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 Смертельна ДТП в Броварах: п'яний поліцейський збиває пішоходів на переході. ВІДЕО камер спостереження

Слідчі ДБР опублікували відеозапис камер спостереження, на яких зафіксовано момент смертельного ДТП в Броварах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як автомобіль порушника збиває пішохода, який переходить дорогу. На відео чітко видно, що пішохід переходить дорогу на дозволяючий сигнал, оскільки для автомобілів горить червоний сигнал світлофора.

Як повідомляють в ДБР, винуватця затримали ним виявився один із керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ НП в Київській області. Встановлено, що поліцейський був п'яний.

Нагадаємо, що 16 лютого близько 19.00 в Броварах Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті ДТП 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176113
 
 
 Топ коментарі
 
"какой же пьяный МЕНТ не любит быстрой езды".
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ПЕШЕХОД! УМИРАЯ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ ПОМНИ И ГОРДИСЬ - ТЫ БЫЛ ПРАВ! Вот всегда смотрю на пешеходов , в основном, идут по проезжей части как по бульвару, по тел разговаривают, по сторонам не смотрят - Я ЖЕ НА ПЕШЕХОДНОМ. и на этом видео идут и хоть бы один повернул голову в одну сторону, в другую сторону, как требует ПДД... еще и ночь вдобавок их , пешеходов, нихрена не видно.. я когда перехожу вкл на тел фонарик и меня видно и водителю легче увидеть пешехода... так что ув пешеходы будьте бдительны на проезжей части!
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Ты придурок, они шли на зеленый свет и сбили их на второй половине перехода.
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"какой же пьяный не любит быстрой езды".
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Алкоголь не меняет характер человека - просто снимает некоторые ограничения.
Я ехал 2 раза в жизни с прилично выпившими водителями, когда был значительно младше, один раз - по сельской местности, второй - по Киеву. Оба ехали очень не быстро, осознавая, что реакция не та.
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"пьяная мама особенно сильно любит скорость!"
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В трубочку он дышать отказался, и как шумиха поутихнет дело наверняка замнут.
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так труп - дишать нє нать - сразу в лабораторію
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Срочно нужна легализация короткоствольного оружия... иначе эта вакханалия не прекратится
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Таких валити треба з незареєстрованої зброї. Бажано з перероблених газовиків або бразильсько-сальвадорських рушниць із сантехнічних труб.
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Тварь в погонах от безнаказанности дуреет. Ну , теперь соли ему на хвост насыпьте, и порядок.
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Піші не мали шансу зреагувати, бо засліплені були фарами.
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ОК, он прав, и погибший тоже прав, ну и шо? Даже по звуку мона было услышать и ДДД сделать. А так подуставшему швырнут 2к. евро, а семье преставившегося - 5к. и скажут: радуйтесь шо хоть шота дали.
Неужели так тяжело повернуть то шо на конце.... шеи, на 45 градусов и не подохнуть?
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Все произошло за секунды, был бы ты на их месте и повернул бы свою болванку на 45 градусов также улетел на 5-10 метров
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Да, за секунду вылетел из-за поворота на первый космической и ВНЕЗАПНО наехал. че ты шепчешь то?
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ПЕШЕХОД! УМИРАЯ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ ПОМНИ И ГОРДИСЬ - ТЫ БЫЛ ПРАВ! Вот всегда смотрю на пешеходов , в основном, идут по проезжей части как по бульвару, по тел разговаривают, по сторонам не смотрят - Я ЖЕ НА ПЕШЕХОДНОМ. и на этом видео идут и хоть бы один повернул голову в одну сторону, в другую сторону, как требует ПДД... еще и ночь вдобавок их , пешеходов, нихрена не видно.. я когда перехожу вкл на тел фонарик и меня видно и водителю легче увидеть пешехода... так что ув пешеходы будьте бдительны на проезжей части!
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Ты придурок, они шли на зеленый свет и сбили их на второй половине перехода.
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Ну так он вообще-то и пишет о том, что пешеходы были правы по закону - но то, что они были правы им никак не помогло. А если бы пешеходы кроме того, что были правы и шли на зеленый свет - еще и бы и смотрели по сторонам - они, скорее всего выжили бы.
Так что можно обзывать придурком того, кто призывает соблюдать меры безопасности на дороге и потом быть сбитым реальным придурком, а можно считать по умолчанию придурками всех водителей на дороге и соблюдать дополнительные меры безопасности и быть целым и здоровым.
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по факту да, сколько бьі людей вместо того, чтобьі остаться правьіми, остались бьі живьі, если бьі смотрели на переходах по сторонам и устанавливали с водителями приближающихся авто зрительньій контакт.
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А "ты придурок" - это для завязки диалога?
У человека есть свое мнение, он его выражает, и опираться может на совсем другие ситуации и свой личный опыт, который отличается от твоего.
Он лишь говорит о необходимости осторожности для пешеходов
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Добре, напишуть на могилі: Він йшов на зелений сигнал світлофору!
Він навіть не подивився! Як так можно відноситись до ВЛАСНОГО життя?
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там тьотка йшла в замєтном бєлом пальтє, і у парня свєтлийє джинси - к тому же і світлофор сіяйєт - ет он сознатєльно убівал
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Дело не в вине водителя - его вина даже не обсуждается - он виноват на все 100% тут.
Дело в том, что погибший и пострадавший не озаботились собственной безопасностью на дороге - даже не посмотрев направо при переходе второй половины дороги.
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тут глобальний крізіс. Наші люді йєщо вєрят в Закон. Ета бєспєчность на пєрєходє тому доказатєльство. Йєслі разрушіть ету вєру, то общєство савсєм адічайєт. Прєдставьтє, люді, прєждє чєм пєрєйті уліцу на пєрєходє на разрєшающій сігнал, будут вистраівать барікаду із бєтонних блоков і шин
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Харе бредить - меня еще в школе учили - при переходе проезжей части по пешеходному переходу - посмотри налево, убедись, что нет опасности, затем переходи до середины - на разделительной полосе - посмотри направо, убедись, что нет опасности, иди дальше.
Это же элементарные правила безопасности! Как можно их игнорировать?
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И? Все ситуации предусмотреть невозможно, как невозможно предугадать действия всех придурков на дороге - но значительную часть - можно.
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Согласен на все 200. Естественно, это не снимает вины с бухого водилы, который виноват в трагедии на 100%. Но.... с точки зрения пешехода, чтобы сохранить себе жизнь (!!!)...... Возможно, если бы он смотрел по сторонам, то смог бы отскочить/проскочить.... А так видно, что вообще ни на что не реагирует, будто в наушниках..... Жаль чела. Очень жаль..... Смертельна ДТП в Броварах: п'яний поліцейський збиває пішоходів на переході - Цензор.НЕТ 4594
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Це той, що втомився від війни. Рюкзаковець.
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Была бы больше зарплата, он бы по театрам шарился, а так приходится бухим по городу кататься...
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это нова рюкзачная мусарня-очьень ваажьно?
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повисьтє їм жалованійє!!! іначє будут воровать і убівать
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мусорам и так оклады поднимают регулярно.
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Там на крапаль поднимают. Зарплата детектива в Киеве - около 12 тысяч грн - смешно просто.
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Это вообще анриал. Два раза в супермаркет зайти, а если заболеешь чем-то - то все сходу в аптеку уйдет.
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уже продумиваю как воровать в супєрмаркєтє... а то от нєдойєданія в глазах тємнєйєт
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камандір взвода особого назначєнія проїхав по людям як по тараканам - рука нє дрогнула, глаз нє моргнул - ровнєнько так
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настаяшчий мент с холодным серцем и ещё более холодной головой - далеко пойдёт, возможно будет губернаторские дипломаты носить..
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Мусор решил паприколу под мухой поездить, впрочем так же как и голосовал
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Мусор из реформированной Порошенко полиции.
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йєсі би чукча двєрку нє аткрил - бабушка убєжала (С)
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мало шо на пєрєходє, так йєщо на сплошной
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Спешил на боевое задание. Прямо от стола с рюмкой оторвали. Но служба превыше всего!
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возможно этого ублюдка по пьяни делали так он всегда в таком состоянии...
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Всім, хто тут в цьому конкретному випадку перекладає хоч краплю провини на пішоходів щиро зичу бути на їхньому місці в подібній ситуації. І крутіть головою хоч на всі 360.
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Взвод спец полиции в Броварах это по ходу бывший беркут.
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