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Все про:NASA (25) космос (172) США (6279) Південне (7)

 США запустили американсько-українську ракету "Антарес", частину якої виготовлено в Дніпрі. ВIДЕО

Ракета вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС. У виготовленні "Антареса" брали участь фахівці з Дніпра, Києва, Запоріжжя, Харкова та Чернігова.

Пуск відбувся 15 лютого о 22:21 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Уоллопс у США. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КБ "Південне".

Ракета-носій складається з двох ступенів та космічного вантажного корабля Cygnus. Основну конструкцію першого ступеня PH "Антарес" розробило КБ "Південне", а виготовило ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" у кооперації з підприємствами Харкова, Києва, Запоріжжя та Чернігова.

Ракета вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus. Він на замовлення NASA доставить до МКС майже 4 тонни вантажу, зокрема мобільну лабораторію SpaceLab для вирощування тканин і клітин, а також космічну теплицю, в якій вирощуватимуть редьку.

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"Проєкт "Антарес" - вдалий приклад кооперації підприємств космічної галузі України в міжнародних космічних проєктах та успішної діяльності на світвому ринку", - зазначили в КБ "Південне".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176036
 
   
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Содружество в Действии. И это много о чем Значит.
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Это радует. Значит не всё ещё соросята и слуги Внешнего управления распродали и угробили.
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хрен редьки не слаще
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І шо ЦіКАВО... гнідам пропукінським та фашистам фєдєрастичним КОЖНЕ досягнення УКРАЇНИ як вила в дупу США запустили американсько-українську ракету "Антарес", частину якої виготовлено в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2187
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кацапы тоже умеют запускать ракеты, которые при этом разделяются на части США запустили американсько-українську ракету "Антарес", частину якої виготовлено в Дніпрі - Цензор.НЕТ 770

США запустили американсько-українську ракету "Антарес", частину якої виготовлено в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9626
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Украинского там только баки и топливные насосы для российского двигателя РД-180
Заголовок дешевая пропаганда.
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Это одно из важнейших направлений, ракетно-космическая отрасль, которую Украина просто обязана развивать, и стать одной из ведущих, если не первой страной в этой отрасли! Козломордые не имеют ни ресурса ни технологий. Привыкли хвастать тем, что в космосе они первые...Да да, на сегодняшний день первые с конца..
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