з Піднебесної.

"Коли вони приїхали, нас про це попередили. Нам заборонили контактувати з ними. Ми не боїмося дуже сильно, але, звичайно, треба бути обережнішими", - говорить будівельник Чам Ау.

Рішення ізолювати на 2 тижні будівельників-китайців, які їздили додому на Новий рік, Житомирська ОДА прийняла 15 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176281
 
 
 Топ коментарі
 
А на чем они прилетели? Через борисполь?

Ходили по Борисполю ?

Багаж их обрабатывали?
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- А как они туда вернулись? Телепортом? Китайских строителей, вернувшихся в Житомир, изолировали в домиках, в которых они живут на постоянной основе - Цензор.НЕТ 7807
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никто не знает. Пограничники конфискованные сигареты курят. Аваков занят охраной и разведением ослов. В стране порядок - китайцы ходят, москали - откуда появляются никто не знает.
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В Чернобыльской зоне можно принимать китайцев. Миллионов 20 влезет. Они быстро из неё мегаполис сделают.
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Не надо. Может они от радиации еще лучше плодиться начнут.😂
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А на чем они прилетели? Через борисполь?

Ходили по Борисполю ?

Багаж их обрабатывали?
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Как прилетели, как прилетели...
В Борисполь, а потом - свои ходом в Житомир.
И никто у нас своевременно не почесался...
Ну, ты же видишь каков даже здесь каждый второй комментарий? Страна непуганых идиотов... А во власти - все еще хуже...
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- А как они туда вернулись? Телепортом? Китайских строителей, вернувшихся в Житомир, изолировали в домиках, в которых они живут на постоянной основе - Цензор.НЕТ 7807
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никто не знает. Пограничники конфискованные сигареты курят. Аваков занят охраной и разведением ослов. В стране порядок - китайцы ходят, москали - откуда появляются никто не знает.
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100 баллов
А НАДО ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ЗЕ И ЕРМАКА ОБЪЯСНИТЬ КАК КИТАЙЦЫ ДОЕХАЛИ ДО ЖИТОМИРА
Или они только землей и независимостью Украины могут торговать
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Вот результат:

"Моя супруга только что пересекла границу Украина - РФ на автобусе. На границе, с Российской стороны у всех меряют температуру и ищут симптомы #коронавирус Что знают власти о ситуации в Украине, чего не знаем мы?"

https://twitter.com/Insanus64240536/status/1229485517957406720
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Мабуть там якийсь кримінал будується, якщо найняли китайців, а не наших.
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...ну и нафига в житомире то?.. там и так, как в греции, все есть, еще мхом поросший в Раде, Литвин настарался..а вот к КППВ по всей линии разграничения, ни дорог ни мостов нормальных..
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////

Глава одного из временных госпиталей для зараженных коронавирусом COVID-2019 в Ухане скончался от этого заболевания. Специалист умер 17 февраля.
Мужчина стал первым главой медучреждения, который скончался от коронавируса. Других подробностей не приводится.
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Найден источник и механизм начала эпидемии в Ухане.
Опубликован доклад, в котором говорится о том, что одна из двух биологических лабораторий в Ухане собирала образцы тканей летучих мышей двух видов, которые были "контейнерами" для вируса SARS - эпидемии, поразившей Китай в 2002-2003 годах. После исследований образцы тканей не утилизировались, а попросту выбрасывались в. мусорные контейнеры. Лаборатория находилась буквально в 300 метрах от рынка, на котором была зарегистрирована первая вспышка заболевания.
По всей видимости, причиной эпидемии стала банальная халатность и полное пренебрежение правилами безопасности. Доклад содержит утверждение, что нынешний вирус имеет происхождение именно из одной из уханьских дабораторий, то есть, имеет явно рукотворный характер.

https://web.archive.org/web/20200214144447/https://www.researchgate.net/publication/339070128_The_possible_origins_of_2019-nCoV_coronavirus

Очевидно, опыты были боевыми: либо по повышению скорости мутации, либо по расширению вариативности передачи, либо "расовая бомба". Это объясняет паническую реакцию на, казалось бы, менее опасный чем грипп вирус.
Скорее всего, из-за режима секретности лабораторий драгоценное первое время ушло на согласования и преодоление секретных протоколов. Наверное, потому и экстраординарные меры, так как сообразили, что вирус не простой...
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Пора говорить о санкциях за создание таких вирусов
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(тяжко вздыхает)
Вообще-то их создание уже запрещено разнообразными международными договоренностями.
Но каждая страна, воображающая себя Пупом Земли, кроме ЯО тут же начинает создавать и БО...
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Ввести санкции - не брать китайские товары
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Що роблять китайські будівельники в Україні? Українці не мають роботи. Хто найняв іноземців? Хто дав їм дозвіл на працю?
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тож не просто работники а наверно инженеры и всякие инспектора
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Строят окружную вокруг Житомира - КСТАТИ ОЧЕНЬ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
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Китайцами руководят инженера, а украинцами - ослы. Много с ослами наработаешь. Если бы нанять китайскую армию - то и Крым бы освободили. У ослов ничего не работает.

Смотри - украинцы в Европе работают - и все ими довольны. А в Украине не получается. Наглядный пример, как работают львы под руководством ослов.
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тільки одне питання,поки вони доправлялися з Китаю до Житомира вони не з ким не контактували ? телепорт застосували?
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Учитывая, что один китаец заразил целый лайнер (под 500 человек), то можете представить, скольких заразили эти китайцы, пока своим ходом ехали из Борисполя в Житомир...
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дай Бог, що б вони небули носіями,знаючи яка у нас медицина,буде не паніка яку боїться міністр МОЗ Скалецька,буде винищення.
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У меня вопрос - нафига китайцы на видео нацепили маски??? Если они уже заражены, то это до сраки...
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