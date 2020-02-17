 "СВОЯ ВІЙНА". Агент СБУ Ігор Куліш: завдання підірвати російського генерала дав мій батько. ВIДЕО

Сьогодні Ігор Куліш - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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1:28 - Валерій Куліш (Лісник) - батько Ігоря

5:12 - Початок війни на Донбасі: "Недовго думаючи, зібрав речі і поїхав у Горлівку"

6:30 - Першу інформацію я зібрав про Безлера

10:16 - "Росіяни базувалися в будівлі біля УБОЗу, на Машзаводі і по "секретках"

12:52 - "Раз 10 переходив через лінію фронту без "митниці"

18:54 - "Бувало, що вони били "Градами" з центру міста"

22:38 - Спроба ліквідації генерал-майора ЗС РФ Ігоря Тимофєєва (Брест)

37:51 - "Коли нас затримали, приїжджали з "лічки" Бреста вимагали нас віддати, але ефесбівці не захотіли"

43:38 - "Кладуть на стіл, прикручують дроти до ніг, геніталій, вставляють в задній прохід і крутять армійський телефон, і ставлять запитання. Починаєш замислюватися - крутять далі"

48:16 - "Ізоляція" - це "веселий" такий концтабір. Це як "уработка" якась. Туди ворогу не побажаєш потрапити "

53:35 - "В червні 2016 мене затримали, а подзвонив (рідним. - Ред.) я у вересні 2018 року"

56:50 - "Коли ми їхали (на обмін. - Ред) у колонії залишалися 23 (українські патріоти. - Ред.)"

1:02:14 - "Те, що вони там показують, це постановочне відео. Якщо ти на відео не засвітитися там, то можеш взагалі тоді не засвітитися"

1:03:39 - "Те, що батькові не дали (статус УБД. - Ред.), це мені прикро"

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