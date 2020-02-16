 "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту. ВIДЕО

Про це з посиланням на "Телебачення Торонто" повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нашому спецвипуску ми є пояснюємо, чому Шарій - це зло. З фактами і конкретними прикладами", - йдеться в коментарі до ролика.

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