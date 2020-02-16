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Все про:затримання (3105) організована злочинність (24) Черняк (5)

 Кримінального авторитета Анісімова здав найближчий поплічник, відмовившись від винагороди, - Черняк. ВIДЕО

Бізнесмен, який постраждав від дій Анісімова, розповів про подробиці затримання кримінального авторитета.

Про це Євген Черняк написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Десять років тому "смотрящі" Януковича намагалися відібрати мій бізнес. Бізнес побудовано з нуля. У політиці я ніколи не брав участі. Ніколи не був судимий. Не притягувався. З бюджетними грошима не працював. Але кого це зупиняло? Лідер ринку - отже має бути наш", - написав він.

За словами Черняка, вести переговори від сім'ї Януковича було уповноважено Анісімова.

"Місцевий, запорізький кримінальний авторитет на прізвисько Клоун. Він їх проводив жорстко, з чорним піаром, із фізичними погрозами моїм людям, із нападами, незаконними арештами провідних менеджерів.

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Але я не здався. Все відстояв у судах! Відтоді Анісімов на прізвисько Клоун переховувався", - розповів бізнесмен.

Підприємець подякував МВС за професійну роботу.

"Спрацювали дуже круто. Як у кіно. Справжні професіонали. Цікава деталь, здав Анісімова його найближчий соратник. Від великої винагороди відмовився! Заявив мені особисто, що переконаний, що за такого покидька навіть соромно брати гроші. "Мусить сидіти довічно в тюрмі", - сказав він. Він кинув всіх, навіть близьких йому людей", - поділився Черняк.

Він також опублікував відео з місця затримання.

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У неділю, 16 лютого, в Києві затримали кримінального ватажка Євгена Анісімова, поплічника Юри Єнакієвського. Він був у розшуку останні 6 років.

Кримінального авторитета Анісімова здав найближчий поплічник, відмовившись від винагороди, - Черняк 01Кримінального авторитета Анісімова здав найближчий поплічник, відмовившись від винагороди, - Черняк 02
Кримінального авторитета Анісімова здав найближчий поплічник, відмовившись від винагороди, - Черняк 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176044
 
   
 Топ коментарі
 
Ні. Просто не може бути 2 клоуна в одному цирку...
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Кличка Клоун, это тот о ком я подумал?
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Алкогольный бизнес без криминала и крыши в наверху? Кого он пытается обмануть?
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То, шо анисима закрыли, то хорошо.
А черняк чмо редкое, его тоже нужно прикрыть.
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Это точно про редкое чмо. Они друг друга стоят.
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Я жил в Запорожье долго, знаю про черняка много.
Жил на третьем Шевчике, одно время работал на кичкасе, ездил на работу по Скворцова, и видел белазы, которые возили слябы черняка
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жадный алкобарыга......вечноподлизывающий мусорам
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Ні. Просто не може бути 2 клоуна в одному цирку...
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Клоун от комика немного отличается .Хотя оба под дурака косят.
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вообще "Клоун" это у него такой псевдоним был в СБУ
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Не... Тот про кого ты подумал переквалифицировался с клована на писюниста...
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Алкогольный бизнес без криминала и крыши в наверху? Кого он пытается обмануть?
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только не запорожцев - женя черняк то еще чмо
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Это плохо, когда менты источники сливают. -- значит, будет опять беспредел и перехват...
-- а потом опять к Власти придут -- коммунисты, ГБисты и мусора.
Круговорот естесственного обмена в Природе... -- и так всю жизнь -- тоска зелёная.
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У нашей власти нет "естественного обмена". Там отстойник.
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-- прелесть отстойника в том -- шо всё в нём разделяется на фракции...*)
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Фсе харррашо ,пррекрраасная маркиза..
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Для справки. Черняк был менеджер в компании мегаполис, потом влез в бандитсво и с отвалов Балки Средней вывез все слябы металла. Один сляб, размером три на четыре метра мог весить более 20-тонн. Металл типа никеля и прочих ништяков. Потом этот хмырь с нуля на поле построил завод Хортица.
Честнейший упырь!
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Да, он рыг, как и основатель партии рыгов
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Основатели партии клоунов - регионалы. Это бесспорно.
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"Хортица" спонсор дня России в Симферополе.
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И номер телефона мтс в Крыму.. 😁😃Ты кому эту дешевую лапшу повесить хочешь ？
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На рекламе Украинский домен（ua）это раз,второе Украинский номер Мтс.Как так может быть ？
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Евгений Черняк («Хортица») - фанат «ДНР», владелец заводов в России и аферист
15 февраля 2020 г.
Не раз замеченный в связях с ДНР, и многократно уличенных в рекламе Хортицы на территории аннексированного Крыма, пророссийский олигарх Евгений Черняк купил второй завод в стране-агрессоре России.
Как стало известно «Ъ», производитель водки «Хортица» украинская компания Global Spirits стала владельцем подмосковного завода «Родник и К». У компании уже есть предприятие в Вологодской области, но летом у него истекает лицензия на выпуск алкоголя.
В условиях действующего для Global Spirits запрета на ввоз продукции с Украины вторая производственная площадка могла понадобиться в качестве подстраховки для дальнейшей работы в России.
Заводы «Хортицы» давно построены на территории РФ, также говорится, что «по данным ведущего отраслевого британского журнала Drinks International ЛВЗ «Хортица» входит в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя.
По Объем продаж в России ТМ «Хортица» Занимает первое место среди импортных водок «- восхваляют «Хортицу» на сайте компании.Торговая марка Евгения Черняка является спонсором кучи «культурных» мероприятий на территории РФ. Апофеозом маркетинговой политики стало спонсорство проведения «Дня России» в одном из ночных клубов оккупированного Симферополя.
https://kompromat1.live/articles/144637-evgenij_chernjak_hortitsa__fanat_dnr_vladelets_zavodov_v_rossii_i_aferist
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Почему этого клоуна не приняли при Парашенко? видать тоже смотрящим у барыги подрабатывал?
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Я так понял, что весь криминал в поставках стратегического продута стране-агрессору. Кримінального авторитета Анісімова здав найближчий поплічник, відмовившись від винагороди, - Черняк - Цензор.НЕТ 1124
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А кого интересует, кто там бандюгу сдал? Это что - наводка подельникам для устранения?
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