 "З такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре", - мама засудженого в Італії нацгвардійця Марківа про візит Зеленського в Рим. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Італії. Глава української держави під час зустрічей з вищими чиновниками Італії та Папою Римським Франциском пояснив, чому Україна та українці вважають вирок Марківа несправедливим. Про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".

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