 Смертельна ДТП в Броварах: п'яний поліцейський збиває пішоходів на переході. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як автомобіль порушника збиває пішохода, який переходить дорогу. На відео чітко видно, що пішохід переходить дорогу на дозволяючий сигнал, оскільки для автомобілів горить червоний сигнал світлофора.

Як повідомляють в ДБР, винуватця затримали ним виявився один із керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ НП в Київській області. Встановлено, що поліцейський був п'яний.

Нагадаємо, що 16 лютого близько 19.00 в Броварах Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті ДТП 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.