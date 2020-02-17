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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4550) Італія (357) строк (14) суд (5919) Марків (91)

 "З такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре", - мама засудженого в Італії нацгвардійця Марківа про візит Зеленського в Рим. ВIДЕО

Мама нацгвардійця Віталія Марківа - Оксана Максимчук, заявила, що підтримка української держави вселяє в її сина впевненість, що все для нього закінчиться добре.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Італії. Глава української держави під час зустрічей з вищими чиновниками Італії та Папою Римським Франциском пояснив, чому Україна та українці вважають вирок Марківа несправедливим. Про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".

Також читайте: "Неправильне місце": в парламенті Італії показали фільм про засудженого нацгвардійця Марківа

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176206
 
   
 Топ коментарі
 
К сожалению мама жестоко и горько ошибаеться ибо все что клоун генерирует - несчастья, смерти, страдания, захват чужих территорий. Ее жестокая и роковая ошибка что не преградила путь Потерпевшего к сыну и не пригласила договориться Порошенко.
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Виталию можно пожелать только крепкого здоровья и оптимизма....может, все-таки решится его вопрос...
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Виталию можно пожелать только крепкого здоровья и оптимизма....может, все-таки решится его вопрос...
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После визита Ишака, приговор могут пересмотреть только на пожизненный, если до этого не произойдет извержение вулкана или землетрясение.
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Я каждому из вас тут верю! Особенно после того. как вы тут вчера сцались от радости, что один из вашей секты соевых идиотов назвал военнослужащих ВСУ "ублюдками".
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Тебя не было давно. Вроде хлопнули еще одну вашу ботоферму. Тебя пронесло?
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Как раз таки я наивно надеялся, что это вашу ботоферму, нахлынувшую на "Цензор" весной прошлого года, "хлопнули".
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Если бы ты был смекалистый, по нику понял, что это троллинг от "деды воевали", ему 3 года. До весны 2019 не ходил на украинские сайты, не интерсено, казалось все понятно-война, патриоты, все для фронта, там враг, тут единомышленники, хватало поржать с кацапских. Казалось, ну какие же там дебилы, вместо головы телевизор. Вдруг обнаружил, что вокруг меня мутанты, вообще без башки, вместо нее #опа!
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Да я вам всем верю! Я с этим ником на кацапских сайтах и на "Корреспондент.нет" с 2012-го года известен.
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Да, не отпустят его, Он осужден,как убийца.
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К сожалению мама жестоко и горько ошибаеться ибо все что клоун генерирует - несчастья, смерти, страдания, захват чужих территорий. Ее жестокая и роковая ошибка что не преградила путь Потерпевшего к сыну и не пригласила договориться Порошенко.
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Путлеровцы в лепёшку разобьются чтобы он не вышел на волю.
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И не только они - в первую очередь те, кто в Италии бабло от орков Россеи получил за это судилище. Вполне вероятно, что их уже начинают шантажировать.
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Они также путлеровцы. А гражданство и место проживания второстепенно.
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виталий теперь одно из популярнейших местных ымен, всех будущих мудрецов стараюца назвать цим менем
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