 "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту. ВIДЕО

Про це з посиланням на "Телебачення Торонто" повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нашому спецвипуску ми є пояснюємо, чому Шарій - це зло. З фактами і конкретними прикладами", - йдеться в коментарі до ролика.
Про це з посиланням на "Телебачення Торонто" повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нашому спецвипуску ми є пояснюємо, чому Шарій - це зло. З фактами і конкретними прикладами", - йдеться в коментарі до ролика.
Алярм!...
Вашего педофила чупа-чупсом назвали!
Низабудимнипрастим!
смотриш пєтушарія́ -
одразу відсмоктав хмуя́
"У меня нет времени думать стратегически!"(с)вислюк оманський
- Эта цитата войдет в историю!
......😂 И теперь там тараканы бухают...?
Не хотите знать правду?
Это ваша проблема.
следующая важная черта адептов гниды - они обожают заниматься подменой тезиса.
щось замала стая шаройобів
гавкає з-за поребрика...а придурки вуха розвісили...
группа молодых лиц распространяет газеты
за ними смотрящие 2 -3 человека охраняет
и бомж вдруг если кто то, выкидывает газету в урну, у всех на глазах он ее подбирает что бы и другие так же не поступили ))))
https://youtu.be/_WRnNoj-45s
Нет мозгов - считай калека.
Оцей непоганий: Братство - агент Шарій за мить до провалу
И Шарий вроде у нас не запрещен, не запрещена его партия, и ничего пророссийского я там не заметил. Анти порохоботовсое, так это да. Кстати, порохоботы, а почему Шарий так не любит зеленых и клеймит их постоянно?
нк, калітєсь, чим саме вас туди засмоктало .
бачке вместе со своими взглядами в
обнимку
а декому подобається