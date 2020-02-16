 Кримінального авторитета Анісімова здав найближчий поплічник, відмовившись від винагороди, - Черняк. ВIДЕО

Про це Євген Черняк написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Десять років тому "смотрящі" Януковича намагалися відібрати мій бізнес. Бізнес побудовано з нуля. У політиці я ніколи не брав участі. Ніколи не був судимий. Не притягувався. З бюджетними грошима не працював. Але кого це зупиняло? Лідер ринку - отже має бути наш", - написав він.

За словами Черняка, вести переговори від сім'ї Януковича було уповноважено Анісімова.

"Місцевий, запорізький кримінальний авторитет на прізвисько Клоун. Він їх проводив жорстко, з чорним піаром, із фізичними погрозами моїм людям, із нападами, незаконними арештами провідних менеджерів.

Дивіться також: Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Але я не здався. Все відстояв у судах! Відтоді Анісімов на прізвисько Клоун переховувався", - розповів бізнесмен.

Підприємець подякував МВС за професійну роботу.

"Спрацювали дуже круто. Як у кіно. Справжні професіонали. Цікава деталь, здав Анісімова його найближчий соратник. Від великої винагороди відмовився! Заявив мені особисто, що переконаний, що за такого покидька навіть соромно брати гроші. "Мусить сидіти довічно в тюрмі", - сказав він. Він кинув всіх, навіть близьких йому людей", - поділився Черняк.

Він також опублікував відео з місця затримання.

Дивіться також: Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У неділю, 16 лютого, в Києві затримали кримінального ватажка Євгена Анісімова, поплічника Юри Єнакієвського. Він був у розшуку останні 6 років.



