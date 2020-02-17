 "З такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре", - мама засудженого в Італії нацгвардійця Марківа про візит Зеленського в Рим. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Італії. Глава української держави під час зустрічей з вищими чиновниками Італії та Папою Римським Франциском пояснив, чому Україна та українці вважають вирок Марківа несправедливим. Про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".
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"Марківу свободу!" - марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
+4
К сожалению мама жестоко и горько ошибаеться ибо все что клоун генерирует - несчастья, смерти, страдания, захват чужих территорий. Ее жестокая и роковая ошибка что не преградила путь Потерпевшего к сыну и не пригласила договориться Порошенко.
+2
Виталию можно пожелать только крепкого здоровья и оптимизма....может, все-таки решится его вопрос...
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Виталию можно пожелать только крепкого здоровья и оптимизма....может, все-таки решится его вопрос...
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17.02.2020 16:24
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oleg1966
Главное верить ЗЕбильным
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17.02.2020 16:24
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бостууга
И кто ж вам верит?
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17.02.2020 16:26
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Диды Выпивали
После визита Ишака, приговор могут пересмотреть только на пожизненный, если до этого не произойдет извержение вулкана или землетрясение.
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17.02.2020 16:29
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бостууга
Я каждому из вас тут верю! Особенно после того. как вы тут вчера сцались от радости, что один из вашей секты соевых идиотов назвал военнослужащих ВСУ "ублюдками".
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17.02.2020 16:30
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Диды Выпивали
Тебя не было давно. Вроде хлопнули еще одну вашу ботоферму. Тебя пронесло?
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17.02.2020 16:41
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бостууга
Как раз таки я наивно надеялся, что это вашу ботоферму, нахлынувшую на "Цензор" весной прошлого года, "хлопнули".
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17.02.2020 16:45
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Диды Выпивали
Если бы ты был смекалистый, по нику понял, что это троллинг от "деды воевали", ему 3 года. До весны 2019 не ходил на украинские сайты, не интерсено, казалось все понятно-война, патриоты, все для фронта, там враг, тут единомышленники, хватало поржать с кацапских. Казалось, ну какие же там дебилы, вместо головы телевизор. Вдруг обнаружил, что вокруг меня мутанты, вообще без башки, вместо нее #опа!
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17.02.2020 16:53
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бостууга
Да я вам всем верю! Я с этим ником на кацапских сайтах и на "Корреспондент.нет" с 2012-го года известен.
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17.02.2020 16:56
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пол 0b083201
Да, не отпустят его, Он осужден,как убийца.
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17.02.2020 16:34
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7Кокс7
К сожалению мама жестоко и горько ошибаеться ибо все что клоун генерирует - несчастья, смерти, страдания, захват чужих территорий. Ее жестокая и роковая ошибка что не преградила путь Потерпевшего к сыну и не пригласила договориться Порошенко.
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17.02.2020 16:26
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NonCFist
Путлеровцы в лепёшку разобьются чтобы он не вышел на волю.
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17.02.2020 16:26
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бостууга
И не только они - в первую очередь те, кто в Италии бабло от орков Россеи получил за это судилище. Вполне вероятно, что их уже начинают шантажировать.
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17.02.2020 16:28
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NonCFist
Они также путлеровцы. А гражданство и место проживания второстепенно.
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17.02.2020 16:47
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коментар відмічено як спамoleg1966
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17.02.2020 16:27
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коментар відмічено як спамМиха Бялко
виталий теперь одно из популярнейших местных ымен, всех будущих мудрецов стараюца назвать цим менем
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17.02.2020 16:29
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