 Кримінального авторитета Анісімова здав найближчий поплічник, відмовившись від винагороди, - Черняк. ВIДЕО

Про це Євген Черняк написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Десять років тому "смотрящі" Януковича намагалися відібрати мій бізнес. Бізнес побудовано з нуля. У політиці я ніколи не брав участі. Ніколи не був судимий. Не притягувався. З бюджетними грошима не працював. Але кого це зупиняло? Лідер ринку - отже має бути наш", - написав він.
За словами Черняка, вести переговори від сім'ї Януковича було уповноважено Анісімова.
"Місцевий, запорізький кримінальний авторитет на прізвисько Клоун. Він їх проводив жорстко, з чорним піаром, із фізичними погрозами моїм людям, із нападами, незаконними арештами провідних менеджерів.
Але я не здався. Все відстояв у судах! Відтоді Анісімов на прізвисько Клоун переховувався", - розповів бізнесмен.
Підприємець подякував МВС за професійну роботу.
"Спрацювали дуже круто. Як у кіно. Справжні професіонали. Цікава деталь, здав Анісімова його найближчий соратник. Від великої винагороди відмовився! Заявив мені особисто, що переконаний, що за такого покидька навіть соромно брати гроші. "Мусить сидіти довічно в тюрмі", - сказав він. Він кинув всіх, навіть близьких йому людей", - поділився Черняк.
Він також опублікував відео з місця затримання.
Дивіться також: Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура. ФОТОрепортаж
У неділю, 16 лютого, в Києві затримали кримінального ватажка Євгена Анісімова, поплічника Юри Єнакієвського. Він був у розшуку останні 6 років.
А черняк чмо редкое, его тоже нужно прикрыть.
Жил на третьем Шевчике, одно время работал на кичкасе, ездил на работу по Скворцова, и видел белазы, которые возили слябы черняка
-- а потом опять к Власти придут -- коммунисты, ГБисты и мусора.
Круговорот естесственного обмена в Природе... -- и так всю жизнь -- тоска зелёная.
Честнейший упырь!
15 февраля 2020 г.
Не раз замеченный в связях с ДНР, и многократно уличенных в рекламе Хортицы на территории аннексированного Крыма, пророссийский олигарх Евгений Черняк купил второй завод в стране-агрессоре России.
Как стало известно «Ъ», производитель водки «Хортица» украинская компания Global Spirits стала владельцем подмосковного завода «Родник и К». У компании уже есть предприятие в Вологодской области, но летом у него истекает лицензия на выпуск алкоголя.
В условиях действующего для Global Spirits запрета на ввоз продукции с Украины вторая производственная площадка могла понадобиться в качестве подстраховки для дальнейшей работы в России.
Заводы «Хортицы» давно построены на территории РФ, также говорится, что «по данным ведущего отраслевого британского журнала Drinks International ЛВЗ «Хортица» входит в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя.
По Объем продаж в России ТМ «Хортица» Занимает первое место среди импортных водок «- восхваляют «Хортицу» на сайте компании.Торговая марка Евгения Черняка является спонсором кучи «культурных» мероприятий на территории РФ. Апофеозом маркетинговой политики стало спонсорство проведения «Дня России» в одном из ночных клубов оккупированного Симферополя.
https://kompromat1.live/articles/144637-evgenij_chernjak_hortitsa__fanat_dnr_vladelets_zavodov_v_rossii_i_aferist