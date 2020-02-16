 США запустили американсько-українську ракету "Антарес", частину якої виготовлено в Дніпрі. ВIДЕО

Пуск відбувся 15 лютого о 22:21 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Уоллопс у США. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КБ "Південне".

Ракета-носій складається з двох ступенів та космічного вантажного корабля Cygnus. Основну конструкцію першого ступеня PH "Антарес" розробило КБ "Південне", а виготовило ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" у кооперації з підприємствами Харкова, Києва, Запоріжжя та Чернігова.

Ракета вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus. Він на замовлення NASA доставить до МКС майже 4 тонни вантажу, зокрема мобільну лабораторію SpaceLab для вирощування тканин і клітин, а також космічну теплицю, в якій вирощуватимуть редьку.

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"Проєкт "Антарес" - вдалий приклад кооперації підприємств космічної галузі України в міжнародних космічних проєктах та успішної діяльності на світвому ринку", - зазначили в КБ "Південне".