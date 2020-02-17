 Смертельна ДТП в Броварах: п'яний поліцейський збиває пішоходів на переході. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як автомобіль порушника збиває пішохода, який переходить дорогу. На відео чітко видно, що пішохід переходить дорогу на дозволяючий сигнал, оскільки для автомобілів горить червоний сигнал світлофора.
Як повідомляють в ДБР, винуватця затримали ним виявився один із керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ НП в Київській області. Встановлено, що поліцейський був п'яний.
Нагадаємо, що 16 лютого близько 19.00 в Броварах Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті ДТП 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.
Я ехал 2 раза в жизни с прилично выпившими водителями, когда был значительно младше, один раз - по сельской местности, второй - по Киеву. Оба ехали очень не быстро, осознавая, что реакция не та.
Неужели так тяжело повернуть то шо на конце.... шеи, на 45 градусов и не подохнуть?
Так что можно обзывать придурком того, кто призывает соблюдать меры безопасности на дороге и потом быть сбитым реальным придурком, а можно считать по умолчанию придурками всех водителей на дороге и соблюдать дополнительные меры безопасности и быть целым и здоровым.
У человека есть свое мнение, он его выражает, и опираться может на совсем другие ситуации и свой личный опыт, который отличается от твоего.
Он лишь говорит о необходимости осторожности для пешеходов
Він навіть не подивився! Як так можно відноситись до ВЛАСНОГО життя?
Дело в том, что погибший и пострадавший не озаботились собственной безопасностью на дороге - даже не посмотрев направо при переходе второй половины дороги.
Это же элементарные правила безопасности! Как можно их игнорировать?