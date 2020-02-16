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 Політика України, Суспільство
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Все про:пропаганда (1339) Шарій Анатолій (37)

 "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту. ВIДЕО

У мережі з'явився новий випуск гумористично шоу під назвою #@)₴?$0, який присвячений проросійському блогеру Анатолію Шарію.

Про це з посиланням на "Телебачення Торонто" повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нашому спецвипуску ми є пояснюємо, чому Шарій - це зло. З фактами і конкретними прикладами", - йдеться в коментарі до ролика.

Також читайте: Парубія допитали в ДБР через його звернення, після якого Клюєва, Шарія і Кузьміна було знято з реєстрації кандидатами в депутати на виборах у ВР 2019

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176033
 
   
 Топ коментарі
 
вШариёвцы!
Алярм!...
Вашего педофила чупа-чупсом назвали!
Низабудимнипрастим!
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вШариёвцы!
Алярм!...
Вашего педофила чупа-чупсом назвали!
Низабудимнипрастим!
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Смтреть петушария тоже самое что тарелку говна навернуть. Но рассеянцам нравится
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Якось на мене зійшло натхнення ( Складніший рівень роспропаганди: журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру Шарію - Цензор.НЕТ 6844 ), і я оформив цю думку в поетичній формі, так би мовити:

смотриш пєтушарія́ -
одразу відсмоктав хмуя́
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https://www.youtube.com/watch?v=q8Sb9tphUB4

"У меня нет времени думать стратегически!"(с)вислюк оманський
- Эта цитата войдет в историю!
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"... в моем мозге я окончил войну!"

......😂 И теперь там тараканы бухают...?

Более сложный уровень роспропаганды: журналист Щур посвятил сюжет прокремлевскому блогеру Шарию - Цензор.НЕТ 761
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Беда не в Шарии... -- а в том дурном пиплЕ, шо хочет всё нашару...
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Олигархи -- это простые исполнители и воплотители Народного Выбора!
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Какова связь между "шариём" и "нашарой"?
Не хотите знать правду?
Это ваша проблема.
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...все связи на Свете -- сперва фонетические...*)
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Лично у меня к Шарию уважение только за то что он всяких безголовых гопников типа веталия регара мочой отпаивает.
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Ни адепт но за справедливость.. если этот идиот за людьми с бутылкой мочи ранее гонялся то справедливо и ему самому эту горькую чашу испить до дна)))
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Ти найманців шмарія людьми називаєш? Адепт ти, ще й палишся)
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все адепты лошария говорят, что они за правду или за справедливость. специфическая публика. логика на неё практически не действует.
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То есть ты считаешь что залить в рот мочу быдлу которое ранее нападало на других людей с бутылкой мочи это не справедливо? По моему очень даже! За что боролся на то и напоролся.
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Справедливо будет когда лошарию засунут в глотку говна. Ты же за справделивость, верно?
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Что плохого сделал Шарий кроме того что блестяще уничтожил Порошенко на последних выборах? Г*вном он не в кого не кидал так что мимо..
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ты роскошен. в качестве учебного материала для иллюстрации суть тех, жрёт инфоговно от лошария и причмокивает от удовольствия.
следующая важная черта адептов гниды - они обожают заниматься подменой тезиса.
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Уважать Шмария могут только украинофобы и/или дебили. Другого не дано.
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Звідусіль щури повилазили. Более сложный уровень роспропаганды: журналист Щур посвятил сюжет прокремлевскому блогеру Шарию - Цензор.НЕТ 776
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этот щур (крыса) со своим идиотским юмором кого хочешь достанет.
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другий -гав!
щось замала стая шаройобівБолее сложный уровень роспропаганды: журналист Щур посвятил сюжет прокремлевскому блогеру Шарию - Цензор.НЕТ 9019
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Типичный Щур. Более сложный уровень роспропаганды: журналист Щур посвятил сюжет прокремлевскому блогеру Шарию - Цензор.НЕТ 946

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Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины. "Заместитель руководителя Офиса президента Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины"/ Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе./ Телеканалу АТR могут закрыть вещание на оккупированный Крым/ Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского
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вражина явна...
гавкає з-за поребрика...а придурки вуха розвісили...
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Каждый канал , любит тех которые отражают думку их же Самих. И каждый канал Разный. Человек смотрит то , что льстит его Воображение. А если человек не заангажирован То Он должен Смотреть все каналы .Сопоставляя делать , что то среднее и Ближе похожее на Правду.
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ну хоч похожеє...не шарійська блювотина Складніший рівень роспропаганди: журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру Шарію - Цензор.НЕТ 6615
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Смотреть это украинофобское чмо, можно только для анализа пропаганды врага. Его цель явно не правда.
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Ідіотська логіка. Навіщо мені дивитись скабєєву, шмарія, кісєльва, якщо вони відверті брехуни?
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Человек не Может Познать , что Такое Радость и Оценить Ее. Не познав , что такое Горе.
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Від кацапні і її пропагандонів ми горя пізнали сповна. Не тобі нам про радість і горе розповідати.
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Ти від пропаганди горя Зазнав???, а може від Результату цієї Пропаганди???, Не думаю , що ти Ватнік . Потрібно думати , а щоб Думати потрібно багато чого Знати .З Повагою.
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Что ты чешешь, пьяное полено? Такую чушь несешь. Тебе к психиатру.
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О, подтянулись сумасшедшие Писатели Слов с Заглавных Букв.
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Схемка распространения газет шария
группа молодых лиц распространяет газеты
за ними смотрящие 2 -3 человека охраняет
и бомж вдруг если кто то, выкидывает газету в урну, у всех на глазах он ее подбирает что бы и другие так же не поступили ))))
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...шарика этого на всю голову, нары за стрельбу у макдоналдса ждут..а он, ***** тупой, включил политика из себя и сам даже в это поверил Складніший рівень роспропаганди: журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру Шарію - Цензор.НЕТ 1065 . Придурок, не поможет тебе это, будешь на-, или под шконкой рано или поздно отчмокивать.... Складніший рівень роспропаганди: журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру Шарію - Цензор.НЕТ 1065..
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Шарий скорее антипорошенковский, чем прокремлевский(хотя сейчас для патриотов это одно и то же), ну и зеленым от него достается.
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Корч на ВБТ давно робить випуски про Шаріка (і,судячи з дизлайків шаріївців,-досить вдало).
Оцей непоганий: Братство - агент Шарій за мить до провалу
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Шарій звичайно талоновитий російський пропагадист, який працює в інтересах спезслужб країни агресора, та звичайни покідьок. АЛЕ! Він , сам того, напевне не бажаючи зробив одну хорошу справу )) за яку його не можна не поважати) Він витратив купу коштів та сил щоб відкусити на останніх виборах 2,23 % від "жопоблоку" ...І жопоблок набрав лише 3,03 Складніший рівень роспропаганди: журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру Шарію - Цензор.НЕТ 5607 ..а так би 3,03+ 2,23 було б - 5,26. Тобто саме завдякі Толіку та шарікам ми не бачемо у Раді мерзосвітних пик Мураєва,Кернеса, Хомутинників та Труханових й інших покідьків)). І сподіваюсь що зроблено це все...саме за російські кошти ))) Складніший рівень роспропаганди: журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру Шарію - Цензор.НЕТ 4624 І за це Толяну повага та шана)) Але лише за це, бо у всьому іншому це беспренципний українофоб та покідьок
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принцип - це основа... те на чому будується все інше ..від римського та гречеського "принципум"..Коли в стародавні часи будували храм, та перший камін в основу муру теж звали принципом! Принцип це те, що не можна міняти, бо на ньому грунтується чи збудовано все інше. От Шарій за первинним принципом - покідьок..колишній нарік ігроман ..та ін. родичи його стверджували що і педофіл...Який до речі співпрацював з ментами і мав долю малую...І все що він чи на ньому набудували потім...все рівно грунтується на первинному...
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А шо ж тоді воно таке беспрЕнципний як ви написали?
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Сегодня обязательно посмотрю в очередной раз Шария. У него там уже 2.28 миллионов подписчиков. Интересно вещает. Посмотрю, как он будет раздолбывать в щепки этот очередной наезд на него.
И Шарий вроде у нас не запрещен, не запрещена его партия, и ничего пророссийского я там не заметил. Анти порохоботовсое, так это да. Кстати, порохоботы, а почему Шарий так не любит зеленых и клеймит их постоянно?
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у вас там гурток педофілічних петушарієв ?
нк, калітєсь, чим саме вас туди засмоктало .
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"2.28 миллионов подписчиков" - не показник, якщо смороду суцільна вата. Адекватні люди чомусь не дивляться Півенькулю - страшні борошна вже дивитися на оце кремлівське лайно, до того ж це може стати качаном руйнування та зомбування для обличчя, що постійно таке дивиться.
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Ну я наприклад кажу що порошонка сморід. І більша частина української спільноти теж так міркує. Н і що з того? У кожного своя думка.
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Почему петушарий живет в гейропе? Он гей?😮
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По словам Мураева, украинцев в подписчиках шарика не более 25 процентов "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту - Цензор.НЕТ 547 Вы- якут с вероятностью в 75 "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту - Цензор.НЕТ 547
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Мураєв сам рахував чи гроші комусь платив?
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ёщё в 2014-м этот фээсбэшник шарий должен был валяться в мусорном
бачке вместе со своими взглядами в
обнимку
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