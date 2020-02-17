 Китайських будівельників, які повернулися в Житомир, ізолювали в будиночках, в яких вони живуть на постійній основі. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на UA: Житомир.

Поки з Китаю на місце роботи повернулося 9 співробітників, невдовзі очікують ще трьох. У жодного з тих, хто повернулися, немає ознак вірусного захворювання.

"До від'їзду в Китай вони жили в цих кімнатах, і тому сюди їх і поселили. Їжу ставимо біля дверей. Коли вони відкривають двері, поблизу з нас нікого немає. А потім обробляємо двері, які вони закрили. Карантин я рахую з 15-го до 29-го лютого, тобто 14 днів", - розповіла лікар Марина Александрова.





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Китайських будівельників, які на новий рік не поїхали додому і залишилися в Україні, попросили поки не контактувати з колегами, які повернулися з Піднебесної.

"Коли вони приїхали, нас про це попередили. Нам заборонили контактувати з ними. Ми не боїмося дуже сильно, але, звичайно, треба бути обережнішими", - говорить будівельник Чам Ау.

Рішення ізолювати на 2 тижні будівельників-китайців, які їздили додому на Новий рік, Житомирська ОДА прийняла 15 лютого.